Στα «ΝΕΑ» της Δευτέρας – Τεκμαρτό: 3 αλλαγές

Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Δευτέρας:

Ελεύθεροι επαγγελματίες

Τεκμαρτό: 3 αλλαγές

• Από πότε θα ισχύσουν και για ποια εισοδήματα

• Σε ποια περίπτωση ευνοούνται όλοι και σε ποιες συγκεκριμένες κατηγορίες

• Η ειδική πρόνοια για τις γυναίκες

=========

Μετακινήσεις ψηφοφόρων

Ποιο κόμμα παίρνει, από ποιο, τι ποσοστό

• Μια χαρτογράφηση με βάση τις τελευταίες δημοσκοπήσεις

=========

Reunion στο «Πάρα πέντε»

Η μεγάλη επιστροφή 20 χρόνια μετά

• Τι θα δείτε αύριο το βράδυ στις 9 αποκλειστικά στο MEGA

Μιλάει στα «ΝΕΑ» ο Γιώργος Καπουτζίδης

=========

Στο Λονδίνο

Τα Γλυπτά θα μείνουν και κατά την ανακαίνιση

• Η προκλητική δήλωση του διευθυντή του Βρετανικού Μουσείου και οι αντιδράσεις

=========

Αγροτικό

Προς μετωπική με «έπαθλο» τους εκδρομείς

• Τι είπε ο Χρυσοχοΐδης στο site tanea.gr

• Τι απάντησε ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης

=========

Μικροπολιτικός

Εφοδος της ΑΑΔΕ στον Σύλλογο των Τεμπών

=========

Ιερουσαλήμ

Πρώτο πιάτο η Αν. Μεσόγειος στην Τριμερή

=========

Φάκελος Επστιν

Το μυστήριο μιας εξαφανισμένης φωτογραφίας…

• Ποιος απεικονιζόταν και πώς χάθηκε μαζί με άλλα ντοκουμέντα

=========

Μαθητές

Πουλούσαν ναρκωτικά στους συμμαθητές τους

=========

ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΘΕΤΗ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΗ «ΟΜΑΔΑ»

ΠΑΟΚ – ΠΑΟ 2-0

Με άνετο τρόπο επιστροφή στις νίκες

Ολυμπιακός

Η ανατομία μιας ισοπαλίας και η ανοχή του διαιτητή

AEK – OΦΗ 2-1

Με νέα ανατροπή στην κορυφή

2-1 τη Μάντσεστερ Γ.

Η Αστον Βίλα ονειρεύεται τίτλο

Μαρόκο – Κομόρες 2-0

Με γκολ – ποίημα του Ελ Κααμπί