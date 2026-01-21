newspaper
Ποιες χώρες «ψηφίζουν» Ελλάδα [γραφήματα]
Οικονομία 21 Ιανουαρίου 2026

Ποιες χώρες «ψηφίζουν» Ελλάδα [γραφήματα]

Πώς κινήθηκε ο τουρισμός τον Νοέμβριο αλλά και στο διάστημα Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2025 – Τι αποκαλύπτει η έκθεση της ΤτΕ

Γερμανία και Γαλλία εξακολουθούν να «ψηφίζουν» Ελλάδα, καθώς όπως δείχνει έκθεση της ΤτΕ η ταξιδιωτική κίνηση τον Νοέμβριο αυξήθηκε κατά 47,1% και 89,6% αντίστοιχα. Το ταξιδιωτικό ισοζύγιο παρουσίασε πλεόνασμα 505,2 εκατ. ευρώ τον Νοέμβριο του 2025 και 19.942,1 εκατ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2025.

Oι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 27,7% τον Νοέμβριο του 2025 και κατά 8,9% την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2025. Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση αυξήθηκε κατά 9,7% τον Νοέμβριο του 2025 και κατά 4,6% την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2025.

Πλεόνασμα 505,2 εκατ. ευρώ

Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία, το ταξιδιωτικό ισοζύγιο τον Νοέμβριο του 2025 εμφάνισε πλεόνασμα 505,2 εκατ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 374,8 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2024, αυξημένο κατά 34,8%. Ειδικότερα, άνοδο κατά 27,7% κατέγραψαν τον Νοέμβριο του 2025 οι ταξιδιωτικές εισπράξεις, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 726,3 εκατ. ευρώ, έναντι 568,9 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2024, ενώ άνοδος κατά 13,9% παρατηρήθηκε και στις ταξιδιωτικές πληρωμές (Νοέμβριος 2025: 221,0 εκατ. ευρώ, Νοέμβριος 2024: 194,1 εκατ. ευρώ).

Η αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται στην άνοδο τόσο της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης κατά 9,7% όσο και της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι κατά 17,2%. Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών αντιστάθμισαν κατά 18,1% το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών και συνέβαλαν κατά 74,8% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2025, το ταξιδιωτικό ισοζύγιο εμφάνισε πλεόνασμα 19.942,1 εκατ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 18.616,3 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Αύξηση κατά 1.879,3 εκατ. ευρώ ή 8,9% παρουσίασαν οι ταξιδιωτικές εισπράξεις, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 23.003,0 εκατ. ευρώ, ενώ αύξηση κατά 553,5 εκατ. ευρώ ή 22,1% παρατηρήθηκε και στις ταξιδιωτικές πληρωμές, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 3.060,9 εκατ. ευρώ.

Η άνοδος των ταξιδιωτικών εισπράξεων προήλθε από την αύξηση της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης κατά 4,6%, αλλά και της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι κατά 4,4%. Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών αντιστάθμισαν κατά 65,9% το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών και συνέβαλαν κατά 89,3% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες.

Αύξηση ταξιδιωτικών εισπράξεων

Τον Νοέμβριο του 2025, όπως προαναφέρθηκε, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 27,7% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024. Αναλυτικότερα, άνοδο κατά 40,2% κατέγραψαν οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 331,9 εκατ. ευρώ, όπως και οι εισπράξεις από κατοίκους των λοιπών χωρών, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 19,5% (Νοέμβριος 2025: 364,0 εκατ. ευρώ, Νοέμβριος 2024: 304,7 εκατ. ευρώ).

Η άνοδος των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 ήταν αποτέλεσμα της αύξησης τόσο των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ κατά 54,1% (Νοέμβριος 2025: 266,2 εκατ. ευρώ, Νοέμβριος 2024: 172,8 εκατ. ευρώ) όσο και των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ κατά 2,8%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 65,6 εκατ. ευρώ.

Οι σημαντικότερες χώρες προέλευσης

Ειδικότερα, όσον αφορά τις σημαντικότερες χώρες προέλευσης ταξιδιωτών από τη ζώνη του ευρώ, οι εισπράξεις από τη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 85,1% και διαμορφώθηκαν στα 80,5 εκατ. ευρώ. Οι εισπράξεις από τη Γαλλία επίσης αυξήθηκαν κατά 125,2% και διαμορφώθηκαν στα 45,7 εκατ. ευρώ, ενώ άνοδο κατά 1,5% παρουσίασαν και οι εισπράξεις από την Ιταλία, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 27,8 εκατ. ευρώ.

Από τις λοιπές χώρες, αυξημένες κατά 18,6% ήταν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 52,5 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 33,3% και διαμορφώθηκαν στα 71,6 εκατ. ευρώ. Τέλος, οι εισπράξεις από τη Ρωσία αυξήθηκαν σε 1,4 εκατ. ευρώ.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2025, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις κατέγραψαν άνοδο κατά 8,9% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024 και διαμορφώθηκαν στα 23.003,0 εκατ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην αύξηση τόσο των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 κατά 6,0%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 12.400,8 εκατ. ευρώ, όσο και των εισπράξεων από κατοίκους των λοιπών χωρών κατά 13,5%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 9.568,5 εκατ. ευρώ.

Η Γερμανία και η Γαλλία

Αναλυτικότερα, οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκαν στα 9.641,7 εκατ. ευρώ, ενισχυμένες κατά 4,3%, ενώ οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ αυξήθηκαν κατά 12,2% και διαμορφώθηκαν στα 2.759,1 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, οι εισπράξεις από τη Γερμανία κατέγραψαν άνοδο κατά 2,4% και διαμορφώθηκαν στα 3.723,7 εκατ. ευρώ, όπως και οι εισπράξεις από τη Γαλλία, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 6,2% στα 1.317,8 εκατ. ευρώ. Ενισχυμένες κατά 4,2% ήταν και οι εισπράξεις από την Ιταλία, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 1.256,2 εκατ. ευρώ.

Από τις λοιπές χώρες, άνοδο κατά 17,0% σημείωσαν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 3.660,6 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 8,5% στα 1.662,3 εκατ. ευρώ. Τέλος, οι εισπράξεις από τη Ρωσία αυξήθηκαν στα 23,8 εκατ. ευρώ.

Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση

Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση τον Νοέμβριο του 2025 διαμορφώθηκε σε 1.405,0 χιλ. ταξιδιώτες, αυξημένη κατά 9,7% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024. Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων αυξήθηκε κατά 15,9% έναντι του Νοεμβρίου του 2024, ενώ αυτή μέσω οδικών συνοριακών σταθμών παρέμεινε σχετικά σταθερή.

Η άνοδος της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης προήλθε από την αύξηση της ταξιδιωτικής κίνησης τόσο από τις χώρες της ΕΕ‑27 κατά 11,1% όσο και από τις λοιπές χώρες κατά 8,3%. Αναλυτικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ζώνης του ευρώ αυξήθηκε κατά 36,5% και διαμορφώθηκε σε 506,3 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ μειώθηκε κατά 25,3% σε 192,6 χιλ. ταξιδιώτες.

Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία αυξήθηκε κατά 47,1% σε 161,1 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τη Γαλλία αυξήθηκε κατά 89,6% σε 72,4 χιλ. ταξιδιώτες. Πτώση κατά 19,0% εμφάνισε η ταξιδιωτική κίνηση από την Ιταλία, η οποία διαμορφώθηκε σε 45,4 χιλ. ταξιδιώτες.

Αναφορικά με τις λοιπές χώρες, η ταξιδιωτική κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο μειώθηκε κατά 6,9% και διαμορφώθηκε σε 91,6 χιλ. ταξιδιώτες, όπως και αυτή από τις ΗΠΑ που μειώθηκε κατά 16,7% σε 92,5 χιλ. ταξιδιώτες. Τέλος, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Ρωσία αυξήθηκε σε 1,0 χιλ. ταξιδιώτες.

Οι χώρες της ΕΕ – 27

Την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2025, η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση αυξήθηκε κατά 4,6% και διαμορφώθηκε σε 36.666,1 χιλ. ταξιδιώτες, έναντι 35.069,0 χιλ. ταξιδιωτών την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων κατέγραψε άνοδο κατά 4,9%, ενώ αυτή μέσω οδικών συνοριακών σταθμών αυξήθηκε κατά 4,6%.

Κατά την επισκοπούμενη περίοδο, η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 διαμορφώθηκε σε 21.709,5 χιλ. ταξιδιώτες, αυξημένη κατά 1,6% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τις λοιπές χώρες αυξήθηκε κατά 9,1% σε 14.956,6 χιλ. ταξιδιώτες. Η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ζώνης του ευρώ κατέγραψε άνοδο κατά 6,8%, ενώ αυτή από τις χώρες της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ μειώθηκε κατά 8,4%.

Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία αυξήθηκε κατά 9,1% και διαμορφώθηκε σε 5.815,3 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γαλλία μειώθηκε κατά 0,2% σε 1.947,3 χιλ. ταξιδιώτες. Άνοδο κατά 7,4% σημείωσε η ταξιδιωτική κίνηση από την Ιταλία, η οποία διαμορφώθηκε σε 2.141,0 χιλ. ταξιδιώτες.

Αναφορικά με τις λοιπές χώρες, η ταξιδιωτική κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκε κατά 6,3% και διαμορφώθηκε σε 4.776,0 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ αυξημένη κατά 0,6% ήταν και η ταξιδιωτική κίνηση από τις ΗΠΑ, η οποία διαμορφώθηκε σε 1.490,0 χιλ. ταξιδιώτες. Τέλος, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Ρωσία αυξήθηκε σε 21,5 χιλ. ταξιδιώτες.

Πηγή: ot.gr

Ηλεκτρισμός
ΔΕΔΔΗΕ: Σε επανέλεγχο 15.000 ενστάσεις για ρευματοκλοπές σε οικιακές παροχές

ΔΕΔΔΗΕ: Σε επανέλεγχο 15.000 ενστάσεις για ρευματοκλοπές σε οικιακές παροχές

World
Τραμπ: Δεν θα χρησιμοποιήσω βία για την Γροιλανδία

Τραμπ: Δεν θα χρησιμοποιήσω βία για την Γροιλανδία

inWellness
Υπάρχει το τέλειο τρέξιμο;
Μελέτη 21.01.26

Υπάρχει το τέλειο τρέξιμο;

Μια νέα μελέτη προσπάθησε να κατανοήσει ποια δεδομένα κάνουν το τρέξιμο εξαιρετικό ή εντελώς απογοητευτικό.

Σύνταξη
inTown
«Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» στο Ολύμπια Μουσικό Θέατρο
inTickets 20.01.26

«Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» στο Ολύμπια Μουσικό Θέατρο

Στις 30 και 31 Ιανουαρίου, στο Ολύμπια θα πραγματοποιηθεί η συναυλία «Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» - αφορμή τη συμπλήρωση 30 δημιουργικών χρόνων του συνθέτη Κώστα Λειβαδά και για τα 40 χρόνια της Ορχήστρας Νυκτών Εγχόρδων «Θανάσης Τσιπινάκης» του Δήμου Πατρέων.

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Στα όριά τους οι παραγωγοί – Ζητούν να ανοίξει άμεσα η πλατφόρμα για τις συνδεδεμένες ενισχύσεις
Αγανάκτηση 21.01.26

Στα όριά τους οι παραγωγοί - Ζητούν να ανοίξει άμεσα η πλατφόρμα του ΟΠΕΚΕΠΕ για τις συνδεδεμένες ενισχύσεις

Καμία επίσημη ενημέρωση για το πότε θα τεθεί σε λειτουργία η πλατφόρμα του ΟΠΕΚΕΠΕ - Αγανάκτηση και ανησυχία στους παραγωγούς της βιομηχανικής τομάτας και της κορινθιακής σταφίδας

Σύνταξη
Ανοίγει ξανά η πλατφόρμα δηλώσεων για τα δασικά αυθαίρετα – Όσα πρέπει να ξέρετε
Οικονομία 21.01.26

Ανοίγει ξανά η πλατφόρμα δηλώσεων για τα δασικά αυθαίρετα – Όσα πρέπει να ξέρετε

Πρόθεση του υπουργείου είναι να  ανοίξει εκ νέου η σχετική ψηφιακή πλατφόρμα των δηλώσεων, δίνοντας πιο αναλυτικές οδηγίες  και πληροφορίες ώστε να προσελκύσει περισσότερους αυθαιρετούχους να υποβάλλουν αιτήματα «τακτοποίησης»

Μάχη Τράτσα
Μάχη Τράτσα
Έκρηξη – ρεκόρ στις συνταξιοδοτήσεις
Έτος - κλειδί 21.01.26

Έκρηξη – ρεκόρ στις συνταξιοδοτήσεις

Οι βασικές ομάδες που μπορούν να αποχωρήσουν εντός του 2026 με ευνοϊκότερους όρους είναι οι: μητέρες ανηλίκων, γονείς στο Δημόσιο και ασφαλισμένοι σε βαρέα και ανθυγιεινά

Ηλίας Γεωργάκης
ΕΕ – ΗΠΑ: «Στοίχημα με ρίσκο» αποκαλεί ο CEO της UBS την αποεπένδυση από την αμερικανική οικονομία
"Sell America" 21.01.26

ΕΕ – ΗΠΑ: «Στοίχημα με ρίσκο» αποκαλεί ο CEO της UBS την αποεπένδυση από την αμερικανική οικονομία

Την ώρα που οι φωνές για πώληση περιουσιακών στοιχείων των ΗΠΑ όπως ομολόγων και μετοχών, πληθαίνουν στην Ευρώπη, κορυφαίος διαχειριστής assets, τους καλεί να το σκεφτούν ξανά.

Σύνταξη
Γροιλανδία: Δόθηκαν στους κατοίκους «οδηγίες αντιμετώπισης κρίσης», ενώ ο Τραμπ λέει ότι το νησί είναι των ΗΠΑ
Για κάθε ενδεχόμενο 21.01.26

Γροιλανδία: Δόθηκαν στους κατοίκους «οδηγίες αντιμετώπισης κρίσης», ενώ ο Τραμπ λέει ότι το νησί είναι των ΗΠΑ

Φυλλάδιο, με το οποίο δίνονται συμβουλές στους κατοίκους για αντιμετώπιση ενδεχόμενης κρίσης, εξέδωσε η κυβέρνηση στη Γροιλανδία. Και καθώς η πίεση Τραμπ εντείνεται, τους καλεί να είναι έτοιμοι.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Γερμανία: Η ένταξη στην τρέχουσα μορφή του «Συμβουλίου Ειρήνης» δεν είναι εφικτή, λέει η κυβέρνηση σε υπηρεσιακό έγγραφο
Der Spiegel 21.01.26

Γερμανία: Η ένταξη στην τρέχουσα μορφή του «Συμβουλίου Ειρήνης» δεν είναι εφικτή, λέει η κυβέρνηση σε υπηρεσιακό έγγραφο

Η Γερμανία είναι πεπεισμένη ότι «η διεθνής τάξη, με τα Ηνωμένα Έθνη και τον Χάρτη τους στον πυρήνα της, πρέπει να ενισχυθεί», αλλά το «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ «προχωρά πολύ πέρα από τη Γάζα»

Σύνταξη
Οι πρώτες πινελιές της ανθρωπότητας: Ανακαλύφθηκε η αρχαιότερη τέχνη σπηλαίων στην Ινδονησία
Βραχογραφίες 21.01.26

Οι πρώτες πινελιές της ανθρωπότητας: Ανακαλύφθηκε η αρχαιότερη τέχνη σπηλαίων στην Ινδονησία

Οι αρχαιότερες γνωστές βραχογραφίες του κόσμου, ηλικίας σχεδόν 68.000 ετών, αποκαλύπτουν τη διαδρομή και τη δημιουργικότητα των πρώτων ανθρώπων εκτός Αφρικής.

Σύνταξη
Το πικρό χαμόγελο των αξολότλ: Θεότητα Αζτέκων, megastar στα social media, μασκότ στο Μουντιάλ, υπό εξαφάνιση στη φύση
Παράδοξο 21.01.26

Το πικρό χαμόγελο των αξολότλ: Θεότητα Αζτέκων, megastar στα social media, μασκότ στο Μουντιάλ, υπό εξαφάνιση στη φύση

Από τα λούτρινα παιχνίδια στις μεγάλες αλυσίδες καταστημάτων μέχρι τους εικονικούς κόσμους του Minecraft, το αξολότλ  με τις αναγεννητικές δυνάμεις έχει κατακτήσει τις καρδιές όλων. Την ίδια στιγμή κινδυνεύει με οριστική εξαφάνιση

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ριφάτ αλ Άσαντ: Πέθανε ο αδερφός του πρώην προέδρου της Συρίας – Γνωστός ως «Χαπάπης της Χάμα»
Σε ηλικία 88 ετών 21.01.26

Πέθανε ο Ριφάτ αλ Άσαντ, αδερφός του πρώην προέδρου της Συρίας - Γνωστός ως «Χαπάπης της Χάμα»

Ποιος ήταν ο Ριφάτ αλ Άσαντ - Είχε καταστείλει εξέγερση με χιλιάδες νεκρούς το 1982 - Ζούσε κατά κύριο λόγο στην εξορία, είχε επιστρέψει για λίγα χρόνια στη Συρία

Σύνταξη
LIVE: Καραμπάγκ – Άιντραχτ Φρανκφούρτης
Champions League 21.01.26

LIVE: Καραμπάγκ – Άιντραχτ Φρανκφούρτης

LIVE: Καραμπάγκ – Άιντραχτ Φρανκφούρτης. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την αναμέτρηση Καραμπάγκ – Άιντραχτ Φρανκφούρτης για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
LIVE: Γαλατασαράι – Ατλέτικο Μαδρίτης
Champions League 21.01.26

LIVE: Γαλατασαράι – Ατλέτικο Μαδρίτης

LIVE: Γαλατασαράι – Ατλέτικο Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την αναμέτρηση Γαλατασαράι – Ατλέτικο Μαδρίτης για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
Παράλιο Άστρος: Λιμενικός παρασύρθηκε από τα τεράστια κύματα – Σοκάρει το βίντεο ντοκουμέντο
Ελλάδα 21.01.26

Παράλιο Άστρος: Λιμενικός παρασύρθηκε από τα τεράστια κύματα – Σοκάρει το βίντεο ντοκουμέντο

Συγκλονιστικές είναι οι εικόνες από το βίντεο ντοκουμέντο στο Παράλιο Άστρος με τεράστια κύματα να σκάνε στον μόλο και να παρασύρουν άνδρες του Λιμενικού μέσα στο λιμάνι με συνέπεια ένας να χάσει τη ζωή του

Σύνταξη
Σενεγάλη: 115.000 ευρώ σε κάθε παίκτη και ένα οικόπεδο 1,5 στρέμμα στους νικητές του Κόπα Άφρικα!
Ποδόσφαιρο 21.01.26

«Βασιλικά» τα πριμ στην ομάδα της Σενεγάλης που κατέκτησε το Κόπα Άφρικα!

Ο πρόεδρος της Σενεγάλης, ανακοίνωσε ότι κάθε μέλος της εθνικής ομάδας θα λάβει ως πριμ από 115.000ευρώ και από ένα οικόπεδο 1.500 τετραγωνικών μέτρων στο πανέμορφο τουριστικό θέρετρο Petite Côte.

Αλέξανδρος Κωτάκης
ΕΟ ΚΚΕ: Οι μεγαλειώδεις κινητοποιήσεις των αγροτοκτηνοτρόφων είναι που βάζουν τα εμπόδια στη Mercosur
Πολιτική Γραμματεία 21.01.26

ΕΟ ΚΚΕ: Οι μεγαλειώδεις κινητοποιήσεις των αγροτοκτηνοτρόφων είναι που βάζουν τα εμπόδια στη Mercosur

Το ΚΚΕ καλεί τους βιοπαλαιστές αγρότες να συνεχίσουν αποφασιστικά τον αγώνα τους, «χωρίς καμία αναμονή για την οποία απόφαση του ευρω-Δικαστηρίου»

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι θα μεταφέρουν έως 7000 κρατουμένους της οργάνωσης ISIS από τη Συρία στο Ιράκ
Κόσμος 21.01.26

Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι θα μεταφέρουν έως 7000 κρατουμένους της οργάνωσης ISIS από τη Συρία στο Ιράκ

Τα περιστατικά συνέπεσαν με άλλες επιθέσεις σε εγκαταστάσεις κράτησης του ISIS στη Ράκκα και τη Χασάκα, προκαλώντας φόβους για πιθανή αναδιοργάνωση και αναβίωση των ομάδων του ISIS

Σύνταξη
Ρούτε με επιχειρήματα Τραμπ στο Νταβός: «Οι Ευρωπαίοι πρέπει να είναι ευτυχείς» που είναι επικεφαλής
«Έχει δίκιο» 21.01.26

Ρούτε με επιχειρήματα Τραμπ στο Νταβός: «Οι Ευρωπαίοι πρέπει να είναι ευτυχείς» που είναι επικεφαλής

Καθώς η πίεση από τις ΗΠΑ στη Γροιλανδία αυξάνεται, ο Ρούτε υποστήριξε ότι η επανεκλογή του Τραμπ ωφέλησε το ΝΑΤΟ. Αυξήθηκαν οι αμυντικές δαπάνες, είπε, ενώ η Ευρώπη δεν μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό της.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
«Ήταν ένας τρόπος να μην αποδεχτώ τη σιωπή»: Η Κάουθερ Μπεν Χάνια για όσα δεν είδαμε στην ταινία για την Χιντ Ρατζάμπ
«Don't look away» 21.01.26

«Ήταν ένας τρόπος να μην αποδεχτώ τη σιωπή»: Η Κάουθερ Μπεν Χάνια για όσα δεν είδαμε στην ταινία για την Χιντ Ρατζάμπ

«Δεν έχουμε σταρ. Δεν είναι μια feel-good ταινία. Αλλά είναι σημαντικό να μην κοιτάμε αλλού. Γιατί αυτό δεν είναι μια ιστορία. Είναι ιστορία που γράφεται τώρα», δήλωσε μεταξύ άλλων η Κάουθερ Μπεν Χάνια για την ταινία για την Χιντ Ρατζάμπ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Κικίλιας για νεκρό Λιμενικό στο Παράλιο Άστρος: Τα στελέχη του Λιμενικού ρισκάρουν καθημερινά τη ζωή τους
Ελλάδα 21.01.26

Κικίλιας για νεκρό Λιμενικό στο Παράλιο Άστρος: Τα στελέχη του Λιμενικού ρισκάρουν καθημερινά τη ζωή τους

Τα συλλυπητήρια του στην οικογένεια και τους συναδέλφους του στελέχους του Λιμενικού Σώματος που έχασε τη ζωή του στο Παράλιο Άστρος εξέφρασε ο Βασίλης Κικίλιας.

Σύνταξη
Mercosur: Απογοήτευση στην Κομισιόν – Διχασμένο το Ευρωκοινοβούλιο – Η επόμενη μέρα
Ανατροπή 21.01.26

Απογοήτευση στην Κομισιόν για το «πάγωμα» της Mercosur - Διχασμένο το Ευρωκοινοβούλιο - Η επόμενη μέρα

«Ήττα» για την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν καθώς η εμπορική συμφωνία-μαμούθ με χώρες της Λατινικής Αμερικής (Mercosur) παραπέμπεται στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Η απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου της ΕΕ ενδέχεται να χρειαστεί περισσότερο από έναν χρόνο για να εκδοθεί. Βαθιά διχασμένο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τα σενάρια για την επόμενη μέρα.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
LIVE: Ολυμπιακός ΟΝΕΧ – Καρλοβάρσκο
Βόλεϊ 21.01.26

LIVE: Ολυμπιακός ΟΝΕΧ – Καρλοβάρσκο

LIVE: Ολυμπιακός ΟΝΕΧ – Καρλοβάρσκο. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός ΟΝΕΧ – Καρλοβάρσκο για τον πρώτο αγώνα της φάσης των «16» του CEV Cup. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 6HD.

Σύνταξη
Οι παίκτες της Μάντσεστερ Σίτι θα επιστρέψουν τα χρήματα στους οπαδούς που ταξίδεψαν στη Νορβηγία!
Ποδόσφαιρο 21.01.26

Οι παίκτες της Μάντσεστερ Σίτι θα επιστρέψουν τα χρήματα στους οπαδούς που ταξίδεψαν στη Νορβηγία!

Θέλοντας να «αποζημιώσουν» τους 374 οπαδούς που ταξίδεψαν στον Αρκτικό Κύκλο για να δουν την άθλια εμφάνιση κόντρα στη Μπόντο/Γκλιμτ οι παίκτες της Μάντσεστερ Σίτι θα καλύψουν τα έξοδα των εισιτηρίων.

Σύνταξη
Συρία: Κίνδυνος να καταρρεύσει η εκεχειρία – Η Δαμασκός κατηγορεί τους Κούρδους ότι σκότωσαν στρατιώτες
Επικίνδυνη εξέλιξη 21.01.26

Συρία: Κίνδυνος να καταρρεύσει η εκεχειρία – Η Δαμασκός κατηγορεί τους Κούρδους ότι σκότωσαν στρατιώτες

Επτά στρατιώτες σκοτώθηκαν έπειτα από έκρηξη σε εργαστήριο πυρομαχικών, έπειτα από επίθεση με drone, σύμφωνα με την κυβέρνηση. Αλληλοκατηγορίες Κούρδων και στρατού για παραβίαση της εκεχειρίας.

Σύνταξη
