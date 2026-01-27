Μια νύχτα μόνο: Από το πάθος στο «αντίο»
Όλα όσα θα δούμε στο νέο επεισόδιο της δραματικής σειράς Μια νύχτα μόνο. Απόψε, στις 21.00, στο MEGA.
Το 30ο επεισόδιο της δραματικής σειράς του MEGA «Μια νύχτα μόνο», απόψε στις 21:00.
Ο Οδυσσέας βρίσκει την Αρετή και οι δυο τους περνούν μία νύχτα πάθους, πριν πουν «αντίο» το επόμενο πρωί.
Το μυστικό σχέδιο του Νταγιάννου για να μπει στην ERGAN αποκαλύπτεται.
Τι θα δούμε στο νέο επεισόδιο της σειράς Μια νύχτα μόνο
O Οδυσσέας και η Αρετή παραδίδονται σε μια νύχτα πάθους. Μια νύχτα που μοιάζει να είναι η τελευταία τους. Ο χρόνος κυλάει αντίστροφα, μέχρι που το ξημέρωμα θα φέρει το αντίο. Η Ελένη, βυθισμένη στο ποτό και στα ψέματα, έρχεται αντιμέτωπη με τη Μιρέλλα αλλά και με τον ίδιο της τον εαυτό, διαλύοντας τα πάντα. Ακόμα και το δείπνο με τον Σταύρο και την Αννέζα, από όπου φεύγει ταπεινωμένη. Η Μαρίκα λυγίζει, βλέποντας τον γιο της να καταλήγει εργάτης στο εργοστάσιο του πατέρα του. Την ίδια ώρα, ο Νταγιάννος ανακαλύπτει πως λείπουν χρήματα και τρομάζει στην υποψία ότι μπορεί να φταίει ο γιος τους.
Πρωταγωνιστούν: Δημήτρης Λάλος, Μαριλίτα Λαμπροπούλου, Τάσος Ιορδανίδης, Γιάννης Βούρος, Φιλαρέτη Κομνηνού, Λυδία Φωτοπούλου, Μαρία Ζορμπά, Εριέττα Μανούρη, Μαριάννα Πουρέγκα, Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης, Αλέξανδρος Σιάτρας, Ντέμη Παπαδέα, Ηλιάννα Μαυρομάτη, Φωτεινή Ντεμίρη, Σταύρος Καραγιάννης, Φοίβος Παπακώστας, Κυριάκος Σαλής, Παύλος Πιέρρος, Τίτος Πινακάς, Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη, Πένυ Αγοραστού, Μόσχα Χατζηευσταθίου, Άννα Μάγκου, Πηνελόπη Πλάκα, Σάντυ Χατζηϊωάννου, Στέλλα Κωστοπούλου, Φώτης Πετρίδης, Χρήστος Χαλβατζάρας, Εύη Δαέλη, Γιώργος Τσούρμας, Χρήστος Γεωργαλής, Αργυρώ Ανανιάδου, Χρύσα Ρώμα.
Και τα παιδιά: Νικόλας Καβρουλάκης, Μάιρα Ελευθερίου, Άννυ Μασσιάλα
Σκηνοθεσία: Στάμος Τσάμης
Σενάριο: Γιώργος Κρητικός – Στέλλα Βασιλαντωνάκη
Διεύθυνση φωτογραφίας: Βασίλης Μουρίκης
Σκηνογράφος: Μαρία Καραθάνου
Ενδυματολόγος: Δομνίκη Βασιαγεώργη
Μουσική: Νίκος Τερζής
ΠΑΡΑΓΩΓΗ: JK PRODUCTIONS – ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ALTER EGO MEDIA – MEGA
«ΜΙΑ ΝΥΧΤΑ ΜΟΝΟ»
ΑΠΟΨΕ ΣΤΙΣ 21:00, ΣΤΟ MEGA
#MiaNyxtaMono
Δείτε το trailer του σημερινού επεισοδίου
