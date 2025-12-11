newspaper
Eurogroup: Σήμερα εκλέγεται πρόεδρος – Οι πιθανότητες Πιερρακάκη και οι ισορροπίες
Οικονομία 11 Δεκεμβρίου 2025

Eurogroup: Σήμερα εκλέγεται πρόεδρος – Οι πιθανότητες Πιερρακάκη και οι ισορροπίες

Οι συναντήσεις της τελευταίας στιγμής, η στάση νοτίων και βαλτικών χωρών και ο γαλλογερμανικός άξονας

Γιάννης Αγουρίδης
Γιάννης Αγουρίδης
Με συγκρατημένη αισιοδοξία αναμένουν στο οικονομικό επιτελείο της ελληνικής κυβέρνησης τη σημερινή εκλογή του Eurogroup, με τον Έλληνα υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη να είναι ένας εκ των δύο υποψηφίων, έναντι του Βέλγου  Βίνσεντ βαν Πέτεγκεμ. Η εκλογή του νέου επικεφαλής της ομάδας των 20 υπουργών Οικονομικών της ευρωζώνης απαιτεί απλή πλειοψηφία, ενώ ελληνικές πηγές ανέφεραν στον ΟΤ πως η συνεδρίαση αναμένεται να ξεκινήσει γύρω στις 17:30 ώρα Ελλάδας και ο «λευκός καπνός», εάν δεν υπάρξει κάποια ισοψηφία, αναμένεται περίπου στις 18:00. Η εκλογική διαδικασία θα ξεκινήσει στα μέσα της συνεδρίασης και αφού θα έχει ολοκληρωθεί η συζήτηση επί της πρόσφατης αξιολόγησης των εθνικών προϋπολογισμών της Κομισιόν.

Χρέη προεδρεύοντος θα εκτελέσει  ο υπουργός Οικονομικών της Κυπριακής Δημοκρατίας Μάκης Κεραυνός (αντικαθιστά προσωρινά τον παραιτηθέντα Πασκάλ Ντόναχιου), ενώ περίπου στις 19:30 προγραμματίζεται κοινή συνέντευξη Τύπου του Ευρωπαίου Επιτρόπου Βάλντις Ντομπρόβσκις με τον κ.Κεραυνό.

Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών «από τις μέχρι τώρα επαφές διαφαίνονται αρκετά ενθαρρυντικά μηνύματα, εφόσον οι προφορικές τοποθετήσεις των συνομιλητών επιβεβαιωθούν τελικά και στην κάλπη». Έμφαση θα δοθεί στα ραντεβού της τελευταίας στιγμής που μπορεί να αποδειχθούν κρίσιμα αλλά και χρήσιμα.

Οι επαφές της τελευταίας στιγμής

Σε κάθε περίπτωση, οι 20 υπουργοί, άλλωστε, αναμένουν να ακούσουν τη στρατηγική του νέου προέδρου, καθώς αυτό θα καθορίσει την ατζέντα και την κατεύθυνση του ευρωπαϊκού οργάνου τα επόμενα χρόνια. Πάντως, σήμερα το πρωί αναμένεται να πραγματοποιηθούν και συναντήσεις μεταξύ του κ. Πιερρακάκη και ομολόγων του, όπως θα πράξει και ο Βέλγος υπουργός. Ήδη, ο Έλληνας ΥΠΕΘΟ βρίσκεται στις Βρυξέλλες από χθες το βράδυ, συνοδεία του πρώην υφυπουργού Εξωτερικών και βουλευτή της ΝΔ Τάσου Χατζηβασιλείου, ο οποίος φέρεται να έχει εργαστεί στο πλάι του τσάρου της ελληνικής οικονομίας, προκειμένου να επιτευχθεί η εκλογή του.

Όπως είναι προφανές, ο Βέλγος υποψήφιος βρισκόταν…ήδη στις Βρυξέλλες και θα επιδιώξει και εκείνος σειρά συναντήσεων. Ωστόσο θεωρείται πως η υποψηφιότητά του παρουσιάζει μειονεκτήματα, όπως το «αδύναμο σημείο στο θέμα των ρωσικών assets», σύμφωνα με ελληνικές πηγές.

Το εν λόγω μαξιλάρι μετρητών αποτελεί μέρος σειράς αλλαγών που θέλει να κάνει η βελγική κυβέρνηση στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία θα χρηματοδοτηθεί με την αξιοποίηση 185 δισ. ευρώ από δεσμευμένα ρωσικά κρατικά περιουσιακά στοιχεία που κατέχει το χρηματοπιστωτικό αποθετήριο Euroclear με έδρα τις Βρυξέλλες.

Η στήριξη βαλτικών και νοτίων – Ερώτημα τι θα πράξουν Γερμανία και Γαλλία

Ως εκ τούτου, η ελληνική πλευρά θεωρεί ως το πλέον πιθανό σενάριο τη στήριξη των Βαλτικών χωρών στο πρόσωπο του κ. Πιερρακάκη, καθώς «η Ελλάδα έχει επιδείξει σταθερή και συνεπή θέση». Επίσης, η ελληνική κυβέρνηση «ποντάρει» και στους νότιους ομολόγους του κ. Πιερρακάκη από Ιταλία, Πορτογαλία και Ισπανία.

Πέραν τούτου, ο κ. Βίνσεντ βαν Πέτεγκεμ «θεωρείται περισσότερο εσωστρεφής», ενώ «είναι υπουργός Προϋπολογισμού και αντιπρόεδρος της κυβέρνησής του και όχι υπουργός Οικονομικών», σύμφωνα πάντα με πηγές του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Αντίθετα, «για τον Κυριάκο Πιερρακάκη καταγράφεται ένα έντονο ενδιαφέρον το τελευταίο διάστημα, ενώ σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πηγές, το ενδιαφέρον στρέφεται στο τι θα πράξουν οι…μεγάλες χώρες, όπως η Γερμανία και η Γαλλία.

Οι προαναφερόμενες πηγές τόνιζαν στον ΟΤ ότι «ο  κ.Πιερρακάκης είχε επαφές με τον Γάλλο ομόλογό του  Ρολάντ Λεσκούρ και μάλιστα «πήγε αυθημερόν στο Παρίσι», μέσα σε ένα ιδιαίτερα πυκνό πρόγραμμα επαφών, ενώ συναντήθηκε και με τον Γερμανό Αντικαγκελάριο και υπουργό Οικονομικών Λαρς Κλίνγκμπαϊλ.

Επιχειρήσεις: Η ΕΕ χαλαρώνει τους περιβαλλοντικούς κανόνες για να μειώσει το κόστος 

Επιχειρήσεις: Η ΕΕ χαλαρώνει τους περιβαλλοντικούς κανόνες για να μειώσει το κόστος 

POS: Πρόταση για μετατροπή σε «ΑΤΜ» για ανάληψη και κατάθεση μετρητών

POS: Πρόταση για μετατροπή σε «ΑΤΜ» για ανάληψη και κατάθεση μετρητών

