Ο Αντεγέμι εξακολουθεί να προκαλεί συζητήσεις στη Γερμανία

Έχει θέματα ο Καρίμ Αντεγέμι στη Γερμανία. Ο παίκτης της Μπορούσια Ντόρτμουντ εξακολουθεί να προκαλεί συζητήσεις τόσο για αγωνιστικούς λόγους στην Bundesliga όσο και για εξααγωνιστικούς.

Ετσι στη Γερμανία έχουν λόγους να ασχολούνται μαζί του. Πρώτα, με το πρόστιμο ύψους 450.000 ευρώ για παράνομη οπλοκατοχή (κατηγορείται για κατοχή σιδηρογροθιάς και ηλεκτροσόκ-Taser) και ακολούθησαν τα σκαμπανεβάσματα στην απόδοσή του. Σα να μην έφτανε αυτό προέκυψε και η έκρηξη δυσαρέσκειας λόγω της αλλαγής του στον αγώνα με τη Γκλάντμπαχ και η μετέπειτα συμπεριφορά του ήταν σίγουρα το τελικό χτύπημα στο εσωτερικό τη Ντόρτμουντ.

Ο Αντεγέμι δέχθηκε επίπληξη από τον αθλητικό διευθυντή Σεμπάστιαν Κελ, καθώς και από τον διευθυντή ποδοσφαίρου Λαρς Ρίκεν, οι οποίοι συζήτησαν για τη συμπεριφορά του. Επιβλήθηκε επίσης και πρόστιμο, το οποίο δεν ανακοινώθηκε. Ο Αντεγέμι βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε λεπτή ισορροπία. Μήπως τα κάνει αυτά για να φύγει επειδή η Γερμανία δεν αρέσει στη σύζυγό του;

Πάντως, ο παλιός διεθνής Γερμανός ποδοσφαιριστής (Μπάγερν, Λίβερπουλ, Μπλάμπερν) τον κατακεραύνωσε. Αρχικά, αναφέρθηκε στο ποδοσφαιρικό ταλέντο του: «Όταν βλέπω τις δυνατότητές του, είναι σχεδόν παγκόσμιας κλάσης. Πραγματικά έχει όλα όσα χρειάζονται και είναι ο παίκτης που κάνει τη διαφορά για την Μπορούσια Ντόρτμουντ όταν είναι καθαρό το μυαλό του». Και συνέχισε: «Αλλά μετά βλέπεις επίσης ότι, δυστυχώς, πνευματικά είναι συχνά σαν παίκτης τοπικού ερασιτεχνικού πρωταθλήματος».

Ο Μπάμπελ δεν είναι ο μόνος που επιτέθηκε στον Αντεγέμι. «Αν δεν θέλει να γίνεται αλλαγή, τότε ας ασχοληθεί με το τένις ή με το γκολφ. Καταλαβαίνω επίσης γιατί ο Κελ έχει αγανακτήσει μαζί του. Κάθε εβδομάδα, μέρα παρά μέρα, κάτι λέγεται από το στόμα του. Και πραγματικά δεν είναι τόσο καλός. Αν έβαζε τα πάντα μέσα, 25 γκολ ή περισσότερα, τότε θα έλεγα: “Κάνε ό,τι θέλεις”. Αλλά απλώς δεν είναι τόσο καλός», είπε πρόσφατα ο Ντίντι Χάμαν.

Το συμβόλαιό του Αντεγέμι με την Ντόρτμουντ λήγει το 2027 και είχαν ξεκινήσει συζητήσεις για την επέκτασή του. Όμως, προς το παρόν, οι επαφές «πάγωσαν».