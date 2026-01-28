newspaper
Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΠΑΟΚ ΡΟΥΜΑΝΙΑ
# ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΙΝΕΣΟΤΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Η εταιρεία crypto που θέλει να γίνει κεντρική τράπεζα
Διεθνής Οικονομία 28 Ιανουαρίου 2026, 18:00

Η εταιρεία crypto που θέλει να γίνει κεντρική τράπεζα

Η Tether αποσκοπεί να γίνει μια από τις μεγαλύτερες κεντρικές τράπεζες χρυσού στον κόσμο

Τζούλη Καλημέρη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Το πιο απελευθερωτικό break‑up της χρονιάς: Με τον στόχο σου

Το πιο απελευθερωτικό break‑up της χρονιάς: Με τον στόχο σου

Spotlight

Εδώ και ένα χρόνο η Tether, κορυφαία εταιρεία κρυπτονομισμάτων, χτίζει αθόρυβα το προφίλ ενός από τους μεγαλύτερους παίκτες στην αγορά χρυσού παγκοσμίως. Χρυσός και crypto, το παλιό και το νέο, συναντιόνται σε ένα κοινό τόπο την δυσπιστία και την ανασφάλεια που δημιουργεί στους επενδυτές το υψηλό δημόσιο χρέος.

Στο πλαίσιο αυτό η Tether κάθε βδομάδα μεταφέρει περισσότερο από ένα τόνο χρυσό στα θησαυροφυλάκια υψίστης ασφαλείας στην Ελβετίας. Πρόκειται για ένα από τα περίπου 370.000 πυρηνικά καταφύγια, κληρονομιά του Ψυχρού Πολέμου, που πλέον σπάνια χρησιμοποιούνται και θυμίζει ταινία τους Τζέιμς Μποντ.

Η Tether στα μονοπάτια των κεντρικών τραπεζών

Μέχρι σήμερα είναι λίγες οι πληροφορίες για την εσωτερική λειτουργία της και για την στρατηγική της για τον χρυσό. Ωστόσο έγινε γνωστό ότι δύο από τα κορυφαία στελέχη που ασχολούνται με το εμπόριο χρυσού έφυγαν από την HSBC Holdings Plc πέρυσι και εντάχθηκαν στο δυναμικό της Tether.

Σε συνέντευξή του στο Bloomberg, ο διευθύνων σύμβουλος της, Πάουλο Αρντουίνο, περιέγραψε τον ρόλο της εταιρείας στην αγορά χρυσού ως αντίστοιχο με αυτόν μιας κεντρικής τράπεζας καθώς εκτιμά ότι οι γεωπολιτικοί αντίπαλοι της Ουάσιγκτον θα λανσάρουν μια εναλλακτική λύση με χρυσό για το δολάριο.

Αποκάλυψε ότι η εταιρεία σχεδιάζει να συνεχίσει να επενδύει τα τεράστια κέρδη της σε χρυσό ενώ παράλληλα θα αρχίσει να ανταγωνίζεται τις τράπεζες στο εμπόριο του μετάλλου.

Η Tether κατέχει περίπου 140 τόνους χρυσού

«Σύντομα θα γίνουμε ουσιαστικά μία από τις μεγαλύτερες, ας πούμε, κεντρικές τράπεζες χρυσού στον κόσμο», είπε.

Ακόμα και σε αυτές τις ιστορικές στιγμές για την αγορά χρυσού, οι δραστηριότητες του Tether ξεχωρίζουν.

Έχει αυξήσει ραγδαία τις αγορές της, αγοράζοντας πάνω από 70 τόνους χρυσού κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους για τα αποθεματικά της και το δικό της χρυσό stablecoin, σύμφωνα με υπολογισμό του Bloomberg.  Ξεπέρασε όλες τις κεντρικές τράπεζες πλην της Πολωνίας, που αγόρασε 102  τόνους.

Η εταιρεία κατέχει περίπου 140 τόνους χρυσού, σύμφωνα με τον Αρντουίνο, οι περισσότεροι από τους οποίους είναι δικά της αποθέματα, μαζί με τα πολύτιμα μέταλλα που υποστηρίζουν το δικό της χρυσό token. Αυτή η ποσότητα μετάλλου αξίζει περίπου 24 δισ. δολάρια, το μεγαλύτερο γνωστό απόθεμα εκτός από αυτά που κατέχουν οι κεντρικές τράπεζες, τα ETF και οι εμπορικές τράπεζες, των οποίων τα θησαυροφυλάκια υποστηρίζουν τους κύριους εμπορικούς κόμβους.

Και αυξάνεται συνεχώς. O Αρντουίνο είπε ότι η Tether αγόραζε με ρυθμό περίπου ενός έως δύο τόνων την εβδομάδα και σκόπευε να συνεχίσει να το κάνει για «σίγουρα τους επόμενους μήνες».

Ο διευθύνων σύμβουλος της Tether, Πάουλο Αρντούινο

«Στη συνέχεια, φυσικά, με βάση την αγορά, θα αποφασίσουμε, αλλά ναι, νομίζω ότι θα συνεχίσουμε προς αυτή την κατεύθυνση», πρόσθεσε ο 41χρονος Ιταλός.

Ερωτηθείς αν υπάρχει κάποιο σημείο στο οποίο η Tether θα μπορούσε να μειώσει τις αγορές χρυσού απάντησε ότι «ίσως να μειώσουμε, δεν το γνωρίζουμε ακόμα. Θα αξιολογούμε σε τριμηνιαία βάση τη ζήτησή μας για χρυσό».

Τα θησαυροφυλάκια του Τζέιμς Μποντ

Η Tether κερδίζει χρήματα από το σταθερό κρυπτονόμισμα (stablecoin)  σε δολάρια, το οποίο είναι το μεγαλύτερο στον τομέα, με 186 δισ. δολάρια σε κυκλοφορία. Η εταιρεία εισπράττει πραγματικά δολάρια σε αντάλλαγμα για το token USDT και τα επενδύει σε αμερικανικά ομόλογα και άλλα περιουσιακά στοιχεία, όπως χρυσό, αποκομίζοντας δισεκατομμύρια από τόκους και κέρδη από συναλλαγές.

Η κατοχή του φυσικού μετάλλου είναι ζωτικής σημασίας, σημειώνει ο Αρντούινο, σε τέτοιο βαθμό που η εταιρεία έχει λάβει το ασυνήθιστο μέτρο να αποθηκεύει τα ράβδους χρυσού σε πρώην πυρηνικό καταφύγιο στην Ελβετία, που φυλάσσεται από πολλαπλά στρώματα παχιών χαλύβδινων πορτών. «Είναι ένα μέρος σαν του James Bond» αναφέρει «Είναι τρελό.»

Χρυσός και μυστικοπάθεια

Η μυστικοπαθής φύση της αγοράς χρυσού σημαίνει ότι ενώ είναι εύκολο να περιγραφούν οι ευρείς παράγοντες που οδηγούν σε επενδύσεις, μπορεί να είναι δύσκολο να εντοπιστεί ποιος ακριβώς βρίσκεται πίσω από την αγορά. Η Κίνα, για παράδειγμα, αποκάλυψε επίσημα μόνο 27 τόνους αγορών πέρυσι, αλλά πολλοί traders πιστεύουν ότι αγόρασε πολύ περισσότερους. Οι αναλυτές της Société Générale εκτιμούν, βάσει εμπορικών δεδομένων, ότι οι συνολικές αγορές της Κίνας θα μπορούσαν να φτάσουν έως και τους 250 τόνους το 2025, ή περισσότερο από το ένα τρίτο της συνολικής παγκόσμιας ζήτησης από τις κεντρικές τράπεζες.

Είναι τέτοια η κλίμακα των γνωστοποιημένων αγορών της Tether, που ορισμένοι παρατηρητές της αγοράς έχουν επισημάνει τον ρόλο της διαμόρφωση των τιμών του πολύτιμου μετάλλου παγκοσμίως. Οι αγορές πιθανότατα συνέβαλαν στην άνοδο του χρυσού κατά 65% πέρυσι, ανέφεραν σε σημείωμα οι αναλυτές της Jefferies  περιγράφοντας την Tether ως έναν «σημαντικό νέο αγοραστή» που «θα μπορούσε να οδηγήσει σε διαρκή ζήτηση για χρυσό».

Παρόλα αυτά, η Tether αποτελεί μόνο ένα μικρό μέρος μιας πολύ μεγαλύτερης ορμής επενδυτών προς τον χρυσό, με τις κεντρικές τράπεζες και τους επενδυτές ETF να αγοράζουν συλλογικά περισσότερους από 1.500 τόνους μετάλλου.

Η αγορά της Tether θα είχε αντίκτυπο στην τιμή, αλλά ήταν μόνο ένα μικρό μέρος του λόγου για την εντυπωσιακή άνοδο του χρυσού, δήλωσε ο John Reade, επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής του Παγκόσμιου Συμβουλίου Χρυσού. «Ήταν ένα συστατικό της ανόδου, αλλά όχι όλα με κανέναν τρόπο», είπε.

«Το καλύτερο χρηματιστήριο για το χρυσό στον κόσμο»

Ο Αρντουίνο δεν αρκείται απλώς στην αγορά χρυσού. Θέλει επίσης η Tether να τον διαπραγματεύεται. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να ανταγωνιστεί τα μεγαθήρια της Wall Street όπως η JPMorgan, η HSBC και οι άλλες μεγάλες τράπεζες που κυριαρχούν στην αγορά.

Η εταιρεία χρειάζεται ««το καλύτερο χρηματιστήριο για το χρυσό στον κόσμο»» προκειμένου να συνεχίσει να αγοράζει πολύτιμους λίθους μακροπρόθεσμα και να αξιοποιήσει πιθανές ανεπάρκειες της αγοράς, υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι εξακολουθεί να αναλύει την αγορά και οι πιθανές στρατηγικές συναλλαγών θα δομηθούν έτσι ώστε η εταιρεία «να παραμείνει πολύ long σε φυσικό χρυσό».

«Στόχος μας είναι να έχουμε μια σταθερή, σταθερή, μακροπρόθεσμη πρόσβαση σε χρυσό» είπε χαρακτηριστικά.

Η Tether εξετάζει τρόπους ενεργού διαπραγμάτευσης του χρυσού που κατέχει,σημειώνει ο Αρντουίνο, συμπεριλαμβανομένης της πιθανής αξιοποίησης ευκαιριών arbitrage όταν το κόστος των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης αποκλίνει σημαντικά από τις τιμές του φυσικού μετάλλου.

Πώς αγοράζει τον χρυσό η Tether

Η αγορά φυσικού χρυσού αξίας περίπου 1 δισ. δολαρίων το μήνα αποτελεί μια υλικοτεχνική πρόκληση. Η Tether αγοράζει τόσο απευθείας από τις ραφιναρίες στην Ελβετία όσο και από τα μεγαλύτερα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στην αγορά και μια μεγάλη παραγγελία μετάλλου μπορεί να χρειαστεί μήνες για να φτάσει.

Η εταιρεία διερευνά πώς να κάνει τη διαδικασία αγοράς χρυσού πιο αποτελεσματική, εξηγεί ο CEO της, «επειδή ένας έως δύο τόνοι την εβδομάδα είναι μια πολύ σημαντική ποσότητα».

Η bullish στάση της εταιρείας απέναντι στο πολύτιμο μέταλλο την έχει επίσης οδηγήσει στην αγορά μετοχών σε εταιρείες δικαιωμάτων, οι οποίες ειδικεύονται στην αγορά εσόδων από τους εξορύκτες χρυσού.

Έχει αποκτήσει μερίδια σε σχεδόν κάθε μεσαίου μεγέθους καναδική εταιρεία δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των Elemental Royalty Corp, Metalla Royalty & Streaming Ltd, Versamet Royalties Corp και Gold Royalty Corp.

Χρυσός εναντίον Δολαρίου

H προσέγγιση της Tether στον χρυσό μοιάζει πολύ με αυτή μιας κεντρικής τράπεζας. Όπως μια κεντρική τράπεζα, εκτιμά τον χρυσό για τη ρευστότητά του, καθώς και για την ιδιότητά του ως αποθεματικού περιουσιακού στοιχείου που δεν αποτελεί χρέος κανενός.

Ο χρυσός είναι «λογικά ένα ασφαλέστερο περιουσιακό στοιχείο από οποιοδήποτε εθνικό νόμισμα» αναφέρει ο Αρντουίνο. «Κάθε κεντρική τράπεζα στις χώρες BRICS αγοράζει χρυσό».

Και οι χρήστες του stablecoin σε δολάρια της Tether στις αναδυόμενες αγορές είναι «ακριβώς οι άνθρωποι που αγαπούν τον χρυσό και χρησιμοποιούν τον χρυσό για να προστατευτούν από την ίδια τους την κυβέρνηση, η οποία υποβαθμίζει το νόμισμά τους εδώ και πολύ καιρό» υπογραμμίζει. «Πιστεύουμε ότι ο κόσμος οδεύει προς το σκοτάδι. Πιστεύουμε ότι υπάρχει μεγάλη αναταραχή».

Ωστόσο, η αγορά χρυσού αποτελεί κίνδυνο. Οποιαδήποτε μετατόπιση από την κατοχή δολαρίων ΗΠΑ διακινδυνεύει απώλειες που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την ικανότητά του να διασφαλίσει ότι το σταθερό κρυπτονόμισμά του σε δολάρια USDT αξίζει πάντα 1 δολάριο.

Τον Νοέμβριο, το USDT υποβαθμίστηκε από τους αναλυτές της S&P Global Ratings καθώς εκτιμούν ότι «αντανακλά την αύξηση της έκθεσης σε περιουσιακά στοιχεία υψηλού κινδύνου στα αποθεματικά του USDT κατά το τελευταίο έτος», συμπεριλαμβανομένων του Bitcoin, του χρυσού, των εξασφαλισμένων δανείων και των εταιρικών ομολόγων, καθώς και περιορισμένης γνωστοποίησης.

Η Tether δηλώνει τον χρυσό που κατέχει ως αποθεματικό έναντι του stablecoin σε δολάρια σε τριμηνιαίες βεβαιώσεις που υπογράφηκαν από την BDO Italia SpA.

Μέχρι στιγμής, ωστόσο, το στοίχημα της Tether σε χρυσό ήταν εντυπωσιακά επιτυχημένο. Η αγορά της συνέπεσε με τη μεγαλύτερη άνοδο της αγοράς από τη δεκαετία του 1970, καθώς οι επενδυτές και οι κυβερνήσεις ανησυχούν για τη διακράτηση δολαρίων.

«Από την άποψή μου, υπάρχουν ξένες χώρες που αγοράζουν πολύ χρυσό και πιστεύουμε ότι αυτές οι χώρες σύντομα θα λανσάρουν μια tokenized έκδοση χρυσού ως ανταγωνιστικό νόμισμα για το δολάριο ΗΠΑ», δήλωσε ο Ardoino.

Είτε εμφανιστεί ποτέ ένας αντίπαλος του δολαρίου ΗΠΑ που υποστηρίζεται από χρυσό, η αγορά από την Tether έχει κατακτήσει το πνεύμα της εποχής. «Είναι πραγματικά ενδιαφέρον ότι ένας από τους κύριους παράγοντες στο τοπίο των κρυπτονομισμάτων βλέπει τον χρυσό ως το εμπόριο υποτίμησης του αρχικού δολαρίου ΗΠΑ», δήλωσε ο Reade.

Πηγή: ot.gr

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Άλμα διά χειρός ΕΛΧΑ και Metlen, πάνω από 700 εκατ. ο τζίρος

Χρηματιστήριο Αθηνών: Άλμα διά χειρός ΕΛΧΑ και Metlen, πάνω από 700 εκατ. ο τζίρος

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Το πιο απελευθερωτικό break‑up της χρονιάς: Με τον στόχο σου

Το πιο απελευθερωτικό break‑up της χρονιάς: Με τον στόχο σου

Business
ΔΕΗ: Αναβαθμίζει το outlook η S&P Global Ratings

ΔΕΗ: Αναβαθμίζει το outlook η S&P Global Ratings

inWellness
Πες «όχι», σου κάνει καλό
Μην το φοβάσαι 28.01.26

Πες «όχι», σου κάνει καλό

Το να λέμε «όχι» δεν μας κάνει λιγότερο καλούς ανθρώπους - μας κάνει πιο ειλικρινείς.

Σύνταξη
inTown
Stream newspaper
Έφοδος εισαγγελέων στα γραφεία της Deutsche Bank – Ερευνούν υπόθεση για ξέπλυμα χρήματος στη Γερμανία
Γερμανία 28.01.26

Έφοδος εισαγγελέων στα γραφεία της Deutsche Bank – Ερευνούν υπόθεση για ξέπλυμα χρήματος στη Γερμανία

Εισαγγελείς εισέβαλαν στα κεντρικά γραφεία της Deutsche Bank στη Φρανκφούρτη και στο Βερολίνο. Υπάρχουν υποψίες ότι συνεργαζόταν με εταιρείες που νομιμοποιούσαν έσοδα από παράνομες δραστηριότητες.

Σύνταξη
Ένας χρόνος Τραμπ: Οι τεχνολογικοί κολοσσοί, που τον εχθρεύονταν, είδαν τις επιχειρήσεις τους να ευημερούν
Καλές δουλειές 28.01.26

Ένας χρόνος Τραμπ: Οι τεχνολογικοί κολοσσοί, που τον εχθρεύονταν, είδαν τις επιχειρήσεις τους να ευημερούν

Έπειτα από έναν χρόνο Τραμπ στην εξουσία, οι τεχνολογικοί κολοσσοί έχουν δει τα κέρδη τους να αυξάνονται και τις δουλειές τους να πηγαίνουν τόσο καλά όσο ποτέ. Τα γεύματα στον Λευκό Οίκο απέδωσαν τα μέγιστα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Αυτοκίνητο: Η Γερμανία επαναφέρει την επιδότηση 3 δισ. ευρώ για τα ηλεκτρικά οχήματα
Ηλεκτροκίνηση 27.01.26

Αυτοκίνητο: Η Γερμανία επαναφέρει την επιδότηση 3 δισ. ευρώ για τα ηλεκτρικά οχήματα

Το μέτρο έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Ιανουαρίου. Στοχεύει σε νοικοκυριά χαμηλότερου και μεσαίου εισοδήματος και αναμένεται να χρηματοδοτήσει την αγορά 800.000 ηλεκτρικών οχημάτων έως το 2029.

Σύνταξη
Κίνα προς ΗΠΑ: Η εμπορική συμφωνία με τον Καναδά δεν στρέφεται κατά τρίτων
Κατευνασμός 26.01.26

Κίνα προς ΗΠΑ: Η εμπορική συμφωνία με τον Καναδά δεν στρέφεται κατά τρίτων

Καναδάς και οι ΗΠΑ βρίσκονται σε εμπορικό πόλεμο από τότε που η κυβέρνηση Τραμπ επέβαλε εισαγωγικούς δασμούς στον βόρειο γείτονά της. Η συμφωνία με Κίνα έριξε λάδι στη φωτιά.

Σύνταξη
Ο χρυσός σπάει το φράγμα των 5.000 δολαρίων για πρώτη φορά στην ιστορία
Αξία-καταφύγιο 26.01.26

Ιστορικό ρεκόρ για τον χρυσό που σπάει το φράγμα των 5.000 δολαρίων

Για πρώτη φορά στην ιστορία, η τιμή του χρυσού σπάει το φράγμα των 5.000 δολαρίων, και ενισχύεται καθώς το δολάριο αποδυναμώνεται, συνεχίζοντας την αδιάλειπτη άνοδό της εδώ και χρόνια.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Μακρόν: Κάλεσμα στρατηγικής αφύπνισης για ολόκληρη την Ευρώπη η διαμάχη με τις ΗΠΑ για την Γροιλανδία
Κόσμος 28.01.26

Μακρόν: Κάλεσμα στρατηγικής αφύπνισης για ολόκληρη την Ευρώπη η διαμάχη με τις ΗΠΑ για την Γροιλανδία

«Η Γαλλία θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τις αρχές του Χάρτη ων Ηνωμένων Εθνών», τόνισε ο Εμανουέλ Μακρόν, που υποδέχθηκε στο Παρίσι τους πρωθυπουργούς Δανίας και Γροιλανδίας

Σύνταξη
Πόλεμος στην Ουκρανία: Την 1η Φεβρουαρίου στο Αμπού Ντάμπι ο επόμενος γύρος των τριμερών συνομιλιών
Αλλαγή στάσης; 28.01.26

Πόλεμος στην Ουκρανία: Την 1η Φεβρουαρίου στο Αμπού Ντάμπι ο επόμενος γύρος των τριμερών συνομιλιών

Το Κρεμλίνο επιβεβαίωσε ότι ο δεύτερος γύρος των τριμερών συνομιλιών για την Ουκρανία θα πραγματοποιηθούν στο Αμπού Ντάμπι την 1η Φεβρουαρίου. «Ευπρόσδεκτος ο Ζελένσκι στη Μόσχα», λέει το Κρεμλίνο.

Σύνταξη
Αντιμετωπίζοντας τις απειλές των ΗΠΑ, το Ιράν δηλώνει ότι είναι έτοιμο για «άνευ προηγουμένου» αντίποινα
Κόσμος 28.01.26

Αντιμετωπίζοντας τις απειλές των ΗΠΑ, το Ιράν δηλώνει ότι είναι έτοιμο για «άνευ προηγουμένου» αντίποινα

Η αποστολή του Ιράν στα Ηνωμένα Έθνη εξέδωσε την προειδοποίηση την Τετάρτη, αφού ο Πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι η χώρα πρέπει να συνάψει συμφωνία ή θα αντιμετωπίσει καταστροφική δύναμη

Σύνταξη
Κανείς δεν βάζει την Baby στην άκρη: Το Dirty Dancing επιστρέφει μετά από 39 χρόνια
Ήρθε ο καιρός 28.01.26

Κανείς δεν βάζει την Baby στην άκρη: Το Dirty Dancing επιστρέφει μετά από 39 χρόνια

Ήταν το 1987 όταν η Baby, ο Johnny και η υπόλοιπη παρέα του Dirty Dancing έκανε την εμφάνισή τους στις μεγάλες οθόνες και «τρέλανε» τους έφηβους. Τώρα, 39 χρόνια μετά, ήρθε η ώρα για το σίκουελ - έστω και χωρίς τον Πάτρικ Σουέιζι.

Σύνταξη
Η ΕΠΟ βλέπει τελικό Κυπέλλου Betsson στο Πανθεσσαλικό Στάδιο και όχι στο ΟΑΚΑ!
Ποδόσφαιρο 28.01.26

Η ΕΠΟ βλέπει τελικό Κυπέλλου Betsson στο Πανθεσσαλικό Στάδιο και όχι στο ΟΑΚΑ!

Επειδή γίνονται εργασίες στο Ολυμπιακό Στάδιο και δεν προλαβαίνουν μέχρι 25/4, η ΕΠΟ αφήνει ανοιχτό ενδεχόμενο να εξετάσει αλλαγή έδρας. Στο Καραϊσκάκη το φιλικό (27/3) της Εθνικής με την Παραγουάη

Βάιος Μπαλάφας
Εργατικό δυστύχημα στα Τρίκαλα: Προσωρινά ελεύθεροι ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου και τα δύο στελέχη
Ελλάδα 28.01.26

Εργατικό δυστύχημα στα Τρίκαλα: Προσωρινά ελεύθεροι ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου και τα δύο στελέχη

Συνελήφθησαν χθες από τη διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού για την φονική έκρηξη και πυρκαγιά, με πέντε νεκρές εργαζόμενες γυναίκες, στο εργοστάσιο της εταιρείας στα Τρίκαλα.

Σύνταξη
Σοφία Φυρού μετά τη μαστεκτομή: «Τελείωσα και με τα χειρουργεία με το στήθος. Νιώθω πιο δυνατή από ποτέ»
«Δόξα τω Θεώ» 28.01.26

Σοφία Φυρού μετά τη μαστεκτομή: «Τελείωσα και με τα χειρουργεία με το στήθος. Νιώθω πιο δυνατή από ποτέ»

«Δόξα τω Θεώ, είναι έτσι όπως το περίμενα και έχω και την υγεία μου αλλά μου αρέσει κιόλας και αισθητικά και τελείωσα με αυτό», ανέφερε η Σοφία Φυρού στο κλιπ που δημοσίευσε στο Instagram

Σύνταξη
Πένθος στο ΠΑΣΟΚ: Πέθανε σε ηλικία 40 ετών η Αριστέα Καζάκου – Ανδρουλάκης: Έφυγες πρόωρα και άδικα
Θλίψη 28.01.26

Πένθος στο ΠΑΣΟΚ: Πέθανε σε ηλικία 40 ετών η Αριστέα Καζάκου – Ανδρουλάκης: Έφυγες πρόωρα και άδικα

Η Αριστέα Καζάκου ήτσν γραμματέας του Τομέα Τουρισμού του ΠΑΣΟΚ, ενώ στις εθνικές εκλογές του 2023 ήταν υποψήφια βουλευτής του κόμματος στον νομό Μεσσηνίας

Σύνταξη
Έβγαλαν Ισραηλινή ακτιβίστρια «νεκρή» στις διαδηλώσεις στο Ιράν: «Είμαι ζωντανή, σε μισή ώρα πάω για προπόνηση»
Ισραήλ 28.01.26

Έβγαλαν Ισραηλινή ακτιβίστρια «νεκρή» στις διαδηλώσεις στο Ιράν: «Είμαι ζωντανή, σε μισή ώρα πάω για προπόνηση»

Σοκ προκάλεσε στο Ισραήλ η υπόθεση της Νόγια Ζιόν, η οποία είδε τη φωτογραφία της να προβάλλεται από το Channel 12 ως θύμα των διαδηλώσεων στο Ιράν, ενώ βρισκόταν ζωντανή στο σπίτι της

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Με λευκά τριαντάφυλλα η ομάδα του Άρη στην Τούμπα, τίμησε τη μνήμη των οπαδών του ΠΑΟΚ (pics)
Ποδόσφαιρο 28.01.26

Με λευκά τριαντάφυλλα η ομάδα του Άρη στην Τούμπα, τίμησε τη μνήμη των οπαδών του ΠΑΟΚ (pics)

Αντιπροσωπεία της ΠΑΕ Άρης, με επικεφαλής τους Ρέγες και Γκουγκουλιά, έδωσε το «παρών» στη Τούμπα, όπου και εναπόθεσε λουλούδια προς τιμήν των αδικοχαμένων οπαδών του ΠΑΟΚ στο δυστύχημα της Ρουμανίας.

Σύνταξη
Κακοκαιρία Κριστίν: Τουλάχιστον τρεις νεκροί στην Πορτογαλία – Σφοδρό πλήγμα και στην Ισπανία
Άνεμοι και καταιγίδες 28.01.26

Κακοκαιρία Κριστίν: Τουλάχιστον τρεις νεκροί στην Πορτογαλία – Σφοδρό πλήγμα και στην Ισπανία

Μεγάλα προβλήματα έχει προκαλέσει στην Ιβηρική η κακοκαιρία Κριστίν, την οποία περιμένουμε και στη χώρα μας. Ισχυροί άνεμοι, βροχοπτώσεις και χιόνια έπληξαν Ισπανία και Πορτογαλία.

Σύνταξη
Προπάνιο σαν βόμβα κάτω από το εργοστάσιο «Βιολάντα» – Τι αντιμετωπίζουν ποινικά οι τρεις συλληφθέντες
Ελλάδα 28.01.26

Προπάνιο σαν βόμβα κάτω από το εργοστάσιο «Βιολάντα» – Τι αντιμετωπίζουν ποινικά οι τρεις συλληφθέντες

Στο in, ο Δικαστικός Πραγματογνώμονας Δημήτριος Λιότσιος εξηγεί ότι η φονική έκρηξη στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, όπου πέντε γυναίκες έχασαν τη ζωή τους, ήταν αποτέλεσμα της συσσώρευσης προπανίου στον υπόγειο χώρο.

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
LIVE: Καρλοβάρσκο – Ολυμπιακός ΟΝΕΧ
Βόλεϊ 28.01.26

LIVE: Καρλοβάρσκο – Ολυμπιακός ΟΝΕΧ

LIVE: Καρλοβάρσκο – Ολυμπιακός ΟΝΕΧ. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Καρλοβάρσκο – Ολυμπιακός ΟΝΕΧ για τη ρεβάνς των «16» του CEV Cup στο βόλεϊ ανδρών. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 6HD.

Σύνταξη
Έφοδος εισαγγελέων στα γραφεία της Deutsche Bank – Ερευνούν υπόθεση για ξέπλυμα χρήματος στη Γερμανία
Γερμανία 28.01.26

Έφοδος εισαγγελέων στα γραφεία της Deutsche Bank – Ερευνούν υπόθεση για ξέπλυμα χρήματος στη Γερμανία

Εισαγγελείς εισέβαλαν στα κεντρικά γραφεία της Deutsche Bank στη Φρανκφούρτη και στο Βερολίνο. Υπάρχουν υποψίες ότι συνεργαζόταν με εταιρείες που νομιμοποιούσαν έσοδα από παράνομες δραστηριότητες.

Σύνταξη
Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Οι ευρωβουλευτές καλούν την ΕΕ να απαγορεύσει την είσοδο της ICE στην Ευρώπη
«Η ένωσή μας, οι κανόνες μας» 28.01.26

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Οι ευρωβουλευτές καλούν την ΕΕ να απαγορεύσει την είσοδο της ICE στην Ευρώπη

Ευρωπαίοι νομοθέτες κάλεσαν για περιοριστικά μέτρα στην ICE, υποστηρίζοντας ότι δεν πρέπει να δραστηριοποιείται στην Ευρώπη λόγω ανησυχιών για τη δημοκρατική εποπτεία και τα ανθρώπινα δικαιώματα

Σύνταξη
Φίλαθλος του ΠΑΟΚ που βγήκε ζωντανός από την τραγωδία: «Θυμάμαι τα πάντα, υπήρχε χρόνος να πάει δεξιά το βανάκι» (vid)
Ποδόσφαιρο 28.01.26

Φίλαθλος του ΠΑΟΚ που βγήκε ζωντανός από την τραγωδία: «Θυμάμαι τα πάντα, υπήρχε χρόνος να πάει δεξιά το βανάκι» (vid)

«Θρηνώ τους φίλους μου, υπήρχε χρόνος να πάει δεξιά το βανάκι», είπε μεταξύ άλλων ένας από τους τρεις φιλάθλους του ΠΑΟΚ που επέζησαν από το φονικό τροχαίο με το βαν στη Ρουμανία. Όσα είπε στο Mega.

Σύνταξη
LIVE: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός
Μπάσκετ 28.01.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός

LIVE: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 18:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός για τη 16η αγωνιστική της A1 μπάσκετ γυναικών. Τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Ολλανδία: Άνοιξε ο δρόμος για σχηματισμό τρικομματικής κυβέρνησης μειοψηφίας υπό τον Ρομπ Γέτεν
«Πιάνουν δουλειά» 28.01.26

Ολλανδία: Άνοιξε ο δρόμος για σχηματισμό τρικομματικής κυβέρνησης μειοψηφίας υπό τον Ρομπ Γέτεν

Τρία κόμματα κατέληξαν σε συμφωνία για σχηματισμό κυβέρνησης στην Ολλανδία, τρεις μήνες μετά τη νίκη-ανατροπή του κόμματος D66. Ο ηγέτης του, Ρομπ Γέτεν, θα είναι ο νεότερος πρωθυπουργός στη χώρα.

Σύνταξη
Ο Αλέξανδρος Γκιννής Σημαιοφόρος της Ελλάδας στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες
Χειμερινοί Ολυμπιακοί 28.01.26

Ο Αλέξανδρος Γκιννής Σημαιοφόρος της Ελλάδας στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες

Ο πρωταθλητής του αλπικού σκι Αλέξανδρος Γκιννής επελέγη από την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή ως Σημαιοφόρος της Ελλάδας στο Μιλάνο-Κορτίνα 2026.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο