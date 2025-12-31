sports betsson
Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
31.12.2025 | 12:39
Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί βιολογική σταφίδα
Τέλος στη «φούσκα» του κινεζικού ποδοσφαίρου
Ποδόσφαιρο 31 Δεκεμβρίου 2025 | 15:10

Τέλος στη «φούσκα» του κινεζικού ποδοσφαίρου

Από τους μυθικούς μισθούς και τις παγκόσμιες μεταγραφές, σε μια σκληρή επιστροφή στην πραγματικότητα στην Κίνα

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Για πολλούς ποδοσφαιριστές, σε κάποια στιγμή της καριέρας τους, το δίλημμα είναι ξεκάθαρο: λιγότερη αγωνιστική πίεση, αλλά πολύ περισσότερα χρήματα. Σήμερα, το μυαλό πηγαίνει αυτόματα στη Σαουδική Αραβία. Όμως, πριν από λίγα μόλις χρόνια, αυτόν τον ρόλο τον είχε η Κίνα. Κατά τη διάρκεια της προηγούμενης δεκαετίας, το κινεζικό ποδόσφαιρο έγινε συνώνυμο των εξωφρενικών μεταγραφών και των αστρονομικών συμβολαίων. Σήμερα, από εκείνη τη χρυσή εποχή δεν έχει απομείνει σχεδόν τίποτα.

Παίκτες παγκόσμιας κλάσης όπως ο Παουλίνιο, ο Τέβες, ο Χουλκ, ο Μπακαμπού, ο Φελαϊνί, ο Βίτσελ και ο Καράσκο πέρασαν από τη Super League της Κίνας, η οποία για ένα διάστημα έμοιαζε ικανή να ανταγωνιστεί οικονομικά ακόμα και την ευρωπαϊκή ελίτ. Τα κινεζικά κλαμπ προσέφεραν απολαβές που η Δύση δεν μπορούσε – ή δεν ήθελε – να πληρώσει. Αυτή ακριβώς η υπερβολή, όμως, ήταν και η αρχή του τέλους.

Η ιστορία ξεκινά ουσιαστικά το 2013, όταν ο Σι Τζινπίνγκ ανέλαβε την προεδρία της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας. Το ποδόσφαιρο εντάχθηκε στο όραμά του ως εθνικό στρατηγικό πρότζεκτ. Ο στόχος ήταν μεγαλεπήβολος: πρόκριση της εθνικής ομάδας σε Μουντιάλ, διοργάνωση Παγκοσμίου Κυπέλλου και, τελικά, κατάκτησή του — όλα πριν από το 2050. Ένα φιλόδοξο σχέδιο για μια χώρα όπου το ποδόσφαιρο δεν αποτελεί παραδοσιακά λαϊκό άθλημα.

Ακολούθησε ένα πακέτο περίπου 50 μέτρων για τη ραγδαία ανάπτυξη του αθλήματος: κατασκευή εκατοντάδων γηπέδων, με στόχο ένα γήπεδο ανά 10.000 κατοίκους, υποχρεωτική διδασκαλία ποδοσφαίρου στα σχολεία και έντονη παρότρυνση προς μεγάλες επιχειρήσεις και κατασκευαστικούς κολοσσούς να επενδύσουν στις ομάδες. Εταιρείες όπως η Evergrande και ο όμιλος Wanda έριξαν τεράστια κεφάλαια στο άθλημα. Στα χαρτιά, όλα έμοιαζαν ιδανικά.

Στην πράξη, όμως, το οικοδόμημα αποδείχθηκε σαθρό. Οι σύλλογοι αναπτύχθηκαν τεχνητά, βασισμένοι σε συνεχή οικονομική αιμορραγία. Μεταγραφές δεκάδων εκατομμυρίων και μισθοί χωρίς καμία σχέση με τα πραγματικά έσοδα δημιούργησαν έναν μη βιώσιμο μηχανισμό. Όταν ο τομέας των ακινήτων άρχισε να κλονίζεται και οι βασικοί χρηματοδότες αντιμετώπισαν προβλήματα, το ντόμινο ήταν αναπόφευκτο.

Το 2017, η ίδια η κινεζική κυβέρνηση άλλαξε στάση. Επέβαλε αυστηρότερους κανόνες στις μεταγραφές, πλαφόν στους μισθούς και περιορισμούς στις επενδύσεις. Η κίνηση αυτή στόχευε τόσο στον περιορισμό της διαφθοράς όσο και στη διάσωση ενός συστήματος που ήδη έμπαζε νερά. Ήταν, όμως, πολύ αργά. Αντί να σταματήσει την κατάρρευση, απλώς την επιτάχυνε.

Η πανδημία του COVID-19 αποτέλεσε το τελειωτικό χτύπημα. Τα γήπεδα άδειασαν, τα έσοδα εξαφανίστηκαν και το κοινό δεν επέστρεψε ποτέ μαζικά μετά το τέλος των περιορισμών. Η Κίνα κατάφερε να αγοράσει παίκτες, αλλά δεν κατάφερε ποτέ να αγοράσει την αγάπη του κόσμου για το ποδόσφαιρο. Το όνειρο του Σι Τζινπίνγκ διαλύθηκε και το άθλημα παρέμεινε στο περιθώριο της καθημερινής ζωής, μακριά από τη λατρεία που απολαμβάνουν άλλα σπορ.

Σήμερα, η Super League της Κίνας μοιάζει να ξεκινά σχεδόν από το μηδέν. Η επένδυση σε μεταγραφές για τη σεζόν 2024/25 ήταν χαμηλότερη ακόμη και από εκείνη της περιόδου 2006/07, πολύ πριν ξεκινήσει η «επανάσταση» του κινεζικού ποδοσφαίρου. Τα μεγάλα ονόματα έχουν φύγει — με τον Όσκαρ, που επέστρεψε στη Βραζιλία το 2025, να αποτελεί τον τελευταίο συμβολικό κρίκο μιας χαμένης εποχής.

Η νέα πραγματικότητα βασίζεται κυρίως σε ντόπιους παίκτες και πιο μετριοπαθείς φιλοδοξίες. Στο πλαίσιο αυτής της ανασυγκρότησης υπάρχει και ελληνικό – ή ευρύτερα ευρωπαϊκό – αποτύπωμα, με αρκετούς Ισπανούς ποδοσφαιριστές να αγωνίζονται πλέον στο κινεζικό πρωτάθλημα και τον Κίκε Σετιέν να έχει περάσει πρόσφατα από τον πάγκο της Μπεϊτζίνγκ Γκουοάν.

Η «φούσκα» έσκασε με θόρυβο. Το κινεζικό ποδόσφαιρο πλήρωσε το τίμημα της υπερβολής και της βιασύνης. Το αν η επόμενη μέρα θα χτιστεί σε πιο στέρεες βάσεις ή αν το μεγάλο όνειρο χάθηκε οριστικά, μένει να φανεί. Το μόνο βέβαιο είναι ότι η εποχή των χρυσών συμβολαίων ανήκει πια στο παρελθόν.

Economy
Πλεονάσματα: Το ένοχο μυστικό πίσω από την αύξησή τους

Πλεονάσματα: Το ένοχο μυστικό πίσω από την αύξησή τους

Γιατί η ελληνική οικονομία δεν αναπτύσσεται

Γιατί η ελληνική οικονομία δεν αναπτύσσεται

Αθλητική Ροή
Ποδόσφαιρο 31.12.25

Αρχιδιαιτητής Ιταλίας: «Έτοιμος να παραιτηθώ αν αμφισβητούν την καλή πίστη των διαιτητών»

Χαμός έγινε στην Ιταλία με αφορμή τις φωνές της Λάτσιο που αμφισβητεί το γκολ της Ουντινέζε. Ο αρχιδιαιτητής της Serie A Τζιανλούνα Ρόκι παρενέβη σε τηλεοπτική εκπομπή

Βάιος Μπαλάφας
Σκάνδαλο-σεισμός στο αργεντίνικο ποδόσφαιρο: Πολυτελείς επαύλεις, εταιρείες-φαντάσματα και εκατομμύρια στο σκοτάδι
Χαμός 31.12.25

Σκάνδαλο-σεισμός στο αργεντίνικο ποδόσφαιρο: Πολυτελείς επαύλεις, εταιρείες-φαντάσματα και εκατομμύρια στο σκοτάδι

Σοβαρές αποκαλύψεις για τη διαχείριση των οικονομικών της AFA βάζουν στο στόχαστρο την ηγεσία του αργεντίνικου ποδοσφαίρου, τη στιγμή που η εθνική ομάδα ζει τη χρυσή της εποχή

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Μόντριτς: «Αυτός είναι ο στόχος της Μίλαν»
Ποδόσφαιρο 31.12.25

Μόντριτς: «Αυτός είναι ο στόχος της Μίλαν»

Ο Λούκα Μόντριτς έδωσε μία συνέντευξη εφ' όλης της ύλης σε μεγάλο μέσο του εξωτερικού και μίλησε για την απόφαση του να αγωνιστεί στη Μίλαν, αλλά και για την αγάπη του για το ποδόσφαιρο.

Σύνταξη
Ο Άρης παίρνει τον Χόνγκλα, συμφωνία με τη Γρανάδα για τον δανεισμό του Καμερουνέζου
Ποδόσφαιρο 31.12.25

Ο Άρης παίρνει τον Χόνγκλα, συμφωνία με τη Γρανάδα για τον δανεισμό του Καμερουνέζου

Ο Άρης τα βρήκε με την ισπανική ομάδα για τον δανεισμό του Καμερουνέζου χαφ με υποχρεωτική οψιόν αγοράς 1.300.000 ευρώ, ενώ ο παίκτης αναμένεται να ταξιδέψει τις επόμενες μέρες στη Θεσσαλονίκη.

Σύνταξη
Σενάρια από την Ισπανία για τον Τζόουνς-Γκαρσία: Η Ρεάλ Μαδρίτης, ο Ολυμπιακός και το NBA (vids)
Μπάσκετ 31.12.25

Σενάρια από την Ισπανία για τον Τζόουνς-Γκαρσία: Η Ρεάλ Μαδρίτης, ο Ολυμπιακός και το NBA (vids)

Ο Ντέιβιντ Τζόουνς-Γκαρσία μπορεί να ανήκει στους Σπερς, όμως στην Ισπανία αναφέρουν ότι ο Ολυμπιακός «παραμονεύει» για την περίπτωση του, καθώς αρέσει πολύ στον Γιώργο Μπαρτζώκα

Σύνταξη
Μια τυπική μέρα του Ελ Κααμπί γεμάτη… ψαλιδάκια – Το απίθανο βίντεο στο TikTok για τον Μαροκινό φορ (vid)
Επικό! 31.12.25

Μια τυπική μέρα του Ελ Κααμπί γεμάτη… ψαλιδάκια – Το απίθανο βίντεο στο TikTok για τον Μαροκινό φορ (vid)

Ένας χρήστης του TikTok ανέβασε ένα βίντεο στην γνωστή πλατφόρμα στην οποία δείχνει πως θα μπορούσε να είναι μία μέρα του Αγιούμπ Ελ Κααμπί, κάνοντας τα πάντα με το αγαπημένο του bicycle kick.

Σύνταξη
Buzzer beater από τον Έντζκομπ και… τέζα οι Γκρίζλις (136-139) – Μεγάλη νίκη για τους Σέλτικς (119-129, vids)
ΝΒΑ 31.12.25

Buzzer beater από τον Έντζκομπ και… τέζα οι Γκρίζλις (136-139) – Μεγάλη νίκη για τους Σέλτικς (119-129, vids)

Ο Βι Τζέι Έντζοκμπ έβαλε την υπογραφή του με τρίποντο στη νίκη των Σίξερς στο 1.7′ για την ολοκλήρωση της παράτασης (136-139). Διπλό για τους Σέλτικς στην έδρα των Γιούτα (119-129).

Σύνταξη
«O Τετέ προτάθηκε στην Μπενφίκα»
Ποδόσφαιρο 31.12.25

«O Τετέ προτάθηκε στην Μπενφίκα»

Σύμφωνα με δημοσίευμα από την Πορτογαλία, ο εκπρόσωπος του Τετέ φέρεται να έχει προτείνει τον πελάτη του και στην Μπενφίκα.

Σύνταξη
«Η καρδιά μου ανήκει στον Ολυμπιακό» – O Σπανούλης αποκάλυψε γιατί δεν πήγε στην Μπαρτσελόνα το 2015
Euroleague 31.12.25

«Η καρδιά μου ανήκει στον Ολυμπιακό» – O Σπανούλης αποκάλυψε γιατί δεν πήγε στην Μπαρτσελόνα το 2015

Ο Βασίλης Σπανούλης ρωτήθηκε από δημοσιογράφους στη Βαρκελώνη για τις προτάσεις που είχε από την Μπαρτσελόνα όταν ακόμα έπαιζε μπάσκετ και έδωσε τη δική του απάντηση.

Σύνταξη
Έψαλαν τα κάλαντα στον Χάρη Δούκα – «Το 2026 αφετηρία για μία Αθήνα πιο ανθρώπινη»
Της Πρωτοχρονιάς 31.12.25

Έψαλαν τα κάλαντα στον Χάρη Δούκα – «Το 2026 αφετηρία για μία Αθήνα πιο ανθρώπινη»

Ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, κάλεσε τον κόσμο στο Σύνταγμα «που θα περάσουμε καταπληκτικά με πολύ όμορφα τραγούδια, με ένα μοναδικό drone show και με τα μοναδικά και ταυτόχρονα αθόρυβα πυροτεχνήματα»

Σύνταξη
Αγροτικές κινητοποιήσεις: Ο «χάρτης» με τα αγροτικά μπλόκα – Εκτροπές κυκλοφορίας και κρίσιμες αποφάσεις
Πρωτοχρονιά 31.12.25

Ο «χάρτης» με τα αγροτικά μπλόκα - Εκτροπές κυκλοφορίας και κρίσιμες αποφάσεις

Ένας μήνας και πλέον στα μπλόκα και οι αγρότες προχωρούν σε άρση αποκλεισμών και χαλάρωση των κινητοποιήσεων, ώστε να διευκολυνθεί η μετακίνηση των εκδρομέων. Κρίσιμη η πανελλαδική σύσκεψη της 4ης Ιανουαρίου στα Μάλγαρα, όπου θα καθοριστούν τα επόμενα βήματα των κινητοποιήσεων.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ρωσία: Τα βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα σαν «απόδειξη» της ουκρανικής επίθεσης στο σπίτι του Πούτιν
Μαρτυρία κατοίκου 31.12.25

Τα βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η Ρωσία σαν «απόδειξη» της ουκρανικής επίθεσης στο σπίτι του Πούτιν

Η Ρωσία υποστηρίζει ότι η Ουκρανία πραγματοποίησε επίθεση με drones στην κατοικία του Βλαντίμιρ Πούτιν στο Νόβγκοροντ, η Ουκρανία το διαψεύδει

Σύνταξη
Ο τροχονόμος με το βαρέλι επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη – «Καλή χρονιά με λιγότερα ατυχήματα»
Στον Λευκό Πύργο 31.12.25

Ο τροχονόμος με το βαρέλι επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη – «Καλή χρονιά με λιγότερα ατυχήματα»

«Σκοπός της εκδήλωσης ήταν η επιβράβευση των τροχονόμων για την πολύτιμη καθημερινή προσφορά τους», σημειώνει η ΕΛ.ΑΣ. για την εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη

Σύνταξη
Οι προκλήσεις του 2026 για το υπουργείο Εθνικής Άμυνας – Τα εξοπλιστικά και οι αντιδράσεις της Τουρκίας
Διπλωματία 31.12.25

Οι προκλήσεις του 2026 για το υπουργείο Εθνικής Άμυνας – Τα εξοπλιστικά και οι αντιδράσεις της Τουρκίας

Το 2026 ξεκινά για το Νίκο Δένδια με το νομοσχέδιο για τις Ένοπλες Δυνάμεις που μπαίνει για συζήτηση και ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής, στις 8-9 Ιανουαρίου.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Από το Μαξίμου ανοίγουν πόλεμο με τους αγρότες – «Τραμπούκοι, αχάριστοι που θέλουν να ρίξουν την κυβέρνηση»
Το νέο αφήγημα 31.12.25

Από το Μαξίμου ανοίγουν πόλεμο με τους αγρότες – «Τραμπούκοι, αχάριστοι που θέλουν να ρίξουν την κυβέρνηση»

Σε προκλητικές δηλώσεις που καταδεικνύουν ταυτόχρονα την άρνηση της κυβέρνησης να δώσει λύσεις στα προβλήματα των αγροτών προχώρησαν ο υπουργός Α. Γεωργιάδης και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης - Αμφότεροι πρόβαλλαν το αφήγημα ότι τα μπλόκα γίνονται για να πέσει η κυβέρνηση

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Ηλεκτρικά πατίνια: Γιατί αυτή η μορφή μικροκινητικότητας απειλεί την υγεία των νέων – Τι δείχνουν οι έρευνες
Έρευνες 31.12.25

Οι κρυφοί κίνδυνοι πίσω από τα ηλεκτρικά πατίνια - Πώς η μικροκινητικότητα απειλεί την υγεία των νέων

Τα ηλεκτρικά πατίνια υπόσχονται τον πιο εύκολο, «πράσινο» και οικονομικό τρόπο μετακίνησης, αλλά η μειωμένη φυσική δραστηριότητα που συνεπάγεται η χρήση τους αυξάνει τους κινδύνους για την υγεία

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
«Μια μάχη με το αίμα μου» – Τι είχε γράψει στο New Yorker η Τατιάνα Σλόσμπεργκ ένα μήνα πριν φύγει από τη ζωή
Ο αποχαιρετισμός της 31.12.25

«Μια μάχη με το αίμα μου» - Τι είχε γράψει στο New Yorker η Τατιάνα Σλόσμπεργκ ένα μήνα πριν φύγει από τη ζωή

«Όταν διαγνώστηκε η λευχαιμία, η πρώτη μου σκέψη ήταν ότι αυτό δεν μπορούσε να συμβαίνει σε μένα, στην οικογένειά μου» έγραφε στο New Yorker η εγγονή του Τζον Φ. Κένεντι, η Τατιάνα Σλόσμπεργκ, στις 22 Νοεμβρίου του 2025, η οποία έφυγε από τη ζωή στα 35 της, στις 30 Δεκεμβρίου.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Σκάνδαλο-σεισμός στο αργεντίνικο ποδόσφαιρο: Πολυτελείς επαύλεις, εταιρείες-φαντάσματα και εκατομμύρια στο σκοτάδι
Χαμός 31.12.25

Σκάνδαλο-σεισμός στο αργεντίνικο ποδόσφαιρο: Πολυτελείς επαύλεις, εταιρείες-φαντάσματα και εκατομμύρια στο σκοτάδι

Σοβαρές αποκαλύψεις για τη διαχείριση των οικονομικών της AFA βάζουν στο στόχαστρο την ηγεσία του αργεντίνικου ποδοσφαίρου, τη στιγμή που η εθνική ομάδα ζει τη χρυσή της εποχή

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Το πάρτι ξεκίνησε – Με πυροτεχνήματα και μουσικές ο πλανήτης υποδέχεται το 2026
Καλή χρονιά! 31.12.25 Upd: 14:18

Το πάρτι ξεκίνησε – Με πυροτεχνήματα και μουσικές ο πλανήτης υποδέχεται το 2026

Μπορεί η Ελλάδα να έχει... ώρες μπροστά της μέχρι να υποδεχθεί τη νέα χρονιά, ωστόσο στον πλανήτη το πάρτι έχει ξεκινήσει. Αυτές οι χώρες ζουν ήδη σε ρυθμούς 2026 - ποιες έχουν σειρά.

Σύνταξη
Τελευταία έξοδος: Αντζελίνα Τζολί – Τα σχέδιά της για το νέο έτος δεν έχουν καμία σχέση με το Λος Άντζελες (και τον Μπραντ Πιτ)
Νέο κεφάλαιο 31.12.25

Τελευταία έξοδος: Αντζελίνα Τζολί – Τα σχέδιά της για το νέο έτος δεν έχουν καμία σχέση με το Λος Άντζελες (και τον Μπραντ Πιτ)

Η σταρ του Χόλιγουντ Αντζελίνα Τζολί είναι έτοιμη να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή της το 2026, μακριά από τη λάμψη του Χόλιγουντ και τον πρώην της Μπραντ Πιτ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Καρφιά Σαμαρά στην κυβέρνηση στις ευχές για το 2026 – «Φτάνουν πια η επικοινωνία, τα ψέματα και οι διχασμοί»
Για τη νέα χρονιά 31.12.25

Καρφιά Σαμαρά στην κυβέρνηση στις ευχές για το 2026 – «Φτάνουν πια η επικοινωνία, τα ψέματα και οι διχασμοί»

Αιχμές κατά της κυβέρνησης αφήνει εκ νέου ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, στο μήνυμά του για τη νέα χρονιά - «Η πατρίδα απαιτεί Αλήθεια και κοινωνική δικαιοσύνη» αναφέρει

Σύνταξη
