Η Αζαξιό απειλείται με λουκέτο λόγω διαμάχης με παίκτη

Οι δυσάρεστες και εξοντωτικές περιπέτειες για την Αζαξιό δεν έχουν τέλος. Στις 14 Αυγούστου ο σύλλογος της Κορσικής, με ιστορία 115 χρόνων αποβλήθηκε από όλες τις εθνικές διοργανώσεις και στις 5 Σεπτεμβρίου επιβεβαιώθηκε ότι θα αγωνίζεται στην έβδομη κατηγορία.

Αιτία αποτελούν τα οικονομικά προβλήματα που διαδέχονται το ένα το άλλο. Πλέον, κινδυνεύει με αφανισμό καθώς ένας πρώην παίκτης της, ο Γιουσέφ Μπελαιλί ζητεί το ποσό των 380.000 ευρώ. Ο Μπελαϊλί φόρεσε τη φανέλα της ομάδας τη σεζόν 2022/23.

Στον σύλλογο σήμανε συναγερμός, κάνουν λόγο για «απάτη» και έστειλαν επιστολή στον πρόεδρο της FIFA Τζιάνι Ινφαντίνο: «Κύριε Πρόεδρε, δεν πρόκειται απλώς για ένα αθλητικό ζήτημα. Πρόκειται για την επιβίωση ενός αιωνόβιου συλλόγου, που προσπαθεί να ανακάμψει με ένα σταθερό και βιώσιμο σχέδιο. Δεν μπορούμε να δεχτούμε να θυσιαστεί ο θεσμός μας λόγω πλαστογραφιών. Οι εναλλακτικές είναι να πληρώσουμε τα 380.000 ευρώ, αποτέλεσμα απάτης, ή να εξαφανιστούμε. Αυτό αντιπροσωπεύει η δικαιοσύνη του παγκόσμιου ποδοσφαίρου;» αναφέρει η Αζαξιό.

Για το θέμα η Αζαξιό εξέδωσε και ανακοίνωση: «Η ομάδα μας είναι θύμα απάτης, υποστηριζόμενης από απόφαση της FIFA τον Ιούλιο του 2025. Αυτή η απόφαση, βασισμένη σε ένα ψευδές έγγραφο, μας εμποδίζει να πραγματοποιήσουμε μεταγραφές και μας έχει φέρει σε κατάσταση κλινικού θανάτου», αναφέρει η Αζαξιό σε επίσημη ανακοίνωση.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η καταδίκη βασίστηκε σε ένα «μνημόνιο συμφωνίας», που υποτίθεται ότι είχε υπογραφεί από τον πρώην διευθυντή Αλέν Καλνταρέλλα και την Αλ Αχλί, αλλά και οι δύο αρνούνται την ύπαρξη του συγκεκριμένου εγγράφου.

Το διοικητικό συμβούλιο, ωστόσο, υποστηρίζει ότι η Μπελαϊλί είχε προηγουμένως διαταχθεί να καταβάλει αυτό το ποσό (380.000 ευρώ στην Αλ Αχλί, ομάδα από τη Σαουδική Αραβία, και τώρα ζητεί τα χρήματα από τον γαλλικό σύλλογο.