Είχε πρόγραμμα: Έβαλε γκολ, του πέταξαν μπύρα, ήπιε… τζούρα και πανηγύρισε! (vid)
Απίθανο περιστατικό σε ποδοσφαιρικό ντέρμπι στη Βραζιλία, όταν ο Κάιο Ζόρζε της Κρουζέιρο έπιασε ποτήρι μπύρα στον αέρα και πανηγύρισε δεόντως το γκολ που έβαλε...
Στιγμές απείρου κάλλους στο τοπικό ντέρμπι της Κρουζέιρο με την Ατλέτικο Μινέιρο στη Βραζιλία. Ο Κάιο Ζορζ, παίκτης της Κρουζέιρο, έγινε viral -όχι για το γκολ που πέτυχε- αλλά για το… πρόγραμμα που είχε κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών!
Λίγο μετά το 1-0, ο 24χρονος Βραζιλιάνος επιθετικός έφυγε προς το σημαιάκι του κόρνερ για να πανηγυρίσει. Οι οπαδοί της αντίπαλης ομάδας άρχισαν σε εκείνο το σημείο να πετούν διάφορα αντικείμενα προς το μέρος και ένα από αυτά ήταν ένα γεμάτο ποτήρι μπύρας.
Ο Ζόρζε επέδειξε τα απαραίτητα αντανακλαστικά, έπιασε στον αέρα το ποτήρι, ήπιε μια γουλιά και συνέχισε τη… δουλειά του, πανηγυρίζοντας το γκολ που σκόραρε. Μάλιστα, φρόντισε να πάρει και εκδίκηση από τους οπαδούς της Ατλέτικο Μινέιρο, αφού άρχισε να χορεύει μπροστά τους!
Δείτε τι συνέβη
KAIO JORGE CAUGHT A CUP THROWN AT HIM BY RIVAL FANS & DRANK IT WHILE CELEBRATING HIS GOAL IN THE CLÁSSICO 😭pic.twitter.com/bSoL9u8zJE
— Ginga Bonito 🇧🇷 (@GingaBonitoHub) January 25, 2026
