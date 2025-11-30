LIVE: Πορτογαλία – Ελλάδα
LIVE: Πορτογαλία – Ελλάδα. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Πορτογαλία – Ελλάδα για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τηλεοπτικά από το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.
- Στριμωγμένος ο Νετανιάχου - Ζητά προεδρική χάρη λόγω της δίκης του για διαφθορά
- Τουλάχιστον 212 νεκροί από τον κυκλώνα Ντίτβα στη Σρι Λάνκα - 200.000 έχουν μεταφερθεί σε καταφύγια
- Συνελήφθη 27χρονος που παρέσυρε επίτηδες με το όχημα του έναν 22χρονο στο Κολωνό
- Σε πίστα αγώνων έχουν μετατρέψει τη λεωφόρο Αρτέμιδος - Σε απόγνωση οι κάτοικοι
- Το γκολ του Ελ Κααμπί που έκρινε το ματς για τον Ολυμπιακό στο Αγρίνιο (vid)
- Παναιτωλικός – Ολυμπιακός 0-1: Ο Ελ Κααμπί έσπασε το μπλόκο στο Αγρίνιο (vids)
- LIVE: Αταλάντα – Φιορεντίνα
- LIVE: Πορτογαλία – Ελλάδα
- Η σπουδαία επέμβαση του Τζολάκη κόντρα στον Παναιτωλικό (vid)
- LIVE: Λεβαδειακός – ΠΑΟΚ
- Γουέστ Χαμ – Λίβερπουλ 0-2: Πρώτο γκολ για τον Ίσακ στην Premier League, σημαντική νίκη για τους «κόκκινους»
- ΠΑΟΚ: Η 11άδα που επέλεξε ο Λουτσέσκου για το παιχνίδι με τον Λεβαδειακό (pic)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις