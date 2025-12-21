newspaper
Σουδάν: Δέκα νεκροί σε αγορά του Νταρφούρ μετά από επίθεση με drone
Κόσμος 21 Δεκεμβρίου 2025 | 21:15

Σουδάν: Δέκα νεκροί σε αγορά του Νταρφούρ μετά από επίθεση με drone

Η συγκεκριμένη περιφέρεια του δυτικού Σουδάν πλέον ελέγχεται πλήρως από τους παραστρατιωτικούς

Σύνταξη
Τουλάχιστον δέκα άνθρωποι σκοτώθηκαν από πλήγμα που εξαπέλυσε μη επανδρωμένο αεροσκάφος σε μια αγορά του Νταρφούρ, μια περιφέρεια του δυτικού Σουδάν που πλέον ελέγχεται πλήρως από τους παραστρατιωτικούς, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες διάσωσης, χωρίς να υποδείξουν ποιος ευθύνεται.

Στη γειτονική περιοχή του Κορντοφάν, όπου οι παραστρατιωτικές Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ) επικεντρώνουν πλέον τις επιχειρήσεις τους, ανθρωπιστικές οργανώσεις απομάκρυναν το προσωπικό τους από το Καντούγκλι, την πρωτεύουσα του Νότιου Κορντοφάν, που πολιορκείται εδώ και 18 μήνες.

Στο Νταρφούρ, από το πλήγμα του μη επανδρωμένο αεροσκάφους στην πόλη Αλ Μάλχα, προκλήθηκε πυρκαγιά σε εμπορικά καταστήματα, σύμφωνα με τον Πυρήνα Ταχείας Επέμβασης, μία από τις πολλές οργανώσεις εθελοντών που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα για να βοηθήσουν τους αμάχους και να καταγράψουν τις βιαιοπραγίες του πολέμου. Αυτή η ζώνη του Βόρειου Νταρφούρ, μία από τις βορειότερες στη μεγάλη έρημο στα σύνορα με τη Λιβύη, έπεσε τον Μάρτιο στα χέρια των ΔΤΥ που πολεμούν τον τακτικό στρατό από τον Απρίλιο του 2023. Ούτε ο στρατός, ούτε οι ΔΤΥ έκαναν κάποιο σχόλιο για αυτές τις πληροφορίες.

Εξαπλώνεται επιδημία ιλαράς στο Νταρφούρ

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα προειδοποίησαν εξάλλου σήμερα ότι στο Νταρφούρ εξαπλώνεται επιδημία ιλαράς και από τον Σεπτέμβριο έχουν νοσηλεύσει περισσότερους από 1.300 ανθρώπους.

«Οι καθυστερήσεις στη μεταφορά των εμβολίων, χωρίς τις εγκρίσεις και τον συντονισμό μεταξύ των αρχών, αφήνουν απροστάτευτα τα παιδιά», ανέφερε η οργάνωση σε ανάρτηση στο Χ.

Ο πόλεμος, που στοίχισε τη ζωή σε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους και εκτόπισε εκατομμύρια άλλου, οδήγησε επίσης στην κατάρρευση του συστήματος υγείας. Μετά την κατάληψη, τον Οκτώβριο, της πόλης Ελ Φάσερ από τις ΔΤΥ, τουλάχιστον 107.000 άμαχοι έφυγαν για να γλιτώσουν, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης. Πλέον, οι ΔΤΥ έχουν στρέψει την προσοχή τους στο Κορντοφάν, μια περιοχή που περιλαμβάνει τρεις Πολιτείες πλούσιες σε πετρέλαιο, χρυσό και εύφορα εδάφη. Οι τηλεπικοινωνίες έχουν διακοπεί στο μεγαλύτερο μέρος του Κορντοφάν και η πρόσβαση στο διαδίκτυο παραμένει περιορισμένη.

Κίνδυνος για ωμότητες στο Κορντοφάν

Ο ΟΗΕ προειδοποίησε ότι υπάρχει κίνδυνος να επαναληφθούν στο Κορντοφάν οι ωμότητες που διαπράχθηκαν στην Ελ Φάσερ, όπου οι παραστρατιωτικοί κατηγορούνται για σφαγές, σεξουαλική βία και απαγωγές προσώπων που δεν ανήκουν στην αραβική κοινότητα.

Στο Καντούγκλι, οι ανθρωπιστικές οργανώσεις απομάκρυναν όλο το προσωπικό τους επειδή επιδεινώνονται οι συνθήκες ασφαλείας, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο μία πηγή. Η απόφαση αυτή ελήφθη μετά την αποχώρηση από την πόλη της επιμελητειακής βάσης των Ηνωμένων Εθνών. Δεν διευκρινίστηκε πού πήγαν οι εργαζόμενοι. Το Νοέμβριο ο ΟΗΕ επιβεβαίωσε ότι στην πόλη εξαπλώνεται λιμός. Μαρτυρίες που συγκέντρωσε το AFP ανέφεραν ότι πολλοί κάτοικοι τρέφονται πλέον με ό,τι μπορούν να βρουν στο δάσος.

Η χώρα είναι ντε φάκτο διαιρεμένη στις ζώνες που ελέγχει ο στρατός στα βόρεια, ανατολικά και κεντρικά και σε εκείνες που κατέλαβαν οι ΔΤΥ και οι σύμμαχοί τους, στα δυτικά και σε ορισμένα τμήματα του νότιου Σουδάν.

Politico για Γαλλία: Πολύ νωρίς, πολύ μόνη, προετοιμάζεται για τη Ρωσία καθώς οι ΗΠΑ αποσύρονται

Politico για Γαλλία: Πολύ νωρίς, πολύ μόνη, προετοιμάζεται για τη Ρωσία καθώς οι ΗΠΑ αποσύρονται

Κλιμακώνεται η ένταση – Οι ΗΠΑ καταδιώκουν και τρίτο τάνκερ κοντά στη Βενεζουέλα
Ανησυχία 21.12.25

Κλιμακώνεται η ένταση - Οι ΗΠΑ καταδιώκουν και τρίτο τάνκερ κοντά στη Βενεζουέλα

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει ανακοινώσει ότι επιβάλει «αποκλεισμό» σε όλα τα τάνκερ στα οποία έχουν επιβληθεί κυρώσεις και μπαίνουν ή βγαίνουν στα χωρικά ύδατα της Βενεζουέλας

Σύνταξη
Κωνσταντινούπολη: Γαλλίδες εντοπίστηκαν με 25 κιλά κάνναβης στο αεροδρόμιο – Κινδυνεύουν με πολυετή κάθειρξη
Τουρκία 21.12.25

Γαλλίδες εντοπίστηκαν με 25 κιλά κάνναβης στο αεροδρόμιο Κωνσταντινούπολης - Κινδυνεύουν με πολυετή κάθειρξη

Οι δύο Γαλλίδες ήρθαν αρκετές φορές σε αντιπαράθεση η μία με την άλλη μέσα στη δικαστική αίθουσα, με τη Μαριάμ Ν. να υποστηρίζει ότι μονάχα η Ιμπτισέμ Μπ. επικοινωνούσε με τον άνδρα που τους έδωσε τις βαλίτσες

Σύνταξη
Αυστραλία: Αποδοκιμασίες κατά του πρωθυπουργού στις εκδηλώσεις μνήμης για τα θύματα στην παραλία Μποντάι
Δρακόντεια μέτρα 21.12.25

Αποδοκιμασίες κατά του Αυστραλού πρωθυπουργού στις εκδηλώσεις μνήμης για τα θύματα στην παραλία Μποντάι

Υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας και με τις σημαίες να κυματίζουν μεσίστιες στα κυβερνητικά κτίρια, τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στις 06:47 ώρα Αυστραλίας, τη στιγμή που ξεκίνησε η επίθεση

Σύνταξη
Φωτιά στο MAGA βάζει ο Κάρλσον – «Λυπάμαι πολύ γι' αυτόν – αποκάλυψε το μίσος του σε μένα και άλλους χριστιανούς»
Κόσμος 21.12.25

Φωτιά στο MAGA βάζει ο Κάρλσον – «Λυπάμαι πολύ γι’ αυτόν – αποκάλυψε το μίσος του σε μένα και άλλους χριστιανούς»

Ένα κίνημα που έχει αρχίσει να αμφιβάλει για τον φιλοϊσραηλινό προσανατολισμό των Ρεπουμπλικανών, βρίσκει στον δημοσιογράφο Τάκερ Κάρλσον τον επιδέξιο εκφραστή του, προκαλώντας όμως πανίσχυρους υπερσυντηρητικούς ηγέτες.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Αφαιρέθηκαν χωρίς εξήγηση φωτογραφίες από τα αρχεία Έπσταϊν – ανάμεσά τους και εικόνα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ
«Τι άλλο συγκαλύπτεται;» 21.12.25

Αφαιρέθηκαν χωρίς εξήγηση φωτογραφίες από τα αρχεία Έπσταϊν – ανάμεσά τους και εικόνα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ

Δεκαέξι φωτογραφίες αποσύρθηκαν αθόρυβα από την ψηφιακή πλατφόρμα του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ με αρχεία για τον καταδικασμένο σε σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν, προκαλώντας πολιτικές αντιδράσεις και ερωτήματα για τη διαφάνεια

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ηλιοστάσιο: Επίσημη έναρξη του χειμώνα με τη μικρότερης διάρκειας ημέρα – Έθιμα ανά τον κόσμο
Συμβολισμοί και παραδόσεις 21.12.25

Επίσημη έναρξη του χειμώνα σηματοδοτεί το σημερινό ηλιοστάσιο - Έθιμα ανά τον κόσμο

Το χειμερινό ηλιοστάσιο αποτελεί σημείο αναφοράς σε πολλές παραδόσεις, επειδή συμβολίζει την αναγέννηση καθώς το φως επανέρχεται έπειτα από τη βαθιά νύχτα

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Πώς από πιστός σύμμαχος μετατράπηκε σε υπ' αριθ. 1 εχθρό των ΗΠΑ
Αλλάζουν οι εποχές 21.12.25

Βενεζουέλα: Πώς από πιστός σύμμαχος μετατράπηκε σε υπ’ αριθ. 1 εχθρό των ΗΠΑ

Κάποτε τις πουλούσαν όπλα και κάνανε τα στραβά μάτια σε αυταρχικούς ηγέτες της και στη διαφθορά, Σήμερα όμως οι ΗΠΑ εντείνουν το ακήρυχτο πόλεμο στη Βενεζουέλα.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ακρίβεια: Από το χωράφι, στο ράφι – Πώς εκτοξεύονται οι τιμές στα τρόφιμα που καταλήγουν στα σούπερ μάρκετ
Opinion 21.12.25

Από το χωράφι, στο ράφι: Πώς εκτοξεύονται οι τιμές στα τρόφιμα που καταλήγουν στα σούπερ μάρκετ

Η ακρίβεια στα ράφια των σούπερ μάρκετ δεν είναι ένα ατύχημα ή αποτέλεσμα διεθνών συγκυριών, αλλά το αποτέλεσμα μιας συνειδητής πολιτικής επιλογής.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Τζέιμς Ράνσον: Αυτοκτόνησε στα 46 του ο Zίγκι του The Wire – Ο βιασμός στα 12, η ηρωίνη και η Κλοέ Σεβινί
«Fucked is what I am» 21.12.25

Τζέιμς Ράνσον: Αυτοκτόνησε στα 46 του ο Zίγκι του The Wire – Ο βιασμός στα 12, η ηρωίνη και η Κλοέ Σεβινί

Ο Τζέιμς Ράνσον, ο ηθοποιός που συγκίνησε ως ο τραγικός Zίγκι Σομπότκα στο εμβληματικό The Wire, πάλεψε με δαίμονες, τραύμα και ουσίες πριν το τραγικό τέλος του

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Λουτσέσκου: «Στενάχωρο ότι δεν πετύχαμε περισσότερα γκολ»
Ποδόσφαιρο 21.12.25

Λουτσέσκου: «Στενάχωρο ότι δεν πετύχαμε περισσότερα γκολ»

Απόλυτα ικανοποιημένος με την εμφάνιση και τη νίκη της ομάδας του ήταν ο Ραζβάν Λουτσέσκου μετά το 2-0 επί του Παναθηναϊκού, τονίζοντας ότι το μόνο αρνητικό για τον ΠΑΟΚ είναι ότι δεν έβαλε περισσότερα γκολ.

Σύνταξη
Μία ήττα που αξίζει… άδεια μιας εβδομάδας
Εικόνα θλίψης 21.12.25

Μία ήττα που αξίζει… άδεια μιας εβδομάδας

Αν ο Ράφα Μπενίτεθ επιθυμεί να μακροημερεύσει στο «Γεώργιος Καλαφάτης», είναι στο σημείο μηδέν για να πάρει σκληρές αποφάσεις για την επόμενη μέρα του Παναθηναϊκού.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Αγρότες: «Δεν μας τρομάζουν οι εισαγγελείς» – Συνεχίζουν ανυποχώρητα τα μπλόκα, ανοίγουν τα διόδια
Δείτε χάρτη 21.12.25

Αγρότες: «Δεν μας τρομάζουν οι εισαγγελείς» - Συνεχίζουν ανυποχώρητα τα μπλόκα, ανοίγουν τα διόδια

Οι αγρότες απαντούν στην εκστρατεία κοινωνικού αυτοματισμού που έχει εξαπολύσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη - «Μαζί τους» δηλώνουν πολίτες που περνούν μέσα από τα μπλόκα

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
ΟΠΕΚΕΠΕ: Τουλάχιστον 2.000 τα ύποπτα ΑΦΜ για παράνομες επιδοτήσεις – Έρχονται νέες συλλήψεις μετά τις γιορτές
Ελλάδα 21.12.25

ΟΠΕΚΕΠΕ: Τουλάχιστον 2.000 τα ύποπτα ΑΦΜ για παράνομες επιδοτήσεις – Έρχονται νέες συλλήψεις μετά τις γιορτές

Σύμφωνα με το MEGA από την αστυνομική έρευνα έχουν εντοπιστεί τουλάχιστον τρία κυκλώματα που για χρόνια λάμβαναν μεγάλα χρηματικά από επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ που δεν τα δικαιούνταν

Σύνταξη
LIVE: ΑΕΚ – ΟΦΗ
Ποδόσφαιρο 21.12.25

LIVE: ΑΕΚ – ΟΦΗ

LIVE: ΑΕΚ – ΟΦΗ. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΚ – ΟΦΗ για τη 15η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
«Το σκοτάδι τελείωσε» – Δρυΐδες και οδοιπόροι γιορτάζουν το Χειμερινό Ηλιοστάσιο στο μυστηριώδες Στόουνχεντζ
Παγανισμός 21.12.25

«Το σκοτάδι τελείωσε» – Δρυΐδες και οδοιπόροι γιορτάζουν το Χειμερινό Ηλιοστάσιο στο μυστηριώδες Στόουνχεντζ

Μέσα στην παγερή νύχτα της πεδιάδας του Σόλσμπερι, χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής στο Στόουνχεντζ για να βιώσουν τη μυσταγωγία του Χειμερινού Ηλιοστασίου

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η ηλεκτροκίνηση δεν εξελίσσεται όπως είχε σχεδιαστεί για την Ευρώπη – Τι σημαίνει αυτό για την Ελλάδα
Το αδύναμο σημείο 21.12.25

Η ηλεκτροκίνηση δεν εξελίσσεται όπως είχε σχεδιαστεί για την Ευρώπη – Τι σημαίνει αυτό για την Ελλάδα

Μετά από μια δεκαετία σταθερής ανόδου, οι πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων στην Ευρώπη δείχνουν σημάδια κόπωσης - Θολό σήμα για επενδύσεις δεκαετίας

Αλέξανδρος Κλώσσας
ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός: Διπλή ευκαιρία με δοκάρι Οζντόεφ και «βολίδα» Μεϊτέ ο δικέφαλος (vid)
Ποδόσφαιρο 21.12.25

ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός: Διπλή ευκαιρία με δοκάρι Οζντόεφ και «βολίδα» Μεϊτέ ο δικέφαλος (vid)

Δείτε το βίντεο από το δοκάρι του Οζντόεφ και τη βολίδα του Μειτέ που κατέληξε άουτ, στην διπλή ευκαιρία που είχε ο ΠΑΟΚ στο 8ο λεπτό του αγώνα με τον Παναθηναϊκό.

Σύνταξη
Αποχώρησε με αιχμές από το κόμμα Κασσελάκη η βουλευτής Κυριακή Μάλαμα
Κίνημα Δημοκρατίας 21.12.25

Αποχώρησε με αιχμές από το κόμμα Κασσελάκη η βουλευτής Κυριακή Μάλαμα

«Διαφωνώ κάθετα με την εκβιαστική πίεση προς τα μέλη να συναινέσουν στη σύμπραξη σε κεντροδεξιά κυβέρνηση, μέσα από την απειλή διάλυσης του κόμματος», επισήμανε η βουλευτής Χαλκιδικής, Κυριακή Μάλαμα

Σύνταξη
«Μας έκανε μπλοκ» – Οι Μπέκαμ δεν έκαναν ποτέ unfollow τον Μπρούκλιν και η μεγάλη ρήξη συνεχίζεται 
Fizz 21.12.25

«Μας έκανε μπλοκ» – Οι Μπέκαμ δεν έκαναν ποτέ unfollow τον Μπρούκλιν και η μεγάλη ρήξη συνεχίζεται 

Ο Κρουζ Μπέκαμ παίρνει θέση στη θύελλα που έχει ξεσπάσει γύρω από τις σχέσεις της διάσημης οικογένειάς του, διαψεύδοντας κατηγορηματικά ότι οι γονείς του επέλεξαν να διακόψουν την επαφή με τον πρωτότοκο γιο τους, Μπρούκλιν, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Σύνταξη
Κλιμακώνεται η ένταση – Οι ΗΠΑ καταδιώκουν και τρίτο τάνκερ κοντά στη Βενεζουέλα
Ανησυχία 21.12.25

Κλιμακώνεται η ένταση - Οι ΗΠΑ καταδιώκουν και τρίτο τάνκερ κοντά στη Βενεζουέλα

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει ανακοινώσει ότι επιβάλει «αποκλεισμό» σε όλα τα τάνκερ στα οποία έχουν επιβληθεί κυρώσεις και μπαίνουν ή βγαίνουν στα χωρικά ύδατα της Βενεζουέλας

Σύνταξη
Βιγιαρεάλ – Μπαρτσελόνα 0-2: Στο «ρελαντί» οι «Μπλαουγκράνα» και ξανά στο +4 από τη Ρεάλ
Ποδόσφαιρο 21.12.25

Βιγιαρεάλ – Μπαρτσελόνα 0-2: Στο «ρελαντί» οι «Μπλαουγκράνα» και ξανά στο +4 από τη Ρεάλ

Χάρη σε πέναλτι του Ραφίνια και γκολ του Λάμίν Γιαμάλ η Μπαρτσελόνα έκλεισε ιδανικά το 2025 επικρατώντας με 2-0 στην έδρα της Βιγιαρεάλ που έπαιζε με παίκτη λιγότερο από το πρώτο ημίχρονο.

Σύνταξη
