Αμβούργο – Άρης Betsson 89-92: Έδειξε χαρακτήρα και μπήκε σε τροχιά «4άδας» (vid)

Ο Άρης Betsson «φλέρταρε» έντονα με μια οδυνηρή ήττα στο Αμβούργο που δεν είχε νίκη ως τώρα στο EuroCup, ωστόσο δείχνοντας και πάλι χαρακτήρα και ψυχραιμία στα τελευταία λεπτά έφτασε σε μια πολύτιμη εκτός έδρας νίκη για την 11η αγωνιστική της διοργάνωσης. Ατμόσφαιρα που θύμισε… Παλέ δημιούργησαν οι οπαδοί του που γέμισαν μεγάλο μέρος της «INSELPARK Arena» και δεν σταμάτησαν να τραγουδούν.

Αυτή ήταν η 6η νίκη για τον «Θεό του πολέμου» που έχει πλέον θετικό πρόσημο στο ρεκόρ του (πέντε ήττες) και πλέον μπορεί να ελπίζει ακόμη και στην είσοδό του στην πρώτη 4άδα. Στο 0-11 οι Γερμανοί που έβαλαν δύσκολα στους κιτρινόμαυρους πριν τελικά λυγίσουν.

Οπως γίνεται εύκολα αντιληπτό από τους 89 πόντους που δέχθηκε η ομάδα του Ιγκόρ Μίλιτσιτς η άμυνα ήταν μεγάλο πρόβλημα όμως ευτυχώς δεν στοίχισε στον «Αυτοκράτορα». Μεγάλα τρίποντα από Κουλμπόκα (2), Άντζουσιτς και Νουά στο τελευταία λεπτά τη στιγμή που το Αμβούργο είχε προσπεράσει με 78-75.

Εν τέλει με το σκορ στο 89-89 και 11 δευτερόλεπτα να απομένουν για το τέλος του αγώνα, ο Άντζουσιτς είχε 1/2 στις δύο βολές (89-90), με τον Αμίν Νουά να παίρνει μεγάλο επιθετικό ριμπάουντ για τον Αρη και με ζευγάρι βολών του Μήτρου-Λόνγκ (από το αναγκαστικό φάουλ) που του έκαναν οι γηπεδούχοι στα 7», να «υπογράφει»¬ οριστικά τη νίκη του Άρη με 89-92.

Ο Ρος Γουίλιαμς είχε πάντως το σουτ για να στείλει το ματς στην παράταση, όμως αν και σούταρε ελεύθερος για τρεις, αστόχησε.

Από το πρώτο δεκάλεπτο φαινόταν οτι το βράδυ δεν θα εξελιχθεί εύκολα για τον Άρη, καθώς δέχθηκε 27 πόντους. Με ηγέτη τον Τζόουνς οι κίτρινοι προηγήθηκαν με 12-16, ωστόσο στη συνέχεια δέχθηκαν επιμέρους σκορ 15-7 για το 27-23 υπέρ των Γερμανών με Μαρόνκα και Όγκμπε.

Στο δεύτερο δεκάλεπτα όμως η ομάδα του Μίλιτσιτς βελτίωσε αισθητά την άμυνά της, δέχθηκε μόλις 12 πόντους και με μπροστάρηδες στο σκοράρισμα τους Άντζουσιτς και Κουλμπόκα προσπέρασαν με διψήφιο αριθμό (37-47), με το ημίχρονο να λήγει στο 39-47.

Το πρόβλημα για τον Άρη ήταν τα πολλά λάθη (11, αλλά στο 2ο ημίχρονο τα περιόρισε σε ακόμη 5) σε σχέση ειδικότερα με τις λίγες ασίστ (8) που είχαν μοιράσει οι παίκτες του. Από την άλλη τελείωσε το πρώτο μέρος με 6/15 τρίποντα, δηλαδή 40%.

Εν τέλει όλα πήγαν καλά, με τον Άρη να έχει κορυφαίους τους Τζόουνς με 20 πόντους και 8 ασίστ, Αμίν Νουά με 14 πόντους και 10 ριμπάουντ, Ντανίλο Άντζουσιτς με 18 πόντους, 5 ριμπ. και 2ασ. και Αρνόλντας Κουλμπόκα με 15 πόντους (3/6τριπ.).

Από το Αμβούργο ο Ντάνιελς ήταν ασταμάτητος με 25 πόντους, ενώ 14 πρόσθεσε ο Γουίλιαμς και 13 ο Μαρόνκα.

Τα δεκάλεπτα: 27-23, 39-47, 65-64, 89-92

Δείτε εδώ το αναλυτικό φύλλο αγώνα

Αμβούργο (Μπαρλόσκι): Θορπ 6 (1/5 σουτ, 3/4 βολές, 3 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 5 λάθη), Μαρόνκα 13 (2/3 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Μούλερ 2, Γκρέι 2, Μπρούνιγκ 2, Ντάνιελς 25 (11/16 δίποντα, 0/4 τρίποντα, 3/4 βολές, 4 ριμπάουντ), Όγκμπε 11 (2/2 δίποντα, 2/2 τρίποντα, 1/2 βολές, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα), Γουίλιαμς 14 (2/7 δίποντα, 2/8 τρίποντα, 4/4 βολές, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα), Τούρουντιτς 3, Πέριν 11 (4/11 δίποντα, 3/6 βολές, 12 ριμπάουντ)

Άρης Betsson (Μίλιτσιτς): Μήτρου-Λονγκ 4 (1/5 σουτ, 2/2 βολές, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Τζόουνς 20 (4/8 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 9/9 βολές, 3 ριμπάουντ, 8 ασίστ), Νουά 14 (2/7 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 1/2 βολές, 10 ριμπάουντ), Φόρεστερ 3, Πουλιανίτης, Μποχωρίδης, Ίνοκ 6 (2/4 δίποντα, 2/2 βολές, 6 ριμπάουντ), Χάρελ 10 (4/5 δίποντα), Άντζουσιτς 18 (2/5 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 5/6 βολές, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Κουλμπόκα 15 (2/3 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 2/4 βολές, 3 κλεψίματα)