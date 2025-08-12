Έξαλλα τα ΜΜΕ της Κίνας με την Εθνική ποδοσφαίρου

Σκληρό ροκ από τα ΜΜΕ της χώρας κατά της Εθνικής Κίνας. «Άρρωστα κοτόπουλα τσιμπούν το ένα το άλλο και φοβούνται μην ηττηθούν από ισχυρές ομάδες», είναι η δριμύτατη κριτική από την ιστοσελίδα «Sohu» επειδή δεν προγραμματίζονται δυνατά φιλικά ποδοσφαιρικά παιχνίδια.

«Η Εθνική Κίνας προετοιμάζεται απέναντι σε μια ομάδα τρίτης κατηγορίας της Ασίας. Δεν έχουν το θάρρος να αντιμετωπίσουν ισχυρές ομάδες και θέλουν μόνο να παίξουν με ομάδες παρόμοιου επιπέδου», γράφει η προαναφερόμενη ιστοσελίδα. Αιτία ότι η Εθνική Κίνας θέλει να κλείσει φιλικό με το Βιετνάμ.

Η Εθνική Κίνας κατηγορείται ως σάκος του μποξ, επειδή τερμάτισε πέμπτη στον όμιλό της στον τρίτο γύρο των προκριματικών για το Μουντιάλ 2026 της Βόρειας και Κεντρικής Αμερικής. Ετσι η Εθνική Κίνας δεν πέρασε στον τέταρτο γύρο, ώστε να διεκδικήσει την πρόκριση. Αυτή είναι η έκτη συνεχόμενη αποτυχία πρόκρισης σε τελικά μουντιάλ με αποτέλεσμα, να απολυθεί ο προπονητής Μπράνκο Ιβάνκοβιτς και η Εθνική Κίνας, εκτός από τη διαχείριση της κρίσης, ψάχνει και για νέο προπονητή.

Η Εθνική Κίνας πιέζει να διεξαχθεί φιλικός αγώνας με το Βιετνάμ τον Νοέμβριο, αν και ο αρχικός αντίπαλος ήταν το Ουζμπεκιστάν. Θέλει να παίξει με το Βιετνάμ επειδή είναι ευκολότερος αντίπαλος και θα πάρει βαθμούς στη βαθμολογία της FIFA. Για αυτό και ακύρωσε και φιλικό με την Αργεντινή.

Η Sohu τόνισε ότι «η Κίνα δεν μπορεί ακόμα να ξεφύγει από χαμηλού επιπέδου αγώνες». Αφενός αναγνώρισε ότι το Βιετνάμ έχει εξελιχθεί την τελευταία δεκαετία και ότι έχει νικήσει στο παρελθόν την Κίνα αφετέρου επεσήμανε ότι «η δυναμική του έχει μειωθεί από τότε που έφυγε ο προπονητής Παρκ Χανγκ-Σο. Τα τελευταία δύο χρόνια δεν έχει καν μπει στις πρώτες 18 ομάδες στα ασιατικά προκριματικά. Είναι απογοητευτικό να προετοιμάζεσαι απέναντι σε τέτοια ομάδα».

Στην Κίνα η… ζήλεια προέρχεται από την Ιαπωνία. Η Εθνική της είναι το μέτρο σύγκρισης για την Εθνική Κίνας. Η Ιαπωνία έχει καλέσει την Αργεντινή και τη Βραζιλία στο Κύπελλο Kirin που θα διεξαχθεί τον Οκτώβριο-Νοέμβριο και θα δώσει εκτός έδρας αγώνες με ΗΠΑ και Μεξικό τον Σεπτέμβριο και η Εθνική Κίνας αντιμετωπίζει ομάδες χαμηλού βεληνεκούς.

Πάντως, η Sohu προσθέτει: «Η Εθνική Κίνας μπορεί να υποστεί απρόβλεπτες ήττες από ομάδες όπως η Παλαιστίνη, η Συρία, το Τατζικιστάν ή ακόμα και η Μαλαισία. Αυτή είναι η σημερινή κατάσταση του κινεζικού ποδοσφαίρου»…