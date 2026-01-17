Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026
Για να νιώσει ξανά υπερήφανη η χώρα χρειάζεται κάτι παραπάνω από μία φρεγάτα
17 Ιανουαρίου 2026 | 09:16

Για να νιώσει ξανά υπερήφανη η χώρα χρειάζεται κάτι παραπάνω από μία φρεγάτα

Καλά κάνουμε και ενισχύουμε την άμυνά μας. Όμως, για να νιώσουν υπερήφανοι οι άνθρωποι αυτής της χώρας χρειάζονται πολλά περισσότερα

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Παρατηρώ τους φιλοκυβερνητικούς «διαμορφωτές κοινής γνώμης» και την προσπάθειά τους να παρουσιάσουν ως λόγο μέγιστης εθνικής υπερηφάνειας το γεγονός ότι η χώρα μας απέκτησε φρεγάτα τελευταίας τεχνολογίας.

Ορισμένοι, μάλιστα, φτάνουν μέχρι του σημείου να εγκαλούν όσους δεν νιώθουν όσο υπερήφανοι πρέπει.

Προφανώς και το να ενισχύεται η αμυντική ικανότητα της χώρας μας είναι κάτι θετικό. Γιατί έχουμε να αντιμετωπίσουμε πραγματικές απειλές και έχουμε δίπλα μας μια χώρα με αναθεωρητική πολιτική. Η ισχυρή άμυνα λειτουργεί πάντα αποτρεπτικά σε απειλές και προσφέρει μεγαλύτερη ασφάλεια.

Όμως, από το σημείο αυτό μέχρι του να θεωρείται η προμήθεια ενός αναγκαίου οπλικού συστήματος από μόνη της λόγος εθνικής υπερηφάνειας υπάρχει μια απόσταση.

Καταρχάς γιατί όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι θα ήμασταν καλύτερα εάν δεν ήμασταν υποχρεωμένοι να προχωρούμε διαρκώς σε αναβάθμιση της αμυντικής μας ικανότητας. Αναγκαζόμαστε να αγοράζουμε οπλικά συστήματα γιατί μας το επιβάλλουν οι συνθήκες που διαμορφώνονται. Και είμαστε υπερήφανοι για τις ένοπλες δυνάμεις μας και την αποτρεπτική ισχύ τους, ελπίζοντας ότι δεν θα χρειαστεί ποτέ να την κάνουν πράξη σε συνθήκες πολέμου.

Σίγουρα μια χώρα που έχει ισχυρές ένοπλες δυνάμεις την υπολογίζουν εχθροί και φίλοι περισσότερο. Αυτό είναι αναμφισβήτητο.

Αλλά καμία χώρα δεν μπορεί να στηρίξει το κύρος της απλώς και μόνο στην ισχύ των ενόπλων δυνάμεών της.

Ούτε οι πολίτες μιας χώρας μπορούν να αισθανθούν υπερήφανοι αποκλειστικά και μόνο για την ισχύ των ενόπλων δυνάμεών τους.

Οι άνθρωποι αισθάνονται υπερήφανοι για τη χώρα τους όταν αυτή προοδεύει οικονομικά και τεχνολογικά. Όταν έχει ένα μοντέλο ανάπτυξης που κοιτάζει στο μέλλον και το διαμορφώνει. Όταν αυτή προοδεύει κοινωνικά, γίνεται πιο δίκαιη, προσφέρει μεγαλύτερη ευημερία σε μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού, έχει μικρότερες ανισότητες, είναι πιο συμπεριληπτική και ανεκτική, έχει λιγότερη βία και εγκληματικότητα. Όταν αυτή προοδεύει πολιτικά, δηλαδή γίνεται πιο δημοκρατική και με αποτελεσματικότερη λειτουργία των θεσμών, ξεκινώντας από την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και την ελευθερία του Τύπου. Όταν αυτή προοδεύει πολιτιστικά, δηλαδή πρωταγωνιστεί στην παραγωγή γνώσης, τέχνης και πολιτισμού.

Οι άνθρωποι νιώθουν υπερήφανοι για τη χώρα τους όταν βλέπουν παιδιά αυτής της χώρας να πρωταγωνιστούν στους τομείς τους, να αριστεύουν, να δημιουργούν, να κάνουν το όνομα της χώρας ακουστό στην υφήλιο με τρόπο θετικό.

Οι άνθρωποι νιώθουν υπερήφανοι για τη χώρα τους όταν αισθάνονται ότι η χώρα αυτή και το κράτος της είναι στο πλευρό τους και όχι απέναντι.

Τι από όλα αυτά ισχύει στη χώρα μας; Οι πολίτες βλέπουν ένα μοντέλο ανάπτυξης χωρίς μέλλον, που ενισχύει τις ανισότητες, ένα κράτος που στέκεται εχθρικά απέναντι σε βασικές ανάγκες του πολίτη, θεσμούς όπως η δικαιοσύνη να χειραγωγούνται και την ελευθερία του Τύπου να υποχωρεί, τη δημοκρατία να συρρικνώνεται και να γίνεται αυταρχική μεταδημοκρατία. Οι πολίτες βλέπουν ταλέντα να φεύγουν στο εξωτερικό, το επιστημονικό δυναμικό να μην μπορεί να επιτελέσει την αποστολή του καθώς τα δημόσια πανεπιστήμια υπονομεύονται, τη νεολαία να αισθάνεται ότι δεν έχει προοπτική. Οι πολίτες ντρέπονται να ταυτίζεται η χώρα τους με την κυβερνητική παραβατικότητα των υποκλοπών, του ΟΠΕΚΕΠΕ και της διεκδίκησης ατιμωρησίας για την τραγωδία των Τεμπών.

Οι κάτοικοι αυτής της χώρα είναι υπερήφανοι άνθρωποι. Εξακολουθούν να αισθάνονται υπερήφανοι για την ιστορία της, για τους αγώνες της, για τους δημιουργούς της, για τους συντοπίτες και τους συναδέλφους τους. Όμως, αισθάνονται, ολοένα και περισσότερο ότι προσβάλλουν αυτήν την υπερηφάνεια οι πολιτικές που αυτή τη στιγμή εφαρμόζονται και το ήθος διακυβέρνησης που έχει κυριαρχήσει. Γι’ αυτό και καταγράφεται ένα τόσο έντονο αίτημα πολιτικής αλλαγής, ακριβώς επειδή οι άνθρωποι αυτής της χώρας θέλουν να δουν ξανά αυτόν τον τόπο να δικαιώνει αυτό ακριβώς το αίσθημα υπερηφάνειας που επιμένουν να αισθάνονται.

googlenews

Editorial
Οι πολίτες του Ιράν απαιτούν να φύγουν οι μουλάδες, ζητούν δημοκρατία, ελευθερίες και κοινωνική δικαιοσύνη. Όχι στρατιωτικές επεμβάσεις
Editorial 13.01.26

Οι πολίτες του Ιράν απαιτούν να φύγουν οι μουλάδες, ζητούν δημοκρατία, ελευθερίες και κοινωνική δικαιοσύνη. Όχι στρατιωτικές επεμβάσεις

Ο λαός του Ιράν χρειάζεται την αλληλεγγύη μας. Όμως, τη δημοκρατία δεν θα τη φέρουν βομβαρδισμοί και ξένες επεμβάσεις, που μπορεί να λειτουργήσουν υπέρ της δικτατορίας της θεοκρατίας.

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Νέα πολιτική ηθική με παλιά υλικά;
Editorial 08.01.26

Νέα πολιτική ηθική με παλιά υλικά;

Όποιος θέλει να διαμορφώσει ένα νέο πολιτικό σχήμα, καλό είναι να μην ακολουθεί παλιές πρακτικές και τρόπους

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Η κυβέρνηση δεν θέλει και δεν μπορεί να ανταποκριθεί στην αγωνία της αγροτιάς – στο τέλος πάλι στη βία θα καταφύγει
Editorial 06.01.26

Η κυβέρνηση δεν θέλει και δεν μπορεί να ανταποκριθεί στην αγωνία της αγροτιάς – στο τέλος πάλι στη βία θα καταφύγει

Οι κυβερνητικές εξαγγελίες την Τετάρτη απλώς θα δώσουν επίχρισμα νομιμοποίησης στην καταστολή που θα ακολουθήσει

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Όταν ο κόσμος γίνεται όλο και πιο χαοτικός και επικίνδυνος, είναι ακριβώς η ώρα να σχολιάσουμε και να υπερασπιστούμε τη διεθνή νομιμότητα
Editorial 05.01.26

Όταν ο κόσμος γίνεται όλο και πιο χαοτικός και επικίνδυνος, είναι ακριβώς η ώρα να σχολιάσουμε και να υπερασπιστούμε τη διεθνή νομιμότητα

Ο τρόπος που οι ΗΠΑ οργάνωσαν τη στρατιωτική επιχείρηση για την απαγωγή και σύλληψη του Μαδούρο ανοίγει το δρόμο ώστε να γίνει ακόμη πιο χαοτικός ο κόσμος μας. Η χώρα μας δεν μπορεί να «χαιρετίζει» την υπονόμευση του διεθνούς δικαίου

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Παίζοντας με τους θεσμούς
Editorial 03.01.26

Παίζοντας με τους θεσμούς

Έλλειψη σεβασμού στους θεσμούς δείχνει (και) ο τρόπος που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση τις Ανεξάρτητες Αρχές

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Άδωνις Γεωργιάδης και Θάνος Πλεύρης θέλουν να ξαναγράψουν το διεθνές δίκαιο (sic!) – επί το ακροδεξιότερο…
Editorial 30.12.25

Άδωνις Γεωργιάδης και Θάνος Πλεύρης θέλουν να ξαναγράψουν το διεθνές δίκαιο (sic!) – επί το ακροδεξιότερο…

Υπουργοί της κυβέρνησης Μητσοτάκη συναγωνίζονται σε ακροδεξιό οίστρο και τα βάζουν με το διεθνές δίκαιο και τα όργανά του

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ανάπτυξη με ημερομηνία λήξης
Editorial 29.12.25

Ανάπτυξη με ημερομηνία λήξης

Η κυβέρνηση παρουσιάζει ως μεγαλύτερο επίτευγμά της τους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. «Ξεχνάει» ότι αυτοί θα κρατήσουν μόνο για έναν χρόνο ακόμη

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
«Έπρεπε να γίνουν όλα αυτά για να ασχοληθεί η κυβέρνηση»: Με υπομνήματα και προτάσεις οι αγρότες στον Μητσοτάκη
«Ειλικρινής διάλογος» 17.01.26

«Έπρεπε να γίνουν όλα αυτά για να ασχοληθεί η κυβέρνηση»: Με υπομνήματα και προτάσεις οι αγρότες στον Μητσοτάκη

Οι αγρότες εκφράζουν δυσαρέσκεια για την ανεπαρκή ανταπόκριση της κυβέρνησης στα προβλήματά τους, υποστηρίζοντας ότι χρειάστηκαν κινητοποιήσεις για να ανοίξει ο διάλογος, ενώ κριτικάρουν τις προτεινόμενες λύσεις ως αναποτελεσματικές

Σύνταξη
Παλλήνη: Χειροπέδες σε 43χρονο που έτρεχε με 191 χλμ/ώρα στην Περιφερειακή Υμηττού
Στην Παλλήνη 17.01.26

Χειροπέδες σε 43χρονο που έτρεχε με 191 χλμ/ώρα στην Περιφερειακή Υμηττού

Ο οδηγός εντοπίστηκε από το radar της Τροχαίας να κινείται με υπερβολική ταχύτητα - σχεδόν τριπλάσια του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου - στην Περιφερειακή Υμηττού, στο ύψος της Παλλήνης

Σύνταξη
Με ρωγμές το σύστημα ελέγχου για το ελαιόλαδο – Αποκαλυπτικά στοιχεία (γραφήματα)
Σοβαρά κενά 17.01.26

Με ρωγμές το σύστημα ελέγχου για το ελαιόλαδο – Αποκαλυπτικά στοιχεία (γραφήματα)

Το ελαιόλαδο είναι εμβληματικό προϊόν για την ΕΕ, η οποία είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός (61% της παγκόσμιας αγοράς), εξαγωγέας (6%) και καταναλωτής (45%) παγκοσμίως

Ανθή Γεωργίου
Ανθή Γεωργίου
ΠΑΣΟΚ: «Καρφιά» για τις δημοσκοπήσεις, επιμονή στη διεύρυνση και «αναχώματα» απέναντι σε Τσίπρα και Καρυστιανού
Πολιτική Γραμματεία 17.01.26

ΠΑΣΟΚ: «Καρφιά» για τις δημοσκοπήσεις, επιμονή στη διεύρυνση και «αναχώματα» απέναντι σε Τσίπρα και Καρυστιανού

Τη στάση του απέναντι στις νέες πολιτικές συνθήκες που διαμορφώνονται, με φόντο την αυξημένη ρευστότητα στο πολιτικό σκηνικό, επαναπροσδιορίζει το ΠΑΣΟΚ, επιμένοντας στη διεύρυνση και στη στρατηγική της μετωπικής σύγκρουσης με τη Νέα Δημοκρατία. Πώς σχεδιάζει να απαντήσει η Χαριλάου Τρικούπη στη δημοσκοπική πίεση

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Η πρόβλεψη του Κομπανί για τον Χάρι Κέιν «επειδή είναι ξεχωριστός παίκτης»
Ποδόσφαιρο 17.01.26

Η πρόβλεψη του Κομπανί για τον Χάρι Κέιν «επειδή είναι ξεχωριστός παίκτης»

Ο τεχνικός της Μπάγερν Μονάχου «ακτινογράφησε» ότι ο Χάρι Κέιν θέλει τίτλους περισσότερο από το να σπάει ρεκόρ και τον συνέκρινε με τους Τόνι Κρόος και Κέβιν Ντε Μπρόινε

Βάιος Μπαλάφας
«Τρέλα» η μεταφορά της Ταπισερί της Μπαγιέ για τον Ντέιβιντ Χόκνεϊ
«Είναι ανεκτίμητη» 17.01.26

«Τρέλα» η μεταφορά της Ταπισερί της Μπαγιέ για τον Ντέιβιντ Χόκνεϊ

Ο Ντέιβιντ Χόκνεϊ καταγγέλλει ως «τρέλα» τη μεταφορά της Ταπισερί της Μπαγιέ στο Βρετανικό Μουσείο, προειδοποιώντας ότι το εύθραυστο έργο τίθεται σε πραγματικό κίνδυνο

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Φοινικούντα: «Αν βρουν πάνω σου το όπλο ή σε σπίτι, αμάξι, τελείωσε το παραμύθι»
Τι λένε οι ειδικοί 17.01.26

«Αν βρουν πάνω σου το όπλο, τελείωσε το παραμύθι» - Ο ρόλος της AI στη Φοινικούντα

Απίστευτες συμβουλές για εγκλήματα από την ΑΙ που προκαλούν... τρόμο στην ΕΛ.ΑΣ. - Πώς η τεχνητή νοημοσύνη έγινε ηλεκτρονικός συνεργός στην διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Ακίνητα: Έρχεται η μεγάλη απογραφή – Στο μικροσκόπιο επτά εκατομμύρια ιδιοκτήτες
Τι ισχύει για ενοικιαστές 17.01.26

Έρχεται η μεγάλη απογραφή ακινήτων - Στο μικροσκόπιο επτά εκατομμύρια ιδιοκτήτες

Εκατομμύρια ιδιοκτήτες για πρώτη φορά θα δηλώσουν τη χρήση για όλα τα ακίνητα που έχουν στην κατοχή τους - Πώς θα ξεσκεπαστούν κενά σπίτια και «μαύρα» ενοίκια

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Κίνδυνος στη δημόσια υγεία από την απόσυρση αντιβιοτικού πρώτης γραμμής
Ελλείψεις φαρμάκων 17.01.26

Κίνδυνος στη δημόσια υγεία από την απόσυρση αντιβιοτικού πρώτης γραμμής

Η απόσυρση του μοναδικού αντιβιοτικού τριμεθοπρίμης – σουλφομεθοξαζόλης δημιουργεί προβλήματα αντιμετώπισης σοβαρών λοιμώξεων και εντείνει την ανθεκτικότητα των μικροβίων

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Ιράν: Σενάρια για το ενδεχόμενο κατάρρευσης του καθεστώτος – Τι μπορεί να σημάνει
The Economist 17.01.26

Ιράν: Σενάρια για το ενδεχόμενο κατάρρευσης του καθεστώτος – Τι μπορεί να σημάνει

Οι διαμαρτυρίες στο Ιράν φαίνεται να υποχωρούν υπό την πίεση της καταστολής και τον φόβο για το μέλλον. Και την ίδια ώρα, το ενδεχόμενο μιας αμερικανικής επέμβασης ίσως γεννά περισσότερους κινδύνους.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
