Μια ιδιαίτερα επικερδή… συμμορία είχε στήσει ένα ζευγάρι που κατηγορείται για κλοπές σε σπίτια σε ολόκληρη την Κρήτη.

Ρολόγια Rolex, χρυσές λίρες, αλλά και πολλά κοσμήματα βρέθηκαν μεταξύ των κλοπιμαίων που παρέδωσαν οι λιμενικοί στους αστυνομικούς της Ασφάλειας.

Ο 49χρονος και η 40χρονη σύντροφός του κατηγορούνται ότι από τον Ιούνιο του 2025 έως και τον Ιανουάριο του 2026 είχαν συστήσει συμμορία με αποκλειστικό σκοπό τη διάπραξη κατ’ επάγγελμα κλοπών, αποκομίζοντας σημαντικά οικονομικά οφέλη.

Ο τρόπος με τον οποίο δρούσε το ζευγάρι

Από την ανάλυση των «χτυπημάτων» τους προκύπτει ένας σταθερός τρόπος δράσης με στόχο μόνο πολύτιμα αντικείμενα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, ο 48χρονος δράστης εισέβαλε σε κατοικίες κυρίως πρωινές και μεσημβρινές ώρες, εκμεταλλευόμενος την απουσία των ενοίκων. Ο τρόπος δράσης του ήταν σχεδόν πανομοιότυπος σε όλες τις περιπτώσεις: παραβίαζε την κεντρική είσοδο με τη μέθοδο της θραύσης του «ομφαλού» της κλειδαριάς, χρησιμοποιώντας διαρρηκτικά εργαλεία.

Οι στόχοι του δεν ήταν τυχαίοι. Από τις κατοικίες αφαιρούσε κοσμήματα μεγάλης αξίας, χρυσές λίρες, τιμαλφή, μετρητά, αλλά και ακριβά ρολόγια, όπως Rolex, Omega και Tissot, γεγονός που φανερώνει ότι οι δράστες είχαν «ακριβά γούστα» και γνώριζαν την εμπορική αξία των αντικειμένων που αναζητούσαν.

Σε μία μόνο περίπτωση στο Ηράκλειο αφαιρέθηκαν 10.000 ευρώ σε μετρητά, ένα ρολόι Rolex και μανικετόκουμπα . Σε μία άλλη περίπτωση σύμφωνα με τις ίδιες πηγές ενημέρωσης ο 48χρονος έγινε αντιληπτός από τον ενοικο του σπιτιού και για να διαφύγει χρησιμοποίησε σωματική βία.

Πώς τους ανακάλυψαν

Καθοριστικό ρόλο στην εξιχνίαση της υπόθεσης έπαιξε η εκτεταμένη επεξεργασία οπτικού υλικού από δεκάδες σημεία λήψης. Οι αστυνομικοί χαρτογράφησαν τις διαδρομές του δράστη, κατέγραψαν τις κινήσεις του πριν και μετά τις διαρρήξεις και τον συνέδεσαν με το συγκεκριμένο ενοικιαζόμενο όχημα που χρησιμοποιούσαν για τις μεταφορές τους από νομό σε νονό. .

Το όχημα, ένα λευκό Fiat Panda, είχε ενοικιαστεί από τον 48χρονο και ήρθε ακτοπλοϊκώς από τον Πειραιά στο Ηράκλειο. Οι λιμενικοί μετά από ενημέρωση από την αστυνομία εντόπισαν αρχικά το όχημα και στη συνέχεια το ζευγάρι πριν επιβιβαστούν στο πλοίο

Κατά την έρευνα στο αυτοκίνητο βρέθηκε μεγάλος αριθμός κλοπιμαίων: δεκάδες κοσμήματα, χρυσές λίρες, ρολόγια Rolex, διαρρηκτικά εργαλεία, γάντια, μάσκες, καθώς και χρηματικό ποσό. Πολλά από τα αντικείμενα αποδόθηκαν στους νόμιμους κατόχους τους.

Να σημειωθεί ότι ο 48χρονος στο παρελθόν είχε καταδικαστεί σε συνολική ποινή κάθειρξης 42 ετών για διακεκριμένες κλοπές, ληστείες με χρήση όπλων και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Είχε αποφυλακιστεί υπό όρους μόλις έναν χρόνο πριν, με περιοριστικό όρο τακτικής εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα της περιοχής του