newspaper
Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

ps. post
scriptum

Ούτε τα προσχήματα! Βούλωσαν τα αυτιά τους πολλά ΜΜΕ και δεν ακούν τι λέει ο «Φραπές». Ρωτάνε το Μαξίμου και σερβίρουν non paper

# ΚΑΙΡΟΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Capital Link: Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης με τη συμμετοχή Ελλήνων υπουργών και διεθνών επενδυτών
Οικονομικές Ειδήσεις 11 Δεκεμβρίου 2025 | 16:40

Capital Link: Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης με τη συμμετοχή Ελλήνων υπουργών και διεθνών επενδυτών

Ποιοι συμμετείχαν από την ελληνική κυβέρνηση και θεσμούς στη Συζήτηση Στρογγυλήες Τραπέζης της Capital Link

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Κοιλιακό λίπος: Η αόρατη «επίθεση» στην καρδιά, πριν τα συμπτώματα

Κοιλιακό λίπος: Η αόρατη «επίθεση» στην καρδιά, πριν τα συμπτώματα

Spotlight

Στο πλαίσιο του 27ου Ετήσιου Φόρουμ της Capital Link «Invest in Greece», που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης, η Capital Link διοργάνωσε υψηλού επιπέδου Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης με τη συμμετοχή Υπουργών της Ελληνικής Κυβέρνησης και διεθνών επενδυτών.

Με 27 χρόνια παρουσίας, το Φόρουμ έχει καθιερωθεί ως βασικό σημείο αναφοράς μεταξύ της Ελλάδας και της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας, αναδεικνύοντας την οικονομική πορεία και τις επενδυτικές ευκαιρίες της. Οι φετινές τοποθετήσεις των συμμετεχόντων επικεντρώθηκαν στην αναπτυξιακή δυναμική της χώρας, την επιστροφή της σε επενδυτική βαθμίδα και τη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων με στόχο την διαμόρφωση ενός σταθερού και φιλικού προς τις επενδύσεις περιβάλλον.

Τη συζήτηση συντόνισε ο Δρ. Μαρίνος Γιαννόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος της Enterprise Greece, ο οποίος υπογράμμισε τη μετάβαση της Ελλάδας από «παράδειγμα οικονομικής προσαρμογής» σε «παράδειγμα ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας», με αιχμή τη δημοσιονομική υπευθυνότητα, τις διαρθρωτικές αλλαγές και την ενίσχυση των ξένων επενδύσεων και εξαγωγών.

Ποιοι συμμετείχαν

Συμμετέχοντες από την ελληνική κυβέρνηση και θεσμούς:

  • Α.Ε. Κωστής Χατζηδάκης, Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
  • Κος Χρίστος Δήμας, Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών
  • Κα Νίκη Κεραμέως, Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
  • Κα Όλγα Κεφαλογιάννη, Υπουργός Τουρισμού
  • Κος Χάρης Θεοχάρης, Υφυπουργός Εξωτερικών (Οικονομική Διπλωματία)
  • Κος Δημήτριος Τσάκωνας, Γενικός Διευθυντής, Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΧ)
  • Κος Γιώργος Πιτσιλής, Διοικητής, Διοικητής, Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)
  • Κος Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Υπερταμείο (Growthfund)

Στην εναρκτήρια ομιλία του, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης τόνισε ότι η Ελλάδα έχει πλέον μετατραπεί σε ελκυστικό επενδυτικό προορισμό, καθώς η κυβέρνηση από το 2019 έχει αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη των αγορών με σταθερότητα και φιλοεπενδυτικές πολιτικές.

Ενδεικτικά αναφέρθηκαν οι επενδύσεις πολυεθνικών κολοσσών όπως η Microsoft, η Google, η Amazon, η Pfizer, η Cisco, καθώς και οι πρόσφατες κινήσεις της Chevron και της Exxon στον ενεργειακό τομέα.

Capital Link

Σημεία αιχμής της συζήτησης

  • Οι μεσοπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης και η υλοποίηση θεσμικών παρεμβάσεων
  • σχεδιασμός μεγάλων έργων υποδομών και ΣΔΙΤ, σε συνδυασμό με το θεσμικό περιβάλλον για επενδύσεις μακροχρόνιου ορίζοντα
  • Η αγορά εργασίας, οι δεξιότητες και η πρωτοβουλία «Rebrain Greece»
  • Η τουριστική πολιτική με έμφαση σε βιώσιμες επενδύσεις υψηλής αξίας
  • Ο ρόλος της Ελλάδας ως περιφερειακού κόμβου στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής Εξωστρέφειας
  • Η διαχείριση του δημόσιου χρέους και η ανάλυση κινδύνου
  • Η ψηφιοποίηση της φορολογικής διοίκησης και η ενίσχυση της προβλεψιμότητας για τους επενδυτές
  • Η στρατηγική του Growthfund για κινητοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων σε κρίσιμους τομείς

Οι συμμετέχοντες τόνισαν τη μετάβαση της Ελλάδας από οικονομία σε κρίση σε αξιόπιστο επενδυτικό κόμβο, υπογραμμίζοντας τη σημασία διατήρησης της μεταρρυθμιστικής πορείας και της περαιτέρω ενίσχυσης των επενδύσεων σε υποδομές, ενέργεια, τουρισμό και τεχνολογία.

Μεταξύ των επενδυτών που συμμετείχαν, συμπεριλαμβάνονται υψηλόβαθμα στελέχη από εταιρείες όπως:

Ambrosia Capital – Ameresco – AXIA –  Applied Materials Inc. – Aurora – Austria Card – Brooklane – Barclays – Citi – CVC – EOZ Global – Equinox Hotels –Fortress – Global X – Goldman Sachs International – GMR Group – Internova Travel Group – Libra Group – Insight Partners  – MoonPay – Morgan Stanley – Paulson & Cο – Thermo Fisher Scientific – Trispan – Tsakos Group – UBS.

Η Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης αποτέλεσε αναπόσπαστο μέρος του 27ου Ετήσιου Φόρουμ Capital Link «Invest in Greece», επιβεβαιώνοντας το αυξανόμενο ενδιαφέρον της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας για την Ελλάδα και τις μακροπρόθεσμες προοπτικές της.

Σε Συνεργασία: New York Stock Exchange – NYSE & Athens Exchange Group (ATHEX Group)

Υπό την Αιγίδα: Tου Γενικού Προξενείου της Ελλάδος στη Νέα Υόρκη

Με την Υποστήριξη: Tου Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων & του Γραφείου Τύπου της Νέας Υόρκης  • Tου Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων και του Γραφείου Δημόσιας Διπλωματίας της Ουάσιγκτον

Αυτή η διεθνής συνάντηση κορυφής για την Ελλάδα στην Νέα Υόρκη, πραγματοποιείται κάθε χρόνο, ανεξάρτητα από τις πολιτικές και οικονομικές συνθήκες στη χώρα. Μέσα από την πορεία των 27συναπτών ετών που διοργανώνεται, έχει επιδοθεί σε συστηματική προσπάθεια προβολής της Ελλάδος στο διεθνές επενδυτικό και επιχειρηματικό κοινό. Το Συνέδριο διοργανώθηκε σε μια εξαιρετικά θετική για την Ελλάδα περίοδο με τη συμμετοχή Κορυφαίων Αμερικανών και Διεθνών Επενδυτών, Διεθνών & Ελληνικών Επιχειρήσεων, Διεθνών & Ελληνικών Τραπεζών & Οργανισμών, Ανώτερων Κυβερνητικών Στελεχών  (5 Ελλήνων Υπουργών – 1 Αμερικανού Υπουργού), 23 Εισηγμένων Εταιριών, 27 Ενοτήτων και 107 Κορυφαίων Ομιλητών. Το φετινό Συνέδριο ήταν ιδιαίτερα σημαντικό καθώς η Ελλάδα θεωρείται πλέον “success story” στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον και έχει κάνει μια δυναμική επιστροφή στην παγκόσμια οικονομική σκηνή. Χάρη στις κυβερνητικές μεταρρυθμίσεις και τις προοπτικές ανάπτυξης, η χώρα είναι πλήρως ανοιχτή στις επενδύσεις, δίνοντας τη δυνατότητα σε ένα ευρύ επενδυτικό πλαίσιο με στόχο περισσότερες διασυνοριακές συγχωνεύσεις και εξαγορές. Οι μεταρρυθμίσεις, οι προοπτικές ανάπτυξης (με ρυθμό ανάπτυξης πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ για έκτο συνεχόμενο έτος) και οι τελευταίες ενεργειακές και γεωπολιτικές αναβαθμίσεις για την ανάπτυξη είναι μεταξύ των παραγόντων που δημιουργούν πρόσφορο έδαφος για την προσέλκυση νέων επενδυτών στη χώρα. Το Συνέδριο παρείχε μια ολοκληρωμένη επισκόπηση του οικονομικού και επενδυτικού τοπίου της χώρας, τονίζοντας τη στρατηγική της θέση, τις φιλικές προς τις επιχειρήσεις πολιτικές και τους τομείς που είναι ανοιχτοί για επενδύσεις.

Capital Link

Το Συνέδριο άνοιξε, ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος απευθύνθηκε στους επενδυτές μέσω βίντεο.

Συμμετείχαν οι Υπουργοί: Υπουργός Υποδομών & Μεταφορών, κ. Χρίστος Δήμας, Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, κα. Νίκη Κεραμέως, Υπουργός Τουρισμού, κα. Όλγα Κεφαλογιάννη, Υφυπουργός Εξωτερικών, κ. Χάρης Θεοχάρης

Άλλοι Έλληνες Αξιωματούχοι: κ. Ορέστης Καβαλάκης, Διοικητής της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης, Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Δημήτριος Τσάκωνας, Γενικός Διευθυντής – Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, κ. Γιώργος Πιτσιλής, Διοικητής Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), Δρ. Μαρίνος Γιαννόπουλος, CEO – Enterprise Greece, κ. Ανδρέας Φιορεντίνος, Γενικός Γραμματέας – Ε.Ο.Τ., κ. Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος, Deputy CEO, Financial Institutions and Investments – Growthfund.

Την Αμερικάνικη Κυβέρνηση εκπροσώπησε: DAS Joshua Volz, Deputy Assistant Secretary for Europe, Eurasia, Africa, Middle East -Office of International Affairs – U.S. Department of Energy.

Εκπρόσωποι Αμερικάνικων Οργανισμών – Εταιρειών: κ. Michael Kratsios, National Science & Technology Advisor – The White House (via webcast), κ. Harris Mehos, Managing Director – U.S. International Development Finance Corporation (DFC), Dr. John Ardill, VP – Global Exploration – ExxonMobil Upstream Company, κ. Alex Blades, Partner – Paulson & Co.

Την Ευρωπαϊκή Ένωση εκπροσώπησε: κ. Robert Blotevogel, Advisor to Head of Economic Risk Analysis – European Stability Mechanism, ESM.

Διεθνείς Οργανισμοί: κ. Srinivas Bommidala, Chairman – Energy & International Airports – GMR Group

Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης με επενδυτές – Συμμετείχαν: O Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης κ. Κωστής Χατζηδάκης & οι Υπουργοί: Υπουργός Υποδομών & Μεταφορών, κ. Χρίστος Δήμας, Υπουργός Ανάπτυξης, κα. Νίκη Κεραμέως, Υπουργός Τουρισμού, κα. Όλγα Κεφαλογιάννη, Υφυπουργός Εξωτερικών, κ. Χάρης Θεοχάρης. Συντονιστής της συζήτησης ήταν ο Δρ. Μαρίνος Γιαννόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος της Enterprise Greece.

Το επίσημο μεσημεριανό γεύμα τίμησαν με κεντρικές ομλίες  : ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, κ. Κωστής Χατζηδάκης και ο Αμερικανός Υπουργός DAS Joshua Volz, Deputy Assistant Secretary for Europe, Eurasia, Africa, Middle East – Office of International Affairs – U.S. Department of Energy.

Εισαγωγικές ομιλίες: κ. Chris Taylor, Global Head of Listings and Services – NYSE Group, κ. Stéphane Boujnah, CEO & Chairman of the Managing Board – Euronext (via webcast), κ. Γιάννος Κοντόπουλος, CEO – Athens Exchange Group (via webcast), και, Dr. Nikolas P. Tsakos, Founder & CEO – TEN Ltd. (NYSE: TEN); Chairman, INTERTANKO 2014-2018.

Το Συνέδριο έκλεισε τις εργασίες του με επίσημο δείπνο κατά τη διάρκεια του οποίου απονεμήθηκε το “2025 Capital Link Hellenic Leadership  Award” στον κ. Αχιλλέα Κωνσταντακόπουλο, Πρόεδρο Δ.Σ. – TEMES S.A., ως αναγνώριση της εξαιρετικής συνεισφοράς του στην οικονομία της Ελλάδας. Το δείπνο άνοιξε με σύντομη ομιλία της η Πρέσβης της Ελλάδος στις ΗΠΑ, κυρία Αικατερίνη Νασίκα. Τον κ. Αχιλλέα Κωνσταντακόπουλο προλόγισε ο κ. Dean Dakolias, Co-Chairman and Managing Partner – Fortress Investment Group. Ο κ. Αχιλλέας Κωνσταντακόπουλος στη συνέχεια  πραγματοποίησε Κύρια Ομιλία.

Capital Link

«GREEK AMERICAN ISSUER DAY» στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης

Στο πλαίσιο του “27ου Ετήσιου Capital Link Invest in Greece Forum”, το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης σε συνεργασία με την Capital Link διοργάνωσε για 21η συνεχή χρονιά, ειδική εκδήλωση με τίτλο «GREEK AMERICAN ISSUER DAY» στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, τιμώντας την Ελλάδα και τους ισχυρούς επιχειρηματικούς δεσμούς μεταξύ των Αμερικανικών, των Ελληνοαμερικανικών και των Ελληνικών αγορών, κατά τη διάρκεια της οποίας οι Ελληνοαμερικανικές και Ελληνικών συμφερόντων εταιρίες που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης χτύπησαν το “Closing Bell – καμπανάκι του κλεισίματος των εργασιών” της Τετάρτης, 10 Δεκεμβρίου 2025, του NYSE-New York Stock Exchange.

ΧΟΡΗΓΟΙ

Κύριοι Χορηγοί: Goldman Sachs • Morgan Stanley • Tsakos Energy Navigation – TEN Ltd., είναι Κύριος Χορηγός τα τελευταία 17 χρόνια διοργάνωσης του Συνεδρίου.

Χρυσοί Χορηγοί: Alpha Bank • Barclays • BNP Paribas • CrediaBank • EY • UBS International

Μεγάλοι Χορηγοί: AKTOR Group of Companies • Athens International Airport (AIA) • AXIA Ventures Group • OTE Group of Companies • Deloitte • Eurobank • GEK TERNA Group of Companies • GNTO – GREEK NATIONAL TOURISM ORGANISATION • HELLENiQ Energy • KBVL Law Firm • KPMG in Greece • Machas & Partners Law Firm • Metlen Energy & Metals • Milbank • National Bank of Greece • Public Power Corporation – PPC • PwC Greece • Qualco Group • Reed Smith LLP

Χορηγοί: AEGEAN AIRLINES S.A. • ALTER EGO MEDIA S.A. • Ambrosia Capital • Athens Economics Ltd – JLL Alliance Partner • ATTICA Group • AVAX Group • Bernitsas Law • Colliers Greece •  Costamare Shipping • D.C. CHRISTOPOULOS & PARTNERS LAW FIRM • DECA INVESTMENTS • Hellenic Gas Transmission System Operator S.A. – DESFA • Dimand S.A. • DLA Piper UK • Douglas Elliman • EFA Group • Energean • ENTERPRISE GREECE • Fortsakis, Diakopoulos & Associates Law Firm (FDMA) • Growthfund, the National Fund of Greece • Halcyon Equity Partners • Hill International • Koutalidis Law Firm • Kyriakides Georgopoulos Law Firm • Lambadarios Law Firm • LAMDA Development • LIBRA Group • OPAP S.A. • Orilina Properties REIC • PotamitisVekris • Saplegal – A.S. Papadimitriou & Partners Law Firm • Kentriki – Savills Greece • Thermo Fisher Scientific • Thesis Law Firm • Viohalco Companies

Υποστηρικτές Χορηγοί: EURONEXT • EYDAP – Athens Water Supply & Sewerage Company SA • EOS Capital Partners • Flott & Co. PC • Hellenic Hydrocarbons and Energy Resources Management Company (HEREMA) • NBG Securities

Με την υποστήριξη των εταιρειών: Applied Materials •  Brook Lane Capital • CVC Capital Partners • Exxon Mobil • GMR Group • Google • Hellenic Development Bank of Investments (HDBI ex TANEO) • Kos Biotechnology Partners • Microsoft • Rafarm • Threshold Ventures

Global Shipping Companies:

Castor Ships & TORO • Costamare Shipping • Navios Maritime Partners L.P. (NYSE: NMM) • Tsakos Energy Navigation – TEN Ltd (NYSE: TNP)

Χορηγοί Πρωινού: Castor Ships • Toro

Χορηγός Cocktail Reception: Navios Maritime Partners L.P.

ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

AMCHAM – Hellenic American Chamber of Commerce • AHEPA • AHI – American Hellenic Institute • Brain Regain • Cyprus – US Chamber of Commerce • Deon Policy Institute • European American Chamber of Commerce, New York  • EFM – European Financial Management Association • EMBCA – East Mediterranean Business Culture Alliance • Endeavor • HABA – Hellenic American Bankers Association • HACC – Hellenic American Chamber of Commerce • Hellenic American Women’s Council – HAWK • HAT – Hellenic Association of Treasurers  • Hellenic Federation of New Jersey • HIAS – Hellenic Institute of Advanced Studies • HLA – Hellenic Lawyers Association • HMS – Hellenic Medical Society of New York • HPW – Hellenic Professional Women Inc. •  Intercollegiate Hellenic Society Global – I.H.S. Global • Leadership 100 •  SAKA USA CHAPTER • THI – The Hellenic Initiative • World Hellenic Inter-Parliamentary Association (PADEE-WHIA)

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Official TV Media Partner: MEGA TV

Digital News Media Partner – ΑΠΕ: Athens – Macedonian News Agency

Greek Print & Digital News:

• ΤΟ ΒΗΜΑ

• AllAboutShipping.co.UK • Banking News • Hellas Journal • World Energy News

Greek American Media:

• Εθνικός Κήρυξ – The National Herald

• Αναμνήσεις • Cosmos FM 91.5 NY • Greek News USA • Hellenic DNA • Hellenic News of America

Greek American Supporting Television Partner: New Greek Television

International Media: Greek Reporter

Περισσότερες πληροφορίες – ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ: https://capitallink.com/forums/27th-annual-capital-link-invest-in-greece-forum/?section=press-releases

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: «Αργής καύσης» η άνοδος στην αγορά

Χρηματιστήριο Αθηνών: «Αργής καύσης» η άνοδος στην αγορά

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Κοιλιακό λίπος: Η αόρατη «επίθεση» στην καρδιά, πριν τα συμπτώματα

Κοιλιακό λίπος: Η αόρατη «επίθεση» στην καρδιά, πριν τα συμπτώματα

Business
AKTOR: Με υπερκάλυψη 2,5 φορές έκλεισε το ομόλογο

AKTOR: Με υπερκάλυψη 2,5 φορές έκλεισε το ομόλογο

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Ακίνητα: Ράλι τιμών στη Δυτική Ελλάδα – Τα ακριβότερα και τα φθηνότερα ανά περιοχή (πίνακες)
Στεγαστική κρίση 11.12.25

Ράλι τιμών στα ακίνητα της Δυτικής Ελλάδας - Τα ακριβότερα και τα φθηνότερα ανά περιοχή (πίνακες)

Άνοδος την περίοδο 2019-2025 στην Περιφέρεια Ηπείρου, με τη Μέση Ζητούμενη Τιμή στα ακίνητα προς πώληση να έχει αυξηθεί συνολικά κατά 41% - Πόσο κοστίζει το τ.μ. σε Άρτα, Γιάννενα και Πρέβεζα

Ανδρομάχη Παύλου
Ανδρομάχη Παύλου
Φορολογία: Αναδιάταξη με νέο μείγμα μέτρων – Κερδισμένοι και χαμένοι
Η στόχευση 11.12.25

Αναδιάταξη στον φορολογικό χάρτη με νέο μείγμα μέτρων - Κερδισμένοι και χαμένοι

Οι αλλαγές στη φορολογία αγγίζουν μισθωτούς, ιδιοκτήτες, νέους και οικογένειες - Οι αλλαγές στοχεύουν σε μείωση του βάρους στη βάση της πυραμίδας, ενίσχυση δημογραφίας και διόρθωση χρόνιων στρεβλώσεων

Αθανασία Ακρίβου
Αθανασία Ακρίβου
Αγορά εργασίας: Το προνόμιο της ομορφιάς ως προϋπόθεση καριέρας – Πόσο «πληρώνεται» το pretty privilege;
Aγορά εργασίας 11.12.25

Το προνόμιο της ομορφιάς ως προϋπόθεση καριέρας - Πόσο «πληρώνεται» το pretty privilege;

H σημερινή αγορά εργασίας βάζει ψηλά τον πήχη και της εξωτερικής εμφάνισης, υποστηρίζουν αναλυτές. Τι είναι το «προνόμιο της ομορφιάς» (pretty privilege) και πόσο αποτιμάται στον επαγγελματικό στίβο;

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Πληθωρισμός: Τα «καύσιμα» που δίνουν ώθηση – Το άλμα τιμών στα ράφια προκαλεί νέα ανησυχία
Ακρίβεια 11.12.25

Τα «καύσιμα» που δίνουν ώθηση στον πληθωρισμό - Το άλμα τιμών στα ράφια προκαλεί νέα ανησυχία

Επιτάχυνε ο πληθωρισμός τον Νοέμβριο επαναφέροντας το κλίμα ανησυχίας στα νοικοκυριά. Σε ποιες κατηγορίες επήλθαν σημαντικές πληθωριστικές πιέσεις.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Καταστήματα: Ξεκινά σήμερα το εορταστικό ωράριο – Ποιες Κυριακές θα είναι ανοιχτά
Τι ισχύει για αμοιβές 11.12.25

Ξεκινά σήμερα το εορταστικό ωράριο των καταστημάτων - Ποιες Κυριακές θα είναι ανοιχτά

Από σήμερα Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου τίθεται σε ισχύ το εορταστικό ωράριο - Οι Εμπορικοί Σύλλογοι τονίζουν ότι παραμένει ενδεικτικό και προαιρετικό - Πώς αμείβονται οι εργαζόμενοι

Σύνταξη
Στέγαση: Συνεχίζεται η ασφυξία – Πάνω από το ιστορικό υψηλό του 2008 οι τιμές – Οι περιοχές που «καίνε»
Στοιχεία ΤτΕ 11.12.25

Συνεχίζεται η στεγαστική ασφυξία - Πάνω από το ιστορικό υψηλό του 2008 οι τιμές - Οι περιοχές που «καίνε»

Η αγορά κατοικίας γίνεται όλο και πιο απρόσιτη για το μέσο νοικοκυριό - «Πονοκέφαλος» η στέγαση - Οι τιμές ξεπέρασαν κατά 7,14% το ιστορικό υψηλό της προ κρίσης εποχής και κατά 86% το χαμηλό του 2017

Σύνταξη
Η Γερμανία στρέφεται στη Vaca Muerta
Στροφή στη Ν. Αμερική 11.12.25

Η Γερμανία στρέφεται στη Vaca Muerta

Αργεντίνικο LNG θα αντικαταστήσει το ρωσικό αέριο από το 2027 - Συμφωνία 7 δισ. δολαρίων ανάμεσα στη SEFE και την αργεντίνικη Southern Energy

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
inStream - Ροή Ειδήσεων
Αλέξης Τσίπρας: Παρέμβαση για τους αγρότες – «Αυτοί που διεκδικούν το δίκιο τους δεν είναι εγκληματίες»
«Πάμε να δούμε» 11.12.25

Παρέμβαση Τσίπρα για τους αγρότες - «Αυτοί που διεκδικούν το δίκιο τους δεν είναι εγκληματίες»

Ανάρτηση του πρώην πρωθυπουργού που «ακουμπάει» στον πυρήνα του, το φλέγον ζήτημα των ημερών. «Έχουν δίκιο οι αγρότες που εξεγείρονται; Πάμε να δούμε».

Σύνταξη
Φοινικούντα: «Ο ανιψιός μετέφερε τον εκτελεστή» – Τι αναφέρει το κατηγορητήριο για ανιψιό και επιχειρηματία
Ελλάδα 11.12.25

Φοινικούντα: «Ο ανιψιός μετέφερε τον εκτελεστή» – Τι αναφέρει το κατηγορητήριο για ανιψιό και επιχειρηματία

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του διπλού φονικού στη Φοινικούντα, μετά τις συλλήψεις του ανιψιού του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και του επιχειρηματία φίλου του.

Σύνταξη
Ποιος είναι ο Καζιμίρ Μαλέβιτς του οποίου την «ουκρανικότητα» διεκδικεί ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι;
Art 11.12.25

Ποιος είναι ο Καζιμίρ Μαλέβιτς του οποίου την «ουκρανικότητα» διεκδικεί ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι;

Η Ουκρανία επαναδιεκδικεί τον Καζιμίρ Μαλέβιτς ως μέρος της ταυτότητάς της, με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να προβάλλει τον δημιουργό του «Μαύρου Τετραγώνου», ως σύμβολο πολιτιστικής αντίστασης και ιστορικής αποκατάστασης

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Συμμορία ανηλίκων έκλεβε και λήστευε φούρνους και περίπτερα σε Κηφισιά και Νέα Ερυθραία – 4 συλλήψεις
Ελλάδα 11.12.25

Συμμορία ανηλίκων έκλεβε και λήστευε φούρνους και περίπτερα σε Κηφισιά και Νέα Ερυθραία – 4 συλλήψεις

Όπως επισημαίνεται από την ΕΛΑΣ, οι ανήλικοι προκειμένου να ολοκληρώσουν με επιτυχία τις εγκληματικές τους πράξεις γίνονταν ιδιαίτερα βάναυσοι σε βάρος των θυμάτων τους.

Σύνταξη
Πηγές ΠΑΣΟΚ: Τα ερωτήματα που δεν απάντησε ο «Φραπές» επικαλούμενος «το δικαίωμα της σιωπής»
Εξεταστική 11.12.25

Πηγές ΠΑΣΟΚ: Ο «Φραπές» επέλεξε την σιωπή για να μην αποκαλύψει τη σχέση με την κυβέρνηση Μητσοτάκη

Τα δεκατρία ερωτήματα που έθεσε το ΠΑΣΟΚ και δεν απαντήθηκαν από τον Γιώργο Ξυλούρη («Φραπές»). «Επέλεξε τη σιωπή για να μην αποκαλύψει την πραγματική του σχέση με στελέχη της Ν.Δ. και της κυβέρνησης».

Σύνταξη
Καλάμπρια: «Στόχος μου να κατακτήσω τίτλους με τον Παναθηναϊκό»
Europa League 11.12.25

Καλάμπρια: «Στόχος μου να κατακτήσω τίτλους με τον Παναθηναϊκό»

Ο Νταβίντε Καλάμπρια μίλησε στο match programme του Παναθηναϊκός - Πλζεν, με τον Ιταλό να δηλώνει χαρούμενος για τη συνεργασία του με τον Ράφα Μπενίτεθ, ενώ παράλληλα αναφέρθηκε και στους στόχους του με το «τριφύλλι».

Σύνταξη
Inflammaging: Η σιωπηλή διαδικασία που «κλέβει» την νέοτητά μας
Τα Νέα της Αγοράς 11.12.25

Inflammaging: Η σιωπηλή διαδικασία που «κλέβει» την νέοτητά μας

Η επιστημονική γνώση στο θέμα της γήρανσης έχει προχωρήσει τόσο πολύ, ώστε σήμερα ξέρουμε τι μας “γερνά”, τι μπορούμε να αλλάξουμε και πώς μπορούμε να νιώθουμε νεότεροι, χωρίς υπερβολές.

Σύνταξη
Στρασβούργο: Ο 11χρονος από την Ουκρανία που έκανε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να λυγίσει
Κόσμος 11.12.25

Στρασβούργο: Ο 11χρονος από την Ουκρανία που έκανε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να λυγίσει

Τα λόγια του 11χρονου, κατά τη διάρκεια μιας παρουσίασης ντοκιμαντέρ για τα παιδιά στην Ουκρανία λύγισαν τον μεταφραστή, καθώς και πολλούς από το κοινό που τον άκουγαν

Σύνταξη
Ο φυσικός τρόπος να νιώσεις 10 χρόνια νεότερος
Τα Νέα της Αγοράς 11.12.25

Ο φυσικός τρόπος να νιώσεις 10 χρόνια νεότερος

Η νεότητα δεν είναι ηλικία. Είναι βιολογία. Είναι το πώς λειτουργούν τα κύτταρα, η ταχύτητα με την οποία αναρρώνει το σώμα, η καθαρότητα του μυαλού, η ενέργεια που νιώθουμε το πρωί, η αντοχή μέσα στην ημέρα, η διάθεση, η ποιότητα του ύπνου.

Σύνταξη
Γιατί ο Δεκέμβριος “τεστάρει” τον οργανισμό και πώς βοηθά η Ελαιοκανθάλη
Τα Νέα της Αγοράς 11.12.25

Γιατί ο Δεκέμβριος “τεστάρει” τον οργανισμό και πώς βοηθά η Ελαιοκανθάλη

Ο Δεκέμβριος είναι ο μήνας του χρόνου που, αν και για τους περισσότερους, σηματοδοτεί ημέρες χαράς και γιορτής, δεν παύει να είναι ένας μήνας με απαιτήσεις και στρες και μεγάλη καταπόνηση για τον οργανισμό.

Σύνταξη
Άνδρας στην Κίνα ξόδεψε χιλιάδες ευρώ για μια πρόταση γάμου με θέμα έναν «Hello Kitty Παρθενώνα»
Επίδειξη πλούτου; 11.12.25

Άνδρας στην Κίνα ξόδεψε χιλιάδες ευρώ για μια πρόταση γάμου με θέμα έναν «Hello Kitty Παρθενώνα»

Οι κίονες της πελώριας κατασκευής που χρησιμοποίηθηκε για την πρόταση γάμου, ήταν φτιαγμένες από χιλιάδες κούκλες Hello Kitty, τοποθετημένοι έτσι ώστε να μιμούνται την κλίμακα και το μεγαλείο του Παρθενώνα.

Σύνταξη
Οργή Αλμπανέζε για Γάζα: «Τιμωρούν εμένα και στρώνουν κόκκινο χαλί σε εγκληματίες»
Δαυίδ Vs Γολιάθ 11.12.25

Οργή Αλμπανέζε για Γάζα: «Τιμωρούν εμένα και στρώνουν κόκκινο χαλί σε εγκληματίες»

Η νομικός που έγινε σύμβολο της παγκόσμιας νομικής αντίστασης στα ισραηλινά εγκλήματα στη Γάζα, Φραντσέσκα Αλμπανέζε, μιλάει για το ειρηνευτικό σχέδιο «φάρσα» για τη Γάζα, καθώς και για το τι την κρατάει όρθια παρά τις διώξεις εναντίον της.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Μπαρτζώκας: «Ψάχναμε καιρό παίκτη με τα χαρακτηριστικά του Μόρις»
Euroleague 11.12.25

Μπαρτζώκας: «Ψάχναμε καιρό παίκτη με τα χαρακτηριστικά του Μόρις»

Για την απόκτηση του Μόντε Μόρις, την πιθανή μεταγραφή «ψηλού», τον τραυματισμό του Γουόρντ και το επικείμενο ματς με την Μπαρτσελόνα, μίλησε ο Γιώργος Μπαρτζώκας κατά την αναχώρηση του Ολυμπιακού για τη Βαρκελώνη.

Σύνταξη
Ζάκυνθος: «Πρώτη φορά βλέπω τέτοια απάθεια, δεν δείχνει συναίσθημα» – Ο πρόεδρος του ΔΙΚΕΠΑΖ για το πίτμπουλ
Τραγωδία στη Ζάκυνθο 11.12.25

«Πρώτη φορά βλέπω τέτοια απάθεια, δεν δείχνει συναίσθημα» - Ο πρόεδρος του ΔΙΚΕΠΑΖ για το πίτμπουλ

Το πίτμπουλ που δάγκωσε θανάσιμα τον μικρό Λίο στη Ζάκυνθο βρίσκεται υπό συνεχή παρακολούθηση, τόσο από την επιστημονική ομάδα όσο και από έμπειρο εκπαιδευτή σκύλων συνεργάτη του οργανισμού

Σύνταξη
Βεζένκοφ: «Επιλογή του προπονητή ο Μόρις»
Euroleague 11.12.25

Βεζένκοφ: «Επιλογή του προπονητή ο Μόρις»

Ο Ολυμπιακός αναχώρησε για τη Βαρκελώνη όπου την Παρασκευή αντιμετωπίζει τη «Μπάρτσα» και ο Σάσα Βεζένκοφ μίλησε -μεταξύ άλλων- για τον νέο συμπαίκτη του, Μόντε Μόρις.

Σύνταξη
Από τον Ψαλιδοχέρη στο Love Actually: Το Park Your Cinema «βάζει» τα Χριστούγεννα στη μεγάλη οθόνη
Culture Live 11.12.25

Από τον Ψαλιδοχέρη στο Love Actually: Το Park Your Cinema «βάζει» τα Χριστούγεννα στη μεγάλη οθόνη

Από τις 22 Δεκεμβρίου έως και τις 6 Ιανουαρίου, δίνουμε ραντεβού στις 18.00 στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος, όπου στο Park Kiosk προβάλλονται κλασικές γιορτινές ταινίες για όλη την οικογένεια.

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο