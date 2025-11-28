Κηδεία για Νοτιοκορεάτη και Αμερικανό εθελοντή στην Ουκρανία στην πλατεία Μαϊντάν του Κιέβου

Ένας Κορεάτης που προσφέρθηκε εθελοντικά να πολεμήσει για την Ουκρανία και σκοτώθηκε σε μάχη με τις ρωσικές δυνάμεις, τιμήθηκε σε δημόσια τελετή μνήμης στο Κίεβο της Ουκρανίας, ανακοίνωσε την Πέμπτη το Υπουργείο Εξωτερικών της Κορέας.

Το υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε ότι «αξιωματούχοι της Ουκρανίας πραγματοποίησαν κηδεία για τον άνδρα, στην οποία παρέστη και προξενικός υπάλληλος της (Νοτιο) Κορεατικής Πρεσβείας» (σ.σ. η Νότια Κορέα, αποκαλείται συχνά ως «Κορέα» στις ανακοινώσεις της, επίσημα «Δημοκρατία της Κορέας», η Βόρεια Κορέα αυτοαποκαλείται «Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας»), όπως μετέφεραν τα νοτιοκορεατικά ΜΜΕ.

Ουκρανοί στρατιώτες γονάτισαν μπροστά τους, ο ένας με μια κορεατική σημαία και ο άλλος με μια αμερικανική σημαία, ενώ η εφημερίδα Chosun Ilbo ανέφερε ότι ουκρανικοί αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν ότι σκοτώθηκε επίσης ένας εθελοντής από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μαζί τους ήταν μια μεγάλη ουκρανική σημαία και μια κοκκινόμαυρη.

Η κοκκινόμαυρη στην Ουκρανία ανήκει στους ουκρανούς ακροδεξιούς/μπαντεριστές, με το κόκκινο να συμβολίζει το αίμα και το μαύρο το χώμα. Μιας κλασσική νεοναζιστική σημεία. Όμως όπως φαίνεται στο φέρετρο του νοτιοκορεάτη υπάρχει δόρυ. Οπότε με βεβαιότητα έχουμε να κάνουμε με την 2η Διεθνή Λεγεώνα της Ουκρανίας, που πολεμά στο ανατολικό μέτωπο.

Ο νοτιοκορεάτης ταυτοποιήθηκε ως Κιμ

Το νοτιοκορεατικό ΥΠΕΞ δεν αποκάλυψε την ταυτότητα του κορεάτη μαχητή. Τοπικές αναφορές τον ταυτοποίησαν ως έναν άνδρα με το επώνυμο Kim που υπηρέτησε στη Διεθνή Λεγεώνα. Πιστεύεται ότι μεταξύ 15 και 20 Νοτιοκορεάτες έχουν ενταχθεί στις δυνάμεις της Ουκρανίας από την έναρξη του πολέμου, ενώ σύμφωνα με τοπικές εκτιμήσεις περίπου επτά έχουν σκοτωθεί.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δήλωσε πέρυσι ότι 15 νοτιοκορεάτες πολεμούν στο πλευρό της Ουκρανίας και πέντε έχουν σκοτωθεί. Η Μόσχα δεν παρέσχε αποδεικτικά στοιχεία για τον ισχυρισμό της. Δεν είναι γνωστό να έχουν ενταχθεί Νοτιοκορεάτες στις ρωσικές δυνάμεις. Η σορός του Κιμ αναμένεται να επαναπατριστεί στην Κορέα μετά από κηδεία σε εκκλησία της Ουκρανίας.

Τα άτομα ταυτοποιήθηκαν ως ο Αμερικανός Τζον Τζέιμς Γουίδερσπουν, γεννημένος το 1996 και ο Κορεάτης Κιμ, 56 ετών, του οποίου το πλήρες όνομα δεν αποκαλύφθηκε.

Πηγή πρόσθεσε: «Ο Γουίδερσπουν πέθανε στις 17 Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους στο Βοζντβιζχένκα, στην περιφέρεια του Ντονέτσκ, ενώ ο Κιμ πέθανε στις 17 Μαΐου στη Νόβα Πολτάβκα , επίσης στην περιφέρεια του Ντονέτσκ, ως μέλος μιας διεθνούς εθελοντικής μονάδας κατά τη διάρκεια συγκρούσεων με τις ρωσικές δυνάμεις».

Οι πολίτες της Νότιας Κορέας απαγορεύεται να πάνε στο μέτωπο στην Ουκρανία

Οι Νοτιοκορεάτες πολίτες απαγορεύεται να εισέρχονται στην Ουκρανία χωρίς ειδική άδεια, καθώς η Σεούλ χαρακτήρισε τη χώρα ως απαγορευμένη για ταξίδια αμέσως μετά την πλήρη εισβολή της Ρωσίας τον Φεβρουάριο του 2022. Τα μη εξουσιοδοτημένα ταξίδια ενδέχεται να παραβιάζουν τον νόμο περί διαβατηρίων.

Ο Ρι Κουν, YouTuber και πρώην μέλος των ειδικών δυνάμεων του κορεατικού ναυτικού, επέστρεψε στην Κορέα δύο μήνες μετά την εθελοντική του συμμετοχή στον πόλεμο στην Ουκρανία το 2022. Ισχυρίστηκε ότι επέστρεψε για να υποβληθεί σε θεραπεία για τραύματα και παραδόθηκε οικειοθελώς στην αστυνομία. Πολλοί άλλοι Κορεάτες πιστεύεται ότι εξακολουθούν να πολεμούν στην πρώτη γραμμή.

Η Ουκρανία σχεδιάζει να τιμήσει επίσημα τις θυσίες των ξένων εθελοντών μετά από αυτή την τελετή μνήμης στο Μαϊντάν. Σύμφωνα με πληροφορίες, ουκρανικές και τσεχικές ομάδες πολιτών συγκεντρώνουν χρήματα για την ανέγερση μόνιμου μνημείου στο Κίεβο προς τιμήν των ξένων στρατιωτών που έχασαν τη ζωή τους στη μάχη.