Love lessons: Τέσσερα μυστικά που κρατάνε «ζωντανή» τη σχέση

Καθώς η επιστήμη των σχέσεων εξελίσσεται, γίνεται ολοένα και πιο ξεκάθαρο ότι η αγάπη δεν είναι μια παθητική κατάσταση αλλά μια δυναμική διαδικασία που απαιτεί δεξιότητες, επίγνωση και κοινή προσπάθεια. Γι’ αυτό και αρκετοί ερευνητές έχουν αρχίσει να μεταφράζουν τα ευρήματα της ψυχολογίας σε πρακτικά «μαθήματα» που μπορούν να βοηθήσουν τα ζευγάρια να καλλιεργήσουν μια πιο σταθερή και ανθεκτική σχέση.

Το στρες ως κοινή αποστολή

Ένα από τα πιο ισχυρά εργαλεία που έχουν τα ζευγάρια είναι ο τρόπος με τον οποίο ερμηνεύουν το στρες. Όταν ακυρώνεται μια πτήση ή η δουλειά μας «κρατά» και το Σαββατοκύριακο, κάποια ζευγάρια αντιμετωπίζουν το πρόβλημα σαν κάτι που πρέπει να αντέξει ο καθένας ξεχωριστά. Ορισμένα ζευγάρια όμως – αυτά που τείνουν να μένουν μαζί για περισσότερο – έχουν την τάση να σκέφτονται αμέσως τρόπους για να το διαχειριστούν μαζί.

Έρευνες πάνω στην ανθεκτικότητα δείχνουν ότι τα ζευγάρια που εντάσσουν τις δυσκολίες τους σε μια κοινή αποστολή διαμορφώνουν ισχυρότερους δεσμούς.

Τα πρώτα λεπτά είναι κομβικά για τη σχέση

Μια διακεκριμένη μελέτη του John Gottman επισημαίνει ότι τα πρώτα λεπτά μιας συζήτησης έχουν δυσανάλογα μεγάλη προγνωστική δύναμη. Ένα ζευγάρι επομένως που ξεκινά μια κουβέντα για ένα στρεσογόνο συμβάν με φροντίδα και ζεστασιά (με ένα αστείο ή μια φράση αναγνώρισης), χτίζει πολύ πιο σταθερή βάση από ένα ζευγάρι που ξεκινά με σκληρά ή επικριτικά σχόλια.

Οι πρώτες στιγμές μιας δύσκολης συζήτησης που αποτελεί «σημείο καμπής» δημιουργούν το συναισθηματικό κλίμα για όλα όσα ακολουθούν. Σκεφτείτε έναν σύντροφο να λέει: «Είναι δύσκολο, αλλά νομίζω ότι μπορούμε να το λύσουμε», σε αντίθεση με κάποιον που λέει: «Είσαι παράλογος». Ο πρώτος ανοίγει το δρόμο για συνεργασία, ενώ ο δεύτερος τον κλείνει.

Η εμπιστοσύνη χτίζεται μέσα από πολλές μικρές στιγμές

Μπορεί να είναι δελεαστικό να πιστεύουμε ότι η εμπιστοσύνη εξαρτάται από μερικές κρίσιμες συζητήσεις. Ωστόσο, τα περισσότερα ζευγάρια περιγράφουν την εμπιστοσύνη ως κάτι που προκύπτει από φαινομενικά μικρές, ασήμαντες στιγμές. Σύμφωνα με αυτά, η εμπιστοσύνη λάμπει περισσότερο στις στιγμές που ο σύντροφος θυμάται το ραντεβού σας και σας φέρνει καφέ. Εδραιώνεται στο μήνυμα που λέει «να προσέχεις στον δρόμο» και στην τήρηση των καθημερινών υποσχέσεων.

Τα κακά νέα, ωστόσο, είναι ότι η εμπιστοσύνη «σπάει» επίσης σε αυτές τις μικρές στιγμές. Και χρειάζονται μάλιστα, λιγότερα αρνητικά περιστατικά για να διαρραγεί. Η έρευνα του Δρ Gottman σχετικά με την αναλογία 5:1 απεικονίζει αυτήν την ασυμμετρία: τα ζευγάρια χρειάζονται πέντε θετικές αλληλεπιδράσεις για κάθε αρνητική. Υπό αυτή την έννοια, μπορεί να χρειαστεί μια εβδομάδα αντισταθμιστικής ζεστασιάς για να «ακυρωθεί» ένα σκληρό σχόλιο.

Ο συγχρονισμός είναι πιο σημαντικός από την ομοιότητα στη σχέση

Η ομοιότητα κάνει τη ζωή πιο άνετη, χάρη στις κοινές προτιμήσεις στο φαγητό, τη μουσική ή τη ψυχαγωγία. Ωστόσο, ο συγχρονισμός, ή ο τρόπος με τον οποίο δύο άτομα κινούνται μέσα από συναισθηματικές στιγμές, έχει συχνά βαθύτερες συνέπειες στις σχέσεις.

Δύο σύντροφοι μπορεί να αγαπούν και οι δύο τα ταξίδια. Ωστόσο, αν ο ένας από τους δύο χρειάζεται χρόνο για να σκεφτεί πριν δεσμευτεί σε σχέδια, ενώ ο άλλος παίρνει γρήγορα αποφάσεις, οι εσωτερικοί τους χρόνοι μπορεί να συγκρούονται. Ταυτόχρονα, είναι επίσης πιθανό δύο πολύ διαφορετικές προσωπικότητες να βρουν βαθιά άνεση αν τείνουν να ανεβαίνουν και να πέφτουν συναισθηματικά με τον ίδιο ρυθμό.

Για να εντοπίσει κανείς τη συγχρονία σε ένα ζευγάρι, πρέπει να αναζητήσει στιγμές κατοπτρισμού κατά τη διάρκεια ενός σημείου καμπής. Αν το άγχος του ενός συντρόφου κορυφωθεί, αλλάζει ο τόνος του άλλου ως αντίδραση σε αυτό; Όταν ο ένας σύντροφος είναι έτοιμος να μιλήσει, είναι ο άλλος συναισθηματικά προσβάσιμος;

* Πηγή: Vita