Ελεύθερος σκοπευτής εκτέλεσε πρώην πρόεδρο της Αζαξιό

Η είδηση της δολοφονίας του Αλέν Ορσονί προκάλεσε σοκ στην Κορσική, στη Γαλλία και ευρύτερα στον ευρωπαϊκό ποδοσφαιρικό και πολιτικό χώρο. Ο πρώην πρόεδρος της Αζαξιό και ιστορικό στέλεχος του κορσικανικού εθνικισμού έπεσε νεκρός από πυρά ελεύθερου σκοπευτή κατά τη διάρκεια της κηδείας της μητέρας του, σε μια πράξη με έντονο συμβολισμό και ξεκάθαρα χαρακτηριστικά εκτέλεσης.

Το χτύπημα, σε μια τόσο φορτισμένη προσωπική στιγμή, επανέφερε στο προσκήνιο τις σκοτεινές διασυνδέσεις ανάμεσα στη μαφία, τον πολιτικό αγώνα για αυτονομία και το ποδόσφαιρο, που εδώ και δεκαετίες καθορίζουν την κοινωνική και πολιτική πραγματικότητα του νησιού.

Ο Αλέν Ορσονί υπήρξε μια εμβληματική αλλά βαθιά αμφιλεγόμενη προσωπικότητα. Γεννημένος στην Κορσική, αναδείχθηκε σε ηγετική μορφή του Μετώπου Εθνικής Απελευθέρωσης της Κορσικής σε μια περίοδο που ο ένοπλος εθνικιστικός αγώνας βρισκόταν στο αποκορύφωμά του. Η δράση του τον οδήγησε σε μακρά αντιπαράθεση με το γαλλικό κράτος, σε δικαστικές διώξεις και σε χρόνια εξορίας στο εξωτερικό.

Παράλληλα, το όνομά του συνδέθηκε επανειλημμένα με υποθέσεις βίας και μαφιόζικες συγκρούσεις, ενώ η ίδια του η οικογένεια πλήρωσε βαρύ τίμημα, με τη δολοφονία του αδελφού του και με αλλεπάλληλες απόπειρες εναντίον του ίδιου.

Στη δεκαετία που διετέλεσε πρόεδρος της Αζαξιό, προσπάθησε να εμφανιστεί ως παράγοντας θεσμικής σταθερότητας, όμως το παρελθόν του και τα οικονομικά προβλήματα του συλλόγου διατήρησαν ζωντανές τις αντιπαραθέσεις γύρω από το πρόσωπό του. Η ζωή και ο θάνατός του συνοψίζουν τη σύγκρουση ανάμεσα στην πολιτική ιδεολογία, την προσωπική ισχύ και τη βία, που συνεχίζει να στοιχειώνει την Κορσική.

Ο παλιός ηγέτης του Μετώπου Απελευθέρωσης της Κορσικής, που έζησε εξόριστος αρκετά χρόνια στην Ισπανία και τη Λατινική Αμερική, παραιτήθηκε από την προεδρία της AC Ajaccio το 2025 μετά από μια δεκαετία διακυβέρνησης και εν μέσω οικονομικών προβλημάτων.

Η ζωή του Αλαίν Ορσόνι, που ήταν 71 ετών, ήταν πάντα σημαδεμένη από βία. Το 2008 επέζησε από απόπειρα δολοφονίας και το 1986 έχασε τον αδελφό του σε επίθεση που φέρεται να συνδέεται με τη κορσικανή μαφία.