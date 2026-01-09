Αγρότες: Δικογραφία για το περιστατικό με τρακτέρ που μπήκαν στην ΕΟ στη Νεμέα – Τι λέει η Δημογλίδου
Οι αγρότες θα συναντηθούν την Τρίτη με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ σήμερα κάποια από τα μπλόκα ανοίγουν τη διέλευση με τα τρακτέρ να παραμένουν παραταγμένα στην άκρη του δρόμου
- Κραν Μοντανά: Στο γραφείο του εισαγγελέα οι ιδιοκτήτες του μπαρ – Θρήνος για τους 40 νεκρούς
- Θρίλερ με το πτώμα γυναίκας στο Ηράκλειο – Νεκρή πάνω από ένα μήνα
- Οι Κούρδοι μαχητές αρνούνται να απομακρυνθούν από το Χαλέπι - Τι πρότεινε η Δαμασκός
- Πλήρωμα της NASA επιστρέφει επειγόντως από τον ISS λόγω «σοβαρού ιατρικού προβλήματος»
Δικογραφία σχηματίστηκε για αγρότες που μπήκαν στην εθνική οδό στη Νεμέα με τα τρακτέρ τους τις προηγούμενες ημέρες.
Σύμφωνα με πληροφορίες οι αγρότες επιχείρησαν να στήσουν μπλόκο στην παράκαμψη στο συγκεκριμένο σημείο και έτσι μπήκαν στο οδόστρωμα της εθνικής οδού.
Η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντίνα Δημογλίδου, μιλώντας στην ΕΡΤ είπε ότι σχηματίστηκε δικογραφία και έχουν ταυτοποιηθεί οι περισσότεροι από τους αγρότες που εμφανίζονται στα σχετικά βίντεο.
«Κίνδυνος για την ασφάλεια», λέει η ΕΛ.ΑΣ.
Η ίδια είπε ότι οι συγκεκριμένες ενέργειες έθεσαν σε σοβαρό κίνδυνο την ασφάλεια των διερχόμενων οδηγών και επιβαινόντων, αλλά και των ίδιων των αγροτών.
Σε βίντεο που κυκλοφόρησε τις προηγούμενες ημέρες, καταγράφεται η είσοδος των τρακτέρ στην Εθνική από άνοιγμα του δρόμου, ενώ κάποιοι αγρότες κινούνταν πεζή στο οδόστρωμα με σημαίες, προσπαθώντας να προειδοποιήσουν τα οχήματα.
- Ανδρουλάκης σε αγρότες: Αγροτικό ρεύμα στα 7 λεπτά την κιλοβατώρα και πάγιο στα 5 ευρώ/μήνα η πρόταση του ΠΑΣΟΚ
- Ρόι Τάρπλεϊ: Έντεκα χρόνια χωρίς τον θρυλικό… Beerboy (vids, pics)
- ΣΥΡΙΖΑ: «Γυναικοκτονίες: 8 + 1 ιστορίες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο» – Εκδήλωση στις Βρυξέλλες
- Κάνε παιδιά να δεις καλό: Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ ζήτησε από τους γονείς του να επικοινωνούν μαζί του μόνο μέσω του δικηγόρου του
- Μετρό: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γραμμή 2 λόγω εργασιών – Ποιοι σταθμοί θα κλείνουν και πότε
- ΗΠΑ: Επιχείρηση κατάληψης του τάνκερ Olina στην Καραϊβική
- Χειμερινές εκπτώσεις: Τι πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλωτές
- Αυτές είναι οι πιθανότητες της ΑΕΚ για κατάκτηση του Conference
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις