Ράτσιτς: «Ήρθα στον Άρη για να πάρω τίτλους και να παίξω στην Ευρώπη»
Ο Ούρος Ράτσιτς ανέφερε σε ανάρτησή του πως μετακόμισε στον Άρη για να παίξει στην Ευρώπη και να πανηγυρίσει τίτλους.
- Συνελήφθησαν δύο 17χρονοι για φάρσα – Έκαναν τηλεφώνημα για βόμβα στο σχολείο τους
- Συνελήφθη 48χρονος για ασέλγεια σε βάρος της ανήλικης ανιψιάς του
- Απαγόρευση συγκεντρώσεων για την επέτειο των Ιμίων στο κέντρο της Αθήνας
- Σάκης Αρναούτογλου: Το μήνυμα για την απώλεια της μητέρας του και η έκκληση αλληλεγγύης
Ένας από τους παίκτες που έχουν ξεχωρίσει στον φετινό Άρη είναι ο Ούρος Ράτσιτς, με τον Σέρβο να είναι από τα βασικά «γρανάζια» του Μανόλο Χιμένεθ.
Ο έμπειρος μέσος αποφάσισε να κάνει μια ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram τονίζοντας ότι πήγε στους Θεσσαλονικείς για να αγωνιστεί στην Ευρώπη και να κατακτήσει τίτλους, ενώ ξεκαθάρισε ότι πλέον έχει ξεπεράσει τα προβλήματα τραυματισμών.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Η ανάρτηση του Ούρος Ράτσιτς:
«Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους μας στηρίζουν σε μια περίοδο που τα αποτελέσματα δεν είναι στο επίπεδο που περιμένουμε… (στον τελευταίο αγώνα) σκόραρα ένα γκολ που μου έδωσε τεράστια ώθηση αυτοπεποίθησης και λυπάμαι που δεν ήταν το νικητήριο γκολ, γιατί πραγματικά χρειαζόμασταν αυτή τη νίκη.
Νιώθω καλά, είχα μερικούς μικροτραυματισμούς που πλέον έχουν περάσει και θέλω να δείξω τι πραγματικά μπορώ να κάνω. Ήρθα εδώ για να κερδίσω τρόπαια και να παίξω στην Ευρώπη με αυτόν τον σύλλογο και εξακολουθώ να πιστεύω σε αυτό. Καλώ όλους όσους αγαπούν αυτόν τον σύλλογο να μείνουν μαζί μας και να συνεχίσουν να δίνουν την υποστήριξή τους, ώστε να μπορέσουμε να αρχίσουμε να κερδίζουμε βαθμούς με συνέπεια και να επιστρέψουμε στο νικηφόρο μονοπάτι. Υπόσχομαι γκολ και νίκες».
- ΟΦΗ: «Έδεσε» τον Λίλο μέχρι το 2029
- Ελλάδα – Γερμανία 26-5: Αήττητη στη Β’ φάση προκρίθηκε η Εθνική! (vids)
- Με τον Έσε δίπλα σου, πηγαίνεις και για… πόλεμο
- Το «ευχαριστώ» του Ολυμπιακού: «Οι καλύτεροι οπαδοί στον κόσμο» (pic)
- Άρης: Χωρίς τον Χόνγκλα κόντρα στον Παναιτωλικό
- Ο Καραγκούνης υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό
- Ράτσιτς: «Ήρθα στον Άρη για να πάρω τίτλους και να παίξω στην Ευρώπη»
- Παναθηναϊκός: Πλησιάζει σε Ετιέν Καμαρά
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις