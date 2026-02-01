Ιταλία: Η Μελόνι επισκέφθηκε στο νοσοκομείο τους αστυνομικούς που τραυματίσθηκαν στο Τορίνο
Νέα «δέσμη μέτρων για την ασφάλεια», πρόκειται να εξετάσει αύριο η ιταλική κυβέρνηση με έμφαση στην αυστηροποίηση των ποινών για όποιον δεν σέβεται την δημόσια τάξη.
Στο μεταξύ, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι επισκέφθηκε πριν από λίγο στο νοσοκομείο τους αστυνομικούς που τραυματίσθηκαν στις συγκρούσεις που ξέσπασαν στο Τορίνο χθες το βράδυ.
Η Μελόνι, εξέφρασε και πάλι την αλληλεγγύη της προς τις αστυνομικές δυνάμεις και, σε ανάρτησή της στο Χ, υπογράμμισε πως οι χθεσινοί «δεν ήταν διαδηλωτές, αλλά οργανωμένοι εγκληματίες».
Η επικεφαλής της ιταλικής κυβέρνησης πρόσθεσε πως «όταν κάποιος χτυπά έναν άνθρωπο με σφυρί», κατά την άποψή της «πρόκειται για απόπειρα δολοφονίας».
Η Μελόνι κάλεσε τους δικαστικούς «να μην διστάσουν», κατά την αντιμετώπιση των χθεσινών συμβάντων, ενώ ο υπουργός Άμυνας, Γκουίντο Κροζέτο είπε ότι όσοι ευθύνονται για τέτοιου είδους βίαιες επιθέσεις «πρέπει να καταπολεμηθούν όπως συνέβη με τις Ερυθρές Ταξιαρχίες, όχι σαν να πρόκειται για «συντρόφους που λαθεύουν»».
