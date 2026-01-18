Δρομείς από όλο τον κόσμο συρρέουν σε ένα μικρό χωριό της Κρήτης για το Cretan Backyard Ultra

Ο αγώνας δρόμου Cretan Backyard Ultra που πραγματοποιείται για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στο Βορίτσι, ένα γραφικό χωριό του Δήμου Χερσονήσου στην Κρήτη, έχει καταφέρει να προσελκύσει δρομείς από κάθε γωνιά του κόσμου.

Η φετινή διοργάνωση, η οποία αντλεί έμπνευση από το «Backyard Ultra» στο οποίο οι συμμετέχοντες καλούνται να ολοκληρώσουν έναν κύκλο 6,707 χιλιόμετρα μέχρι να μείνει μονάχα ένας, άρχισε το πρωί του Σαββάτου με τη συμμετοχή 93 αθλητών και η μάχη, συνεχίζεται.

Κέφι, δραστηριότητες και ο αγώνας καλά κρατεί

Αξίζει να σημειωθεί ότι «ο εγκέφαλος» πίσω από την διοργάνωση στην Ελλάδα είναι ο Εμμανουήλ Κωνσταντουλάκης, ο οποίος μίλησε στην ιστοσελίδα patris.gr για το εγχείρημα που καταφέρνει να φέρει τους ανθρώπους κοντά μέσω μιας σειράς δράσεων.

Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε στην δημοσιογράφο Άννα Κωνσταντουλάκη, η φιλοσοφία ενός Backyard Ultra είναι απλή αλλά αμείλικτη: κάθε ώρα, κάθε δρομέας πρέπει να ολοκληρώνει έναν γύρο μήκους 6,7 χιλιομέτρων.

Στην αρχή κάθε ώρας δίνεται η εκκίνηση για τον επόμενο γύρο. Αυτό συνεχίζεται ξανά και ξανά, μέχρι να μείνει μόνο ένας δρομέας», ανέφερε ο κ. Κωνσταντουλάκης, ο οποίος επισήμανε ότι συνήθως οι αθλητές αποχωρούν είτε επειδή δεν μπορούν να συνεχίσουν, είτε επειδή δεν βρίσκονται εγκαίρως στη γραμμή εκκίνησης όταν ξεκινά ο νέος γύρος.

Φυσικά, όπως δήλωσε, υπάρχουν και εκείνοι που δεν καταφέρνουν να ολοκληρώσουν τον γύρο μέσα στο χρονικό όριο της μίας ώρας.

Ακόμη και αν κάποιος δεν καταφέρει να «τερματίσει» – χρησιμοποιούμε εισαγωγικά γιατί δεν υπάρχει οριοθετημένη γραμμή, όσο αντέχεις, βαδίζεις-, επιβραβεύεται, καθώς όσοι εγκαταλείπουν μπορούν να συμμετάσχουν σε ένα μουσικό πάρτι που κυριαρχεί ο χορός και το κέφι.

Και, αν αναρωτιέστε τι σημαίνει στην πράξη να είσαι δρομέας στο «Cretan Backyard Ultra», πάρτε στυλό και σημειώστε: αν τερματίσετε έναν γύρο σε 45 λεπτά , έχετε 15 να ξεκουραστείτε μέχρι την επόμενη εκκίνηση.

Αν όμως εξαντλήσετε το χρονικό περιθώριο των 60 λεπτών, μόλις περάσετε τη γραμμή τερματισμού πρέπει να επιστρέψετε κατευθείαν στην εκκίνηση, με το που ακούσετε τα προειδοποιητικά σήματα-κόρνες που υπενθυμίζουν σε όλες και όλους ότι η περίοδος χάριτος (ή αλλιώς ξεκούρασης) τελείωσε.