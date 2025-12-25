science
Πώς να εντοπίσετε έναν serial killer – Αυτά είναι τα 4 χαρακτηριστικά
25 Δεκεμβρίου 2025 | 10:00

Πώς να εντοπίσετε έναν serial killer – Αυτά είναι τα 4 χαρακτηριστικά

Οι ψυχολόγοι έχουν αποκαλύψει πώς μπορούμε να εντοπίσουμε έναν πιθανό serial killer – και λένε ότι υπάρχουν τέσσερα βασικά χαρακτηριστικά που πρέπει να προσέξουμε

Christmas brain: Δεν είναι μαγεία, είναι επιστήμη

Christmas brain: Δεν είναι μαγεία, είναι επιστήμη

Spotlight

Οι ψυχολόγοι προσπαθούν εδώ και καιρό να κατανοήσουν τι είναι αυτό που ωθεί τους κατά συρροή δολοφόνους (ή serial killers) — άτομα που διαπράττουν πολλαπλούς φόνους σε βάθος χρόνου, συχνά ακολουθώντας ένα ψυχολογικό μοτίβο και όχι ενεργώντας παρορμητικά.

Ενώ η λαϊκή κουλτούρα συχνά απεικονίζει τους κατά συρροή δολοφόνους ως καθαρά ψυχρούς ή υπολογιστικά «αρπακτικά», νέα έρευνα υποδηλώνει ότι η ψυχολογική τους σύσταση είναι πολύ πιο περίπλοκη.

Σύμφωνα με μια ομάδα ερευνητών του Πανεπιστημίου του Μπάμπεργκ στη Γερμανία, οι κατά συρροή δολοφόνοι με σεξουαλικά κίνητρα τείνουν να εμφανίζουν ένα συνδυασμό μεγαλομανών και ευάλωτων ναρκισσιστικών χαρακτηριστικών.

Αυτές οι πληροφορίες αμφισβητούν τις κοινές παραδοχές και προσφέρουν μια πιο λεπτή εικόνα του μυαλού πίσω από αυτές τις ακραίες πράξεις βίας, σύμφωνα με την Daily Mail.

Η ερευνητική ομάδα, με επικεφαλής την ψυχολόγο και εγκληματολόγο Ευαγγελία Ιωαννίδη, ανέλυσε δηλώσεις και ομολογίες από 45 serial killers με σεξουαλικά κίνητρα που δραστηριοποιήθηκαν τα τελευταία 60 χρόνια.

Η εργασία τους αποκαλύπτει ότι τέσσερα συγκεκριμένα ναρκισσιστικά χαρακτηριστικά εμφανίζονται με συνέπεια σε όλους τους δράστες, παρέχοντας μια βαθύτερη κατανόηση των ψυχολογικών μηχανισμών που λειτουργούν.

Τα τέσσερα βασικά χαρακτηριστικά που εντοπίστηκαν

Η μελέτη επισημαίνει τέσσερα ναρκισσιστικά χαρακτηριστικά —δύο μεγαλομανή και δύο ευάλωτα— που συνυπάρχουν συνήθως κατά συρροή δολοφόνους.

1. Μεγαλομανής αντιπαλότητα

Αυτό το χαρακτηριστικό περιλαμβάνει μια βαθιά επιθυμία για υπεροχή και μια τάση να υποτιμάται τους άλλους.

Τα άτομα με μεγαλομανή ανταγωνιστικότητα συχνά θεωρούν τον εαυτό τους ανώτερο και θεωρούν τους άλλους εμπόδια ή κατώτερους.

Στους κατά συρροή δολοφόνους, αυτό εκδηλώνεται ως πεποίθηση ότι έχουν το δικαίωμα να ασκούν απόλυτο έλεγχο πάνω στους άλλους, κάτι που μερικές φορές εκφράζεται μέσω βίαιης κυριαρχίας.

2. Μεγαλομανής θαυμασμός

Χαρακτηρίζεται από αυτοπροβολή, εγωκεντρισμό και έντονη ανάγκη για θαυμασμό.

Οι δράστες που εμφανίζουν αυτό το χαρακτηριστικό μπορεί να επιθυμούν αναγνώριση ή να αισθάνονται ότι δικαιούνται ειδική μεταχείριση.

Ενώ μπορεί να κρύβουν τις ανασφάλειές τους πίσω από μια φουσκωμένη εικόνα του εαυτού τους, η επιθυμία τους για επιβεβαίωση μπορεί να τροφοδοτεί την εγκληματική τους συμπεριφορά.

3. Ευάλωτη εχθρότητα

Το πιο κοινό χαρακτηριστικό, η ευάλωτη εχθρότητα, εμφανίστηκε στο 84% των περιπτώσεων.

Περιλαμβάνει μοτίβα παράνοιας, επιθετικότητας, υπερευαισθησίας σε υποτιθέμενες προσβολές και την πεποίθηση ότι αντιμετωπίζονται άδικα.

Αυτό το χαρακτηριστικό αντανακλά έναν εύθραυστο εσωτερικό κόσμο όπου η δυσαρέσκεια και η εχθρότητα σιγοβράζουν κάτω από την επιφάνεια, τροφοδοτώντας συχνά βίαιες παρορμήσεις.

4. Ευάλωτη απομόνωση

Η ευάλωτη απομόνωση, που παρατηρήθηκε στο 58% των serial killers που μελετήθηκαν, αναφέρεται στην απομάκρυνση από τις κοινωνικές συναναστροφές για την προστασία της εύθραυστης αυτοεκτίμησης.

Αυτά τα άτομα μπορεί να φαίνονται εσωστρεφή ή κοινωνικά αποστασιοποιημένα, όχι από προτίμηση, αλλά ως αμυντικός μηχανισμός ενάντια στα συναισθήματα ανεπάρκειας.

Ένα μείγμα μεγαλομανίας και ευαλωτότητας

Η Ιωαννίδη τονίζει ότι οι κατά συρροή δολοφόνοι δεν καθοδηγούνται απλώς από την επιθυμία για εξουσία ή έλεγχο.

Αντίθετα, η μεγαλομανία τους συνυπάρχει με μια βαθιά ευαλωτότητα.

«Αυτοί οι δράστες δεν καθοδηγούνται μόνο από το εγώ ή την επιθυμία να αισθάνονται ισχυροί», εξηγεί η Ιωαννίδη.

«Ένα εξίσου σημαντικό μέρος είναι η ευαλωτή πλευρά τους — η δυσαρέσκεια, η υπερευαισθησία και η βαθιά αίσθηση ότι έχουν αδικηθεί».

Μαζί, αυτές οι δύο πτυχές δημιουργούν ένα εκρηκτικό ψυχολογικό μείγμα.

Τα μεγαλομανή χαρακτηριστικά τροφοδοτούν την αίσθηση ανωτερότητας και δικαιώματος του δολοφόνου, ενώ τα ευάλωτα χαρακτηριστικά εντείνουν τα συναισθήματα δίωξης ή συναισθηματικής αστάθειας.

Πώς διεξήχθη η μελέτη

Οι ερευνητές άντλησαν δεδομένα από τη βάση δεδομένων Radford/FGCU Serial Killer Database, η οποία περιλαμβάνει πληροφορίες για περισσότερα από 1.000 άτομα.

Το δείγμα επικεντρώθηκε σε 45 άνδρες που δραστηριοποιήθηκαν μεταξύ 1960 και 2021 και των οποίων τα εγκλήματα είχαν κυρίως σεξουαλικά κίνητρα.

Όλοι ενήργησαν ανεξάρτητα, είχαν κριθεί νομικά ικανόι και καταδικάστηκαν για τα εγκλήματά τους.

Ο αριθμός των θυμάτων ανά δολοφόνο κυμαινόταν από δύο έως 22, με μέσο όρο περισσότερα από οκτώ θύματα ανά δράστη, υπογραμμίζοντας τον καταστροφικό αντίκτυπο αυτής της κατηγορίας εγκληματιών.

Η ομάδα εξέτασε ομολογίες, μαγνητοφωνήσεις ανακρίσεων και άλλες προσωπικές δηλώσεις για να εντοπίσει επαναλαμβανόμενα ψυχολογικά θέματα.

Η ανάλυσή τους έδειξε σημαντική επικάλυψη μεταξύ των τεσσάρων χαρακτηριστικών, υποδηλώνοντας ότι οι serial killers σπάνια εμφανίζουν μόνο ένα κυρίαρχο μοτίβο. Αντίθετα, αυτά τα χαρακτηριστικά συνδυάζονται, σχηματίζοντας ένα σύνθετο ψυχολογικό προφίλ.

Κατανόηση των χαρακτηριστικών, όχι πρόβλεψη του εγκλήματος

Παρά την έντονη παρουσία αυτών των χαρακτηριστικών στο δείγμα, οι ερευνητές προειδοποιούν ότι δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ως προγνωστικοί παράγοντες βίαιης συμπεριφοράς.

Τα ναρκισσιστικά χαρακτηριστικά εμφανίζονται σε πολλά άτομα που δεν διαπράττουν ποτέ εγκλήματα.

Η παρουσία αυτών των χαρακτηριστικών από μόνη της δεν υποδηλώνει προδιάθεση για βία.

Στην πραγματικότητα, άλλες μελέτες δείχνουν ότι ο ναρκισσισμός εμφανίζεται συχνά σε καθημερινές καταστάσεις, όπως η θαυμαστική στάση απέναντι σε διασημότητες, η σεξουαλική συμπεριφορά και ακόμη και οι επιλογές τρόπου ζωής, όπως η κατανάλωση κρέατος.

Αυτά τα ευρήματα ενισχύουν την ιδέα ότι τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας πρέπει να κατανοούνται στο πλαίσιο τους και να μην χρησιμοποιούνται ως γενικοί δείκτες επικίνδυνης συμπεριφοράς.

