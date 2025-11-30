LIVE: Πορτογαλία – Ελλάδα

Ποδόσφαιρο

Γουέστ Χαμ – Λίβερπουλ 0-2: Πρώτο γκολ για τον Ίσακ στην Premier League, σημαντική νίκη για τους «κόκκινους»

Επιστροφή στις νίκες για τη Λίβερπουλ, η οποία πέρασε με το 2-0 από την έδρα της Γουεστ Χαμ, με τον Αλεξάντερ Ίσακ να πετυχαίνει το πρώτο του γκολ στην Premier League με τη φανέλα των «κόκκινων».