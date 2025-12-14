Ημερίδα αφιερωμένη στο έργο και τη ζωή και το έργο του Ευτύχη Μπιτσάκη (14/12)

Ημερίδα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του σπουδαίου μαρξιστή φιλοσόφου Ευτύχη Μπιτσάκη πραγματοποιείται την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου στο Πάντειο Πανεπιστήμιο (Αμφ. Σάκη Καράγιωργα 1).

Διοργανώνεται από την Κομμουνιστική Απελευθέρωση και περιλαμβάνει 4 θεματικά τραπέζια, τα οποία επιδιώκουν να αναδείξουν όψεις της συνεισφοράς του Ευτύχη Μπιτσάκη στην πολιτική, στην επιστήμη και στην φιλοσοφία, αλλά και να ανοίξουν ευρύτερα την συζήτηση για τις αναγκαίες συγχρονες μαρξιστικές απαντήσεις της εποχής μας.

Όπως σημειώνουν οι οργανωτές της εκδήλωσης «ο Ευτύχης όντας υπέρμαχος μιας λογικής δημιουργικής ανάπτυξης του Μαρξισμού, υποστήριζε ότι το έργο των κλασικών αποτελεί την αφετηρία και τη βάση- και επέμενε στην αναγκαία ανάκτηση του επιστημονικού κεκτημένου του μαρξισμού- αλλά δεν μπορεί, από μόνο του, να δώσει όλες τις απαντήσεις στα σημερινά ερωτήματα. Το καθήκον αυτό απαιτεί τη μελέτη και γνώση της νέας εποχής, την διαλεκτική ανάλυση της ιστορίας του κινήματος και την κριτική αποτίμηση της θεωρίας καθεαυτής, σε συνάρτηση με τους τρόπους εφαρμογής της και το αυτονόητο της δημιουργικής ανάπτυξής της.»

Πρόγραμμα Ημερίδας :

1ο τραπέζι, 10:00-12:00: “Φιλοσοφία και επιστήμη” Η συμβολή του Ευτύχη στην σχέση φυσικών επιστημών και φιλοσοφίας.

Καρύδας Δημήτρης, καθηγητής φιλοσοφίας ΕΚΠΑ

Μαγκλάρας Θοδωρής, μεταπτυχιακός φοιτητής ΕΜΠ

Παυλίδης Περικλής, καθηγητής Π.Τ.Δ.Ε. ΑΠΘ

2ο τραπέζι, 12:30-14:30: “Για ένα κομμουνισμό του πεπερασμένου. Το περιβαλλοντικό ζήτημα μέσα από την ματιά του μαρξισμού.”

Βελεγράκης Γεώργιος, διδάσκων περιβαλλοντικής κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Πισίνας Γιώργος , εντεταλμένος διδάσκων οικονομικής πολιτικής,ΑΠΘ

Τριανταφυλλοπούλου Ελένη, διδακτορισσα αστικής κοινωνιολογίας

3ο τραπέζι, 16:30-18:30: “Είναι ο άνθρωπος εκ φύσεως εγωιστικό όν; Ανθρώπινη φύση και κομμουνιστική δυνατότητα.”

Ιωαννίδου Παναγιώτα, εκπαιδευτικός

Ρίζος Μιχάλης, ιατρός

Τζιουβάρα Ολύβια , Βιολογος, μεταδιδακτορικη ερευνητρια

4ο τραπέζι, 19:00-21:00: “Προοπτικές του Μαρξισμού σήμερα. Ο μαχόμενος επαναστατικός μαρξισμός όπλο για την ερμηνεία και την αλλαγή του κόσμου.”

Μηνακάκης Βασίλης, επιμελητής εκδόσεων, συγγραφέας

Πασσάς Κώστας, επίκουρος καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Σωτήρης Παναγιώτης, επίκουρος καθηγητής, πανεπιστήμιο Αιγαίου

Τζαρέλλας Διονύσης, Διδάκτωρ πολιτικής κοινωνιολογίας

Στον χώρο θα λειτουργεί βιβλιοπωλείο και κυλικείο.