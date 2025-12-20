HOTΕΛ ΕΛVIRA: Τι θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο στο MEGA
Συνεχίζονται οι εκλογές για πρόεδρο, στο νέο επεισόδιο της κωμικής σειράς του MEGA, HOTΕΛ ΕΛVIRA, απόψε στις 21:00.
Ο προεκλογικός πυρετός για τη θέση του Προέδρου της Ένωσης Ξενοδόχων εξακολουθεί να φέρνει αντιμέτωπα τα μέλη της οικογένειας Μαρκέλλου. Παράλληλα, η Ελβίρα μαθαίνει πως ο Χάρι μένει κρυφά στο ξενοδοχείο του Παντελή.
Τι θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο της κωμικής σειράς;
Επεισόδιο 22 – «Θα… θα… θα…» (Β) (Σάββατο 20 Δεκεμβρίου)
Ο προεκλογικός πυρετός ανεβαίνει επικίνδυνα στο νησί.
Ο Παντελής αρχίζει να στήνει το ύπουλο σχέδιό του. Η υποψηφιότητα της Νούλης προκαλεί τη δυσαρέσκεια της Ελβίρας και του Γιάννη, που διεκδικούν και οι ίδιοι τη θέση του Προέδρου της Ένωσης Ξενοδόχων.
Παράλληλα, ο Φίλιππος αρχίζει μαθήματα φλερτ με την Ντίνα για να εξομολογηθεί τον έρωτά του στην Ελβίρα, η οποία προσπαθεί να κρύψει πως σκέφτεται ακόμα τον Χάρι. Ο πόλεμος των αντιπάλων υποψηφίων κορυφώνεται με αλληλοκατηγορίες για εκφοβισμό και νοθεία.
Το τελικό αποτέλεσμα θα είναι μια μεγάλη έκπληξη για όλους. Τα πράγματα γίνονται ακόμα πιο δύσκολα όταν η Ελβίρα μαθαίνει από την Ντίνα και τον Φίλιππο πως ο Χάρι μένει κρυφά στο ξενοδοχείο του Παντελή.
Πρωταγωνιστούν
Ελίζα Σκολίδη, Μιχάλης Λεβεντογιάννης, Άννα Κουρή, Γιώργος Σουξές, Γκαλ Ρομπίσα, Γιωργής Τσουρής, Ελπίδα Νικολάου, Δημήτρης Τσέλιος, Βαγγέλης Δαούσης, Λένα Γιάκα κ.α.
Ιδέα: Μιχάλης Χαραλαμπίδης, Πένυ Φυλακτάκη
Σενάριο: Πένυ Φυλακτάκη, Βαγγέλης Νάσης
Σκηνοθεσία: Μιχάλης Χαραλαμπίδης
Delegate producers: Ειρήνη Σουγανίδου, Φρόσω Ράλλη
Καλλιτεχνική διεύθυνση: Φρόσω Ράλλη
Διεύθυνση Φωτογραφίας: Γιώργος Βασιλειάδης
Σκηνογράφος: Χρύσα Δαπόντε
Ενδυματολόγος: Ελίνα Μαντζάκου
Μουσική: Σταμάτης Σταματάκης
Εκτέλεση παραγωγής: FEELGOOD Productions
Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA – MEGA
