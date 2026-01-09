Δικογραφία σχηματίστηκε για αγρότες που μπήκαν στην εθνική οδό στη Νεμέα με τα τρακτέρ τους τις προηγούμενες ημέρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι αγρότες επιχείρησαν να στήσουν μπλόκο στην παράκαμψη στο συγκεκριμένο σημείο και έτσι μπήκαν στο οδόστρωμα της εθνικής οδού.

Η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντίνα Δημογλίδου, μιλώντας στην ΕΡΤ είπε ότι σχηματίστηκε δικογραφία και έχουν ταυτοποιηθεί οι περισσότεροι από τους αγρότες που εμφανίζονται στα σχετικά βίντεο.

«Κίνδυνος για την ασφάλεια», λέει η ΕΛ.ΑΣ.

Η ίδια είπε ότι οι συγκεκριμένες ενέργειες έθεσαν σε σοβαρό κίνδυνο την ασφάλεια των διερχόμενων οδηγών και επιβαινόντων, αλλά και των ίδιων των αγροτών.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε τις προηγούμενες ημέρες, καταγράφεται η είσοδος των τρακτέρ στην Εθνική από άνοιγμα του δρόμου, ενώ κάποιοι αγρότες κινούνταν πεζή στο οδόστρωμα με σημαίες, προσπαθώντας να προειδοποιήσουν τα οχήματα.