Τουλάχιστον 24 νεκροί και 50 τραυματίες σε ουκρανικό πλήγμα στη Χερσώνα
Το πλήγμα σημειώθηκε στο Χόρλι, ένα παραθαλάσσιο χωριό κοντά στη χερσόνησο της Κριμαίας, την οποία έχει προσαρτήσει η Ρωσία
Τουλάχιστον 24 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 50 τραυματίστηκαν σε ουκρανικό πλήγμα με drone εναντίον ξενοδοχείου και καφέ στη Χερσώνα στη διάρκεια των εορτασμών για την Πρωτοχρονιά, δήλωσε ο Βλαντίμιρ Σάλντο, ο διορισμένος από τη Ρωσία κυβερνήτης της επαρχίας αυτής στη νότια Ουκρανία.
Σε ανάρτησή του στο Telegram ο Σάλντο διευκρίνισε ότι το πλήγμα σημειώθηκε στο Χόρλι, ένα παραθαλάσσιο χωριό κοντά στη χερσόνησο της Κριμαίας, την οποία έχει προσαρτήσει η Ρωσία.
Το Reuters δεν ήταν άμεσα σε θέση να επιβεβαιώσει το πλήγμα.
