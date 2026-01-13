sports betsson
Ελεύθερος σκοπευτής εκτέλεσε πρώην πρόεδρο της Αζαξιό
Ελεύθερος σκοπευτής εκτέλεσε πρώην πρόεδρο της Αζαξιό

Σοκ στην Κορσική από την δολοφονία του Ορσονί στην κηδεία της μητέρας του!

Spotlight

Η είδηση της δολοφονίας του Αλέν Ορσονί προκάλεσε σοκ στην Κορσική, στη Γαλλία και ευρύτερα στον ευρωπαϊκό ποδοσφαιρικό και πολιτικό χώρο. Ο πρώην πρόεδρος της Αζαξιό και ιστορικό στέλεχος του κορσικανικού εθνικισμού έπεσε νεκρός από πυρά ελεύθερου σκοπευτή κατά τη διάρκεια της κηδείας της μητέρας του, σε μια πράξη με έντονο συμβολισμό και ξεκάθαρα χαρακτηριστικά εκτέλεσης.

Το χτύπημα, σε μια τόσο φορτισμένη προσωπική στιγμή, επανέφερε στο προσκήνιο τις σκοτεινές διασυνδέσεις ανάμεσα στη μαφία, τον πολιτικό αγώνα για αυτονομία και το ποδόσφαιρο, που εδώ και δεκαετίες καθορίζουν την κοινωνική και πολιτική πραγματικότητα του νησιού.

Ο Αλέν Ορσονί υπήρξε μια εμβληματική αλλά βαθιά αμφιλεγόμενη προσωπικότητα. Γεννημένος στην Κορσική, αναδείχθηκε σε ηγετική μορφή του Μετώπου Εθνικής Απελευθέρωσης της Κορσικής σε μια περίοδο που ο ένοπλος εθνικιστικός αγώνας βρισκόταν στο αποκορύφωμά του. Η δράση του τον οδήγησε σε μακρά αντιπαράθεση με το γαλλικό κράτος, σε δικαστικές διώξεις και σε χρόνια εξορίας στο εξωτερικό.

Παράλληλα, το όνομά του συνδέθηκε επανειλημμένα με υποθέσεις βίας και μαφιόζικες συγκρούσεις, ενώ η ίδια του η οικογένεια πλήρωσε βαρύ τίμημα, με τη δολοφονία του αδελφού του και με αλλεπάλληλες απόπειρες εναντίον του ίδιου.

Στη δεκαετία που διετέλεσε πρόεδρος της Αζαξιό, προσπάθησε να εμφανιστεί ως παράγοντας θεσμικής σταθερότητας, όμως το παρελθόν του και τα οικονομικά προβλήματα του συλλόγου διατήρησαν ζωντανές τις αντιπαραθέσεις γύρω από το πρόσωπό του. Η ζωή και ο θάνατός του συνοψίζουν τη σύγκρουση ανάμεσα στην πολιτική ιδεολογία, την προσωπική ισχύ και τη βία, που συνεχίζει να στοιχειώνει την Κορσική.

Ο παλιός ηγέτης του Μετώπου Απελευθέρωσης της Κορσικής, που έζησε εξόριστος αρκετά χρόνια στην Ισπανία και τη Λατινική Αμερική, παραιτήθηκε από την προεδρία της AC Ajaccio το 2025 μετά από μια δεκαετία διακυβέρνησης και εν μέσω οικονομικών προβλημάτων.

Η ζωή του Αλαίν Ορσόνι, που ήταν 71 ετών, ήταν πάντα σημαδεμένη από βία. Το 2008 επέζησε από απόπειρα δολοφονίας και το 1986 έχασε τον αδελφό του σε επίθεση που φέρεται να συνδέεται με τη κορσικανή μαφία.

Economy
Πληθωρισμός: Στο 2,6% διαμορφώθηκε τον Δεκέμβριο

Πληθωρισμός: Στο 2,6% διαμορφώθηκε τον Δεκέμβριο

Euroxx: Θετική για το ελληνικό χρηματιστήριο και το 2026

Euroxx: Θετική για το ελληνικό χρηματιστήριο και το 2026

«Πιθανό να φύγει ως δανεικός από τη Σπαρτάκ ο Λιβάι Γκαρσία»
Ποδόσφαιρο 13.01.26

«Πιθανό να φύγει ως δανεικός από τη Σπαρτάκ ο Λιβάι Γκαρσία»

Στο ελληνικό πρωτάθλημα έκανε θραύση με την ΑΕΚ, ωστόσο στη Ρωσία τα πράγματα δεν εξελίσσονται το ίδιο καλά για τον Λιβάι Γκαρσία, ο οποίος φαίνεται πως μετράει μέρες στη Σπαρτάκ Μόσχας.

Σύνταξη
Πώς θα παίξει ο Άρης στον προημιτελικό με τον Παναθηναϊκό
Ποδόσφαιρο 13.01.26

Πώς θα παίξει ο Άρης στον προημιτελικό με τον Παναθηναϊκό

Ο Μανόλο Χιμένεθ δεν αποκάλυψε τις προθέσεις του για την ενδεκάδα που θα παίξει ο Άρης στον προημιτελικό του Κυπέλλου με τον Παναθηναϊκό, ενώ η αποστολή θα αναχωρήσει το απόγευμα για την Αθήνα.

Σύνταξη
Η ειδική συμφωνία του Ολυμπιακού με την Παρτιζάν για τον Τζόουνς – Γιατί δεν παίζει στο Βελιγράδι
Euroleague 13.01.26

Η ειδική συμφωνία του Ολυμπιακού με την Παρτιζάν για τον Τζόουνς – Γιατί δεν παίζει στο Βελιγράδι

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς έκανε ντεμπούτο με τον Ολυμπιακό στην Καρδίτσα, όμως δεν θα ταξιδέψει στο Βελιγράδι – Ποιος είναι ο λόγος που συμφώνησαν… άτυπα με την Παρτιζάν οι Ερυθρόλευκοι και γιατί μπορεί να «σπάσει».

Σύνταξη
Τα δεδομένα στον Παναθηναϊκό στο «4»: Ο «ντεφορμέ» Μήτογλου, ο Χουάντσο και ο… Χέιζ-Ντέιβις
Euroleague 13.01.26

Τα δεδομένα στον Παναθηναϊκό στο «4»: Ο «ντεφορμέ» Μήτογλου, ο Χουάντσο και ο… Χέιζ-Ντέιβις

Ο τραυματισμός και το ντεφορμάρισμα του Ντίνου Μήτογλου άνοιξαν τη συζήτηση για την απόκτηση παίκτη στον Παναθηναϊκό, ωστόσο το πρόβλημα είναι βαθύτερο στην πράσινη frontline.

Σύνταξη
Αλμέιδα: «Τι να κάνω, να αρχίσω να κλαίω;»
Ποδόσφαιρο 13.01.26

Αλμέιδα: «Τι να κάνω, να αρχίσω να κλαίω;»

Η Σεβίλλη του Ματίας Αλμέιδα δεν είναι σε καλή κατάσταση και μετά τη νέα εντός έδρας ήττα της από την Θέλτα, ο πρώην προπονητής της ΑΕΚ αναρωτήθηκε για το τι πρέπει να κάνει...

Σύνταξη
Πώς μπορεί να απασχολήσει τη Euroleague ο τραυματίας Έξουμ: Όλες οι λεπτομέρειες του συμβολαίου του
Euroleague 13.01.26

Πώς μπορεί να απασχολήσει τη Euroleague ο τραυματίας Έξουμ: Όλες οι λεπτομέρειες του συμβολαίου του

Ο Ντάντε Έξουμ αποτελεί έναν πολύ ιδιαίτερο παίκτη που έχει σοβαρό τραυματισμό, δεν υπολογίζεται στους Μάβερικς και τα σενάρια για το μέλλον του σε NBA και Euroleague δίνουν και παίρνουν…

Σύνταξη
Λίβερπουλ – Μπάρνσλεϊ 4-1: Πρόκριση για τους «Reds» και τώρα Μπράιτον! – Αναλυτικά τα ζευγάρια στους «32»
FA Cup 13.01.26

Πρόκριση για τη Λίβερπουλ (4-1) και τώρα Μπράιτον! - Τα ζευγάρια στους «32»

Έχοντας τέσσερις διαφορετικούς σκόρερ η Λίβερπουλ έφτασε πέρασε με 4-1 τη Μπάρνσλεϊ και προκρίθηκε στον 4ο γύρο γύρο του FA Cup και θα αντιμετωπίσει τη Μπράιτον. Τα ζευγάρια του 4ου γύρου.

Σύνταξη
Αγρότες: Στις 15:00 η συνάντηση Μητσοτάκη – «προθύμων», θολό αν και ποιους εκπροσωπούν – Συνεδριάζει αύριο για κλιμάκωση η Πανελλαδική Επιτροπή
Agro-in 13.01.26

Αγρότες: Στις 15:00 η συνάντηση Μητσοτάκη – «προθύμων», θολό αν και ποιους εκπροσωπούν – Συνεδριάζει αύριο για κλιμάκωση η Πανελλαδική Επιτροπή

Γνωστά έγιναν τα ονόματα των 25 ατόμων που θα συναντηθούν με τον κ. Μητσοτάκη, χωρίς ωστόσο να έχει αποσαφηνιστεί αν και ποιους τελικά εκπροσωπούν - Την ίδια ώρα οι αγωνιζόμενοι αγρότες κλείνουν δρόμους και τελωνεία και ετοιμάζονται για κλιμάκωση κόντρα στις απειλές για καταστολή και ποινικές διώξεις

Σύνταξη
Καταδίκη του βανδαλισμού στους Κίονες της Μητρόπολης από τον Δήμο Αγρινίου
Αυτοδιοίκηση 13.01.26

Καταδίκη του βανδαλισμού στους Κίονες της Μητρόπολης από τον Δήμο Αγρινίου

«Τέτοιες πράξεις δεν έχουν θέση στην καθημερινότητά μας», υποστηρίζει σε ανακοίνωση του μεταξύ άλλων ο Δήμος Αγρινίου με αφορμή τους βανδαλισμούς που αναφέρει ότι έγιναν στους Κίονες της Μητρόπολης.

Σύνταξη
Δίκη Novartis: Ποινές φυλάκισης 25 και 28 μηνών με αναστολή σε Δεσταμπασίδη και Μαραγγέλη
Ελλάδα 13.01.26

Δίκη Novartis: Ποινές φυλάκισης 25 και 28 μηνών με αναστολή σε Δεσταμπασίδη και Μαραγγέλη

Το δικαστήριο δεν αναγνώρισε στους κατηγορούμενους το ελαφρυντικό της καλής συμπεριφοράς μετά τη πράξη, το οποίο και είχαν αιτηθεί νωρίτερα δια των συνηγόρων τους

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Τσάμπι Αλόνσο: Το «τρελό» ποσό που κόστισε ο Ισπανός στη Ρεάλ και το εντυπωσιακό ποσοστό νικών του
On Field 13.01.26

Τσάμπι Αλόνσο: Το «τρελό» ποσό που κόστισε ο Ισπανός στη Ρεάλ και το εντυπωσιακό ποσοστό νικών του

Ο Τσάμπι Αλόνσο κόστισε στη Ρεάλ Μαδρίτης 24 εκατ. ευρώ για... 24 νίκες και έφυγε από τη «Βασίλισσα» ως αποτυχημένος παρότι κατέγραψε ένα από τα καλύτερα ποσοστά νικών στην ιστορία της!

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Η Björk έχει ένα σχέδιο για να σώσει τη Γροιλανδία από τον Ντόναλντ Τραμπ
Αντίσταση 13.01.26

Η Björk έχει ένα σχέδιο για να σώσει τη Γροιλανδία από τον Ντόναλντ Τραμπ

Μετά τη Βενεζουέλα, η κυβέρνηση Τραμπ φαίνεται να έχει στρέψει την προσοχή της στη Γροιλανδία. Ωστόσο η Iσλανδή τραγουδίστρια Björk έχει μια λύση, σύμφωνα με άρθρο του Vanity Fair.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ολυμπιακός: Η αποστολή για τον προημιτελικό Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ
Κύπελλο Ελλάδας Betsson 13.01.26

Η αποστολή του Ολυμπιακού για το ματς με τον ΠΑΟΚ

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Τετάρτη τον ΠΑΟΚ στον μονό νοκ-άουτ προημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε την αποστολή στην οποία περιλαμβάνονται και οι Ποντένσε και Ροντινέι.

Σύνταξη
Απεργία ταξί: Με καπνογόνα και κόρνες οδεύουν προς το υπουργείο Μεταφορών
Ελλάδα 13.01.26

Απεργία ταξί: Με καπνογόνα και κόρνες οδεύουν προς το υπουργείο Μεταφορών

Σε 48ωρη απεργία οι οδηγοί ταξί - Τα αιτήματά τους - Το ΣΑΤΑ προειδοποιεί πως «αν η κυβέρνηση συνεχίσει να αγνοεί τα δίκαια αιτήματά μας, η απάντηση μας θα είναι σφοδρή, αγωνιστική και με μεγάλες εκπλήξεις».

Σύνταξη
Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης στην εκδήλωση κοπής πίτας του Ε.Β.Ε.Π.
Επιχειρηματικότητα 13.01.26

Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης στην εκδήλωση κοπής πίτας του Ε.Β.Ε.Π.

Ο Δήμαρχος Πειραιά συνεχάρη το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς, σημειώνοντας πως το Ε.Β.Ε.Π. αποτελεί τον σημαντικότερο φορέα της οικονομίας και της επιχειρηματικότητας του Πειραιά.

Σύνταξη
Υποκλοπές: Γιατί είναι σημαντική η κατάθεση Κομνόπουλου στη δίκη και η αφωνία της κυβέρνησης στις μαρτυρίες
Πολιτική Γραμματεία 13.01.26

Υποκλοπές: Γιατί είναι σημαντική η κατάθεση Κομνόπουλου στη δίκη και η αφωνία της κυβέρνησης στις μαρτυρίες

Ο έμπορος όπλων Σταύρος Κομνόπουλος πρέπει να καταθέσει στη δίκη για τις υποκλοπές καθώς ήταν εκείνος που βοήθησε στο στήσιμο της Intellexa στην Ελλάδα και εταιρείες του πλήρωναν τα ενοίκια των Ισραηλινών συνεργατών της.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Δολοφονία Γρηγορόπουλου: Επεισοδιακή η δίκη Κορκονέα στον Άρειο Πάγο
Ελλάδα 13.01.26

Δολοφονία Γρηγορόπουλου: Επεισοδιακή η δίκη Κορκονέα στον Άρειο Πάγο

Ο εισαγγελέας του Ανώτατου Δικαστηρίου εισηγήθηκε να απορριφθεί η αίτηση αναίρεσης του κατηγορούμενου, πρόταση που αν γίνει δεκτή από τον Άρειο Πάγο θα επικυρωθεί η ποινή της ισόβιας κάθειρξης

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Καραχάλιος για Καρυστιανού: «Την έχει μαγέψει η Γρατσία, την έχουν παγιδέψει με τους αστρολογικούς χάρτες»
Βίντεο 13.01.26

Καραχάλιος για Καρυστιανού: «Την έχει μαγέψει η Γρατσία, την έχουν παγιδέψει με τους αστρολογικούς χάρτες»

Επίθεση στην Μαρία Καρυστιανού εξαπέλυσε ο Νίκος Καραχάλιος λέγοντας ότι «έχει χάσει το μέτρο» ότι «λέει συνεχώς ψέματα» και ότι «δεν σκέφτεται λογικά»

Σύνταξη
Σε δίκτυο φορέων για την διαχείριση σοβαρών φαινομένων που απειλούν τα παιδιά εντάχθηκε ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας
Ένωσαν δυνάμεις 13.01.26

Σε δίκτυο φορέων για την διαχείριση σοβαρών φαινομένων που απειλούν τα παιδιά εντάχθηκε ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας

Στο Τοπικό Δίκτυο Φορέων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος για την πρόληψη και τη διαχείριση φαινομένων και προβλημάτων που απειλούν τα παιδιά συμμετέχει ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας.

Σύνταξη
«Της άρεσε ο Μπεν Άφλεκ» – Η αποκάλυψη που έκανε ο Ματ Ντέιμον για τη σύζυγό του Λουτσιάνα και τον κολλητό του
Οικογενειακές ιστορίες 13.01.26

«Της άρεσε ο Μπεν Άφλεκ» – Η αποκάλυψη που έκανε ο Ματ Ντέιμον για τη σύζυγό του Λουτσιάνα και τον κολλητό του

Αρκετά χρόνια προτού ο Ματ Ντέιμον συναντήσει τη Λουτσιάνα, όταν εκείνη είχε δει το Good Will Hunting για πρώτη φορά, «σκάλωσε» με τον Μπεν Άφλεκ. Στο τέλος παντρεύτηκε τον κολλητό του.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Πιθανό να φύγει ως δανεικός από τη Σπαρτάκ ο Λιβάι Γκαρσία»
Ποδόσφαιρο 13.01.26

«Πιθανό να φύγει ως δανεικός από τη Σπαρτάκ ο Λιβάι Γκαρσία»

Στο ελληνικό πρωτάθλημα έκανε θραύση με την ΑΕΚ, ωστόσο στη Ρωσία τα πράγματα δεν εξελίσσονται το ίδιο καλά για τον Λιβάι Γκαρσία, ο οποίος φαίνεται πως μετράει μέρες στη Σπαρτάκ Μόσχας.

Σύνταξη
Η απάντηση του Οικουμενικού Πατριαρχείου στη Μόσχα: Ευφάνταστα σενάρια, ψευδείς ειδήσεις, ύβρεις, κατασκευασμένες πληροφορίες
Κόσμος 13.01.26

Η απάντηση του Οικουμενικού Πατριαρχείου στη Μόσχα: Ευφάνταστα σενάρια, ψευδείς ειδήσεις, ύβρεις, κατασκευασμένες πληροφορίες

Με ανακοίνωση, το Οικουμενικό Πατριαρχείο απαντά στην επίθεση που εξαπέλυσε η Ρωσική Υπηρεσία Εξωτερικών Πληροφοριών στον Πατριάρχη Βαρθολομαίο

Σύνταξη
