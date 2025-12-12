Τροχαίο στο Παγκράτι: Αυτοκίνητο παρέσυρε πεζό που διέσχιζε τον δρόμο

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στο Παγκράτι, με θύμα ένας πεζό άνδρα ο οποίος παρασύρθηκε από ένα αυτοκίνητο την ώρα που διέσχιζε τον δρόμο.

Σύμφωνα με πληροφορίες το τροχαίο έγινε στη συμβολή των οδών Β. Γεωργίου και Ριζάρη, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του άνδρα.

Στο σημείο έσπευσε μηχανή του ΕΚΑΒ για να προσφέρει τις πρώτες βοήθειες στον τραυματία.