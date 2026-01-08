Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream
Σημαντική είδηση:
08.01.2026 | 11:10
Στο κόκκινο ο Κηφισός: Μποτιλιάρισμα από Κηφισιά έως Ιερά Οδό – Αγγίζει τα 16 χιλιόμετρα
Σημαντική είδηση:
08.01.2026 | 08:10
Προβλήματα στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια από τους ισχυρούς ανέμους
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Το κουρδικό ζήτημα σε σταυροδρόμι
Language & Books 08 Ιανουαρίου 2026 | 12:00

Το κουρδικό ζήτημα σε σταυροδρόμι

Ένα πρόσφατο βιβλίο αποτιμά την κατάσταση σε σχέση με το κουρδικό αίτημα αυτοδιάθεσης

Παναγιώτης Σωτήρης
ΑνάλυσηΠαναγιώτης Σωτήρης
A
A
Vita.gr
Καρδιά: Ανιχνεύοντας την πιο κοινή κληρονομική πάθηση στον κόσμο

Καρδιά: Ανιχνεύοντας την πιο κοινή κληρονομική πάθηση στον κόσμο

Spotlight

Παρότι υποτίθεται ότι μετά την αποδιάρθρωση προηγούμενων υπερεθνικών ομοσπονδιακών μορφών, το δικαίωμα στην κρατική υπόσταση για τις εθνότητες που υπάρχουν στον πλανήτη έχει πλήρως αναγνωριστεί, εξακολουθούμε να έχουμε κινήματα που εκπροσωπούν αδικαίωτα αιτήματα εθνικής ολοκλήρωσης. Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι το κουρδικό. Τείνουμε, όμως, να τα αντιμετωπίζουμε όχι σε σχέση με την ιστορικότητά και την κοινωνική δυναμική τους, αλλά πρωτίστως ως παραμέτρους γεωπολιτικών διαιρέσεων, συγκρούσεων και (αν)ισορροπιών. Έτσι μιλάμε για το «Κουρδικό», είτε ως εσωτερικό πρόβλημα της Τουρκίας ή του Ιράκ, είτε ως παράμετρο της Συριακής κρίσης, όχι όμως ως ιστορία των αγώνων και αντιφάσεων ενός εθνικού κινήματος. Επιπλέον, η τάση να αντιμετωπίζονται κουρδικές οργανώσεις, όπως το PKK, απλώς ως «τρομοκρατικές», δυσκολεύει την ουσιαστική συζήτηση (όπως και ο τρόπος που το ζήτημα αντιμετωπίστηκε στη χώρα μας υπό το πρίσμα της αντίληψης «ο εχθρός του εχθρού μου είναι και δικός μου φίλος»).

Όλα αυτά κάνουν ιδιαίτερα καλοδεχούμενο ένα βιβλίο που κυκλοφόρησε πρόσφατα στη Γαλλία από τις εκδόσεις La fabrique, με τίτλο Leçons kurdes. Les damnés des montagnes (Κουρδικά μαθήματα. Των βουνών οι κολασμένοι). O συγγραφέας του, προερχόμενος από μια οικογένεια Κούρδων Αλεβιτών που εγκαταστάθηκαν στη Γαλλία στη δεκαετία του 1990, χρησιμοποιεί το λογοτεχνικό ψευδώνυμο Αζαντί (ελευθερία στα κουρδικά) και συνεργάζεται με το διαδικτυακό κανάλι Paroles d’ Honeur που πρωταγωνιστεί στις συζητήσεις γύρω από μια αποαποικιακή προσέγγιση. Όπως δηλώνει και ο τίτλος του, που παραπέμπει στο βιβλίο του Φραντς Φανόν Les damnés de la terre (Της γης οι κολασμένοι), ο Αζαντί υιοθετεί μια αποαποικιακή προσέγγιση. Υποστηρίζει ότι η κουρδική ιστορία γίνεται κατανοητή μόνο υπό το πρίσμα της αποικιακής συνθήκης που διαμορφώθηκε στο ιστορικό Κουρδιστάν. Υπενθυμίζει ότι ήδη στην περίοδο 1918-1923 το αίτημα για διαμόρφωση κουρδικού κράτους διατυπώθηκε σαφώς και συμπερίληφθηκε ως δικαίωμα στη Συνθήκη των Σεβρών, εντούτοις ήδη από τη χάραξη της γραμμής Σάικς-Πικό και τη Συνθήκη της Λωζάνης παραγνωρίστηκε και οι κουρδικοί πληθυσμοί βρέθηκαν διαμοιρασμένοι σε τέσσερα διαφορετικά κράτη (Τουρκία, Ιράκ, Ιράν, Συρία). Την αποικιακή συνθήκη επέτεινε το γεγονός ότι οι κουρδικές περιοχές είχαν σημαντικούς φυσικούς πόρους. Στην κεμαλική Τουρκία, με βάση την αρχή ότι υπάρχει μόνο το τουρκικό έθνος, η επιχείρηση  υποχρεωτικής «αφομοίωσης» των Κούρδων θα συνδυάζεται με άγρια καταστολή των αλλεπάλληλων κουρδικών ξεσηκωμών. Βασική πλευρά και η απαγόρευση της κουρδικής γλώσσας, με τον Αζαντί να υπενθυμίζει ότι αυτή εντάσσεται σε ένα κατεξοχήν αποικιοκρατικό πλαίσιο, την ώρα που το εκπαιδευτικό σύστημα γινόταν τμήμα ενός ιδιότυπου πολιτιστικού ιμπεριαλισμού.

Ο Αζαντί εντοπίζει τη χαμένη ευκαιρία του κουρδικού κινήματος στην περίοδο μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και το μεγάλο κίνημα αποαποικιοποίησης. Υπενθυμίζει τη βραχύβια «Δημοκρατία του Μαχαμπάντ», ένα κουρδικό κράτος στα όρια του Ιράν, με σοβιετική υποστήριξη, αλλά και την μακρόχρονη αντιφατική προσπάθεια να διεκδικηθεί η αυτονομία του Ιρακινού Κουρδιστάν. Στην Τουρκία, στη δεκαετία του 1960 και στον απόηχο των απαποικιακών και αντιιμπεριαλιστικών κινημάτων επανέρχεται στο προσκήνιο το κουρδικό αίτημα, πρωτίστως από ανθρώπους που στρέφονται προς τον μαρξισμό, και που την επαύριον του πραξικοπήματος του 1971, επιλέγουν τη λογική της παράνομης ένοπλης οργάνωσης, οδηγώντας στη δημιουργία του PKK. Η Ιρανική επανάσταση φάνηκε να ανοίγει περιθώρια, αφού κουρδικές οργανώσεις ήταν τμήμα του ξεσηκωμού κατά του Σάχη, όμως και ο Χομεϊνί και η αριστερά έβλεπαν εχθρικά εξαρχής κάθε δυνητικό αποσχιστικό κίνημα, ενώ τα πράγματα έκανε χειρότερα η υποστήριξη των κουρδικών οργανώσεων από το Ιράκ στον πόλεμο με το Ιράν. Ο πόλεμος κατά του Ιράκ το 1991 θα ανοίξει ένα δρόμο για την κατοχύρωση της αυτονομίας του Ιρακινού Κουρδιστάν, αν και με το τίμημα, όπως υπογραμμίζει ο Αζαντί, μιας μεγάλης εξάρτησης από την Τουρκία. Και εδώ η προσπάθεια να γίνει το βήμα από την αυτονομία στην ανεξαρτησία θα πέσει στο κενό.

Στο μεταξύ στην Τουρκία θα έχουμε την ένοπλη δράση του PKK (με μεγάλα διαλείμματα εκεχειριών) σε συνδυασμό με την ιδιαίτερα αιματηρή καταστολή από την μεριά του τουρκικού κράτος, μαζί με όμως με τη διαρκή καταγραφή ισχυρών εκλογικών ποσοστών υπέρ κομμάτων που εκφράζουν το κουρδικό στοιχείο, ενώ η υπόσχεση του Ερντογάν για διαφορετική στάση θα μετασχηματιστεί, ιδίως μετά τη συμμαχία με τους εθνικιστές και την εμπλοκή στη Συρία, σε αυταρχική αντιμετώπιση, ιδίως μετά το πραξικόπημα του 2016. Ο Αζαντί θεωρεί ότι στη Συρία η επιλογή της διεκδίκησης αυτονομίας και μια λογική συνομοσπονδίας αποδείχτηκε στις ζώνες υπό κουρδικό έλεγχο πιο αποτελεσματική. Ο Αζαντί θεωρεί τακτικά λάθη και τον χειρισμό του δημοψηφίσματος της ανεξαρτησίας στο Ιρακινό Κουρδιστάν και κινήσεις όπως αυτές της ανακήρυξης τουρκικών πόλεμων ως αυτόνομων στην περίοδο 2015-2016, που πυροδότησαν νέο κύμα καταστολής. Αντιθέτως, θεωρεί ότι η έννοια της συνομοσπονδίας, όπως τη διατύπωσε ο Οτσαλάν στο πλαίσιο της ειρηνευτικής διαδικασίας, σε αντιδιαστολή και με την ανεξαρτησία και με την «αφομοίωση», μπορεί να κάνει πράξη ένα αίτημα αποαποικιοποίησης σε δημοκρατική και χειραφετητική κατεύθυνση.

Για τον Αζαντί η αμφισβήτηση του μοντέλου έθνος-κράτος- σύνορο, μέσα από τη δημοκρατική συνομοσπονδιακή λογική έχει πολύ περισσότερες πιθανότητες στο μέλλον να οδηγήσει σε μια ειρήνη που να απελευθερωτική. Κατά τη γνώμη του είναι ένα καινοτόμο πολιτικό σχέδιο που είναι ριζωμένο στην κουρδική αποικιακή ιστορία: «προϊόν της ανθεκτικότητάς μας είναι χωρίς αμφιβολία ένα από τα καλύτερα μαθήματα που έχουμε να δώσουμε στον κόσμο».

Έτσι, το βιβλίο καταδεικνύει την αναγκαστικά αντιφατική διαδρομή ενός εθνικού κινήματος που προσέκρουσε πάνω σε άλλα ισχύρά εθνικά κράτη, ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και ανταγωνισμούς, πλήρωσε τακτικές επιλογές και το τίμημα της προσκόλλησης στον έναν ή τον άλλο πόλο τοπικών ή ευρύτερων γεωπολιτικών διαιρέσων, αλλά εξακολουθεί να έχει μια χειραφετητική αναφορά, υπογραμμίζοντας συνάμα την διαρκή επικαιρότητα αιτημάτων αποαποικιοποίησης.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τράπεζες
Deutsche Bank: Ελκυστικές και φθηνές οι ελληνικές τράπεζες – Nέες τιμές στόχοι

Deutsche Bank: Ελκυστικές και φθηνές οι ελληνικές τράπεζες – Nέες τιμές στόχοι

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Καρδιά: Ανιχνεύοντας την πιο κοινή κληρονομική πάθηση στον κόσμο

Καρδιά: Ανιχνεύοντας την πιο κοινή κληρονομική πάθηση στον κόσμο

Βιομηχανία
Βιομηχανία: «Πλάτη» από την EDF για φθηνό ρεύμα στις γαλλικές επιχειρήσεις

Βιομηχανία: «Πλάτη» από την EDF για φθηνό ρεύμα στις γαλλικές επιχειρήσεις

inWellness
inTown
Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης: Μία από τις πιο δυνατές και σκοτεινές νουβέλες του Ντοστογιέφσκι στο Θησείον
inTickets 08.01.26

Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης: Μία από τις πιο δυνατές και σκοτεινές νουβέλες του Ντοστογιέφσκι στο Θησείον

Η παράσταση Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης, εμπνευσμένη από το έργο, τη ζωή και τη φιλοσοφία του κορυφαίου Ρώσου συγγραφέα, επιχειρεί μια σύγχρονη, εσωτερική ανάγνωση πάνω στην έννοια της πτώσης — σωματικής, ηθικής και υπαρξιακής.

Σύνταξη
«ΤΑΠ ΑΟΥΤ»: Θα φτάσει τα όριά του, θα τα ξεπεράσει και θα συνεχίσει να παλεύει – Ένας καθηλωτικός μονόλογος στο Μικρό Γκλόρια
inTickets 07.01.26

«ΤΑΠ ΑΟΥΤ»: Θα φτάσει τα όριά του, θα τα ξεπεράσει και θα συνεχίσει να παλεύει – Ένας καθηλωτικός μονόλογος στο Μικρό Γκλόρια

Ο καθηλωτικός μονόλογος του Ανδρέα Φλουράκη «ΤΑΠ ΑΟΥΤ» ανεβαίνει στο ανανεωμένο Μικρό Γκλόρια. Το κείμενο ζωντανεύει στη σκηνή με τον Τάσο Κορκό στην ερμηνεία, ενώ τη σκηνοθετική επιμέλεια υπογράφει ο Θανάσης Ισιδώρου.

Σύνταξη
Books
Αποδομώντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη
«Επιτελικές» αντιφάσεις 30.12.25

Αποδομώντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Ο Δημήτρης Ψαρράς επιχειρεί μια συστηματική αποδόμηση του λόγου και της πρακτικής του Κυριάκου Μητσοτάκη

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Φεμινιστική απεργία
Αντίσταση και διεθνισμός 29.12.25

Φεμινιστική απεργία

Για το βιβλίο της Βερόνικα Γκάγκο «Φεμινιστική Διεθνής»

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Εβραϊκός αντισιωνισμός
«Όχι στο όνομά μας» 21.12.25

Εβραϊκός αντισιωνισμός

Ένα πρόσφατο βιβλίο υπενθυμίζει ότι ο αντισιωνισμός ήταν τμήμα της κουλτούρας της αμερικανικής εβραϊκής Αρστεράς

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Μπάρτλμπι, ο αρχετυπικός ανυπάκουος
Κλασικό έργο 19.12.25

Μπάρτλμπι, ο αρχετυπικός ανυπάκουος

Μια νέα έκδοση της κλασικής νουβέλας του Χέρμαν Μέλβιλ, αναδεικνύει τη διάσταση της ανυπακοής στο έργο.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Αριστοτέλης και Μαρξ
Ηθική και κριτική 18.12.25

Αριστοτέλης και Μαρξ

Ένα πρόσφατο βιβλίο επιστρέφει στο ερώτημα εάν μπορούμε να βρούμε μια ηθική θεωρία στον Μαρξ

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η Αφρική παίζει στο… Παρίσι
Ποδόσφαιρο 08.01.26

Η Αφρική παίζει στο… Παρίσι

Η Île-de-France, η μητροπολιτική περιοχή του Παρισιού αναδεικνύεται στο μεγαλύτερο «φυτώριο» παικτών της CAN 2025, ξεπερνώντας σε γεννήσεις κάθε συμμετέχουσα χώρα από την Αφρική

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Νέα Αριστερά για απομάκρυνση Τυχεροπούλου: «Όποιος ελέγχει, διώκεται· όποιος εμπλέκεται, καλύπτεται»
Ανακοίνωση 08.01.26

«Όποιος ελέγχει, διώκεται· όποιος εμπλέκεται, καλύπτεται» - Νέα Αριστερά για απομάκρυνση Τυχεροπούλου

«Στην πράξη συνεχίζεται η λειτουργία του κομματικού κράτους της ΝΔ, η οποία αξιοποιώντας τη διοίκηση της ΑΑΔΕ ως μηχανισμό στοχοποιεί και τιμωρεί την Τυχεροπούλου», σημειώνει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
Ήταν ο ορισμός του αυθεντικού ανθρώπου: «Έσπασε» ο Στρατής Λιαρέλης στον συγκλονιστικό επικήδειό του για τον Γιώργο Παπαδάκη
Ελλάδα 08.01.26

Ήταν ο ορισμός του αυθεντικού ανθρώπου: «Έσπασε» ο Στρατής Λιαρέλης στον συγκλονιστικό επικήδειό του για τον Γιώργο Παπαδάκη

Ο γνωστός δημοσιογράφος, αλλά και στενός φίλος του Γιώργου Παπαδάκη, Στρατής Λιαρέλης ήταν ο μοναδικός που εκφώνησε επικήδειο στο τελευταίο «αντίο» στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας.

Σύνταξη
Η FIFA φέρνει την τεχνητή νοημοσύνη στο οφσάιντ
Ποδόσφαιρο 08.01.26

Η FIFA φέρνει την τεχνητή νοημοσύνη στο οφσάιντ

Με προηγμένο AI, ψηφιακή σάρωση παικτών και τρισδιάστατες αναπαραστάσεις, το ημιαυτόματο οφσάιντ στα Παγκόσμια Κύπελλα του 2026 η FIFA υπόσχεται πιο γρήγορες, ακριβείς και «κατανοητές» αποφάσεις για όλους.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Τροχαίο: Νεκρός ο ένας οδηγός που είχε τραυματιστεί σοβαρά στη σύγκρουση φορτηγών στη λεωφόρο Κηφισού
Τραγωδία 08.01.26

Νεκρός ο ένας οδηγός που είχε τραυματιστεί σοβαρά στο τροχαίο με σύγκρουση φορτηγών στον Κηφισό

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στο ύψος του Αιγάλεω στο ρεύμα προς Πειραιά, όταν το ένα βαρέο όχημα εξετράπη της πορείας του έσπασε τις μπάρες, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και χτύπησε το άλλο φορτηγό

Σύνταξη
ΦΠΑ: Νέο καθεστώς στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές – Ποιες επιχειρήσεις απαλλάσσονται
Νέο πλαίσιο 08.01.26

Τι ισχύει για τον ΦΠΑ στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές - Ποιες επιχειρήσεις απαλλάσσονται

Τι συνεπάγεται η υπαγωγή στο ειδικό καθεστώς απαλλαγής ΦΠΑ, σύμφωνα με την απόφαση της ΑΑΔΕ - Πόσος πρέπει να είναι ο συνολικός ετήσιος κύκλος εργασιών της επιχείρησης στο σύνολο της ΕΕ

Σύνταξη
Φάμελλος: Η αγροτιά δεν είναι εχθρός – Η κυβέρνηση αντί για λύσεις  στρέφεται στον αυταρχισμό
Επικαιρότητα 08.01.26

Φάμελλος: Η αγροτιά δεν είναι εχθρός – Η κυβέρνηση αντί για λύσεις  στρέφεται στον αυταρχισμό

«Για τον κ. Μητσοτάκη προτεραιότητα είναι η ακρίβεια, τα κέρδη στο ρεύμα και τα καύσιμα, το ξεπούλημα της αγροτικής γης, οι Φραπέδες, οι Χασάπηδες και γενικά οι γαλάζιες ακρίδες», τονίζει ο κ. Φάμελλος.

Σύνταξη
Αγρότες: Μπλόκο στην Υψηλή Γέφυρα Χαλκίδας από τους παραγωγούς της Εύβοιας – «Η κυβέρνηση ανακυκλώνει τα μέτρα»
Agro-in 08.01.26

Το in στη Χαλκίδα - Μπλόκο από τους αγρότες της Εύβοιας στην Υψηλή Γέφυρα - «Η κυβέρνηση ανακυκλώνει τα μέτρα»

Οι αγρότες κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους σήμερα και αύριο - Αγρότες από την Εύβοια έχουν φτάσει στη Χαλκίδα

Βίντεο - Φωτογραφίες: Δημήτρης Μιχαλάκης
Γιώργος Λιάγκας: Το ατύχημα που έπαθε στο σπίτι του – Τι λέει ο ίδιος για την περιπέτεια του
Fizz 08.01.26

Γιώργος Λιάγκας: Το ατύχημα που έπαθε στο σπίτι του - Τι λέει ο ίδιος για την περιπέτεια του

Ο Γιώργος Λιάγκας επέστρεψε σήμερα στην εκπομπή του ΑΝΤ1. Στην έναρξη της εκπομπής, εξήγησε πως είχε ένα ατύχημα μέσα στο σπίτι του και ευχαρίστησε όλο τον κόσμο για την αγάπη και τη στήριξή του.

Σύνταξη
«Για αυτό έφυγε ο Ταϊρίκ Τζόουνς» – Η «αναβάθμιση» στον Ολυμπιακό, ο ρόλος του Ομπράντοβιτς και η σχέση με τον κόσμο
Euroleague 08.01.26

«Για αυτό έφυγε ο Ταϊρίκ Τζόουνς» – Η «αναβάθμιση» στον Ολυμπιακό, ο ρόλος του Ομπράντοβιτς και η σχέση με τον κόσμο

Οι Σέρβοι συνεχίζουν να ασχολούνται με την περίπτωση του Ταϊρίκ Τζόουνς και τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό, όμως ξεκαθαρίζουν ποιος είναι ο ρόλος που είχε ο Ομπράντοβιτς στην εξέλιξη του Αμερικανού, αλλά και τη σχέση του με τον κόσμο της Παρτιζάν.

Σύνταξη
Ήπειρος: Καθιζήσεις στο οδικό δίκτυο από τα έντονα καιρικά φαινόμενα – Ζημιές από ανεμοστρόβιλο
Ελλάδα 08.01.26

Καθιζήσεις στο οδικό δίκτυο της Ηπείρου από τα έντονα καιρικά φαινόμενα - Ζημιές από ανεμοστρόβιλο

Η Ήπειρος επλήγη και από ανεμοστρόβιλο που κατέστρεψε ολοσχερώς μεγάλη πτηνοτροφική μονάδα στο Καλπάκι - Πολιτική προστασία και δήμοι επιχειρούν με 40 μηχανήματα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων

Σύνταξη
Γιώργος Παπαδάκης: Το τελευταίο «αντίο» – Το in στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας
Ελλάδα 08.01.26 Upd: 11:16

Το τελευταίο «αντίο» στον Γιώργο Παπαδάκη - Το in στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας

Συγγενείς, συνεργάτες και φίλοι λένε αυτή την ώρα το τελευταίο «αντίο» στον αγαπημένο δημοσιογράφο Γιώργο Παπαδάκη, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή την Κυριακή 4 Ιανουαρίου σε ηλικία 74 ετών.

Σύνταξη
Κρήτη: Άφαντος ο 33χρονος γιατρός – «Δεν θα σταματήσουμε μέχρι να τον βρούμε», λέει η μητέρα του
«Τον ψάχνω παντού» 08.01.26

Άφαντος ο 33χρονος γιατρός στην Κρήτη - «Δεν θα σταματήσουμε μέχρι να τον βρούμε», λέει η μητέρα του

Ο Αλέξης Τσικόπουλος αντιμετώπιζε τα τελευταία χρόνια ένα προσωπικό ζήτημα, ενώ ακολουθούσε και φαρμακευτική αγωγή, την οποία όμως το τελευταίο διάστημα είχε διακόψει

Σύνταξη
Φαραντούρης μετά τη διαγραφή του: «Ο ΣΥΡΙΖΑ επέλεξε να μην συνοδοιπορήσουμε» – Τι είπε για το κόμμα Καρυστιανού
Πολιτική 08.01.26

Φαραντούρης μετά τη διαγραφή του: «Ο ΣΥΡΙΖΑ επέλεξε να μην συνοδοιπορήσουμε» – Τι είπε για το κόμμα Καρυστιανού

Να δικαιολογήσει τις δηλώσεις που είχαν προηγηθεί και οδήγησαν στη διαγραφή του από την ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, επιχείρησε ο Νίκος Φαραντούρης. Τι είπε για το κόμμα Καρυστιανού

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο