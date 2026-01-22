Στο τραπέζι σενάρια για νέες μειώσεις φόρων και εισφορών

Πριν ακόμη «κλείσει» ο πρώτος μήνας του 2026 και χωρίς να έχουν φανεί σε όλους τους φορολογούμενους οι μειώσεις φόρων που ενεργοποιήθηκαν την Πρωτοχρονιά, η κυβέρνηση στρέφει το βλέμμα της στο 2027 και κυρίως στο εκλογικό του αποτύπωμα.

Ο φάκελος των νέων μειώσεων φόρων και εισφορών έχει ανοίξει με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, κατά τη χθεσινή παρουσίαση των κυβερνητικών προτεραιοτήτων για τη φετινή χρονιά να μιλάει ξανά για νέες παρεμβάσεις σε φόρους και ασφαλιστικές εισφορές οι οποίες θα κλειδώσουν τον Αύγουστο όταν θα υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα για τον δημοσιονομικό χώρο για να ανακοινωθούν τον Σεπτέμβριο στη ΔEΘ. Για το ίδιο θέμα, ο Κυριάκος Πιερρακάκης ανέφερε σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ ότι «προφανώς εστιάζουμε στο τι έπεται. Ο Πρωθυπουργός έχει θέσει έναν στόχο: να μειώσουμε ολοένα και περισσότερους φόρους».

Οι πρώτες προτεραιότητες

Μετά τη μεγάλη αναμόρφωση της φορολογικής κλίμακας για μισθωτούς, συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες, παρέμβαση που αποφέρει όφελος 1,2 δισ. ευρώ το 2026, το βάρος μετατοπίζεται πλέον στις επιχειρήσεις. Στόχος, να ενισχυθεί η δυνατότητά τους να μετακυλίσουν τα οφέλη στην αγορά εργασίας, μέσω αυξήσεων μισθών και κλαδικών συμβάσεων.

Στο τραπέζι βρίσκονται σενάρια που περιλαμβάνουν:

1. Μείωση της προκαταβολής φόρου. Ο Πρωθυπουργός έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγών, σε ένα πεδίο όπου σήμερα τα φυσικά πρόσωπα προκαταβάλλουν το 55% και τα νομικά πρόσωπα το 80% του φόρου τους. Μόνο από τις επιχειρήσεις, το Δημόσιο εισπράττει περίπου 3,5 δισ. ευρώ από την προκαταβολή φόρου. Ενδεχόμενη μείωση της προκαταβολής στο 70%, στα επίπεδα δηλαδή του 2019-2020, θα σήμαινε ελάφρυνση της τάξεως των 450 εκατ. ευρώ, με αντίστοιχο δημοσιονομικό κόστος.

2. Κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος που φτάνει έως και 1.000 ευρώ (και έως 600 ευρώ για κάθε υποκατάστημα), μέτρο το οποίο ζητούν οι επιχειρήσεις. Μετά την κατάργησή του για τους ελεύθερους επαγγελματίες, η επέκταση του μέτρου και στα νομικά πρόσωπα προβάλλεται ως εύλογη συνέχεια. Το κόστος που προκύπτει από την κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος ανέρχεται σε περίπου 240 εκατ. ευρώ.

3. Περαιτέρω μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, πέραν της μισής μονάδας που έχει ήδη ενσωματωθεί στις προβλέψεις για το 2027. Μια τέτοια παρέμβαση κοστολογείται γύρω στα 245 εκατ. ευρώ.

Συνολικά, το βασικό «πακέτο» ελαφρύνσεων για το 2027 προσδιορίζεται επισήμως στα 800-900 εκατ. ευρώ. Ωστόσο είναι πιθανόν να δημιουργηθεί μεγαλύτερος δημοσιονομικός χώρος που θα επιτρέψει έξτρα παρεμβάσεις για την ενίσχυση των εισοδημάτων των πολιτών και τη φορολογική ελάφρυνση των επιχειρήσεων.

Ψηφιακά εργαλεία

Το οικονομικό επιτελείο ποντάρει στην πλήρη ενεργοποίηση των ψηφιακών εργαλείων κατά της φοροδιαφυγής και της εισφοροδιαφυγής. Αν το εγχείρημα αποδώσει, τότε στο καλάθι της ΔΕΘ θα μπορούσαν να προστεθούν επιπλέον παρεμβάσεις όπως:

Μεγαλύτερο ψαλίδι στη φορολογία των ενοικίων υπό την προϋπόθεση ότι θα αυξηθούν τα δηλωθέντα εισοδήματα και θα αποδώσουν το μέτρο της υποχρεωτικής πληρωμής των ενοικίων μέσω τραπεζών αλλά και η καταγραφή των ενοικίων μέσω του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ).

Διορθώσεις στο ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα των επαγγελματιών.

Μείωση του συντελεστή φορολογίας των νομικών προσώπων από το 22% στο 20%, όπως προέβλεπε ο προεκλογικός σχεδιασμός του 2019.

«Κλειδί» για το τελικό εύρος του δημοσιονομικού χώρου αποτελούν:

Το ψηφιακό δελτίο αποστολής. Το 2026 θα εφαρμοστεί πλήρως το νέο εργαλείο. Η παρακολούθηση της διακίνησης αγαθών θα πραγματοποιείται σε real time περιορίζοντας τη δυνατότητα έκδοσης εικονικών τιμολογίων ή διακίνησης εμπορευμάτων με χειρόγραφα παραστατικά.

Το ψηφιακό πελατολόγιο. Επεκτείνεται η εφαρμογή του σε νέους κλάδους ώστε να καταγράφεται ο πλήρης έλεγχος της αγοράς.

Η ψηφιακή κάρτα εργασίας. Η γενικευμένη εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας με την επέκτασή της στο σύνολο του ιδιωτικού τομέα, εκτιμάται ότι θα ενισχύσει τα έσοδα από αδήλωτη εργασία και «μαύρες» υπερωρίες.

Η ηλεκτρονική τιμολόγηση στις συναλλαγές όλων των επιχειρήσεων.

