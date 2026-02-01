Η Μελόνι επισκέφθηκε στο νοσοκομείο τους αστυνομικούς που τραυματίσθηκαν στο Τορίνο

Νέα «δέσμη μέτρων για την ασφάλεια», πρόκειται να εξετάσει αύριο η ιταλική κυβέρνηση με έμφαση στην αυστηροποίηση των ποινών για όποιον δεν σέβεται την δημόσια τάξη.

Στο μεταξύ, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι επισκέφθηκε πριν από λίγο στο νοσοκομείο τους αστυνομικούς που τραυματίσθηκαν στις συγκρούσεις που ξέσπασαν στο Τορίνο χθες το βράδυ.

Η Μελόνι στους τραυματίες αστυνομικούς

Η Μελόνι, εξέφρασε και πάλι την αλληλεγγύη της προς τις αστυνομικές δυνάμεις και, σε ανάρτησή της στο Χ, υπογράμμισε πως οι χθεσινοί «δεν ήταν διαδηλωτές, αλλά οργανωμένοι εγκληματίες».

In Turin, 30 anti-fascist protesters attacked a police officer lying on the ground from behind, using hammers and batons. Anti-fascists are terrorists and must be treated as such. There must be no mercy for them. pic.twitter.com/gVwJHWc1gs — RadioGenoa (@RadioGenoa) February 1, 2026

Η επικεφαλής της ιταλικής κυβέρνησης πρόσθεσε πως «όταν κάποιος χτυπά έναν άνθρωπο με σφυρί», κατά την άποψή της «πρόκειται για απόπειρα δολοφονίας».

Η Μελόνι κάλεσε τους δικαστικούς «να μην διστάσουν», κατά την αντιμετώπιση των χθεσινών συμβάντων, ενώ ο υπουργός Άμυνας, Γκουίντο Κροζέτο είπε ότι όσοι ευθύνονται για τέτοιου είδους βίαιες επιθέσεις «πρέπει να καταπολεμηθούν όπως συνέβη με τις Ερυθρές Ταξιαρχίες, όχι σαν να πρόκειται για «συντρόφους που λαθεύουν»».