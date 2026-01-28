Η εταιρεία crypto που θέλει να γίνει κεντρική τράπεζα
Η Tether αποσκοπεί να γίνει μια από τις μεγαλύτερες κεντρικές τράπεζες χρυσού στον κόσμο
Εδώ και ένα χρόνο η Tether, κορυφαία εταιρεία κρυπτονομισμάτων, χτίζει αθόρυβα το προφίλ ενός από τους μεγαλύτερους παίκτες στην αγορά χρυσού παγκοσμίως. Χρυσός και crypto, το παλιό και το νέο, συναντιόνται σε ένα κοινό τόπο την δυσπιστία και την ανασφάλεια που δημιουργεί στους επενδυτές το υψηλό δημόσιο χρέος.
Στο πλαίσιο αυτό η Tether κάθε βδομάδα μεταφέρει περισσότερο από ένα τόνο χρυσό στα θησαυροφυλάκια υψίστης ασφαλείας στην Ελβετίας. Πρόκειται για ένα από τα περίπου 370.000 πυρηνικά καταφύγια, κληρονομιά του Ψυχρού Πολέμου, που πλέον σπάνια χρησιμοποιούνται και θυμίζει ταινία τους Τζέιμς Μποντ.
Η Tether στα μονοπάτια των κεντρικών τραπεζών
Μέχρι σήμερα είναι λίγες οι πληροφορίες για την εσωτερική λειτουργία της και για την στρατηγική της για τον χρυσό. Ωστόσο έγινε γνωστό ότι δύο από τα κορυφαία στελέχη που ασχολούνται με το εμπόριο χρυσού έφυγαν από την HSBC Holdings Plc πέρυσι και εντάχθηκαν στο δυναμικό της Tether.
Σε συνέντευξή του στο Bloomberg, ο διευθύνων σύμβουλος της, Πάουλο Αρντουίνο, περιέγραψε τον ρόλο της εταιρείας στην αγορά χρυσού ως αντίστοιχο με αυτόν μιας κεντρικής τράπεζας καθώς εκτιμά ότι οι γεωπολιτικοί αντίπαλοι της Ουάσιγκτον θα λανσάρουν μια εναλλακτική λύση με χρυσό για το δολάριο.
Αποκάλυψε ότι η εταιρεία σχεδιάζει να συνεχίσει να επενδύει τα τεράστια κέρδη της σε χρυσό ενώ παράλληλα θα αρχίσει να ανταγωνίζεται τις τράπεζες στο εμπόριο του μετάλλου.
Η Tether κατέχει περίπου 140 τόνους χρυσού
«Σύντομα θα γίνουμε ουσιαστικά μία από τις μεγαλύτερες, ας πούμε, κεντρικές τράπεζες χρυσού στον κόσμο», είπε.
Ακόμα και σε αυτές τις ιστορικές στιγμές για την αγορά χρυσού, οι δραστηριότητες του Tether ξεχωρίζουν.
Έχει αυξήσει ραγδαία τις αγορές της, αγοράζοντας πάνω από 70 τόνους χρυσού κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους για τα αποθεματικά της και το δικό της χρυσό stablecoin, σύμφωνα με υπολογισμό του Bloomberg. Ξεπέρασε όλες τις κεντρικές τράπεζες πλην της Πολωνίας, που αγόρασε 102 τόνους.
Η εταιρεία κατέχει περίπου 140 τόνους χρυσού, σύμφωνα με τον Αρντουίνο, οι περισσότεροι από τους οποίους είναι δικά της αποθέματα, μαζί με τα πολύτιμα μέταλλα που υποστηρίζουν το δικό της χρυσό token. Αυτή η ποσότητα μετάλλου αξίζει περίπου 24 δισ. δολάρια, το μεγαλύτερο γνωστό απόθεμα εκτός από αυτά που κατέχουν οι κεντρικές τράπεζες, τα ETF και οι εμπορικές τράπεζες, των οποίων τα θησαυροφυλάκια υποστηρίζουν τους κύριους εμπορικούς κόμβους.
Και αυξάνεται συνεχώς. O Αρντουίνο είπε ότι η Tether αγόραζε με ρυθμό περίπου ενός έως δύο τόνων την εβδομάδα και σκόπευε να συνεχίσει να το κάνει για «σίγουρα τους επόμενους μήνες».
«Στη συνέχεια, φυσικά, με βάση την αγορά, θα αποφασίσουμε, αλλά ναι, νομίζω ότι θα συνεχίσουμε προς αυτή την κατεύθυνση», πρόσθεσε ο 41χρονος Ιταλός.
Ερωτηθείς αν υπάρχει κάποιο σημείο στο οποίο η Tether θα μπορούσε να μειώσει τις αγορές χρυσού απάντησε ότι «ίσως να μειώσουμε, δεν το γνωρίζουμε ακόμα. Θα αξιολογούμε σε τριμηνιαία βάση τη ζήτησή μας για χρυσό».
Τα θησαυροφυλάκια του Τζέιμς Μποντ
Η Tether κερδίζει χρήματα από το σταθερό κρυπτονόμισμα (stablecoin) σε δολάρια, το οποίο είναι το μεγαλύτερο στον τομέα, με 186 δισ. δολάρια σε κυκλοφορία. Η εταιρεία εισπράττει πραγματικά δολάρια σε αντάλλαγμα για το token USDT και τα επενδύει σε αμερικανικά ομόλογα και άλλα περιουσιακά στοιχεία, όπως χρυσό, αποκομίζοντας δισεκατομμύρια από τόκους και κέρδη από συναλλαγές.
Η κατοχή του φυσικού μετάλλου είναι ζωτικής σημασίας, σημειώνει ο Αρντούινο, σε τέτοιο βαθμό που η εταιρεία έχει λάβει το ασυνήθιστο μέτρο να αποθηκεύει τα ράβδους χρυσού σε πρώην πυρηνικό καταφύγιο στην Ελβετία, που φυλάσσεται από πολλαπλά στρώματα παχιών χαλύβδινων πορτών. «Είναι ένα μέρος σαν του James Bond» αναφέρει «Είναι τρελό.»
Χρυσός και μυστικοπάθεια
Η μυστικοπαθής φύση της αγοράς χρυσού σημαίνει ότι ενώ είναι εύκολο να περιγραφούν οι ευρείς παράγοντες που οδηγούν σε επενδύσεις, μπορεί να είναι δύσκολο να εντοπιστεί ποιος ακριβώς βρίσκεται πίσω από την αγορά. Η Κίνα, για παράδειγμα, αποκάλυψε επίσημα μόνο 27 τόνους αγορών πέρυσι, αλλά πολλοί traders πιστεύουν ότι αγόρασε πολύ περισσότερους. Οι αναλυτές της Société Générale εκτιμούν, βάσει εμπορικών δεδομένων, ότι οι συνολικές αγορές της Κίνας θα μπορούσαν να φτάσουν έως και τους 250 τόνους το 2025, ή περισσότερο από το ένα τρίτο της συνολικής παγκόσμιας ζήτησης από τις κεντρικές τράπεζες.
Είναι τέτοια η κλίμακα των γνωστοποιημένων αγορών της Tether, που ορισμένοι παρατηρητές της αγοράς έχουν επισημάνει τον ρόλο της διαμόρφωση των τιμών του πολύτιμου μετάλλου παγκοσμίως. Οι αγορές πιθανότατα συνέβαλαν στην άνοδο του χρυσού κατά 65% πέρυσι, ανέφεραν σε σημείωμα οι αναλυτές της Jefferies περιγράφοντας την Tether ως έναν «σημαντικό νέο αγοραστή» που «θα μπορούσε να οδηγήσει σε διαρκή ζήτηση για χρυσό».
Παρόλα αυτά, η Tether αποτελεί μόνο ένα μικρό μέρος μιας πολύ μεγαλύτερης ορμής επενδυτών προς τον χρυσό, με τις κεντρικές τράπεζες και τους επενδυτές ETF να αγοράζουν συλλογικά περισσότερους από 1.500 τόνους μετάλλου.
Η αγορά της Tether θα είχε αντίκτυπο στην τιμή, αλλά ήταν μόνο ένα μικρό μέρος του λόγου για την εντυπωσιακή άνοδο του χρυσού, δήλωσε ο John Reade, επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής του Παγκόσμιου Συμβουλίου Χρυσού. «Ήταν ένα συστατικό της ανόδου, αλλά όχι όλα με κανέναν τρόπο», είπε.
«Το καλύτερο χρηματιστήριο για το χρυσό στον κόσμο»
Ο Αρντουίνο δεν αρκείται απλώς στην αγορά χρυσού. Θέλει επίσης η Tether να τον διαπραγματεύεται. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να ανταγωνιστεί τα μεγαθήρια της Wall Street όπως η JPMorgan, η HSBC και οι άλλες μεγάλες τράπεζες που κυριαρχούν στην αγορά.
Η εταιρεία χρειάζεται ««το καλύτερο χρηματιστήριο για το χρυσό στον κόσμο»» προκειμένου να συνεχίσει να αγοράζει πολύτιμους λίθους μακροπρόθεσμα και να αξιοποιήσει πιθανές ανεπάρκειες της αγοράς, υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι εξακολουθεί να αναλύει την αγορά και οι πιθανές στρατηγικές συναλλαγών θα δομηθούν έτσι ώστε η εταιρεία «να παραμείνει πολύ long σε φυσικό χρυσό».
«Στόχος μας είναι να έχουμε μια σταθερή, σταθερή, μακροπρόθεσμη πρόσβαση σε χρυσό» είπε χαρακτηριστικά.
Η Tether εξετάζει τρόπους ενεργού διαπραγμάτευσης του χρυσού που κατέχει,σημειώνει ο Αρντουίνο, συμπεριλαμβανομένης της πιθανής αξιοποίησης ευκαιριών arbitrage όταν το κόστος των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης αποκλίνει σημαντικά από τις τιμές του φυσικού μετάλλου.
Πώς αγοράζει τον χρυσό η Tether
Η αγορά φυσικού χρυσού αξίας περίπου 1 δισ. δολαρίων το μήνα αποτελεί μια υλικοτεχνική πρόκληση. Η Tether αγοράζει τόσο απευθείας από τις ραφιναρίες στην Ελβετία όσο και από τα μεγαλύτερα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στην αγορά και μια μεγάλη παραγγελία μετάλλου μπορεί να χρειαστεί μήνες για να φτάσει.
Η εταιρεία διερευνά πώς να κάνει τη διαδικασία αγοράς χρυσού πιο αποτελεσματική, εξηγεί ο CEO της, «επειδή ένας έως δύο τόνοι την εβδομάδα είναι μια πολύ σημαντική ποσότητα».
Έχει αποκτήσει μερίδια σε σχεδόν κάθε μεσαίου μεγέθους καναδική εταιρεία δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των Elemental Royalty Corp, Metalla Royalty & Streaming Ltd, Versamet Royalties Corp και Gold Royalty Corp.
Χρυσός εναντίον Δολαρίου
H προσέγγιση της Tether στον χρυσό μοιάζει πολύ με αυτή μιας κεντρικής τράπεζας. Όπως μια κεντρική τράπεζα, εκτιμά τον χρυσό για τη ρευστότητά του, καθώς και για την ιδιότητά του ως αποθεματικού περιουσιακού στοιχείου που δεν αποτελεί χρέος κανενός.
Ο χρυσός είναι «λογικά ένα ασφαλέστερο περιουσιακό στοιχείο από οποιοδήποτε εθνικό νόμισμα» αναφέρει ο Αρντουίνο. «Κάθε κεντρική τράπεζα στις χώρες BRICS αγοράζει χρυσό».
Και οι χρήστες του stablecoin σε δολάρια της Tether στις αναδυόμενες αγορές είναι «ακριβώς οι άνθρωποι που αγαπούν τον χρυσό και χρησιμοποιούν τον χρυσό για να προστατευτούν από την ίδια τους την κυβέρνηση, η οποία υποβαθμίζει το νόμισμά τους εδώ και πολύ καιρό» υπογραμμίζει. «Πιστεύουμε ότι ο κόσμος οδεύει προς το σκοτάδι. Πιστεύουμε ότι υπάρχει μεγάλη αναταραχή».
Ωστόσο, η αγορά χρυσού αποτελεί κίνδυνο. Οποιαδήποτε μετατόπιση από την κατοχή δολαρίων ΗΠΑ διακινδυνεύει απώλειες που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την ικανότητά του να διασφαλίσει ότι το σταθερό κρυπτονόμισμά του σε δολάρια USDT αξίζει πάντα 1 δολάριο.
Τον Νοέμβριο, το USDT υποβαθμίστηκε από τους αναλυτές της S&P Global Ratings καθώς εκτιμούν ότι «αντανακλά την αύξηση της έκθεσης σε περιουσιακά στοιχεία υψηλού κινδύνου στα αποθεματικά του USDT κατά το τελευταίο έτος», συμπεριλαμβανομένων του Bitcoin, του χρυσού, των εξασφαλισμένων δανείων και των εταιρικών ομολόγων, καθώς και περιορισμένης γνωστοποίησης.
Η Tether δηλώνει τον χρυσό που κατέχει ως αποθεματικό έναντι του stablecoin σε δολάρια σε τριμηνιαίες βεβαιώσεις που υπογράφηκαν από την BDO Italia SpA.
Μέχρι στιγμής, ωστόσο, το στοίχημα της Tether σε χρυσό ήταν εντυπωσιακά επιτυχημένο. Η αγορά της συνέπεσε με τη μεγαλύτερη άνοδο της αγοράς από τη δεκαετία του 1970, καθώς οι επενδυτές και οι κυβερνήσεις ανησυχούν για τη διακράτηση δολαρίων.
«Από την άποψή μου, υπάρχουν ξένες χώρες που αγοράζουν πολύ χρυσό και πιστεύουμε ότι αυτές οι χώρες σύντομα θα λανσάρουν μια tokenized έκδοση χρυσού ως ανταγωνιστικό νόμισμα για το δολάριο ΗΠΑ», δήλωσε ο Ardoino.
Είτε εμφανιστεί ποτέ ένας αντίπαλος του δολαρίου ΗΠΑ που υποστηρίζεται από χρυσό, η αγορά από την Tether έχει κατακτήσει το πνεύμα της εποχής. «Είναι πραγματικά ενδιαφέρον ότι ένας από τους κύριους παράγοντες στο τοπίο των κρυπτονομισμάτων βλέπει τον χρυσό ως το εμπόριο υποτίμησης του αρχικού δολαρίου ΗΠΑ», δήλωσε ο Reade.
Πηγή: ot.gr
