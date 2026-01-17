Στα «Νέα Σαββατοκύριακο»: Κωδικός «8% – 14%»
Για τις επόμενες εκλογές • Γιατί τα κόμματα που κινούνται σε αυτό το δημοσκοπικό τόξο πιέζονται περισσότερο από τις κινήσεις δημιουργίας νέων πολιτικών φορέων
- Κινηματογραφική καταδίωξη στο Χαϊδάρι – Σύλληψη δύο 16χρονων που είχαν κλέψει μηχανή
- Παγωμένα ρωσικά κεφάλαια: Η Μόσχα εξετάζει να καταθέσει αγωγή 232 δισ. κατά βελγικού οίκου
- Πράκτορες της ICE συνέλαβαν το προσωπικό μεξικάνικου εστιατορίου αφού πρώτα… δείπνησαν σε αυτό
- Στις ΗΠΑ ο επικεφαλής της Μοσάντ – Το Ισραήλ περιμένει αμερικανικό πλήγμα στο Ιράν
Διαβάστε στα «Νέα Σαββατοκύριακο»:
Για τις επόμενες εκλογές
Κωδικός «8% – 14%»
• Γιατί τα κόμματα που κινούνται σε αυτό το δημοσκοπικό τόξο πιέζονται περισσότερο από τις κινήσεις δημιουργίας νέων πολιτικών φορέων
• Ποιον ρόλο παίζει η αντισυστημική ψήφος στη διαμόρφωση ενός νέου σκηνικού
=============
Ιμια
Αποκαλυπτικός φάκελος 30 χρόνια μετά
=============
Ο Τραμπ χτυπάει πάντα τρεις φορές
Ιράν: Οι μουλάδες πήραν αναβολή – αλλά για πόσο;
Γροιλανδία: Η επιμονή για προσάρτηση προκαλεί πανικό
Νταβός: «Απόβαση» την Τετάρτη με 5 υπουργούς
=============
Τα αλκοτέστ μείωσαν την κατανάλωση ποτών
=============
Από τη Mercosur
Ενα στα τέσσερα ΠΟΠ προϊόντα μας δεν απειλείται
- Συρία: Ο Αλ Σάρα αναγνωρίζει τους Κούρδους ως ισότιμους πολίτες – Bομβάρδισε θέσεις του SDF στο Χαλέπι
- Η Σέινμπαουμ ζήτησε από τις ΗΠΑ να μειώσουν την ζήτηση ναρκωτικών ανάμεσα στους νέους [Βίντεο]
- H Κομισιόν θέλει την Ουκρανία μέλος της ΕΕ χωρίς πλήρη δικαιώματα σε περίπτωση ειρήνης
- «Αν σώσαμε τις τράπεζες, μπορούμε να σώσουμε και την πίτσα»
- Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Σάββατο 17.01.2026]
- Euroleague: Η βαθμολογία μετά την 22η αγωνιστική (pic)
- Συμφωνία Καναδά – Κίνας στους δασμούς – συνεργασία στις επενδύσεις
