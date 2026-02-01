newspaper
Κυριακή 01 Φεβρουαρίου 2026
Ιταλία: Η Μελόνι επισκέφθηκε στο νοσοκομείο τους αστυνομικούς που τραυματίσθηκαν στο Τορίνο
Κόσμος 01 Φεβρουαρίου 2026, 14:51

Σύνταξη
Νέα «δέσμη μέτρων για την ασφάλεια», πρόκειται να εξετάσει αύριο η ιταλική κυβέρνηση με έμφαση στην αυστηροποίηση των ποινών για όποιον δεν σέβεται την δημόσια τάξη.

Στο μεταξύ, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι επισκέφθηκε πριν από λίγο στο νοσοκομείο τους αστυνομικούς που τραυματίσθηκαν στις συγκρούσεις που ξέσπασαν στο Τορίνο χθες το βράδυ.

Η Μελόνι στους τραυματίες αστυνομικούς

ΣΗ Μελόνι επισκέφθηκε στο νοσοκομείο τους αστυνομικούς που τραυματίσθηκαν στο Τορίνο

Η Μελόνι, εξέφρασε και πάλι την αλληλεγγύη της προς τις αστυνομικές δυνάμεις και, σε ανάρτησή της στο Χ, υπογράμμισε πως οι χθεσινοί «δεν ήταν διαδηλωτές, αλλά οργανωμένοι εγκληματίες».

Η επικεφαλής της ιταλικής κυβέρνησης πρόσθεσε πως «όταν κάποιος χτυπά έναν άνθρωπο με σφυρί», κατά την άποψή της «πρόκειται για απόπειρα δολοφονίας».

Η Μελόνι κάλεσε τους δικαστικούς «να μην διστάσουν», κατά την αντιμετώπιση των χθεσινών συμβάντων, ενώ ο υπουργός Άμυνας, Γκουίντο Κροζέτο είπε ότι όσοι ευθύνονται για τέτοιου είδους βίαιες επιθέσεις «πρέπει να καταπολεμηθούν όπως συνέβη με τις Ερυθρές Ταξιαρχίες, όχι σαν να πρόκειται για «συντρόφους που λαθεύουν»».

Ακίνητα
Τατόι: Στο ραντάρ ισχυρών επενδυτών το πρώην βασιλικό κτήμα

Τατόι: Στο ραντάρ ισχυρών επενδυτών το πρώην βασιλικό κτήμα

Ηλεκτρισμός
ΔΕΗ: Σταθερές τιμές στο ρεύμα για τον Φεβρουάριο

ΔΕΗ: Σταθερές τιμές στο ρεύμα για τον Φεβρουάριο

inWellness
inTown
«Ασχολούμαι με UFO για τριάντα χρόνια, να που κατέληξα»
Ο ιστορικός της επιστήμης και εκδότης του περιοδικού Skeptic, που επικεντρώνεται στη διερεύνηση ψευδοεπιστημονικών ισχυρισμών, Μάικλ Μπραντ Σέρμερ, δίνει τη δική του εξήγηση για το UFO και UAPs

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Προειδοποίηση Χαμενεΐ: Μια αμερικανική επίθεση στο Ιράν θα πυροδοτούσε περιφερειακό πόλεμο
«Οι Αμερικανοί οφείλουν να ξέρουν ότι αν ξεκινήσουν έναν πόλεμο, αυτή τη φορά θα είναι ένας περιφερειακός πόλεμος», σημείωσε ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Αλί Χαμενεΐ

Σύνταξη
Γάζα: Το Ισραήλ άνοιξε αλλά με περιορισμούς το πέρασμα της Ράφα, έπειτα από δύο χρόνια
Το Ισραήλ άνοιξε το πέρασμα της Ράφα, μόνο για πεζούς και με αυστηρούς περιορισμούς ενώ συνεχίζει τις φονικές επιθέσεις στη Γάζα παρά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός

Σύνταξη
Μεγάλη Βρετανία: «Ντροπή σου» – Δεύτερο θύμα του Έπσταϊν λέει ότι την έστειλε για σεξ με τον Άντριου
Οι νέες φωτογραφίες του Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίντσορ από την τελευταία δημοσιευμένη σειρά εγγράφων που σχετίζονται με τον Τζέφρι Έπσταϊν κυριαρχούν στις εφημερίδες της Κυριακής.

Σύνταξη
Τι θα κάνει ο Τραμπ με το Ιράν – Κρίσιμες οι επόμενες ώρες ενώ δυνάμεις των ΗΠΑ συγκεντρώνονται στην περιοχή
Η κατάσταση παραμένει εύθραυστη αν και οι εκατέρωθεν δηλώσεις για πρόοδο στις προσπάθειες διεξαγωγής διαπραγματεύσεων ΗΠΑ - Ιράν θεωρείται ότι αποτελούν ένα «θετικό» σημάδι

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
«Δούρειος Ίππος» – Ο Καναδάς, ο Τραμπ και τα «παιχνίδια» με τους αυτονομιστές στην πετρελαιοπαραγωγό Αλμπέρτα
Υπό το στενό γεωπολιτικό μαρκάρισμα των ΗΠΑ, ο Καναδάς παρακολουθεί ανήσυχος το «φλερτ» μεταξύ της Ουάσιγκτον και των αυτονομιστών στην δυτική επαρχία του, την πλουσιότερη σε ενεργειακούς πόρους

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Αρκτική: Στους πάγους, ο Πούτιν έχει το πάνω χέρι
Στην Αρκτική διεξάγεται εδώ και δεκαετίες ένας αθόρυβος γεωπολιτικός πόλεμος, με τη Ρωσία να έχει χτίσει σταθερά πλεονέκτημα σε έδαφος, οικονομία και στρατιωτική παρουσία

Κίττυ Ξενάκη
Κίττυ Ξενάκη
Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για το Ιράκ, Μαρκ Σαβάγια απομακρύνεται πριν πατήσει το πόδι του στην Βαγδάτη
Ο Μαρκ Σαβάγια, Αμερικανοϊρακινός επιχειρηματίας που δραστηριοποιείται στην κάνναβη, απομακρύνθηκε από την θέση του, μετά τις τελευταίες αποτυχίες της αμερικανικής διπλωματίας στο Ιράκ

Σύνταξη
LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Ράγιο Βαγιεκάνο
LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Ράγιο Βαγιεκάνο. Παρακολουθήστε live στις 15:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ρεάλ Μαδρίτης – Ράγιο Βαγιεκάνο για την 22η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτικά από το Novasports 1.

Σύνταξη
«Ασχολούμαι με UFO για τριάντα χρόνια, να που κατέληξα»
Ο ιστορικός της επιστήμης και εκδότης του περιοδικού Skeptic, που επικεντρώνεται στη διερεύνηση ψευδοεπιστημονικών ισχυρισμών, Μάικλ Μπραντ Σέρμερ, δίνει τη δική του εξήγηση για το UFO και UAPs

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
ΚΚΕ κατά Μητσοτάκη: Αποκρουστική ανάρτηση την ώρα που οι εργαζόμενοι θρηνούν για τον άδικο χαμό των 5 εργατριών
«Ο πρωθυπουργός, με μία αποκρουστική και χυδαία ανάρτηση, έχει το θράσος να επικαλείται τη θέση της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή κατάταξη των εργοδοτικών εγκλημάτων», σημειώνει το ΚΚΕ, σε σχόλιό του.

Σύνταξη
Κακοκαιρία: Νέος κύκλος καταιγίδων από το απόγευμα – Μην σας ξεγελά ο ήλιος προειδοποιούν οι μετεωρολόγοι
Νέος κύκλος καταιγίδων από το απόγευμα - «Μην σας ξεγελά ο ήλιος» προειδοποιούν οι μετεωρολόγοι - Live η πορεία του καιρού

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σε πολλές περιοχές της χώρας - «Κόκκινος» συναγερμός σε πολλές περιοχής της χώρας από την ΕΜΥ - Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες

Σύνταξη
Ο Αλεξάντερ Σκάρσγκορντ έχει συνηθίσει να υποδύεται σκοτεινούς χαρακτήρες – Οι καλόκαρδοι τον αγχώνουν
Σε πρόσφατη συνέντευξή του, ο Αλεξάντερ Σκάρσγκορντ μοιράστηκε τις σκέψεις του σχετικά με τον χαρακτήρα που υποδύεται στην ρομαντική ταινία φαντασίας «The Wicker».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Στο έλεος της κακοκαιρίας η Λάρισα – Ποτάμια οι δρόμοι, εικόνες καταστροφής στον Αγιόκαμπο
Εκτεταμένα προβλήματα σε Αγιόκαμπο και Σωτηρίτσα, στη Λάρισα, όπου οι πλημμυρισμένοι δρόμοι και η θάλασσα έχουν γίνει ένα καθώς τα ορμητικά νερά συμπαρασύρουν τα πάντα στο πέρασμά τους. 

Σύνταξη
Προειδοποίηση Χαμενεΐ: Μια αμερικανική επίθεση στο Ιράν θα πυροδοτούσε περιφερειακό πόλεμο
«Οι Αμερικανοί οφείλουν να ξέρουν ότι αν ξεκινήσουν έναν πόλεμο, αυτή τη φορά θα είναι ένας περιφερειακός πόλεμος», σημείωσε ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Αλί Χαμενεΐ

Σύνταξη
Γάζα: Το Ισραήλ άνοιξε αλλά με περιορισμούς το πέρασμα της Ράφα, έπειτα από δύο χρόνια
Το Ισραήλ άνοιξε το πέρασμα της Ράφα, μόνο για πεζούς και με αυστηρούς περιορισμούς ενώ συνεχίζει τις φονικές επιθέσεις στη Γάζα παρά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός

Σύνταξη
Λιβάνιος: Με ηλεκτρονική ψήφο οι αυτοδιοικητικές εκλογές – Στο τραπέζι η άρση μονιμότητας στο δημόσιο
Επιμένει το Μαξίμου στα σχέδια για ηλεκτρονική ψήφο στις δημοτικές εκλογές - Στο τραπέζι η άρση μονιμότητας στο δημόσιο

Επιμένει η κυβέρνηση, στα σχέδια για θέσπιση ηλεκτρονικής ψήφου στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2028 παρά τις αντιδράσεις, όπως κατέστησε σαφές ο υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος - Στο επίκεντρο της συζήτησης επανέρχεται το ζήτημα της μονιμότητας στο δημόσιο

Σύνταξη
Έγινε ξανά ανταλλαγή ο Σρέντερ: Δεύτερος στην ιστορία του NBA (pic, vid)
Οι Κλίβελαντ Καβαλίερς έστειλαν τον ΝτιΆντρε Χάντερ στο Σακραμέντο και πήραν από τους Κινγκς τον Ντένις Σρέντερ και τον Κίον Έλις σε τριπλή ανταλλαγή με τον Ντάριο Σάριτς να καταλήγει στους Μπουλς. Ο Γερμανός είναι ο δεύτερος στην ιστορία του NBA σε ανταλλαγές.

Σύνταξη
Διπλή τραγωδία στην οικογένεια του μπασκετμπολίστα που «έφυγε» στο γήπεδο: Ο αδερφός του είχε σκοτωθεί σε τροχαίο πριν 4 χρόνια!
Το αντίο του δήμαρχου Στυλίδας για τον Παναγιώτη Κρέτση που έφυγε από τη ζωή στα 33 του χρόνια κατά τη διάρκεια του αγώνα Ρουφ 80-Εθνικός Γ.Σ – Ο αδελφός του είχε σκοτωθεί σε τροχαίο το 2022.

Σύνταξη
Γιατί κλαίει η Έμα Στόουν; Η νέα συνεργασία με τον Γιώργο Λάνθιμο για μια τολμηρή διαφήμιση στο Super Bowl
Η συναισθηματικά φορτισμένη διαφήμιση της Squarespace, με τίτλο «Unavailable», σηματοδοτεί την πρώτη εμφάνιση της Έμα Στόουν στο Super Bowl. Για τον Γιώργο Λάνθιμο θα είναι η δεύτερη αφού ήδη έχει ετοιμάσει μία ακόμη διαφήμιση για τον «αγώνα των αγώνων».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Αγρίνιο: Συναγερμός για μεγάλη φωτιά – Αποθήκη και κατάστημα υποδημάτων στις φλόγες
Η κινητοποίηση των Αρχών στο Αγρίνιο είναι τεράστια για τη φωτιά που ξέσπασε την Κυριακή στη Στοά Παπαγιάννη - Επιχειρεί μεγάλη δύναμη της Πυροσβεστικής

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Πυρά σε Μητσοτάκη για Αιγαίο και εργατικό δυστύχημα στη Βιολάντα
«Ο Πρωθυπουργός δεν βρήκε δύο γραμμές να διαφοροποιηθεί ούτε από τη βιαστική δήλωση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου περί μη παραβίασης της εργατικής νομοθεσίας στη Βιολάντα ούτε από τις εθνικά επικίνδυνες θεωρίες του Κοινοβουλευτικού του Εκπροσώπου περί γκρίζων ζωνών στο Αιγαίο», τονίζει ο κ. Τσουκαλάς

Σύνταξη
