Με απόφαση του Γενικού Επιτελείου Στρατού, τέσσερα τάγματα, που δημιουργήθηκαν από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία με την ονομασία «Διεθνείς Λεγεώνες», θα μεταβούν σε νέα μορφή ή θα ενταχθούν σε μονάδες επίθεσης. Στο πλαίσιο των μεταρρυθμίσεων, οι εθελοντές θα διατηρήσουν τη δυνατότητα να υπηρετούν σύμφωνα με την ειδικότητά τους, αλλά οι ίδιες οι λεγεώνες ως ξεχωριστές μονάδες θα διαλυθούν.

Παράλληλα, αντιτίθεται δημοσίως στη διάλυση της Δεύτερης Λεγεώνας, η οποία πιστεύει ότι μια τέτοια κίνηση θα υπονομεύσει την εμπιστοσύνη των ξένων εθελοντών στις Ένοπλες Δυνάμεις και θα περιορίσει την επιρροή τους, σύμφωνα με ουκρανικά μέσα.

Κατά τη διάρκεια της ύπαρξής τους, οι διεθνείς λεγεώνες αποτελούσαν περίπου ένα τάγμα η καθεμία τέσσερις σχηματισμοί συνολικά, ο καθένας με 400-600 άτομα, με τρεις μάχης και έναν εκπαίδευσης. Από το 2022 έχουν προσελκύσει εθελοντές από περισσότερες από 75 χώρες. Η Τέταρτη Λεγεώνα λειτουργούσε ως κέντρο εκπαίδευσης και στρατολόγησης. Από την ίδρυσή τους, χιλιάδες αλλοδαποί έχουν περάσει από αυτές τις μονάδες.

Από το 2022, η Πρώτη, η Δεύτερη, η Τρίτη και η Τέταρτη Διεθνής Λεγεώνα έχουν πολεμήσει σε διάφορα μέρη του μετώπου.

Θα ενταχθούν σε μονάδες επίθεσης στην Ουκρανία λόγω έλλειψης ανδρών – Αντιδράσεις

Σύμφωνα με τις τελευταίες δηλώσεις, η διάλυση των λεγεώνων θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου και το προσωπικό τους θα μετατεθεί σε μονάδες επίθεσης. Κατά τη διαδικασία αυτή, η δημόσια αντίθεση του προσωπικού της Δεύτερης Λεγεώνας έχει γίνει εμφανής: επιμένουν να διατηρήσουν ή να επεκτείνουν το καθεστώς και τις λειτουργίες της.

Ο αναπληρωτής διοικητής της Δεύτερης Λεγεώνας τονίζει ότι η λεγεώνα έχει συγκεντρώσει ένα μοναδικό δυναμικό, υψηλού επιπέδου προσωπικό, έμπειρους αξιωματικούς και έναν ισχυρό τομέα drones, αλλά επίσημα δεν έχουν ακόμη σχηματιστεί μονάδες επιθετικών επιχειρήσεων, οπότε η μετάβαση θα μπορούσε να είναι βολική από άποψη διαχείρισης και αποτελεσματικότητας.

Ο κύριος στόχος του νέου προγράμματος είναι να ενισχύσει την ετοιμότητα του μετώπου για μάχη και να απλοποιήσει τον συντονισμό των διαφόρων μονάδων. Ταυτόχρονα, υπάρχει επίσης η δυνατότητα διατήρησης ορισμένων επαγγελματικών ρόλων για ξένους στρατιωτικούς στο πλαίσιο των νέων κέντρων επίθεσης και εκπαίδευσης.

Οι λιποτάκτες επίσης τοποθετούνται αμέσως σε μία από τις μονάδες επίθεσης. Θεωρείται δηλαδή πως οι μονάδες επίθεσης είναι η πρώτη γραμμή. Η «τροφή για τα κανόνια». Mόνο μία μονάδα θα παραμείνει στη δομή των Ενόπλων Δυνάμεων που θα έχει το καθεστώς διεθνούς μονάδας, η λεγεώνα υπό την GUR του yπουργείου Άμυνας της Ουκρανίας.

Το ζήτημα της Δεύτερης Μεραρχίας της Διεθνούς Λεγεώνας

Σοβαρό ζήτημα προκύπτει με την Δεύτερη Μεραρχία της Λεγεώνας, υπό τις διαταγές του Ταγματάρχη Ολεξάντρ Γιακίμοβιτς: αυτή η λεγεώνα δεν είναι ένα συνηθισμένο τάγμα, δημιουργήθηκε για εντελώς διαφορετικούς σκοπούς.

Τα κύρια καθήκοντα της Δεύτερης Διεθνούς Λεγεώνας είναι: Επιχειρήσεις σαμποτάζ και αντι-σαμποτάζ, δραστηριότητες αναγνώρισης, επιθέσεις για την εξουδετέρωση της πρωτοβουλίας του εχθρού και η εργασία σε αυτόνομη λειτουργία.

Στην Δεύτερη Μεραρχία συμμετείχαν επαγγελματίες στρατιωτικοί από διαφορετικές χώρες, όπου οι ξένοι εθελοντές έρχονταν συγκεκριμένα για την συμμετοχή του εκεί. Το εσωτερικό σύστημα εκπαίδευσης της μεραρχίας θεωρούνταν υποδειγματικό, δεδομένης της χρήσης διαφορετικών ειδών εξοπλισμού, καθώς χρησιμοποιούνται έως και 10 τύποι UAV.

Η Μεραρχία δρούσε αυτόνομα με ιατρική υπηρεσία, εφοδιασμό μεταφορών και υλικού πολέμου. Η κύρια ιδέα της μονάδας ήταν να καταρρίψει την πρωτοβουλία του εχθρού, δηλαδή, όταν ο εχθρός ξεκινά μια επίθεση, η λεγεώνα επιτίθονταν από το πλάι ή σε άλλο σημείο, αναγκάζοντας τον εχθρό να διασκορπίσει τις δυνάμεις του. Ειδικοί κρίνουν την διάλυση της μονάδας παράλογη.