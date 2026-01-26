Μια νύχτα μόνο: Ανατροπές και εκπλήξεις

Το 29ο επεισόδιο της δραματικής σειράς του MEGA «Μια νύχτα μόνο» απόψε στις 21:00.

Η Αρετή φεύγει από την Αθήνα, χωρίς να πει σε κανέναν πού πηγαίνει.

Τι θα δούμε απόψε στη σειρά Μια νύχτα μόνο

Η Αρετή, σοκαρισμένη από την επίθεση της Κατερίνης, έχει κλειστεί στον εαυτό της ενώ η επιμονή του Οδυσσέα να έρθει σε επαφή μαζί της, την αναγκάζει να φύγει από την Αθήνα σε μυστικό προορισμό προκειμένου να μείνει λίγο μόνη της.

Η Ελένη προσπαθεί μάταια να «ψαρέψει» την Τάνια και τον Χάρη για να μάθει πού βρίσκεται η Αρετή, ενώ ένα δημοσίευμα που κυκλοφορεί στον τύπο για την παραίτηση της, φέρνει μεγάλη αναστάτωση στην ERGAN. Ο Σάββας δείχνει πιο αποφασισμένος από ποτέ να φτιάξει τη ζωή του με τη Μίνα και η Αννέζα μετά από έναν καβγά με τον Σταύρο, του κάνει μία απρόσμενη πρόταση.

Πρωταγωνιστούν: Δημήτρης Λάλος, Μαριλίτα Λαμπροπούλου, Τάσος Ιορδανίδης, Γιάννης Βούρος, Φιλαρέτη Κομνηνού, Λυδία Φωτοπούλου, Μαρία Ζορμπά, Εριέττα Μανούρη, Μαριάννα Πουρέγκα, Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης, Αλέξανδρος Σιάτρας, Ντέμη Παπαδέα, Ηλιάννα Μαυρομάτη, Φωτεινή Ντεμίρη, Σταύρος Καραγιάννης, Φοίβος Παπακώστας, Κυριάκος Σαλής, Παύλος Πιέρρος, Τίτος Πινακάς, Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη, Πένυ Αγοραστού, Μόσχα Χατζηευσταθίου, Άννα Μάγκου, Πηνελόπη Πλάκα, Σάντυ Χατζηϊωάννου, Στέλλα Κωστοπούλου,

Φώτης Πετρίδης, Χρήστος Χαλβατζάρας, Εύη Δαέλη, Γιώργος Τσούρμας, Χρήστος Γεωργαλής, Αργυρώ Ανανιάδου, Χρύσα Ρώμα.

Και τα παιδιά: Νικόλας Καβρουλάκης, Μάιρα Ελευθερίου, Άννυ Μασσιάλα

Σκηνοθεσία: Στάμος Τσάμης

Σενάριο: Γιώργος Κρητικός – Στέλλα Βασιλαντωνάκη

Διεύθυνση φωτογραφίας: Βασίλης Μουρίκης

Σκηνογράφος: Μαρία Καραθάνου

Ενδυματολόγος: Δομνίκη Βασιαγεώργη

Μουσική: Νίκος Τερζής

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: JK PRODUCTIONS – ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ALTER EGO MEDIA – MEGA

