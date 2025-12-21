Βιγιαρεάλ – Μπαρτσελόνα 0-2: Στο «ρελαντί» οι «Μπλαουγκράνα» και ξανά στο +4 από τη Ρεάλ

Με τον καλύτερο τρόπο έκλεισε τις υποχρεώσεις της στο 2025 η Μπαρτσελόνα! Η ομάδα του Χάνσι Φλικ επικράτησε με 2-0 της Βιγιαρεάλ στο «Ceramica» για τη 17η αγωνιστική της La Liga και ξέφυγε ξανά με +4 από τη δεύτερη Ρεάλ.

Δεν ήταν και από τις καλύτερες εμφανίσεις των Καταλανών φέτος, αλλά πήραν αυτό που ήθελαν χάρη σε ένα πέναλτι του Ραφίνια και ένα γκολ του Γιαμάλ, με τους γηπεδούχους να παίζουν από νωρίς με παίκτη λιγότερο.

Η Βιγιαρεάλ ξεκίνησε πολύ δυνατά και έχασε δύο πολύ μεγάλες ευκαιρίες στο επτάλεπτο με Πέπε και Πέρεθ, αλλά στο 10′ ο Ραφίνια κέρδισε πέναλτι. Το εκτέλεσε ο ίδιος και έκανε το 0-1 στο 12′ ενώ τρία λεπτά μετά σημάδεψε το οριζόντιο δοκάρι με τρομερό σουτ.

Στο 17′ ο Κουντέ έβαλε αυτογκόλ, αλλά ακυρώθηκε για οφσάιντ του Καρδόνα στο ξεκίνημα της φάσης και στο 24′ ο Μπουκάναν έχασε ακόμη μία μεγάλη ευκαιρία. Στο 36′ ο Γκαρθία έσωσε σε τετ α τετ με τον Μπουκάναν μετά από γκάφα του Μπαλντέ και στο 39′ άλλαξαν οι ισορροπίες καθώς ο Βέιγκα αποβλήθηκε για σκληρό μαρκάρισμα στον Γιαμάλ.

Στο δεύτερο μέρος η Μπαρτσελόνα είχε τον έλεγχο, αλλά η Βιγιαρεάλ έδειχνε ικανή να απειλήσει παρά το αριθμητικό της μειονέκτημα. Στο 63′ όμως και μετά από φάση διαρκείας ο Γιαμάλ από κοντά με σουτ έκανε το 0-2 και ουσιαστικά τελείωσε το παιχνίδι. Στο 77′ ο Γκαρθία νίκησε και τον Μικαουτάτζε σε τετ α τετ, με το σκορ να μην αλλάζει ως το φινάλε.

Βιγιαρεάλ: Λουίζ Ζούνιορ, Καρδόνα, Βέιγκα, Μαρίν, Ναβάρο, Κομεσάνια, Παρέχο (74’ Μασιά), Μπιουκάναν, Μολέιρο, Αγιόθε (64’ Μικαουτάντζε), Πεπέ (74’ Ολουγασέγι).

Μπαρτσελόνα: Γιοάν Γκαρσία, Κουμπαρσί, Μπαλντέ, Μαρτίν, Κουντέ (79’ Κασαδό), Έρικ Γκαρσία (66’ Μπερνάλ), Ντε Γιονγκ, Ραφίνια, Φερμίν (62’ Λεβαντόφσκι), Γιαμάλ, Φεράν Τόρες (62’ Ράσφορντ).

Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 17ης αγωνιστικής της Primera Division

Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου

Βαλένθια-Μαγιόρκα 1-1

Σάββατο 20 Δεκεμβρίου

Oβιέδο-Θέλτα 0-0

Λεβάντε-Σοσιεδάδ 1-1

Οσασούνα-Αλαβές 3-0

Ρεάλ Μαδρίτης-Σεβίλλη 2-0

Κυριακή 21 Δεκεμβρίου

Tζιρόνα-Ατλέτικο Μαδρίτης 0-3

Βιγιαρεάλ-Μπαρτσελόνα 0-2

Έλτσε-Ράγιο Βαγιεκάνο

Μπέτις-Χετάφε

Δεύτερα 22 Δεκεμβρίου

Μπιλμπάο-Εσπανιόλ



Η βαθμολογία της Primera Division

Η επόμενη (18η) αγωνιστική:

Παρασκευή 02 Ιανουαρίου 2026

Ράγιο Βαγιεκάνο-Χετάφε

Σάββατο 3 Ιανουαρίου 2026

Θέλτα-Βαλένθια

Οσασούνα-Μπιλμπάο

Έλτσε-Βιγιαρεάλ

Εσπανιόλ-Μπαρτσελόνα

Κυριακή 4 Ιανουαρίου 2026

Σεβίλλη-Λεβάντε

Ρεάλ Μαδρίτης-Ρεάλ Μπέτις

Αλαβές-Οβιέδο

Μαγιόρκα-Τζιρόνα

Σοσιεδάδ-Ατλέτικο