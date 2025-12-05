Κεταμίνη: Έφηβος περιγράφει πώς η χρήση τού κατέστρεψε τη ζωή – Έπαιρνε 11 γραμμάρια την ημέρα

Σοκ έχει προκαλέσει η εξομολόγηση ενός εφήβου στον Βρετανό δημοσιογράφο Σκοτ Χέιμς, για τον εθισμό του στην κεταμίνη και για τις συνέπειες που είχαν τα ναρκωτικά στη ζωή του.

Ο Μαρκ μίλησε στον Χέιμς έπειτα από 100 ημέρες που ήταν «καθαρός», καθώς εισήχθη σε κέντρο αποτοξίνωσης.

13 ετών

Μιλώντας στον δημοσιογράφο, ο Μαρκ είπε ότι ήταν περίπου 13 ετών όταν άρχισε να πηγαίνει σε μια λέσχη νέων. Εκεί γνώρισε μερικά μεγαλύτερα παιδιά και σύντομα έγιναν φίλοι. Στην αρχή «δοκίμαζαν χόρτο», αλλά σταδιακά άρχισαν να καταναλώνουν αλκοόλ. Και κατέληξαν να ληστεύουν καταστήματα για να βρουν αλκοόλ ή αντικείμενα, που θα μπορούσαν να πουλήσουν για να αγοράσουν ποτά.

Το επόμενο βήμα ήταν η κοκαΐνη και η κεταμίνη. Όταν τα δύο ναρκωτικά συνδυάζονταν, τα ονόμαζαν «Κάλβιν Κλάιν».

Ένα σακουλάκι την εβδομάδα

«Ένα σακουλάκι μου κρατούσε μια εβδομάδα», είπε ο Μαρκ. «Αλλά πολύ γρήγορα δεν μου κρατούσε ούτε μια εβδομάδα. Έφτασα να παίρνω 11 γραμμάρια την ημέρα».

Περιγράφοντας την πρώτη φορά που πήρε κεταμίνη, είπε ότι είχε πάει σε ένα πάρτι. Εκεί υπήρχε κάποιος εκεί που «ουρούσε αίμα» και έδειξε στον έφηβο τα συμπτώματα της μακροχρόνιας χρήσης κεταμίνης. Παρ’ όλα αυτά, τη δοκίμασε.

Έκτοτε, όταν είχε κάποια χρήματα, αποφάσισε ότι δεν ήθελε να τα ξοδεύει σε αλκοόλ και αποφάσισε ότι θα προτιμούσε να πάρει κεταμίνη.

«Έτσι, κατέληξα να το κάνω αυτό. Ξέρετε, απλώς άρχισα να κάνω μικρές δόσεις. Μου άρεσε», είπε ο Μαρκ. «Και πολύ γρήγορα άρχισε να γίνεται καθημερινότητα για μένα. Το έκανα στις τουαλέτες του σχολείου. Αλλά εκεί, δεν το παράκανα και ένιωθα ότι μπορούσα να κάθομαι εκεί, συγκεντρωμένος. Έτσι δεν με απέβαλαν από την τάξη μου».

Αλλά η κατάσταση χειροτέρευε. Κατά καιρούς τον έβρισκαν «να περπατάει στη μέση του δρόμου, χαμένος, χωρίς να ξέρει πού βρίσκεται». Πιστεύει ότι εθίστηκε χειρότερα την περίοδο που τελείωσε το σχολείο και πριν πάει στο κολέγιο. «Δεν υπήρχε τίποτα να κάνεις» και γίνονταν «πολλά πάρτι».

Αργότερα βρήκε δουλειά, αλλά κατέληξε να «ξοδεύει όλα του τα χρήματα» στην κεταμίνη. Και όταν πήγε στο κολέγιο, για να ακολουθήσει παραϊατρικά επαγγέλματα, ο εθισμός του κατέστρεψε τις ελπίδες του. «Έχασα τη δουλειά των ονείρων μου. Από τότε που ήμουν παιδί, έλεγα πάντα ότι θα γίνω παραϊατρικός», είπε ο Μαρκ.

Φρικτοί πόνοι

Έχοντας εγκαταλείψει το κολέγιο, λίγο πριν ξεκινήσει την πρακτική του άσκηση σε νοσοκομείο, ο Μαρκ άρχισε να νιώθει κάποιες από τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις που έχει η κεταμίνη. Μεταξύ αυτών είναι και ο σοβαρός πόνος στην ουροδόχο κύστη.

Τον απέλυσαν από τη δουλειά του λόγω των επιπτώσεων του ναρκωτικού. Και ταυτόχρονα ένιωθε φρικτούς πόνους. Σε βαθμό να «ουρλιάζει από αγωνία». Οι πόνοι έμοιαζαν με «μαχαιριές».

Ένας φαύλος κύκλος

Ο Μαρκ, μετά την αποτοξίνωση, έχει σταματήσει να παίρνει ναρκωτικά. Όταν ο δημοσιογράφος τον ρώτησε αν έχει μετανιώσει για κάτι, είπε: «Και ναι και όχι».

Και εξήγησε γιατί.

«Δεν μετανιώνω που το έκανα. Γιατί προφανώς είμαι έφηβος και πειραματίστηκα. Ξέρετε, όπως κάνουν αρκετοί έφηβοι, πίναμε», είπε.

Ωστόσο, πρόσθεσε, «μετανιώνω που σκέφτηκα ότι ήταν φυσιολογικό. Αυτό θεωρούσα φυσιολογικό… να πηγαίνω σε μαγαζιά, να κλέβω τα ποτά. Η μαμά μου έκλαιγε στην άκρη του κρεβατιού μου, η αδερφή μου ήταν συντετριμμένη. Απλώς μούδιασα τόσο πολύ σε αυτό το συναίσθημα. Δεν μπορούσα να το κάνω».

«Μετανιώνω που μπήκα σε αυτόν τον κύκλο της συνεχούς ανάγκης. Μετανιώνω που παράτησα το κολέγιο επειδή θα μπορούσα να είχα πάει πολύ πιο μακριά. Μετανιώνω που πήρα το πρώτο ναρκωτικό για να είμαι ειλικρινής. Γιατί τότε ξεκινάει η εμμονή και μετά μπαίνεις ξανά σε αυτόν τον κύκλο. Μετανιώνω που χρειάστηκε να παρατήσω το κολέγιο για να βρω κάποια χρήματα να χρηματοδοτήσω τον εθισμό μου».