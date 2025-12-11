Capital Link: Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης με τη συμμετοχή Ελλήνων υπουργών και διεθνών επενδυτών

Στο πλαίσιο του 27ου Ετήσιου Φόρουμ της Capital Link «Invest in Greece», που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης, η Capital Link διοργάνωσε υψηλού επιπέδου Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης με τη συμμετοχή Υπουργών της Ελληνικής Κυβέρνησης και διεθνών επενδυτών.

Με 27 χρόνια παρουσίας, το Φόρουμ έχει καθιερωθεί ως βασικό σημείο αναφοράς μεταξύ της Ελλάδας και της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας, αναδεικνύοντας την οικονομική πορεία και τις επενδυτικές ευκαιρίες της. Οι φετινές τοποθετήσεις των συμμετεχόντων επικεντρώθηκαν στην αναπτυξιακή δυναμική της χώρας, την επιστροφή της σε επενδυτική βαθμίδα και τη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων με στόχο την διαμόρφωση ενός σταθερού και φιλικού προς τις επενδύσεις περιβάλλον.

Τη συζήτηση συντόνισε ο Δρ. Μαρίνος Γιαννόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος της Enterprise Greece, ο οποίος υπογράμμισε τη μετάβαση της Ελλάδας από «παράδειγμα οικονομικής προσαρμογής» σε «παράδειγμα ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας», με αιχμή τη δημοσιονομική υπευθυνότητα, τις διαρθρωτικές αλλαγές και την ενίσχυση των ξένων επενδύσεων και εξαγωγών.

Ποιοι συμμετείχαν

Συμμετέχοντες από την ελληνική κυβέρνηση και θεσμούς:

Α.Ε. Κωστής Χατζηδάκης, Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης

Κος Χρίστος Δήμας, Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών

Κα Νίκη Κεραμέως, Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

Κα Όλγα Κεφαλογιάννη, Υπουργός Τουρισμού

Κος Χάρης Θεοχάρης, Υφυπουργός Εξωτερικών (Οικονομική Διπλωματία)

Κος Δημήτριος Τσάκωνας, Γενικός Διευθυντής, Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΧ)

Κος Γιώργος Πιτσιλής, Διοικητής, Διοικητής, Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)

Κος Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Υπερταμείο (Growthfund)

Στην εναρκτήρια ομιλία του, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης τόνισε ότι η Ελλάδα έχει πλέον μετατραπεί σε ελκυστικό επενδυτικό προορισμό, καθώς η κυβέρνηση από το 2019 έχει αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη των αγορών με σταθερότητα και φιλοεπενδυτικές πολιτικές.

Ενδεικτικά αναφέρθηκαν οι επενδύσεις πολυεθνικών κολοσσών όπως η Microsoft, η Google, η Amazon, η Pfizer, η Cisco, καθώς και οι πρόσφατες κινήσεις της Chevron και της Exxon στον ενεργειακό τομέα.

Σημεία αιχμής της συζήτησης

Οι μεσοπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης και η υλοποίηση θεσμικών παρεμβάσεων

σχεδιασμός μεγάλων έργων υποδομών και ΣΔΙΤ, σε συνδυασμό με το θεσμικό περιβάλλον για επενδύσεις μακροχρόνιου ορίζοντα

Η αγορά εργασίας, οι δεξιότητες και η πρωτοβουλία «Rebrain Greece»

Η τουριστική πολιτική με έμφαση σε βιώσιμες επενδύσεις υψηλής αξίας

Ο ρόλος της Ελλάδας ως περιφερειακού κόμβου στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής Εξωστρέφειας

Η διαχείριση του δημόσιου χρέους και η ανάλυση κινδύνου

Η ψηφιοποίηση της φορολογικής διοίκησης και η ενίσχυση της προβλεψιμότητας για τους επενδυτές

Η στρατηγική του Growthfund για κινητοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων σε κρίσιμους τομείς

Οι συμμετέχοντες τόνισαν τη μετάβαση της Ελλάδας από οικονομία σε κρίση σε αξιόπιστο επενδυτικό κόμβο, υπογραμμίζοντας τη σημασία διατήρησης της μεταρρυθμιστικής πορείας και της περαιτέρω ενίσχυσης των επενδύσεων σε υποδομές, ενέργεια, τουρισμό και τεχνολογία.

Μεταξύ των επενδυτών που συμμετείχαν, συμπεριλαμβάνονται υψηλόβαθμα στελέχη από εταιρείες όπως:

Ambrosia Capital – Ameresco – AXIA – Applied Materials Inc. – Aurora – Austria Card – Brooklane – Barclays – Citi – CVC – EOZ Global – Equinox Hotels –Fortress – Global X – Goldman Sachs International – GMR Group – Internova Travel Group – Libra Group – Insight Partners – MoonPay – Morgan Stanley – Paulson & Cο – Thermo Fisher Scientific – Trispan – Tsakos Group – UBS.

Η Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης αποτέλεσε αναπόσπαστο μέρος του 27ου Ετήσιου Φόρουμ Capital Link «Invest in Greece», επιβεβαιώνοντας το αυξανόμενο ενδιαφέρον της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας για την Ελλάδα και τις μακροπρόθεσμες προοπτικές της.

Σε Συνεργασία: New York Stock Exchange – NYSE & Athens Exchange Group (ATHEX Group)

Υπό την Αιγίδα: Tου Γενικού Προξενείου της Ελλάδος στη Νέα Υόρκη

Με την Υποστήριξη: Tου Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων & του Γραφείου Τύπου της Νέας Υόρκης • Tου Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων και του Γραφείου Δημόσιας Διπλωματίας της Ουάσιγκτον

Αυτή η διεθνής συνάντηση κορυφής για την Ελλάδα στην Νέα Υόρκη, πραγματοποιείται κάθε χρόνο, ανεξάρτητα από τις πολιτικές και οικονομικές συνθήκες στη χώρα. Μέσα από την πορεία των 27συναπτών ετών που διοργανώνεται, έχει επιδοθεί σε συστηματική προσπάθεια προβολής της Ελλάδος στο διεθνές επενδυτικό και επιχειρηματικό κοινό. Το Συνέδριο διοργανώθηκε σε μια εξαιρετικά θετική για την Ελλάδα περίοδο με τη συμμετοχή Κορυφαίων Αμερικανών και Διεθνών Επενδυτών, Διεθνών & Ελληνικών Επιχειρήσεων, Διεθνών & Ελληνικών Τραπεζών & Οργανισμών, Ανώτερων Κυβερνητικών Στελεχών (5 Ελλήνων Υπουργών – 1 Αμερικανού Υπουργού), 23 Εισηγμένων Εταιριών, 27 Ενοτήτων και 107 Κορυφαίων Ομιλητών. Το φετινό Συνέδριο ήταν ιδιαίτερα σημαντικό καθώς η Ελλάδα θεωρείται πλέον “success story” στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον και έχει κάνει μια δυναμική επιστροφή στην παγκόσμια οικονομική σκηνή. Χάρη στις κυβερνητικές μεταρρυθμίσεις και τις προοπτικές ανάπτυξης, η χώρα είναι πλήρως ανοιχτή στις επενδύσεις, δίνοντας τη δυνατότητα σε ένα ευρύ επενδυτικό πλαίσιο με στόχο περισσότερες διασυνοριακές συγχωνεύσεις και εξαγορές. Οι μεταρρυθμίσεις, οι προοπτικές ανάπτυξης (με ρυθμό ανάπτυξης πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ για έκτο συνεχόμενο έτος) και οι τελευταίες ενεργειακές και γεωπολιτικές αναβαθμίσεις για την ανάπτυξη είναι μεταξύ των παραγόντων που δημιουργούν πρόσφορο έδαφος για την προσέλκυση νέων επενδυτών στη χώρα. Το Συνέδριο παρείχε μια ολοκληρωμένη επισκόπηση του οικονομικού και επενδυτικού τοπίου της χώρας, τονίζοντας τη στρατηγική της θέση, τις φιλικές προς τις επιχειρήσεις πολιτικές και τους τομείς που είναι ανοιχτοί για επενδύσεις.

Το Συνέδριο άνοιξε, ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος απευθύνθηκε στους επενδυτές μέσω βίντεο.

Συμμετείχαν οι Υπουργοί: Υπουργός Υποδομών & Μεταφορών, κ. Χρίστος Δήμας, Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, κα. Νίκη Κεραμέως, Υπουργός Τουρισμού, κα. Όλγα Κεφαλογιάννη, Υφυπουργός Εξωτερικών, κ. Χάρης Θεοχάρης

Άλλοι Έλληνες Αξιωματούχοι: κ. Ορέστης Καβαλάκης, Διοικητής της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης, Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Δημήτριος Τσάκωνας, Γενικός Διευθυντής – Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, κ. Γιώργος Πιτσιλής, Διοικητής Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), Δρ. Μαρίνος Γιαννόπουλος, CEO – Enterprise Greece, κ. Ανδρέας Φιορεντίνος, Γενικός Γραμματέας – Ε.Ο.Τ., κ. Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος, Deputy CEO, Financial Institutions and Investments – Growthfund.

Την Αμερικάνικη Κυβέρνηση εκπροσώπησε: DAS Joshua Volz, Deputy Assistant Secretary for Europe, Eurasia, Africa, Middle East -Office of International Affairs – U.S. Department of Energy.

Εκπρόσωποι Αμερικάνικων Οργανισμών – Εταιρειών: κ. Michael Kratsios, National Science & Technology Advisor – The White House (via webcast), κ. Harris Mehos, Managing Director – U.S. International Development Finance Corporation (DFC), Dr. John Ardill, VP – Global Exploration – ExxonMobil Upstream Company, κ. Alex Blades, Partner – Paulson & Co.

Την Ευρωπαϊκή Ένωση εκπροσώπησε: κ. Robert Blotevogel, Advisor to Head of Economic Risk Analysis – European Stability Mechanism, ESM.

Διεθνείς Οργανισμοί: κ. Srinivas Bommidala, Chairman – Energy & International Airports – GMR Group

Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης με επενδυτές – Συμμετείχαν: O Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης κ. Κωστής Χατζηδάκης & οι Υπουργοί: Υπουργός Υποδομών & Μεταφορών, κ. Χρίστος Δήμας, Υπουργός Ανάπτυξης, κα. Νίκη Κεραμέως, Υπουργός Τουρισμού, κα. Όλγα Κεφαλογιάννη, Υφυπουργός Εξωτερικών, κ. Χάρης Θεοχάρης. Συντονιστής της συζήτησης ήταν ο Δρ. Μαρίνος Γιαννόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος της Enterprise Greece.

Το επίσημο μεσημεριανό γεύμα τίμησαν με κεντρικές ομλίες : ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, κ. Κωστής Χατζηδάκης και ο Αμερικανός Υπουργός DAS Joshua Volz, Deputy Assistant Secretary for Europe, Eurasia, Africa, Middle East – Office of International Affairs – U.S. Department of Energy.

Εισαγωγικές ομιλίες: κ. Chris Taylor, Global Head of Listings and Services – NYSE Group, κ. Stéphane Boujnah, CEO & Chairman of the Managing Board – Euronext (via webcast), κ. Γιάννος Κοντόπουλος, CEO – Athens Exchange Group (via webcast), και, Dr. Nikolas P. Tsakos, Founder & CEO – TEN Ltd. (NYSE: TEN); Chairman, INTERTANKO 2014-2018.

Το Συνέδριο έκλεισε τις εργασίες του με επίσημο δείπνο κατά τη διάρκεια του οποίου απονεμήθηκε το “2025 Capital Link Hellenic Leadership Award” στον κ. Αχιλλέα Κωνσταντακόπουλο, Πρόεδρο Δ.Σ. – TEMES S.A., ως αναγνώριση της εξαιρετικής συνεισφοράς του στην οικονομία της Ελλάδας. Το δείπνο άνοιξε με σύντομη ομιλία της η Πρέσβης της Ελλάδος στις ΗΠΑ, κυρία Αικατερίνη Νασίκα. Τον κ. Αχιλλέα Κωνσταντακόπουλο προλόγισε ο κ. Dean Dakolias, Co-Chairman and Managing Partner – Fortress Investment Group. Ο κ. Αχιλλέας Κωνσταντακόπουλος στη συνέχεια πραγματοποίησε Κύρια Ομιλία.

«GREEK AMERICAN ISSUER DAY» στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης

Στο πλαίσιο του “27ου Ετήσιου Capital Link Invest in Greece Forum”, το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης σε συνεργασία με την Capital Link διοργάνωσε για 21η συνεχή χρονιά, ειδική εκδήλωση με τίτλο «GREEK AMERICAN ISSUER DAY» στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, τιμώντας την Ελλάδα και τους ισχυρούς επιχειρηματικούς δεσμούς μεταξύ των Αμερικανικών, των Ελληνοαμερικανικών και των Ελληνικών αγορών, κατά τη διάρκεια της οποίας οι Ελληνοαμερικανικές και Ελληνικών συμφερόντων εταιρίες που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης χτύπησαν το “Closing Bell – καμπανάκι του κλεισίματος των εργασιών” της Τετάρτης, 10 Δεκεμβρίου 2025, του NYSE-New York Stock Exchange.

Περισσότερες πληροφορίες – ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ: https://capitallink.com/forums/27th-annual-capital-link-invest-in-greece-forum/?section=press-releases