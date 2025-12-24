Αταμάν στα αποδυτήρια: «Δεν είναι εύκολο να χάνει με 15 σε αυτή την έδρα και να αλλάζεις το παιχνίδι» (vid)
Ο Εργκίν Αταμάν χαρακτήρισε τη νίκη επί της Ζαλγκίρις ως πολύ σημαντική, μιλώντας στους παίκτες του μετά το ματς στα αποδυτήρια.
Ο Παναθηναϊκός επικράτησε της Ζαλγκίρις Κάουνας στη Λιθουανία για την 18η αγωνιστική της Euroleague και ανέβηκε στην τρίτη θέση της κατάταξης, φτάνοντας το ρεκόρ του στο 12-6. Ο Έργκιν Αταμάν μίλησε στους παίκτες του μετά το τέλος του παιχνιδιού, δίνοντας συγχαρητήρια και αναγνωρίζοντας τη σημασία αλλά και τη δυσκολία αυτής της νίκης, η οποία ήταν η πρώτη στη Λιθουανία μετά από τρία χρόνια.
Συγκεκριμένα ο Τούρκος προπονητής είπε: «Καλή δουλειά, δεν είναι εύκολο, σε αυτή την έδρα να βρίσκεσαι πίσω με 15 πόντους και στη συνέχεια να αλλάζεις το παιχνίδι. Όταν όμως κάνουμε τη διαφορά και επιθετικά, βρίσκουμε σκορ. Είναι μια πολύ σημαντική νίκη, αλλάξαμε το παιχνίδι. Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας».
Δείτε το βίντεο με την ομιλία του Αταμάν
