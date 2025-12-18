Θετικός σε αλκοτέστ ο πρώην βουλευτής Διαμαντής Καραναστάσης – Του επιβλήθηκε πρόστιμο και αφαίρεση διπλώματος
Ο ηθοποιός και πρώην βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας Διαμαντής Καραναστάσης εντοπίστηκε σε έλεγχο της Τροχαίας στη λεωφόρο Αμαλίας να οδηγεί υπό την επήρεια αλκοόλ
Υπό την επήρεια αλκοόλ εντοπίστηκε να οδηγηθεί ο ηθοποιός και πρώην βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας Διαμαντής Καραναστάσης.
Ο έλεγχος έγινε σε μπλόκο της Τροχαίας το βράδυ της Τετάρτης (17/12) στη λεωφόρο Αμαλίας στην πλατεία Συντάγματος.
Το μπλόκο της Τροχαίας
Κατά τη διενέργεια του αλκοτέστ διαπιστώθηκε ότι τα επίπεδα αλκοόλ στον κ. Καραναστάση ήταν πάνω από όσα ορίζει ο νόμος και ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία.
Του επιβλήθηκε πρόστιμο 350 ευρώ και παράλληλα του αφαιρέθηκε το δίπλωμα για έναν μήνα, όπως ορίζει ο νέος ΚΟΚ.
