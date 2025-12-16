Πηγή Δεβετζή: «Αισθάνθηκα ότι πεθαίνω» – Η συγκλονιστική εξομολόγηση για το τροχαίο της

Καλεσμένη στην παρέα του Buongiorno ήταν η Πηγή Δεβετζή και μοιράστηκε την εμπειρία της από το πρόσφατο τροχαίο.

Η Πηγή Δεβετζή είχε ένα τροχαίο ατύχημα, καθώς το όχημά της τούμπαρε μέσα σε τούνελ της Εγνατίας Οδού. Στη συνέχεια η Ολυμπιονίκης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, χωρίς να έχει τραυματιστεί σοβαρά, ωστόσο βρισκόταν σε κατάσταση σοκ.

Πηγή Δεβετζή: «Είχα πάθει σοκ, για τρεις μέρες δεν μπορούσα να μιλήσω»

«Δεν μπορούσα να ηρεμήσω. Εκείνη την ημέρα ήταν του Αγίου Νικολάου και έλεγα ότι με προστάτεψε. Υπάρχει Θεός, αυτό λέω. Η πίστη τελικά σώζει», σημείωσε η Πηγή Δεβετζή.

Το τροχαίο προκλήθηκε όταν όπισθεν λάστιχο του οχήματος έσκασε, με αποτέλεσμα η Πηγή Δεβετζή να χάσει τον έλεγχο του οχήματος.

«Είπα ‘σκοτώθηκα, μάνα φεύγω’. Αισθάνθηκα ότι πεθαίνω. Εκεί που χτυπάω μετωπικά, γυρίζει το αμάξι 180 μοίρες. Κάνω τον σταυρό μου και λέω ‘Θεέ μου, δεν έπαθα τίποτα’. Ασυναίσθητα πάτησα την κόρνα για να με ακούσουν οι άλλοι οδηγοί».

«Σε μια στιγμή περνάει η ζωή από μπροστά σου και λες ‘φεύγω, τελείωσα»

Το σοκ, το συναίσθημα που ζεις εκείνη την ώρα είναι απερίγραπτο. Το ψυχολογικό σοκ δεν ξεπερνιέται εύκολα», επισήμανε χαρακτηριστικά.

Το τελευταίο διάστημα η Πηγή Δεβετζή στέκεται μαζί με τον αδερφό της στο πλευρό της μητέρας της, η οποία βρίσκεται στο νοσοκομείο. Όπως είπε, πρόκειται για μία δεμένη οικογένεια.

«Δεν αξίζει τίποτα στη ζωή μας εάν δεν έχουμε την υγεία μας. Θα ήθελα να ευχηθώ υγεία σε μένα, την οικογένειά μου και σε όλο τον κόσμο. Πάρε μία αγκαλιά τον διπλανό σου, πες του μία συγγνώμη», είπε.