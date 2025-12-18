Τρομερή καταγγελία από πρώην παίκτρια της Μονπελιέ: «Όταν έφυγα, αντί για ανθοδέσμη μού έδωσαν μπανάνες»
Μία απίστευτη καταγγελία σοβαρής ρατσιστικής επίθεσης ήρθε στο φως, η οποία προκαλεί αποτροπιασμό στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο
Μέσω της αυτοβιογραφίας της, η Μέρι Φάουλερ έκανε μία αδιανόητη καταγγελία, κατηγορώντας τη Μονπελιέ για ρατσιστική συμπεριφορά απέναντι στην ίδια και μία ακόμα μαύρη συμπαίκτριά της.
Η 22χρονη άσος περιγράφει στο αυτοβιογραφικό της βιβλίο «Bloom» το περιστατικό που, όπως τονίζει, σημάδεψε την εμπειρία της στο κλαμπ το 2022. Η ίδια παραδέχθηκε ότι σκέφτηκε ακόμα και να αποσυρθεί από την ενεργό δράση.
Δείτε την καταγγελία από την πρώην παίκτρια της Μονπελιέ
Στο φινάλε κάθε χρονιάς οι παίκτριες λάμβαναν λουλούδια. Η Φάουλερ και μία ακόμη συμπαίκτρια της δεν έλαβαν τίποτα. Παρά μόνο μία ανθοδέσμη με… μπανάνες λίγες ημέρες αργότερα. Μια κίνηση που, όπως υπογραμμίζει, δεν μπορούσε να εκληφθεί ως ένα αθώο λάθος, ειδικά από τη στιγμή που ήταν δύο από τις ελάχιστες μαύρες παίκτριες της ομάδας.
Η Φάουλερ καταγγέλλει επίσης έλλειψη σεβασμού και ενσυναίσθησης από μέλη του τεχνικού επιτελείου της Μονπελιέ, ακόμη και σε σοβαρό ζήτημα υγείας που αντιμετώπισε, με υποψίες για καρδιακό πρόβλημα που είχε να αμφισβητούνται από το κλαμπ που αρνήθηκε να πληρώσει τις εξετάσεις της…
