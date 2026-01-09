newspaper
Θα καταρρεύσουν οι μετοχές το 2026; Τι «λένε» οι πιθανότητες
Διεθνής Οικονομία 09 Ιανουαρίου 2026

Θα καταρρεύσουν οι μετοχές το 2026; Τι «λένε» οι πιθανότητες

Πιθανώς οι μετοχές δεν θα καταρρεύσουν, αλλά ερασιτέχνες και επαγγελματίες μπορεί να κάνουν λάθος στις πιθανότητες

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Spotlight

Το αν θα υπάρξει σύντομα κατάρρευση της χρηματιστηριακής αγοράς είναι, κυριολεκτικά, ένα ερώτημα αξίας 64 τρισεκατομμυρίων δολαρίων.

Ακόμα και η σωστή χρονική στιγμή θα μπορούσε να διαλύσει ή να χτίσει περιουσίες. Οι καταρρεύσεις των αγορών είναι σαν μεγάλοι σεισμοί για τα χαρτοφυλάκια μετοχών: Γνωρίζουμε ότι είναι σπάνιοι και ουσιαστικά αδύνατο να προβλεφθούν, όμως εξακολουθούμε να δίνουμε μεγάλη προσοχή σε ανθρώπους που ισχυρίζονται ότι αισθάνονται τους κραδασμούς.

«Πολύ περισσότερα χρήματα έχουν χαθεί από επενδυτές που προσπαθούν να προβλέψουν διορθώσεις, από ό,τι έχουν χαθεί στις ίδιες τις διορθώσεις»

Η καλύτερη προσέγγιση είναι η δημιουργία μιας στέρεης βάσης για τις επενδύσεις και η αντιμετώπιση των καταρρεύσεων όπως οι ασφαλιστικές εταιρείες αντιμετωπίζουν τις φυσικές καταστροφές: γνώση των πιθανοτήτων και αποδοχή ότι κατά καιρούς συμβαίνουν. Η Wall Street Journal επιστράτευσε μερικούς διορατικούς οικονομικούς στοχαστές για να δουν λίγο πιο βαθιά σε αυτό το ομιχλώδες τοπίο.

Οι Βίκτορ Χάγκανι και Τζέιμς Ουάιτ της Elm Wealth έχουν ένα εξελιγμένο πελατολόγιο για την εταιρεία διαχείρισης χρημάτων τους. Τους ρώτησαν πριν διαβάσουν μια έκθεση για τις καταρρεύσεις να εκτιμήσουν την πιθανότητα πτώσης του S&P 500 κατά 30% κατά τους επόμενους 12 μήνες. Η μέση εκτίμησή τους ήταν 31%. Μια μακροχρόνια έρευνα του οικονομολόγου του Πανεπιστημίου Yale, Ρόμπερτ Σίλερ, υποδηλώνει περίπου το ίδιο.

Αλλά τα λόγια είναι φθηνά. Οι άνθρωποι που στοιχηματίζουν πραγματικά χρήματα μέσω της αγοράς δικαιωμάτων προαίρεσης δίνουν σε μια κατάρρευση πιθανότητα μόνο 8%, σύμφωνα με τα μαθηματικά της Elm. Ο Στίβεν Μπλίτζ, επικεφαλής οικονομολόγος των ΗΠΑ στην TS Lombard, συμφωνεί ότι η ιστορική πιθανότητα είναι 8% έως 10%, ή μία φορά κάθε 10 έως 12,5 χρόνια, και είναι περίπου σωστή.

μετοχές

Πότε καταρρέουν οι μετοχές

Η τελευταία κατάρρευση ήταν μόλις πριν από έξι χρόνια, όταν η Covid-19 «έκλεισε» την οικονομία. Αυτό δεν σημαίνει ότι είμαστε ελεύθεροι και ξένιαστοι. Αν και δεν προβλέπει κάτι τέτοιο, ο Μπλιτζ επισημαίνει ότι οι καταρρεύσεις συμβαίνουν συχνότερα όταν ο Δείκτης Δυστυχίας (πληθωρισμός συν ανεργία) αυξάνεται, όπως συμβαίνει τώρα.

Η περίοδος από το 1966 έως το 1982, για παράδειγμα, ήταν πιο επιρρεπής σε καταρρεύσεις. Τα επόμενα 18 χρόνια δεν ήταν. Οι αρνητικές τάσεις μπορούν να κάνουν τις μετοχές φθηνότερες σε σχέση με την οικονομία. Προσθέστε σε αυτό το γεγονός ότι οι μετοχές σχεδόν ποτέ δεν ήταν τόσο ακριβές όσο είναι τώρα και οι πιθανότητες θα μπορούσαν να είναι ακόμη υψηλότερες φέτος.

Τόσο η αγορά δικαιωμάτων προαίρεσης όσο και οι ασφαλιστικές εταιρείες μπορεί να είναι καλές στο να μας λένε τις πιθανότητες να συμβεί ένα γεγονός κατά μέσο όρο, αλλά μερικές φορές τα κακά πράγματα συμβαίνουν σειριακά. Σε αυτές τις περιπτώσεις, μας πουλάνε την προστασία τους πολύ φθηνά.

Το πιο ενδιαφέρον συμπέρασμα μπορεί να μην είναι οι ελαφρώς αυξημένες πιθανότητες μιας κατάρρευσης, αλλά ο τρόπος με τον οποίο αντέδρασαν οι άνθρωποι που διάβασαν ολόκληρη την ανάλυση της Elm για τη συχνότητα των καταρρεύσεων. Όσοι έκαναν μια δεύτερη πρόβλεψη, δήλωσαν ότι οι πιθανότητες μιας κατάρρευσης ήταν 15% τον επόμενο χρόνο.

Αυτό θα μπορούσε να τους κοστίσει. Όπως παρατήρησε ο διαχειριστής κεφαλαίων Πίρε Λιντς: «Πολύ περισσότερα χρήματα έχουν χαθεί από επενδυτές που προσπαθούν να προβλέψουν διορθώσεις ή να προσπαθήσουν να χρονομετρήσουν την αγορά, από ό,τι έχουν χαθεί στις ίδιες τις διορθώσεις».

Πηγή: ΟΤ

World
Τραμπ: Συνάντηση με στελέχη πετρελαϊκών στον Λευκό Οίκο για τις επενδύσεις στη Βενεζουέλα

Τραμπ: Συνάντηση με στελέχη πετρελαϊκών στον Λευκό Οίκο για τις επενδύσεις στη Βενεζουέλα

Wall Street
Wall Street: Νέο ρεκόρ για S&P 500, με κέρδη η πρώτη βδομάδα του 2026

Wall Street: Νέο ρεκόρ για S&P 500, με κέρδη η πρώτη βδομάδα του 2026

