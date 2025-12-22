Στα «ΝΕΑ» της Δευτέρας – Τεκμαρτό: 3 αλλαγές
Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Δευτέρας:
Ελεύθεροι επαγγελματίες
Τεκμαρτό: 3 αλλαγές
• Από πότε θα ισχύσουν και για ποια εισοδήματα
• Σε ποια περίπτωση ευνοούνται όλοι και σε ποιες συγκεκριμένες κατηγορίες
• Η ειδική πρόνοια για τις γυναίκες
=========
Μετακινήσεις ψηφοφόρων
Ποιο κόμμα παίρνει, από ποιο, τι ποσοστό
• Μια χαρτογράφηση με βάση τις τελευταίες δημοσκοπήσεις
=========
Reunion στο «Πάρα πέντε»
Η μεγάλη επιστροφή 20 χρόνια μετά
• Τι θα δείτε αύριο το βράδυ στις 9 αποκλειστικά στο MEGA
Μιλάει στα «ΝΕΑ» ο Γιώργος Καπουτζίδης
=========
Στο Λονδίνο
Τα Γλυπτά θα μείνουν και κατά την ανακαίνιση
• Η προκλητική δήλωση του διευθυντή του Βρετανικού Μουσείου και οι αντιδράσεις
=========
Αγροτικό
Προς μετωπική με «έπαθλο» τους εκδρομείς
• Τι είπε ο Χρυσοχοΐδης στο site tanea.gr
• Τι απάντησε ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης
=========
Μικροπολιτικός
Εφοδος της ΑΑΔΕ στον Σύλλογο των Τεμπών
=========
Ιερουσαλήμ
Πρώτο πιάτο η Αν. Μεσόγειος στην Τριμερή
=========
Φάκελος Επστιν
Το μυστήριο μιας εξαφανισμένης φωτογραφίας…
• Ποιος απεικονιζόταν και πώς χάθηκε μαζί με άλλα ντοκουμέντα
=========
Μαθητές
Πουλούσαν ναρκωτικά στους συμμαθητές τους
=========
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΘΕΤΗ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΗ «ΟΜΑΔΑ»
ΠΑΟΚ – ΠΑΟ 2-0
Με άνετο τρόπο επιστροφή στις νίκες
Ολυμπιακός
Η ανατομία μιας ισοπαλίας και η ανοχή του διαιτητή
AEK – OΦΗ 2-1
Με νέα ανατροπή στην κορυφή
2-1 τη Μάντσεστερ Γ.
Η Αστον Βίλα ονειρεύεται τίτλο
Μαρόκο – Κομόρες 2-0
Με γκολ – ποίημα του Ελ Κααμπί
- Ελ Σαλβαδόρ: Σε κάθειρξη εκατοντάδων ακόμα και χιλιάδων ετών καταδικάστηκαν μέλη της συμμορίας MS-13
- Ο Λίντσεϊ Γκράχαμ ζητά στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά της Χαμάς και της Χεζμπολάχ εάν δεν αφοπλιστούν
- Ισραήλ: Ο Σάαρ καλεί τους Εβραίους σε όλον τον κόσμο να επιστρέψουν «στο σπίτι»
- Γαλλία: Την κατασκευή νέου, μεγαλύτερου και πιο σύγχρονου αεροπλανοφόρου, ανακοίνωσε ο Μακρόν
- Ισραήλ: Απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου για την πρόσβαση των μέσων ενημέρωσης στη Γάζα
- Warner Bros. Discovery: Οι άνθρωποι του Τραμπ στο επίκεντρο της μάχης Netflix – Paramount
- Crypto: Σύνθετα προϊόντα για τους πλούσιους πελάτες της Wall Street
