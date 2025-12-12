Βίντεο από τη στιγμή που ρωσικό drone χτύπησε εμπορικό πλοίο τουρκικής ιδιοκτησίας στη Μαύρη Θάλασσα το οποίο φέρεται να μετέφερε γεννήτριες, ήρθε στη δημοσιότητα το βράδυ της Παρασκευής, καταγράφοντας την επίθεση στο λιμάνι Τσερνομόρσκ της Οδησσού.

Ο αναπληρωτής πρωθυπουργός της Ουκρανίας, Ολέκσιι Κουλέμπα, δήλωσε ότι «η επίθεση είχε στόχο τη μη στρατιωτική εφοδιαστική αλυσίδα και την εμπορική ναυτιλία», προσθέτοντας πως «η Ρωσία επιτίθεται συστηματικά σε λιμενικές υποδομές που διασφαλίζουν τη μεταφορά τροφίμων και φορτίων στις παγκόσμιες αγορές».

Ουκρανικές και Ρωσικές πηγές διατείνονται πως η εταιρεία AKSA, κοντέινερ της οποίας εμφανίζονται στο πλοίο, παράγει γεννήτριες. Τόσο η Ουκρανία όσο και η Ρωσία στοχεύουν ενεργειακές υποδομές του αντιπάλου, για να εργαλειοποιήσουν τον χειμώνα εναντίον του άμαχου πληθυσμού, αλλά και να πιέσουν τον αντίπαλο στρατό.

Οι γεννήτριες είναι απολύτως απαραίτητες σε συνθήκες όπου οι διακοπές ρεύματος στο νότο, στο κέντρο και στα ανατολικά της χώρας υπερβαίνουν τις 10-12 ώρες την ημέρα. Ο χειμώνας έχει μπει για τα καλά στην Ουκρανία, οπότε οι ζωτικής σημασίας γεννήτριες θα ελάφρυναν λίγη από την πίεση προς τον άμαχο πληθυσμό.

Watch the moment a Russian one-way attack drone strikes a Turkish-owned cargo ship in Ukraine’s Odesa Port. Turkish shipping company CENK stated that its vessel, carrying only fresh fruits, vegetables and food supplies on the Karasu-Odesa route, was hit by an air attack at 16:00… https://t.co/RLdNiq6kA9 pic.twitter.com/bJcXhvwqHn — STRATCOM Bureau (@stratcombureau) December 12, 2025

Τι δήλωσε το τουρκικό ΥΠΕΞ για την επίθεση από την Ρωσία

«Το πλήγμα που υπέστη σήμερα ένα πλοίο με ξένη σημαία που ανήκει σε τουρκική εταιρεία κατά τη διάρκεια της επίθεσης στο λιμάνι Τσορνομόρσκ της Ουκρανίας υποδεικνύει ότι οι ανησυχίες που είχαμε εκφράσει προηγουμένως σχετικά με την εξάπλωση του συνεχιζόμενου πολέμου στην περιοχή μας στη Μαύρη Θάλασσα και την ασφάλεια και την ελευθερία της ναυσιπλοΐας ήταν δικαιολογημένες» ξεκινά η ανακοίνωση.

«Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το πλήρωμα του πλοίου και οι οδηγοί των φορτηγών απομακρύνονται και δεν υπάρχουν Τούρκοι πολίτες που έχουν τραυματιστεί από την επίθεση. Το προξενείο μας στην Οδησσό παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και παρέχει την απαραίτητη υποστήριξη στους πολίτες μας» συμπλήρωσε το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών.

Η Άγκυρα υπογράμμισε την «σημασία του άμεσου τερματισμού του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας» και υπενθύμισε «την ανάγκη να ληφθούν μέτρα για την διακοπή των επιθέσεων που στοχεύουν την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας καθώς και τις ενεργειακές και τις λιμενικές υποδομές των δύο πλευρών, προκειμένου να αποφευχθεί η κλιμάκωση της έντασης στη Μαύρη Θάλασσα».