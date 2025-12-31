Ουκρανία: Συνομιλίες αξιωματούχων των ΗΠΑ με συμβούλους εθνικής ασφάλειας δυτικών χωρών
Από την Ουκρανία στις νέες συνομιλίες συμμετείχε ο σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας, Ρουστέμ Ουμέροφ - Η ανάρτηση του Στιβ Γουίτκοφ
Αμερικανοί αξιωματούχοι είχαν σήμερα συνομιλίες με τον επικεφαλής των Ουκρανών διαπραγματευτών Ρουστέμ Ουμέροφ και τους συμβούλους εθνικής ασφάλειας του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γαλλίας και της Γερμανίας, με τους οποίους συζήτησαν τα επόμενα βήματα για τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία, ανακοίνωσε ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ.
Ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται από τον Φεβρουάριο του 2022
«Επικεντρωθήκαμε στο πώς να προχωρήσουμε τις συνομιλίες με πρακτικό τρόπο εκ μέρους της ειρηνευτικής διαδικασίας του προέδρου των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένης και της ενίσχυσης των εγγυήσεων ασφαλείας και της ανάπτυξης αποτελεσματικών μηχανισμών για την αποφυγή συγκρούσεων για να βοηθήσουμε να τερματιστεί ο πόλεμος και να διασφαλίσουμε ότι δεν θα ξαναρχίσει» ανέφερε ο Γουίτκοφ σε ανάρτησή του σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης.
Δείτε την ανάρτηση:
.@SecRubio @jaredkushner and I just had a productive call with National Security Advisors Jonathan Powell of the United Kingdom, Emmanuel Bonne of France, Günter Sautter of Germany, and @rustem_umerov @ZelenskyyUa to discuss advancing the next steps in the European peace process.…
— Special Envoy Steve Witkoff (@SEPeaceMissions) December 31, 2025
Στις συνομιλίες αυτές συμμετείχαν επίσης ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο και ο γαμπρός του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο Τζάρεντ Κούσνερ.
Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο Ουμέροφ από την πλευρά του είπε ότι οι επαφές θα συνεχιστούν με τη νέα χρονιά ώστε να ληφθούν «χειροπιαστές αποφάσεις».
Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε ανακοινώσει χθες ότι οι σύμβουλοι ασφαλείας της Συμμαχίας των Προθύμων, των χωρών που στηρίζουν το Κίεβο, θα συναντηθούν το Σάββατο στην Ουκρανία. Οι ηγέτες των χωρών αυτών θα συνεδριάσουν κατόπιν στη Γαλλία, στις 6 Ιανουαρίου.
