Μια νύχτα μόνο: Συγκρούσεις και παγίδες
Συναρπαστικές οι εξελίξεις στο νέο επεισόδιο της δραματικής σειράς Μια νύχτα μόνο. Απόψε, στις 21.00, στο MEGA.
Το 27ο επεισόδιο της δραματικής σειράς του MEGA «Μια νύχτα μόνο» απόψε στις 21:00.
Η Αρετή και ο Οδυσσέας έρχονται σε σύγκρουση, ενώ η Κατερίνη τής στήνει παγίδα για να τη «ρίξει» στα μάτια του και να διαλύσει τη σχέση τους.
Τι θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο της σειράς Μια νύχτα μόνο
Ο Οδυσσέας και η Αρετή έρχονται σε κόντρα με αφορμή τη συνέντευξή της στο site, με αποτέλεσμα η Αρετή να κάνει δεύτερες σκέψεις για τη σχέση τους. Ο Σταύρος πληγώνεται μαθαίνοντας ότι η Αρετή απάντησε θετικά στην πρόταση γάμου του Οδυσσέα, ενώ η Κατερίνη βρίσκει την ευκαιρία να στήσει μία παγίδα στην Αρετή, προκειμένου να τη ρίξει στα μάτια του Οδυσσέα. Ο Σάββας, πιο αποφασισμένος από ποτέ, απειλεί την Άσπα με διαζύγιο.
Πρωταγωνιστούν: Δημήτρης Λάλος, Μαριλίτα Λαμπροπούλου, Τάσος Ιορδανίδης, Γιάννης Βούρος, Φιλαρέτη Κομνηνού, Λυδία Φωτοπούλου, Μαρία Ζορμπά, Εριέττα Μανούρη, Μαριάννα Πουρέγκα, Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης, Αλέξανδρος Σιάτρας, Ντέμη Παπαδέα, Ηλιάννα Μαυρομάτη, Φωτεινή Ντεμίρη, Σταύρος Καραγιάννης, Φοίβος Παπακώστας, Κυριάκος Σαλής, Παύλος Πιέρρος, Τίτος Πινακάς, Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη, Πένυ Αγοραστού, Μόσχα Χατζηευσταθίου, Άννα Μάγκου, Πηνελόπη Πλάκα, Σάντυ Χατζηϊωάννου, Στέλλα Κωστοπούλου, Φώτης Πετρίδης, Χρήστος Χαλβατζάρας, Εύη Δαέλη, Γιώργος Τσούρμας, Χρήστος Γεωργαλής, Αργυρώ Ανανιάδου, Χρύσα Ρώμα.
Και τα παιδιά: Νικόλας Καβρουλάκης, Μάιρα Ελευθερίου, Άννυ Μασσιάλα
Σκηνοθεσία: Στάμος Τσάμης
Σενάριο: Γιώργος Κρητικός – Στέλλα Βασιλαντωνάκη
Διεύθυνση φωτογραφίας: Βασίλης Μουρίκης
Σκηνογράφος: Μαρία Καραθάνου
Ενδυματολόγος: Δομνίκη Βασιαγεώργη
Μουσική: Νίκος Τερζής
ΠΑΡΑΓΩΓΗ: JK PRODUCTIONS – ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ALTER EGO MEDIA – MEGA
«ΜΙΑ ΝΥΧΤΑ ΜΟΝΟ»
ΔΕΥΤΕΡΑ 19 ΚΑΙ ΤΕΤΑΡΤΗ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 21:00
#MiaNyxtaMono
Δείτε το τρέιλερ του αποψινού επεισοδίου:
