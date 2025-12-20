sports betsson
Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025
Γιουβέντους – Ρόμα 2-1: Νικητές στο ντέρμπι οι Μπιανκονέρι
Ποδόσφαιρο 20 Δεκεμβρίου 2025 | 23:45

Γιουβέντους – Ρόμα 2-1: Νικητές στο ντέρμπι οι Μπιανκονέρι

Η Γιουβέντους επικράτησε της Ρόμα με 2-1 στο «Allianz Stadium» για το ντέρμπι της 16ης αγωνιστικής της Serie A.

Σύνταξη
Η Γιουβέντους ήταν η μεγάλη νικήτρια του ντέρμπι της 16ης αγωνιστικής της Serie A, καθώς η «Γηραιά Κυρία» επικράτησε με 2-1 της Ρόμα στο «Allianz Stadium.

Σκόρερ για τους γηπεδούχους ήταν οι: Κονσεϊσάο – Οπέντα. O Μπαλντάζι πέτυχε το μοναδικό γκολ για τη Ρόμα στο ματς.

Στο βαθμολογικό πίνακα του ιταλικού πρωταθλήματος η Γιουβέντους βρίσκεται στην 5η θέση και μπροστά της, στη τέταρτη θέση είναι η Ρόμα.

Ο Κονσεϊσάο άνοιξε λογαριασμό για τη Γιουβέντους στο πρώτο μέρος (1-0)

Χορταστικό ήταν το θέαμα στο πρώτο μέρος με τη Γιουβέντους να απειλεί με το… καλησπέρα, από σουτ εντός εστίας του Λοκατέλι που που πήγε κοντά στο δεξί δοκάρι.

Τη σκυτάλη πήρε ο Ντιμπάλα, ο οποίος προσπάθησε να πιέσει για λογαριασμό της Ρόμα στο 12′, χωρίς ωστόσο, να φοβίζει τον ντι Γκρεγκόριο που απομάκρυνε εύκολα το σουτ του.

Λίγα λεπτά αργότερα, στο 21′ ο Σουλέ δέχθηκε κίτρινη κάρτα για σκληρό φάουλ με τον Κονσεϊσάο να ακολουθεί το παράδειγμά του και να δέχεται κι αυτός από μία κίτρινη κάρτα στο 24′ για ένα δυνατό τάκλιν.

Οδεύοντας στο ημίχρονο, αμφότερες οι ομάδες είχαν αρκετές καλές ευκαιρίες και ο Κονσεϊσάο στο 43′, λίγο πριν την ολοκλήρωση του πρώτου μέρους άνοιξε λογαριασμό για τη Γιουβέντους κάνοντας το 1-0.

Η Γιουβέντους διεύρυνε το προβάδισμά της στο δεύτερο μισό

Ανάλογη εικόνα είχε και το δεύτερο μέρος. Ο «ορεξάτος» Κονσεϊσάο «δοκίμασε» τον Σβίλαρ στο 53′, αλλά ο κίπερ των «τζιαλορόσι» απέκρουσε το σουτ εντός εστίας.

Στο 70′ ο Οπέντα διεύρυνε το προβάδισμα για τη «Γηραιά Κυρία», αφού έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 2-0.

Η Ρόμα αντέδρασε στο 75′ με τον Μπαλντάζι, ο οποίος «έγραψε» το τελικό 2-1.

Τεχνολογία
Data centers: Στα 61 δισ. δολάρια οι συμφωνίες το 2025

Data centers: Στα 61 δισ. δολάρια οι συμφωνίες το 2025

