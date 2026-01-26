Τραγωδία στα Τρίκαλα: Η τελευταία φωτογραφία των γυναικών που σκοτώθηκαν στο εργοστάσιο

Πήγαν για μεροκάματο και δεν γύρισαν ποτέ. Πέντε γυναίκες έχασαν τη ζωή τους στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα μετά από ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας.

Οι πέντε σοροί που βρέθηκαν πολύ κοντά η μια στην άλλη ενώ ήδη έχουν μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο της Λάρισας, όπου οι συγγενείς δίνουν δείγμα DNA προκειμένου να γίνει επισήμως η ταυτοποίησή τους.

H Έλενα, η Βάσω, η Βούλα, η Αναστασία δούλευαν όλες μαζί σαν ομάδα στην παραγωγή. Είχαν οικογένειες, όνειρα. Στην τελευταία τους φωτογραφία που δημοσίευσε το STAR μια μέρα πριν από την έκρηξη οι τρεις από τις πέντε είναι αγκαλιασμένες και χαμογελαστές στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας.

Η Έλενα με καταγωγή από το Φωτεινό Τρικάλων, εργαζόταν 12 χρόνια στη μπισκοτοβιομηχανία. Ήταν 45 ετών. Η 42χρονη Βάσω, μητέρα δυο ανήλικων παιδιών, ζούσε και αυτή στα Τρίκαλα. Μέχρι το 2020 εργαζόταν ως κομμώτρια. Ο ερχομός του δεύτερου παιδιού της εκείνη τη χρονιά και η πανδημία άλλαξαν τα πλάνα της.

Η Βούλα. εργαζόταν στην παραγωγή, όταν εγκλωβίστηκε στις φλόγες. Ήταν μητέρα τριών παιδιών.

Η Αναστασία, η Τασούλα όπως την φώναζαν οι δικοί της, ήταν για χρόνια στη Γερμανία. Μετρούσε αντίστροφα για τη σύνταξη.

To χρονικό

Στο εργοστάσιο βρίσκονταν 13 εργαζόμενοι στη νυχτερινή βάρδια. Σώθηκαν μόνο εκείνοι που είχαν βγει για διάλειμμα. Οι γυναίκες εργάζονταν στο ζυμωτήριο, στο ισόγειο του κτιρίου. Η έκρηξη σημειώθηκε στο υπόγειο. Το πάτωμα υποχώρησε και οι γυναίκες έπεσαν μέσα στη φωτιά.

Μόλις το προηγούμενο βράδυ, εργαζόμενοι και ιδιοκτησία γιόρταζαν μαζί την κοπή της πίτας. Λόγω της εκδήλωσης, το μισό προσωπικό της νυχτερινής βάρδιας δεν εργάστηκε. Αν αυτό δεν είχε συμβεί, στο εργοστάσιο θα βρίσκονταν 30 άνθρωποι την ώρα της έκρηξης.

Επτά άνθρωποι τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους κι ένας πυροσβέστης. Νοσηλεύτηκαν προληπτικά και πήραν εξιτήριο λίγες ώρες αργότερα.

Τι προκάλεσε τη φονική έκρηξη

Οι αξιωματικοί του Πυροσβεστικού Σώματος, σε στενή συνεργασία με εισαγγελέα που βρίσκεται στον τόπο της τραγωδίας από το πρωί και παρακολουθεί τις έρευνες, αναζητούν την αιτία της τραγωδίας.

Τι προκάλεσε τη φονική έκρηξη; Διαρροή προπανίου ή βουτανίου; Εύφλεκτα υλικά στις αποθήκες; Εξωγενής άγνωστος παράγοντας; Τα αίτια διερευνώνται μέσα σε ένα εργοστάσιο – κουφάρι.