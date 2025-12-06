Ίντερ – Κόμο 4-0: «Τεσσάρα» και κορυφή για τους «νερατζούρι»

Ξεκούραστο βράδυ είχε η Ίντερ, αφού έκανε πάρτι στο «Τζιουζέπε Μεάτσα» και επικράτησε με τεσσάρα (4-0) της Κόμο, η οποία αντίθετα γνώρισε μόλις την πρώτη της ήττα μετά τον Αύγουστο.

Μετά την επικράτηση τους, οι «νερατζούρι» ανέβηκαν στην κορυφή της βαθμολογίας της Serie A. Η Ίντερ βρίσκεται στο +2 από τη Μίλαν και τη Νάπολι, όμως και οι δύο ομάδες έχουν από ένα ματς λιγότερο.

Η Ίντερ κυριάρχησε σε όλο το πρώτο μέρος και μόλις στο 3′ απείλησε για πρώτη φορά με τον Μπαρέλα. Λίγα λεπτά αργότερα, ο σταρ της ομάδας, Λαουτάρο Μαρτίνες έκανε για ακόμη μία φορά εξαιρετική δουλειά και «έγραψε» το 1-0 στο 11′.

Στο δεύτερο μέρος, η Κόμο προσπάθησε να αντιδράσει με προβολή του Δουβικά, αλλά ο Ζόμερ είπε «όχι» στο 53′. Στο 59′ ο Τουράμ έκανε το 2-0 και ο Τσαλχάνογλου άνοιξε με τη σειρά του λογαριασμό στο ματς στο 81′ με σουτ από τη μεγάλη περιοχή για το 3-0. Το τελικό 4-0 διαμόρφωσε ο Αουγκούστο στο 86′ με ωραία συνεργασία με τον Ντιμάρκο.

Οι συνθέσεις

ΙΝΤΕΡ: Ζόμερ, Μπαστόνι, Ακάντζι, Ατσέρμπι, Ζιελίνσκι(70’ Μιχιταριάν), Τσαλχάνογλου, Μπαρέλα(85’ Ντιούφ), Λουίς Ενρίκε(77’ Κάρλος Αουγκούστο), Ντιμάρκο, Τουράμ(77’ Εσπόζιτο), Λαουτάρο(85’ Σούτσιτς)

ΚΟΜΟ: Μπουτέ, Πος(46’ Βόιβοντα), Ραμόν, Ντιέγκο Κάρλος, Βαγιέ, Περόνε, Ντα Κούνια, Αντάι(46’ Ντιαό), Παζ, Ροντρίγκεθ, Μοράτα(32’ Δουβίκας)

