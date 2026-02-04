sports betsson
Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026
Ουκρανική αντίδραση για τη σκέψη της FIFA να άρει τον αποκλεισμό της Ρωσίας: «Αποσύνδεση από την πραγματικότητα»
Ποδόσφαιρο 04 Φεβρουαρίου 2026, 13:34

Ουκρανική αντίδραση για τη σκέψη της FIFA να άρει τον αποκλεισμό της Ρωσίας: «Αποσύνδεση από την πραγματικότητα»

Ο Τζιάνι Ινφαντίνο και η FIFA ετοιμάζονται να άρουν τον αποκλεισμό της Ρωσίας προκειμένου να μην... μπλέξουν οι ΗΠΑ ελέω Τραμπ και η πρώτη ουκρανική αντίδραση ήρθε από τον διευθύνοντα σύμβουλο της Σαχτάρ Ντόνετσκ...

Σύνταξη
Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο αγγλικό δίκτυο Sky News, ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, εξέφρασε την πρόθεση της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου να δώσει… συγχωροχάρτι στη Ρωσία με το να άρει τον αποκλεισμό της από τις διεθνείς διοργανώσεις λόγω του -υπό εξέλιξη- πολέμου στην Ουκρανία. Αυτό φυσικά, καθότι η FIFA θέλει να αποφύγει να ανοίξει η ίδια «κουβέντα» και για τις ΗΠΑ που σε λίγους μήνες θα υποδεχθούν το Μουντιάλ.

Ωστόσο, όπως ήταν λογικό, η ουκρανική αντίδραση ήταν άμεση και ήρθε με ολομέτωπη επίθεση. Συγκεκριμένα, ο διευθύνοντας σύμβουλος της Σαχτάρ Ντόνετσκ, Σεργκέι Πάλκιν, ήταν αυτός που τα… έχωσε στον Ινφαντίνο, λέγοντας πως η ιδέα αυτή της FIFA είναι «φρικιαστική» και ολοκληρωτικά «εκτός πραγματικότητας».

Όσα ανέφερε ο Πάλκιν για τις προθέσεις της FIFA

«Η θέση του Τζιάνι Ινφαντίνο αντιπροσωπεύει μια πλήρη αποσύνδεση από την πραγματικότητα και είμαι βαθιά απογοητευμένος από αυτήν. Υποφέρουμε από έναν ολοκληρωτικό πόλεμο εδώ και τέσσερα χρόνια. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν σκοτωθεί. Πολιτικές, αθλητικές και ενεργειακές υποδομές έχουν καταστραφεί», ανέφερε ο παράγοντας της Σαχτάρ και συνέχισε λέγοντας πως όσα ανέφερε ο Ινφαντίνο στη συνέντευξή του «δεν αποτελούν δρόμο προς την ειρήνη, είναι συνέχεια αυτής της φρίκης. Είναι μια προσπάθεια να προσποιηθούμε ότι ο πόλεμος και η επιθετικότητα δεν υπάρχουν. Το ποδόσφαιρο δεν μπορεί να υπάρξει έξω από την πραγματικότητα. Και δεν έχει το δικαίωμα να κάνει τα στραβά μάτια μπροστά στο κακό που συντελείται».

Συνεχίζοντας, ο Ουκρανός αμφισβήτησε ευθέως τις προθέσεις του Ινφαντίνο και κατ’ επέκταση της FIFA: «Τι σας οδηγεί σε αυτές τις δηλώσεις τώρα; Γιατί, μετά από τέσσερα χρόνια πολέμου, δεν έχετε έρθει στην Ουκρανία έστω και μία φορά για να δείτε με τα ίδια σας τα μάτια τι συμβαίνει εδώ; Ας έρθει ο κ.Ινφαντίνο να δει πώς παίζουν ποδόσφαιρο τα παιδιά στο Χάρκοβο, τη Ζαπορίζια, το Ντνίπρο, το Κίεβο και το Λβιβ, υπό σειρήνες αεροπορικής επιδρομής, δίπλα σε καταφύγια, υπό τη συνεχή απειλή πυραύλων και drones.

Προσκαλώ τον κ. Ινφαντίνο να παραστεί στον πρώτο μας αγώνα τον Φεβρουάριο. Ας μιλήσει με τους παίκτες μας, με τον Ντμίτρο Ρίζνικ, ο οποίος έχασε τον αδελφό του στον πόλεμο, και με τον Ντένις Τβαρντόφσκι, του οποίου ο πατέρας σκοτώθηκε επίσης υπερασπιζόμενος την Ουκρανία. Μόλις χθες, 16 Ουκρανοί ανθρακωρύχοι σκοτώθηκαν όταν ένα ρωσικό drone χτύπησε το λεωφορείο με το οποίο ταξίδευαν. Πολλοί από αυτούς ήταν οπαδοί της Σαχτάρ. Αυτή η φρίκη δεν σταματά».

Καταλήγοντας, ο αξιωματούχος της Σαχτάρ θέλησε να δώσει ιδιαίτερη έμφαση στο γεγονός πως αν η FIFA πάρει μια απόφαση σαν αυτή, δεν συμβεί για αθλητικούς αλλά για πολιτικούς λόγους:

«Ο κ. Ινφαντίνο θα πρέπει να αναλογιστεί το γεγονός ότι, υποστηρίζοντας την επιστροφή της Ρωσίας σε διεθνείς διοργανώσεις, λαμβάνει όχι μόνο μια αθλητική απόφαση, αλλά και μια πολιτική και ηθική. Και αυτή η απόφαση φέρει ευθύνη, συμπεριλαμβανομένης της συνενοχής του στη φίμωση των εγκλημάτων πολέμου και των εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας που διαπράττει η Ρωσία».

Σύνταξη
Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026
