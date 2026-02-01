ΠΑΟΚ: Η 11άδα για το παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό

Έγιναν γνωστές οι αρχικές συνθέσεις με τις οποίες ΠΑΟΚ και Πανσερραϊκός στις 19:30, στην Τούμπα, για το μεταξύ τους παιχνίδι στο πλαίσιο της 19ης αγωνιστικής της Super League.

Ο Ρουμάνος τεχνικός προβαίνει σε πολλές αλλαγές στο αρχικό σχήμα σε σχέση με το πρόσφατο παιχνίδι κόντρα στη Λιόν για το Europa League, ξεκινώντας, μεταξύ άλλων τον Γερεμέγεφ στην επίθεση, τον Παβλένκα στην εστία, αλλά και τον Ζαφείρη

Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Σάστρε, Βολιάκο, Λόβρεν, Τέιλορ, Καμαρά, Ζαφείρης, Ντεσπόντοφ, Πέλκας, Κωνσταντέλιας, Γερεμέγεφ.

Στον πάγκο οι Τσιφτσής, Μοναστηρλής, Κετζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Μπιάνκο, Οζντόεφ, Τάισον, Χατσίδης, Ζίβκοβιτς, Γιακουμάκης, Μύθου.

Πανσερραϊκός: Τσομπανίδης, Γεωργιάδης, Γκελασβίλι, Φελτες, Ντε Μάρκο, Αρμουγκομ, Λιάσος, Δοίρανλής, Ριέρα, Τεϊσέιρα, Καρέλης.

Στον πάγκο οι Τιναλίνι, Σακαλίδης, Καρασαλίδης, Τσαούσης, Μπεν Σαλάμ, Ιβάν, Χάβος, Κοσμίδης, Τολιος, Τσαγκαράκης.