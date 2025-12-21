sports betsson
Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025
21.12.2025 | 20:58
Δύο τραυματίες από μαχαιρώματα σε απόσταση 150 μέτρων στην Αχαρνών στα Κάτω Πατήσια
Βιγιαρεάλ – Μπαρτσελόνα 0-2: Στο «ρελαντί» οι «Μπλαουγκράνα» και ξανά στο +4 από τη Ρεάλ
Ποδόσφαιρο 21 Δεκεμβρίου 2025 | 19:47

Βιγιαρεάλ – Μπαρτσελόνα 0-2: Στο «ρελαντί» οι «Μπλαουγκράνα» και ξανά στο +4 από τη Ρεάλ

Χάρη σε πέναλτι του Ραφίνια και γκολ του Λάμίν Γιαμάλ η Μπαρτσελόνα έκλεισε ιδανικά το 2025 επικρατώντας με 2-0 στην έδρα της Βιγιαρεάλ που έπαιζε με παίκτη λιγότερο από το πρώτο ημίχρονο.

Σύνταξη
Vita.gr
Με τον καλύτερο τρόπο έκλεισε τις υποχρεώσεις της στο 2025 η Μπαρτσελόνα! Η ομάδα του Χάνσι Φλικ επικράτησε με 2-0 της Βιγιαρεάλ στο «Ceramica» για τη 17η αγωνιστική της La Liga και ξέφυγε ξανά με +4 από τη δεύτερη Ρεάλ.

Δεν ήταν και από τις καλύτερες εμφανίσεις των Καταλανών φέτος, αλλά πήραν αυτό που ήθελαν χάρη σε ένα πέναλτι του Ραφίνια και ένα γκολ του Γιαμάλ, με τους γηπεδούχους να παίζουν από νωρίς με παίκτη λιγότερο.

Η Βιγιαρεάλ ξεκίνησε πολύ δυνατά και έχασε δύο πολύ μεγάλες ευκαιρίες στο επτάλεπτο με Πέπε και Πέρεθ, αλλά στο 10′ ο Ραφίνια κέρδισε πέναλτι. Το εκτέλεσε ο ίδιος και έκανε το 0-1 στο 12′ ενώ τρία λεπτά μετά σημάδεψε το οριζόντιο δοκάρι με τρομερό σουτ.

Στο 17′ ο Κουντέ έβαλε αυτογκόλ, αλλά ακυρώθηκε για οφσάιντ του Καρδόνα στο ξεκίνημα της φάσης και στο 24′ ο Μπουκάναν έχασε ακόμη μία μεγάλη ευκαιρία. Στο 36′ ο Γκαρθία έσωσε σε τετ α τετ με τον Μπουκάναν μετά από γκάφα του Μπαλντέ και στο 39′ άλλαξαν οι ισορροπίες καθώς ο Βέιγκα αποβλήθηκε για σκληρό μαρκάρισμα στον Γιαμάλ.

Στο δεύτερο μέρος η Μπαρτσελόνα είχε τον έλεγχο, αλλά η Βιγιαρεάλ έδειχνε ικανή να απειλήσει παρά το αριθμητικό της μειονέκτημα. Στο 63′ όμως και μετά από φάση διαρκείας ο Γιαμάλ από κοντά με σουτ έκανε το 0-2 και ουσιαστικά τελείωσε το παιχνίδι. Στο 77′ ο Γκαρθία νίκησε και τον Μικαουτάτζε σε τετ α τετ, με το σκορ να μην αλλάζει ως το φινάλε.

Βιγιαρεάλ: Λουίζ Ζούνιορ, Καρδόνα, Βέιγκα, Μαρίν, Ναβάρο, Κομεσάνια, Παρέχο (74’ Μασιά), Μπιουκάναν, Μολέιρο, Αγιόθε (64’ Μικαουτάντζε), Πεπέ (74’ Ολουγασέγι).

Μπαρτσελόνα: Γιοάν Γκαρσία, Κουμπαρσί, Μπαλντέ, Μαρτίν, Κουντέ (79’ Κασαδό), Έρικ Γκαρσία (66’ Μπερνάλ), Ντε Γιονγκ, Ραφίνια, Φερμίν (62’ Λεβαντόφσκι), Γιαμάλ, Φεράν Τόρες (62’ Ράσφορντ).

Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 17ης αγωνιστικής της Primera Division

Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου

Βαλένθια-Μαγιόρκα 1-1

Σάββατο 20 Δεκεμβρίου

Oβιέδο-Θέλτα 0-0
Λεβάντε-Σοσιεδάδ 1-1
Οσασούνα-Αλαβές 3-0
Ρεάλ Μαδρίτης-Σεβίλλη 2-0

Κυριακή 21 Δεκεμβρίου

Tζιρόνα-Ατλέτικο Μαδρίτης 0-3
Βιγιαρεάλ-Μπαρτσελόνα 0-2
Έλτσε-Ράγιο Βαγιεκάνο
Μπέτις-Χετάφε

Δεύτερα 22 Δεκεμβρίου

Μπιλμπάο-Εσπανιόλ


Η βαθμολογία της Primera Division

Η επόμενη (18η) αγωνιστική:

Παρασκευή 02 Ιανουαρίου 2026

Ράγιο Βαγιεκάνο-Χετάφε

Σάββατο 3 Ιανουαρίου 2026

Θέλτα-Βαλένθια
Οσασούνα-Μπιλμπάο
Έλτσε-Βιγιαρεάλ
Εσπανιόλ-Μπαρτσελόνα

Κυριακή 4 Ιανουαρίου 2026

Σεβίλλη-Λεβάντε
Ρεάλ Μαδρίτης-Ρεάλ Μπέτις
Αλαβές-Οβιέδο
Μαγιόρκα-Τζιρόνα
Σοσιεδάδ-Ατλέτικο

Ηλεκτροκίνηση
Ηλεκτροκίνηση: Η Ευρώπη τραβάει την πρίζα;

Ηλεκτροκίνηση: Η Ευρώπη τραβάει την πρίζα;

Αθλητική Ροή
Ποδόσφαιρο 21.12.25

LIVE: ΑΕΚ – ΟΦΗ

LIVE: ΑΕΚ – ΟΦΗ. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΚ – ΟΦΗ για τη 15η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός: Διπλή ευκαιρία με δοκάρι Οζντόεφ και «βολίδα» Μεϊτέ ο δικέφαλος (vid)
Ποδόσφαιρο 21.12.25

ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός: Διπλή ευκαιρία με δοκάρι Οζντόεφ και «βολίδα» Μεϊτέ ο δικέφαλος (vid)

Δείτε το βίντεο από το δοκάρι του Οζντόεφ και τη βολίδα του Μειτέ που κατέληξε άουτ, στην διπλή ευκαιρία που είχε ο ΠΑΟΚ στο 8ο λεπτό του αγώνα με τον Παναθηναϊκό.

Σύνταξη
Ελπίδα Τρίπολης – Ολυμπιακός 0-12: Άνετο «6 στα 6» για τις «ερυθρόλευκες»
Αθλητισμός & Σπορ 21.12.25

Ελπίδα Τρίπολης – Ολυμπιακός 0-12: Άνετο «6 στα 6» για τις «ερυθρόλευκες»

Ασταμάτητος ο Ολυμπιακός στο ποδόσφαιρο γυναικών, με τις «ερυθρόλευκες» να συνεχίζουν την... παρέλαση στη Γ' Εθνική, αυτή τη φορά διαλύοντας την Ελπίδα Τρίπολης με 12-0, στην έκτη τους σερί νίκη στο πρωτάθλημα.

Σύνταξη
Τζιρόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης 0-3: Παρέμειναν στο «κυνήγι» της κορυφής οι Μαδριλένοι
Ποδόσφαιρο 21.12.25

Τζιρόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης 0-3: Παρέμειναν στο «κυνήγι» της κορυφής οι Μαδριλένοι

Εύκολα η Ατλέτικο Μαδρίτης στο «Μοντιλίβι» κόντρα στην Τζιρόνα, στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής στη La Liga, καθώς επικράτησε με 3-0 και ανέβηκε στην 3η θέση της βαθμολογίας της La Liga.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Παναργειακός – Ολυμπιακός Β’ 1-2: «Πάτησαν» τετράδα οι «ερυθρόλευκοι» με νίκη-ανατροπή (vid)
Ποδόσφαιρο 21.12.25

Παναργειακός – Ολυμπιακός Β’ 1-2: «Πάτησαν» τετράδα οι «ερυθρόλευκοι» με νίκη-ανατροπή (vid)

Ανεβασμένος o Ολυμπιακός Β' του Άλβαρο Ρούμπιο, με τους «ερυθρόλευκους» να κάνουν το «διπλό» -και μάλιστα με ανατροπή- στην έδρα του Παναργειακού, για τη δεύτερη σερί νίκη τους. Η... νέα γενιά πρωταγωνίστησε και πάλι, με τους Ζουγλή και Πνευμονίδη να πετυχαίνουν τα γκολ των Πειραιωτών.

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Τουλάχιστον 2000 τα ύποπτα ΑΦΜ για παράνομες επιδοτήσεις – Έρχονται νέες συλλήψεις μετά τις γιορτές
Ελλάδα 21.12.25

ΟΠΕΚΕΠΕ: Τουλάχιστον 2000 τα ύποπτα ΑΦΜ για παράνομες επιδοτήσεις – Έρχονται νέες συλλήψεις μετά τις γιορτές

Σύμφωνα με το MEGA από την αστυνομική έρευνα έχουν εντοπιστεί τουλάχιστον τρία κυκλώματα που για χρόνια λάμβαναν μεγάλα χρηματικά από επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ που δεν τα δικαιούνταν

Σύνταξη
«Το σκοτάδι τελείωσε» – Δρυΐδες και οδοιπόροι γιορτάζουν το Χειμερινό Ηλιοστάσιο στο μυστηριώδες Στόουνχεντζ
Παγανισμός 21.12.25

«Το σκοτάδι τελείωσε» – Δρυΐδες και οδοιπόροι γιορτάζουν το Χειμερινό Ηλιοστάσιο στο μυστηριώδες Στόουνχεντζ

Μέσα στην παγερή νύχτα της πεδιάδας του Σόλσμπερι, χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής στο Στόουνχεντζ για να βιώσουν τη μυσταγωγία του Χειμερινού Ηλιοστασίου

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η ηλεκτροκίνηση δεν εξελίσσεται όπως είχε σχεδιαστεί για την Ευρώπη – Τι σημαίνει αυτό για την Ελλάδα
Το αδύναμο σημείο 21.12.25

Η ηλεκτροκίνηση δεν εξελίσσεται όπως είχε σχεδιαστεί για την Ευρώπη – Τι σημαίνει αυτό για την Ελλάδα

Μετά από μια δεκαετία σταθερής ανόδου, οι πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων στην Ευρώπη δείχνουν σημάδια κόπωσης - Θολό σήμα για επενδύσεις δεκαετίας

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός: Διπλή ευκαιρία με δοκάρι Οζντόεφ και «βολίδα» Μεϊτέ ο δικέφαλος (vid)
Ποδόσφαιρο 21.12.25

ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός: Διπλή ευκαιρία με δοκάρι Οζντόεφ και «βολίδα» Μεϊτέ ο δικέφαλος (vid)

Δείτε το βίντεο από το δοκάρι του Οζντόεφ και τη βολίδα του Μειτέ που κατέληξε άουτ, στην διπλή ευκαιρία που είχε ο ΠΑΟΚ στο 8ο λεπτό του αγώνα με τον Παναθηναϊκό.

Σύνταξη
Αποχώρησε με αιχμές από το κόμμα Κασσελάκη η βουλευτής Κυριακή Μάλαμα
Κίνημα Δημοκρατίας 21.12.25

Αποχώρησε με αιχμές από το κόμμα Κασσελάκη η βουλευτής Κυριακή Μάλαμα

«Διαφωνώ κάθετα με την εκβιαστική πίεση προς τα μέλη να συναινέσουν στη σύμπραξη σε κεντροδεξιά κυβέρνηση, μέσα από την απειλή διάλυσης του κόμματος», επισήμανε η βουλευτής Χαλκιδικής, Κυριακή Μάλαμα

Σύνταξη
«Μας έκανε μπλοκ» – Οι Μπέκαμ δεν έκαναν ποτέ unfollow τον Μπρούκλιν και η μεγάλη ρήξη συνεχίζεται 
Fizz 21.12.25

«Μας έκανε μπλοκ» – Οι Μπέκαμ δεν έκαναν ποτέ unfollow τον Μπρούκλιν και η μεγάλη ρήξη συνεχίζεται 

Ο Κρουζ Μπέκαμ παίρνει θέση στη θύελλα που έχει ξεσπάσει γύρω από τις σχέσεις της διάσημης οικογένειάς του, διαψεύδοντας κατηγορηματικά ότι οι γονείς του επέλεξαν να διακόψουν την επαφή με τον πρωτότοκο γιο τους, Μπρούκλιν, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Σύνταξη
Κλιμακώνεται η ένταση – Οι ΗΠΑ καταδιώκουν και τρίτο τάνκερ κοντά στη Βενεζουέλα
Ανησυχία 21.12.25

Κλιμακώνεται η ένταση - Οι ΗΠΑ καταδιώκουν και τρίτο τάνκερ κοντά στη Βενεζουέλα

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει ανακοινώσει ότι επιβάλει «αποκλεισμό» σε όλα τα τάνκερ στα οποία έχουν επιβληθεί κυρώσεις και μπαίνουν ή βγαίνουν στα χωρικά ύδατα της Βενεζουέλας

Σύνταξη
«Είμαι αθώος και καθαρός σαν αστραπή» δηλώνει ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης – Ρίχνουν λάσπη για να κάμψουν τον αγώνα μας
Όσα καταγγέλλει 21.12.25

«Είμαι αθώος και καθαρός σαν αστραπή» δηλώνει ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης – Ρίχνουν λάσπη για να κάμψουν τον αγώνα μας

Ο Κώστας Ανεστίδης δηλώνει ότι θα καταθέσει μηνύσεις. «Ό,τι λεφτά κερδίσω, αν κερδίσω που πιστεύω να κερδίσω, θα τα δώσω στους πληγέντες που έχασαν τα προβατά τους», λέει ο αγροτοσυνδικαλιστής των Μαλγάρων.

Σύνταξη
«Με έλεγαν φάλαινα» – Η Κέιτ Γουίνσλετ για τον σεξισμό και τον κανιβαλισμό των ταμπλόιντ μετά τον Τιτανικό
Επίθεση 21.12.25

«Με έλεγαν φάλαινα» – Η Κέιτ Γουίνσλετ για τον σεξισμό και τον κανιβαλισμό των ταμπλόιντ μετά τον Τιτανικό

Η πρωταγωνίστρια του Τιτανικού Κέιτ Γουίνσλετ αποκάλυψε τους μηχανισμούς επιβίωσης σε μια αμείλικτη βιομηχανία ψεύτικης ομορφιάς και συστημικού σεξισμού

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Πάνος Ρούτσι: Δεν μπορείς να φέρεσαι σε έναν γονιό που έχασε το παιδί του όπως οι Γεωργιάδης και Φλωρίδης
Τέμπη 21.12.25

«Δεν μπορείς να φέρεσαι σε έναν γονιό που έχασε το παιδί του όπως οι Γεωργιάδης και Φλωρίδης», λέει ο Πάνος Ρούτσι

Ο Πάνος Ρούτσι αναφέρθηκε στις εξελίξεις για την εκταφή του παιδιού του, Ντένις και το πού καθυστερεί η υπόθεση. «Σε κάθε βήμα έχουμε εμπόδια», επισήμανε.

Σύνταξη
