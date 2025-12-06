Ίντερ – Κόμο 4-0: «Τεσσάρα» και κορυφή για τους «νερατζούρι»
Σπουδαία εμφάνιση και μεγάλη νίκη για την Ίντερ με 4-0 επί της εξαιρετικής φέτος Κόμο, με τους «νερατζούρι» να πατούν έτσι στην κορυφή της βαθμολογίας της Serie A.
- Οι «φούσκες» της Wall Street φαίνονται στο Google
- Το Netflix αποκτά τους σούπερ ήρωες της DC – Το brand που δεν αξιοποιήθηκε ποτέ πλήρως
- Προδημοσίευση του βιβλίου του Σαρκοζί: «Προσευχήθηκα να μπορέσω να σηκώσω τον σταυρό μου»
- Φρίντριχ Μερτς: «Είναι στον πυρήνα του DNA μας να σταθούμε στο πλευρό του Ισραήλ»
Ξεκούραστο βράδυ είχε η Ίντερ, αφού έκανε πάρτι στο «Τζιουζέπε Μεάτσα» και επικράτησε με τεσσάρα (4-0) της Κόμο, η οποία αντίθετα γνώρισε μόλις την πρώτη της ήττα μετά τον Αύγουστο.
Μετά την επικράτηση τους, οι «νερατζούρι» ανέβηκαν στην κορυφή της βαθμολογίας της Serie A. Η Ίντερ βρίσκεται στο +2 από τη Μίλαν και τη Νάπολι, όμως και οι δύο ομάδες έχουν από ένα ματς λιγότερο.
Η Ίντερ κυριάρχησε σε όλο το πρώτο μέρος και μόλις στο 3′ απείλησε για πρώτη φορά με τον Μπαρέλα. Λίγα λεπτά αργότερα, ο σταρ της ομάδας, Λαουτάρο Μαρτίνες έκανε για ακόμη μία φορά εξαιρετική δουλειά και «έγραψε» το 1-0 στο 11′.
Στο δεύτερο μέρος, η Κόμο προσπάθησε να αντιδράσει με προβολή του Δουβικά, αλλά ο Ζόμερ είπε «όχι» στο 53′. Στο 59′ ο Τουράμ έκανε το 2-0 και ο Τσαλχάνογλου άνοιξε με τη σειρά του λογαριασμό στο ματς στο 81′ με σουτ από τη μεγάλη περιοχή για το 3-0. Το τελικό 4-0 διαμόρφωσε ο Αουγκούστο στο 86′ με ωραία συνεργασία με τον Ντιμάρκο.
Οι συνθέσεις
ΙΝΤΕΡ: Ζόμερ, Μπαστόνι, Ακάντζι, Ατσέρμπι, Ζιελίνσκι(70’ Μιχιταριάν), Τσαλχάνογλου, Μπαρέλα(85’ Ντιούφ), Λουίς Ενρίκε(77’ Κάρλος Αουγκούστο), Ντιμάρκο, Τουράμ(77’ Εσπόζιτο), Λαουτάρο(85’ Σούτσιτς)
ΚΟΜΟ: Μπουτέ, Πος(46’ Βόιβοντα), Ραμόν, Ντιέγκο Κάρλος, Βαγιέ, Περόνε, Ντα Κούνια, Αντάι(46’ Ντιαό), Παζ, Ροντρίγκεθ, Μοράτα(32’ Δουβίκας)
Η 14η αγωνιστική:
Σάββατο 06/12
Σασουόλο-Φιορεντίνα 3-1
Ίντερ-Κόμο 4-0
Βερόνα-Αταλάντα 21:45
Κυριακή 07/12
Κρεμονέζε-Λέτσε 13:30
Κάλιαρι-Ρόμα 16:00
Λάτσιο-Μπολόνια 19:00
Νάπολι-Γιουβέντους 21:45
Δευτέρα 08/12
Πίζα-Πάρμα 16:00
Ουντινέζε-Τζένοα 19:00
Τορίνο-Μίλαν 21:45
Η βαθμολογία
Η επόμενη αγωνιστική (15η):
Παρασκευή 12/12
Λέτσε-Πίζα 21:45
Σάββατο 13/12
Τορίνο-Κρεμονέζε 16:00
Πάρμα-Λάτσιο 19:00
Αταλάντα-Κάλιαρι 21:45
Κυριακή 14/12
Μίλαν-Σασουόλο 13:30
Ουντινέζε-Νάπολι 16:00
Φιορεντίνα-Βερόνα 16:00
Τζένοα-Ίντερ 19:00
Μπολόνια-Γιουβέντους 21:45
Δευτέρα 15/12
Ρόμα-Κόμο 21:45
- Αθλέτικ Μπιλμπάο – Ατλέτικο Μαδρίτης 1-0: Σπουδαία νίκη για τους Βάσκους του Βαλβέρδε
- Ίντερ Μαϊάμι – Βανκούβερ Γουάιτκαπς 3-1: Πρωταθλητής MLS ο Λιονέλ Μέσι (pic)
- «Βόμβες» από Σαλάχ για Σλοτ και διοίκηση της Λίβερπουλ: «Το κλαμπ με… πετάει στις ρόδες του λεωφορείου»
- Η βαθμολογία της Super League μετά τα παιχνίδια του Σαββάτου (6/12)
- Μουντιάλ 2026: Το πλήρες πρόγραμμα των ομίλων και των νοκ-άουτ
- Η «ξέφρενη» κούρσα της Άστον Βίλα – Ο Έμερι βρήκε τις λύσεις και αποθεώνεται
- Βόλος – Κηφισιά 1-1: Ο Σιαμπάνης «κράτησε» τον βαθμό για τους Βολιώτες (vid)
- Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Άρης, Ρίτσαρντ Σιάο ευχήθηκε στον Γιάννη Αντετοκούνμπο για τα γενέθλιά του
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις