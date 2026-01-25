LIVE: Ιταλία – Ελλάδα

Ποδόσφαιρο

Τι είπε ο Δουβίκας μετά την «ντοπιέτα» επί της Τορίνο

O Τάσος Δουβίκας μετά την εξαιρετική του εμφάνιση και την ντοπιέτα που πέτυχε στο ματς της Κόμο με την Τορίνο, παραχώρησε δηλώσεις και στάθηκε στην πορεία του συνόλου του Φάμπρεγας, αλλά και στη δική του εξέλιξη.