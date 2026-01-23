Ανεβάζει ταχύτητες η ΑΑΔΕ για την πρεμιέρα των νέων φορολογικών δηλώσεων περιμένοντας τους φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα να αποστείλουν μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου τα στοιχεία που απαιτούνται για τους προσυμπληρωμένους κωδικούς των φορο-εντύπων.

Δεκάδες κατηγορίες παροχών, αποζημιώσεων και εισοδημάτων μπορούν να εξαφανίσουν ή να μειώσουν τα τεκμήρια

Μισθοί, συντάξεις, τόκοι τραπεζικών καταθέσεων, ποσά που καταβλήθηκαν για εξόφληση δανείων, δαπάνες που εξοφλήθηκαν με ηλεκτρονικό χρήμα, έως και δίδακτρα που πληρώθηκαν σε ιδιωτικά σχολεία το 2025, προσυμπληρώνονται στις φορολογικές δηλώσεις.

Επίσης αποτυπώνονται δεκάδες κατηγορίες παροχών, αποζημιώσεων και εισοδημάτων που απέκτησαν το 2025 μισθωτοί και συνταξιούχοι τα οποία είναι αφορολόγητα και μπορούν να εξαφανίσουν ή να μειώσουν τα τεκμήρια, στην παγίδα των οποίων πέφτουν χιλιάδες φορολογούμενοι.

ΑΑΔΕ: Η λίστα

Στη λίστα της ΑΑΔΕ με τις παροχές και αποζημιώσεις που δεν θεωρούνται εισοδήματα και τα εισοδήματα από μισθωτή εργασία και συντάξεις που βρίσκονται μακριά από το ραντάρ της Εφορίας περιλαμβάνονται:

Η αποζημίωση εξόδων διαμονής και σίτισης και η ημερήσια αποζημίωση που έχουν καταβληθεί από τον εργαζόμενο αποκλειστικά για σκοπούς της επιχειρηματικής δραστηριότητας του εργοδότη. Η αποζημίωση για έξοδα κίνησης που καταβάλλονται από τον εργοδότη για υπηρεσιακούς λόγους, συμπεριλαμβανομένης της αποζημίωσης για τη δαπάνη ηλεκτρικού ρεύματος για τη φόρτιση ατομικού ή εταιρικού οχήματος μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλμ., εφόσον αφορούν έξοδα κίνησης που πραγματοποιήθηκαν από τον εργαζόμενο κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας του και αποδεικνύονται από νόμιμα παραστατικά. Το επίδομα αλλοδαπής που χορηγείται σε υπαλλήλους του υπουργείου Εξωτερικών και των λοιπών δημόσιων πολιτικών υπηρεσιών. Οι κρατήσεις υπέρ των ασφαλιστικών ταμείων, οι οποίες επιβάλλονται με νόμο, συμπεριλαμβανομένων των εισφορών εργαζομένου υπέρ των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης υποχρεωτικής ασφάλισης. Οι ασφαλιστικές εισφορές για συνταξιοδοτικές παροχές που καταβάλλονται από τον εργαζόμενο ή τον εργοδότη για λογαριασμό του εργαζομένου υπέρ των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης προαιρετικής ασφάλισης και υπέρ των Ταμείων οι οποίες δεν υπερβαίνουν το ανώτατο ποσό. Η εφάπαξ καταβαλλόμενη παροχή από ταμεία πρόνοιας και ασφαλιστικούς οργανισμούς του Δημοσίου στους ασφαλισμένους και τα εξαρτώμενα μέλη του ασφαλισμένου που δεν υπερβαίνουν το ανώτατο ποσό. Η αξία των διατακτικών σίτισης αξίας έως 6 ευρώ ανά εργάσιμη ημέρα. Οι παροχές ασήμαντης αξίας μέχρι του ποσού των 27 ευρώ ετησίως. Τα ασφάλιστρα που καταβάλλονται από τον εργαζόμενο ή τον εργοδότη για λογαριασμό του εργαζομένου στο πλαίσιο ομαδικών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών συμβολαίων. Οι εισφορές που καταβάλλονται από τον εργαζόμενο ή και τον εργοδότη για λογαριασμό του εργαζομένου σε Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης προαιρετικής ασφάλισης για την ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή κάλυψη εργαζομένου, συζύγου και τέκνων ή για την κάλυψη του κινδύνου ζωής ή ανικανότητάς του, καθώς και τα ασφάλιστρα που καταβάλλονται από τον εργαζόμενο ή και τον εργοδότη για λογαριασμό του εργαζομένου για την ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή κάλυψη εργαζομένου, συζύγου και τέκνων ή για την κάλυψη του κινδύνου ζωής ή ανικανότητάς του στο πλαίσιο ασφαλιστηρίου συμβολαίου, μέχρι του ποσού των 1.500 ευρώ ετησίως ανά εργαζόμενο. Η αποζημίωση για αγορά μηνιαίων ή ετήσιων καρτών απεριόριστων διαδρομών μέσων μαζικής μεταφοράς. Η αγοραία αξία της παραχώρησης ενός οχήματος μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλμ. και με ΛΤΠΦ έως 40.000 ευρώ προς έναν εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο, με το υπόλοιπο της αξίας να θεωρείται φορολογητέο εισόδημα. Η παροχή σε είδος με τη μορφή μετοχών που λαμβάνει ένας εργαζόμενος ή εταίρος ή μέτοχος εφόσον ασκηθεί το δικαίωμα προαίρεσης και οι μετοχές που αποκτώνται μεταβιβαστούν μετά τη συμπλήρωση 24 ή 36 μηνών από την απόκτησή τους. Η ελεγκτική αποζημίωση. Το άνευ χρηματικού ανταλλάγματος κόστος φόρτισης επιβατικού αυτοκινήτου μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2 χλμ. στις εγκαταστάσεις του εργοδότη. Η παροχή σε είδος με τη μορφή μετοχών που λαμβάνει ένας εργαζόμενος ή εταίρος ή μέτοχος από νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα στο πλαίσιο προγραμμάτων δωρεάν διάθεσης μετοχών στα οποία τίθεται ως προϋπόθεση η επίτευξη συγκεκριμένων στόχων. Η αξία των διατακτικών εσωτερικού τουρισμού συνολικής αξίας έως 300 ευρώ ετησίως για τα φορολογικά έτη 2020 και 2021. Ανεξαρτήτως του φορέα που το χορηγεί, το εξωιδρυματικό επίδομα και κάθε συναφές ποσό που καταβάλλεται σε ειδικές κατηγορίες ατόμων με αναπηρίες. Παροχές ύψους έως 5.000 ευρώ ετησίως που χορηγούν οι εργοδότες στους εργαζόμενους για την κάλυψη εξόδων βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών. Παροχές που καταβάλλονται από εργοδότη σε εργαζόμενο ως ενίσχυση για την απόκτηση τέκνου εντός 12 μηνών από τον τοκετό, ύψους έως 5.000 ευρώ, που προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε άλλο εξαρτώμενο τέκνο που έχει ο δικαιούχος γονέας κατά τον χρόνο του τοκετού. Η παροχή του εργοδότη προς τον εργαζόμενο για την κάλυψη δαπανών νοσηλείας του εργαζομένου ή συγγενικού του προσώπου.

Premium έκδοση «Τα ΝΕΑ»