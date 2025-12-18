Θετικός σε αλκοτέστ ο πρώην βουλευτής Διαμαντής Καραναστάσης – Του επιβλήθηκε πρόστιμο και αφαίρεση διπλώματος

Υπό την επήρεια αλκοόλ εντοπίστηκε να οδηγηθεί ο ηθοποιός και πρώην βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας Διαμαντής Καραναστάσης.

Ο έλεγχος έγινε σε μπλόκο της Τροχαίας το βράδυ της Τετάρτης (17/12) στη λεωφόρο Αμαλίας στην πλατεία Συντάγματος.

Το μπλόκο της Τροχαίας

Κατά τη διενέργεια του αλκοτέστ διαπιστώθηκε ότι τα επίπεδα αλκοόλ στον κ. Καραναστάση ήταν πάνω από όσα ορίζει ο νόμος και ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία.

Του επιβλήθηκε πρόστιμο 350 ευρώ και παράλληλα του αφαιρέθηκε το δίπλωμα για έναν μήνα, όπως ορίζει ο νέος ΚΟΚ.